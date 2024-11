Hogyan veszítheti el Magyar Péter a 2026-os választást?

A Tisza Párt népszerűsége és szervezeti felkészültsége nem áll egymással arányban. A Tisza Párt mint szervezet továbbra is csak egy állócsillaggal rendelkezik, s az nem más, mint Magyar Péter. Ez pedig a 2026-os választás elvesztéséhez vezethet.

A párt döntése arról, hogy nem indul el a Tolna megyei időközi választáson, egyfelől bölcs döntés: egy mélyen fideszes választókörzetben, egy tehetséges ex-Fidesz képviselő által jól megdolgozott körzetben elindulni kockázatos, energiarabló és időrabló tevékenység.

De a meghátrálásnak van egy kárörvendő olvasata is. A Tisza Párt nem alakult szervezetté, nincsenek országos leágazásai, nem működik úgy, mint az egész országot legalább részben behálózó szervezet. Bármilyen választás időrabló és energiarabló, ha még egy helyi választást is a párt amúgy is végtelenségig leterhelt vezetőjének, Magyar Péternek kell megnyernie.

A pártok politikusai kiemelten fontosnak tartják, hogy a színfalak mögött milyen szervezettséggel bírnak a rivális pártok. Hányan és kik jelennek meg egy-egy pártrendezvényen, hol tartják a rendezvényt, mennyire könnyen vagy nehezen mennek el az emberek az adott rendezvényre.

Ezt a küzdelmet a Tisza Párt megnyerte.

A 2026-os választás szempontjából viszont továbbra is az a kérdés, hogy a közvélemény-kutatási eredmények mellett a konkrét politikai csaták megnyerésére milyen erőkkel tud felvonulni egy párt. Egy időközi képviselői választás az egyik legkomolyabb csata a pártok között aktuálisan kialakult erőviszonyok tekintetében. Már a részvétel is számít. Nem véletlen, hogy a Mi Hazánk egy prominens politikus, Dúró Dóra személyében jelöltet indít a körzetben. Egy-két napja az MSZP is bejelentkezett a helyi versenybe. A Tisza Párt távolmaradása fontos jel az országos és helyi politikusok számára.

A Fidesz számára egyetlen jelentős kérdés merül fel a 2026-os választást illetően. Kellően erős a Tisza Párt ahhoz, hogy sok-sok vidéki településen megverje a Fidesz jelöltjét. Ugyanis a Fideszt nem az aggasztja, hogy a nagyvárosokban és a kisvárosokban háttérbe szorult, a második helyre, hanem az, hogy a városok alatt lévő kistelepüléseken csökken-e a népszerűsége, elfogadottsága. A Fidesz a maga számára nagyon okosan ugyanis úgy alakította ki a városi körzeteket is, hogy azok kistelepüléseket, falvakat is magukba foglaljanak.

Az volt a tapasztalatuk, hogy a városoknál kisebb méretű települések segítségével tudják hozni azt a masszív tömeget, amely az országos győzelmet biztosítja.

A Tisza Párt nyilván hátránnyal indul ebben a helyzetben, fél év után nem is lehetne ez másként. De egy sikeres országos szervezetépítés jeleinek már látszania kellene. A Tisza körök, a Tisza Párt tagsága, a pártot támogató kártya óriási siker, de a pártnak küldött pénz, a civil lelkesedés vagy a párttagság semmit nem ér olyan központi és helyi akaratok nélkül, amelyek helyi választáson sikeresen felálló, induló szervezetek formájában nem ölt testet. Nem csak a győzelem számít. Jó, ha egy szervezet szervezet teszteli a pártépítés eredményességét, s azt menetközben többször is megteszi, nem csak egyszer, amikor ráfordul a 2026-os választás megnyerésére.

Jellemző a készületlenségre, hogy a Tisza Párt berkeiben nem tudunk olyan szervezetért felelős politikusról vagy bármely más megbízottról, akinek a személyes felelőssége lenne a pártszervezet építése, a kialakult szervezet mozgatása.

A megszerzett önkormányzati lehetőségekben sem fényeskedik a párt. Budapest közgyűlésében a kialakult töredékes politikai képviseletnek a politikai látszat szerint Karácsony Gergely és Vitézy Dávid, meg Szentkirályi Alexandra a győztese. Karácsony életében először megmutatja, hogy milyen taktikai és stratégiai érzéke van, bezsebeli az olimpiai hozzájárulás erkölcsi és majdani anyagi hasznát, semlegesítette az ellenzéki győzelem miatt acsarkodó Orbán-kormányt, miközben politikailag szabadabban és némiképp autoriterebb módon tartja kezében a város irányításának fontos eszközeit.

A polgármester tökösebb, mint amilyen valaha is volt.

Vitézy Dávid egy megszállott influenszer technikájával tölti ki a kommunikációs étert, s közben politikai sikereket ér el: ahhoz képest, hogy ellenzéki pozícióban van, a városrendészettől az éjszakai metrón át megvalósítja a választási ígéreteit, s mellékállásban Lázár János közlekedési miniszter leghatékonyabb támadójává is vált. A hétvége óta már szervezete is van, a Podmaniczky Mozgalom.

