Ugyan mi lehet az európai kultúra megújulásának felhajtóereje?

Európa mibenléte nem evidens: világnézetünktől függően mást értünk alatta és hatalmas történelméből nem ugyanazt tartjuk egyformán fontosnak. Kontinensünk, tágabb hazánk, kultúránk (a baloldali szóhasználat szerint: „blokkunk”) jelentőségét a magyar politikai enciklopédia lapjain összegeztem közel tíz évvel ezelőtt. Eszerint Európa történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági egység. Εὐρώπη (Europé) mitológiai alak föníciai királylány volt – neve azt jelenti: Nyugat.

Tehát egy nőnemű, allegorikus figuráról van szó, akit Zeusz bika képében elcsábított és Kréta szigetére vitte, ahol három gyermeket nemzett neki, köztük Minószt, a krétai civilizáció ősatyját, aki bölcs és igazságos uralkodó volt, ám kegyetlen hódító. Európát földrajzi névként Hekataiosz használta először a Kr. e. VI. században, politikai értelemben pedig Hérodotosz a Kr.e. V. században.

Platón több dialógusában, például a Menexenoszban is a kifejezést mint „Ázsia” ellentétét használja: a perzsák Ázsia után „Európát” is szolgasorba akarták vetni. Fontos kiemelni, hogy a kontinens kulturális határai sosem estek egybe a földrajzi határokkal: az ókortól kezdve az európai kultúra időről-időre birtokába vette Észak-Afrikát, a Közel-Keletet, valamint Ázsia jelentős részeit. A keresztény fehér ember által létrehozott amerikai civilizáció bizonyos értelemben szintén az európai kultúra részét képezi, ám ennek értékeléséről nincs és nem is várható konszenzus.

Miben áll európaiságunk?

Abban talán többé-kevésbé egyetértés van, hogy az európai kultúra alapja a görög eredetű filozófiai hagyomány, a római magánjogra felépülő kontinentális jogrendszer és a zsidó gyökerű, de attól lényegileg különböző monoteista keresztény vallás. E komponensek a középkorban szervesen összekapcsolódó, egyetemes kultúrát alkottak a római katolicizmus égisze alatt.

Amennyiben valaha is létezett Európában kulturális egység, akkor az erre a korszakra tehető. Európa nyugati felében a VII. Gergely és VIII. Bonifác pápák között időszakban a hatalom két arca: a világi és a vallási olyan egységet alkotott, ami a más világvallások által alkotott kultúrákra is jellemző. Azonban ez a korszak is csak komoly megszorításokkal tekinthető egységnek, mert nem volt része Bizánc, illetve az örökébe lépő, széttagolt keleti ortodoxia. A keleti-kereszténység kulturális hozzájárulása felbecsülhetetlenül nagy, méltatlanul alulértékelt és tartalékot jelent Európa számára hit és élni akarás tekintetében.

Hozzá kell tenni, az európai kultúra elválaszthatatlan jellegzetessége a skolasztika tudományos éthoszából a nemzetállamok keretein belül a felvilágosodás hozzájárulásával létrejövő modern tudomány is.

A nagy földrajzi felfedezések után Európa, mint a világ legfejlettebb régiója határozta meg magát.

A spanyol birodalom végrehajtotta a történelem első valódi globalizációját. A gyarmatosítás átalakította a világ arculatát, minden kontinensre elvitte az Eucharistiát és a kereszténység valódi világvallás lett. Az érett középkor, a reneszánsz és a kora újkor ezért a nyugati civilizáció csúcskorszaka.

Mi történt?

Az újkor technikai fejleményei (a tűzfegyverek, a könyvnyomtatás, az optika és ezzel együtt a csillagászat fejlődése) átalakították az európai tudományos gondolkodást és idővel a társadalmakat is. A reformáció nyomán az európai öntudat nemzeti jellege is megerősödött. A felvilágosult, szekuláris gondolkodás követői mindezek nyomán a modernitás vívmányait tekintik az európai kultúra fő ismérveinek, különösen az egyetemes emberi jogok eszméjét; míg a katolicizmus visszaszorulására és a vallási türelem térnyerésére értékként tekintenek.

Ez a liberális történelemszemlélet meghatározó vonása.

A szekularizáció a XX. századra az értékpluralizmus kialakulását, valamint az egyház és az állam szétválasztását eredményezte, ami a vallásos jelleget öltő politikai ideológiák térhódításához vezetett. E folyamat a nemzeti és internacionalista szocialista diktatúrákban csúcsosodott ki, melyek egyaránt semmibe vették mind a keresztény erényeket, mind a liberalizmus „értékeit”. Az európai egységesülés gondolata ebből a tapasztalatból nőtt ki – és az kezdettől fogva föderalista tendenciájú.

A II. világháború után az Európai Közösségek létrehozása egyszerre volt válasz a kommunizmusra, a szovjet imperializmusra és a globalizáció akkori kihívásaira.