Szentkirályi Alexandra vagy a fideszes háttérvilág pedig a kormánnyal való közeli viszonyból épít várat és azt az illúziót adja el sikeres javaslatok formájában, hogy tévedés volt ellenzéki városvezetést Budapest élére állítani, mert ez csak megakasztja a város fejlődését. A Tisza Párt viszont semmilyen politikai sikert nem tud felmutatni az elmúlt időszakból, mert a városüzemeltetési cégvezetők kinevezési joga semmilyen látható, kommunikálható politikai haszonnal nem bír.

A Tisza Párt helyi, budapesti, európai parlamenti képviselői sehol nem láthatók, csak biodíszletként a párt rendezvényein, a párt politikáját csak Magyar Péter jeleníti meg, Tarr Zoltán látható még néha Brüsszelből. Gyanúm szerint a párt politikai tevékenységét azért látjuk ilyennek, mert az nem más, mint Magyar Péter politikai tevékenysége. Egy ember, még ha elképesztő energiaszinten is pörög – így pedig emberfeletti teljesítményt nyújt –, ha egyedül van, csak annyira képes, amit Magyar Péterből látunk. Személyes és nem intézményi teljesítményre.

Magyar Péter körül a politikai gondolkodás tekintetében valószínűleg mindenkit benyugtatóztak. Egyedül a pártvezető pörög egész nap és valószínűleg még álmában is. Ezért is fáradt, nyűgös, arrogáns, amely a róla készült titkos felvételekből is kiderül. Azt állítja, hogy a Rogán–Orbán-rendszer mindenütt üldözi, amely állítás hitelességét egyre jobban csökkenti, hogy egyre csapágyasabbra járatottnak tűnik maga a politikus.

A lelkes magot, amely bárhová követi Magyar Pétert, mindez szemmel láthatóan nem izgatja. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt leelőzte a Fideszt a népszerűségben, mind a választásra elmenni szándékozók, mind a biztos választók körében. A jobboldali, Fidesz-közeli Nézőpont azonban kitart álláspontja mellett, hogy a Fidesz messze a legnépszerűbb továbbra is és 2026-ban nem veszít majd a választáson.

Az egyesült államokbeli választás – és a 2022-es eredmények is Magyarországon – azt mutatják, hogy a közvélemény-kutatók egy része felülértékeli a baloldali szavazók politikai aktivitását és tömegét és leértékeli a jobboldaliak érzéseit, gondolkodását, döntéseit. Számomra a legutóbbi időszakban most először vált hihetetlenné a baloldali kutatók eredménye. Miközben nem értek a közvélemény-kutatáshoz, ami egy önálló szakma és tudásrendszer, tehát a szavaim bármikor megcáfolhatók a tudományos és praktikus elefántcsonttoronyból, de először gondolom azt, hogy a módszerük félrevezető. Az „offline megkérdeztük, online válaszoltak, majd ezt a valós társadalmi rétegződés és települések szerint súlyoztuk” szakmai rutinja azért nem meggyőző, mert korábban sem vezetett sikerre.

A másik mozzanat az, hogy a sajtó nagy hírként közli, hogy a Tisza Párt a fiatalabbak között népszerűbb, mint a Fidesz. A probléma azonban az, hogy a fiatalok kevésbé vesznek részt a választáson, az idősebbek viszont nagyobb számban. A vidéki kistelepüléseken, a kisvárosokban, az alacsonyabb végzettségűek körében a mozgósítás inkább a Fidesznek kedvez. E tömeg mozgatásához nincs más módszer, mint egy mélyen kiépült szervezet, amelyet folyamatosan mozgásban tartanak. Az egyébként röhejesen elfogult nemzeti konzultáció politikai értelemben éles késként működik, mert folyamatosan teszteli és teljesítményre ösztökéli a Fidesz szervezeti rendszerét az egész országban és minden társadalmi rétegben.

2024 novemberében eljutottunk egy olyan állapotba, amely elképesztő fejleménye a magyar politikai történetben. Egy ismeretlen senki megtépázta Orbán Viktor folyamatos legyőzhetetlenségének a mítoszát, és a látszat szerint innentől kezdve bármikor megverheti a miniszterelnököt és a mögötte álló hatalmas választói tömeget és egy kifinomult politikai szervezetet, a Fideszt.

A Trump-választás eredménye, a 2022-es eredmények, a magyar társadalomról szóló ismereteink, a politikai szervezet szociológiai ismereteink szerint azonban ez nem lesz elég a 2026-os győzelemhez.

A Tisza Párt lehet a második legnépszerűbb párt 2026-ban, de (még) nem győzheti le a Fideszt.

A második helyezés egyszerre lesz fényes siker és fényes kudarc is. Mindkét aspektusnak az első számú felelőse Magyar Péter lesz. Ő ma egyeduralkodó a pártjában. Mondhatnám, szuverén. Így aztán minden azon múlik, hogy milyen döntéseket hoz, milyen embereket választ, milyen szervezeti döntéseket alakít ki. Most még van erre idő. A szervezetek ugyanis lassan melegednek be. Ha túl kései a szervezet mint rendszer kiépülése, akkor a legjobb szervezeti döntés sem tudja majd kifejteni a jótékony hatását. A 2026-os választás sikere sokkal inkább múlik ezen, mint azokon az összesküvés-elméleteken, amelyek rogáni, vogeli, orbáni vektorok mentén születnek a pártelnök és az elemzők fejében.

A szerző volt újságíró, ma üzleti coach.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. november 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)