Kontinensünkön a világtörténelemben egyedülálló módon egy kvázi-alulról szerveződő gazdasági és politikai egység formálódik,

mely az alapítók szándékai szerint a biztonság garantálásán és az egységes piac jelentette versenyképességen túlmenően eredetileg „értékközösség” is lett volna. Ezen értékek azonban már kezdetben is valamiféle liberális kereszténységre hasonlítottak a leginkább – és meg sem próbálták kifejezésre juttatni a keresztény társadalmi tanítást (XIII. Leó: Rerum novarum, 1891; XI. Pius: Quadragesimo anno, 1931.) – noha arra vonatkozóan voltak pozitív történelmi példák (Engelbert Dolfuss, Antonio Salazar vagy a vitatottabb megítélésű Francisco Franco irányítása alatt). Ehelyett az „alapító atyák” (Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, Robert Schuman és az Európai Egyesült Államok létrehozását szorgalmazó Winston Churchill) elkötelezték magukat a demokrácia, a vallásszabadság és az értékpluralizmus mellett.

Tehát az alapító atyák pontosan azon ideológiai előfeltételeket fogadták el, melyek a korábbi problémákat is előidézték – és premodern történelmünk a tapasztalataiból nem merítettek. E kultúrkeresztény díszletek között zajló liberális megalapozás szükségszerűen ugyanazon fejleményekhez vezet mint a liberalizmus 1.0 verziója: a zsarnoksághoz. Ez jelenleg a legnagyobb kihívás Magyarország számára is. Az európai liberális politikai rend a Böckenförde-paradoxonnak megfelelően nem tudja megvédeni magát.

Az indokolatlanul sokat hivatkozott alapító atyák munkássága után alig egy emberöltőnek kellett eltelnie, hogy 2004-re megszülessen az Európai Unió alkotmányának tervezete, melyben már meg sincs említve a kereszténység. Ez nem egyszerűen a többségi lakosság önazonosságának semmibevételét jelenti, hanem szakítást a kétezer éves hagyománnyal is. Az áttekinthetetlen mennyiségű joganyagot termelő brüsszeli bürokrácia valóban soha nem látott méretű korrupciót intézményesít, mint azt Molnár Tamás filozófus (1921-2010) kifejtette – még a kilencvenes évek elején.

Az uniós adminisztráció nem rendelkezik a megfelelő visszacsatolási lehetőségekkel, ami demokratikus deficitet okoz,

mint arra Roger Scruton is rámutatott. E nagyhatalmú bürokrácia létét a közvélemény sokáig elfogadta, mert úgy gondolta, hogy a háború megelőzésének garanciája – ám ezt az illúziót Ukrajna oroszok általi lerohanása szertefoszlatta. A háborúnak eddig két fontos tanulsága van:

Európa gyenge: nem képes garantálni saját biztonságát és nem tud kiállni saját érdekei mellett. Az európai politikai elit sokkal korruptabb és professzionálisabban meg van szervezve, irányba van állítva, mint azt a földi halandó gondolta volna.

Mit tesz hozzá a jelenlegi helyzethez az újabb értelmiségi kiáltvány?

A három szerző külön-külön is komoly érdemekkel rendelkező nagyszerű gondolkodó, helyzetértékelésük vitára ingerlően pesszimista. Kritikai észrevételeik tárgyszerűek és kíméletlenül őszinték, diagnózisuk tű pontos. Értékelendő, hogy a szerzők nem akarnak valamiféle ködös kultúrkereszténység mögé bújni. A tíz pontban felsorolt követeléseik is mind üdvözlendőek: az önfeladás megállítása, a nemzeti kultúra védelme, a felsőoktatás amerikanizálódásának megállítása, illetve a legfontosabb: a demográfiai katasztrófa megállítása és a tendencia visszafordítása.

A nagy kérdés, hogy a vágyott fordulat vajon mitől állna be? Erre vonatkozóan nem kapunk segítséget a szerzőktől és még csak sejteni sem engedik, milyen felhajtóerőben bíznak.

A frissen megalkotott eurónacionalizmus koncepciója több szempontból is problémás.

Mindenekelőtt önellentmondásos: a natióból (nép, nemzet) képzett nacionalizmus szó ma már bevett kifejezés, nem értelmezhető át úgy, hogy az ellenkezőjét jelentse és valamiféle összeurópai identitásra utaljon. A nacionalizmus – mint fentebb vázoltam – éppen, hogy a középkori univerzalizmus eszményével szemben jött létre. Európa egységét a közös istengyermeki tudat biztosította: a populus Christianus az egyetlen kézzelfogható és valós történelmi tapasztalat, amihez visszanyúlhatunk.

A kiáltvány egy közös európai identitás (szellemi és érzelmi közösség) kialakítását sürgeti, ám a szöveg nem tesz említést ennek egyetlen logikus alapjáról, a kereszténységről. Az európai konzervatív értelmiség berzenkedik a modernizmus következményei ellen, de a gyakorlati politikában retteg mindentől, ami premodern. Márpedig hitvallás nélkül nem világos, hogy kiknek és főleg mihez kéne csatlakoznia, mi lenne a megújulás felhajtóereje. Mert az valaha az Eucharistia volt.

És most?

A szerző az Alapjogokért Központ vezető kutatója .

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: DeAgostini / Getty Images)