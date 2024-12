Cancel culture a köbön? Virth Balázst, Milák Kristóf edzőjét lehagyták az Év edzője szavazólapjáról

Nagyon úgy néz ki, hogy néhányan kitörölnék Virth Balázs nevét a magyar edzők lajstromából. Afelett már nagy nehezen napirendre tértem, hogy Milák Kristóf nem nevezte meg trénerének a mesteredzőt a párizsi olimpián elért arany- és ezüstérme után, és ezzel megfosztotta a jogosan neki járó életjáradéktól, most azonban, amikor a Magyar Sportújságírók Szövetsége nyilvánosságra hozta azokat a tízes listákat, amelyekről a zsurnaliszták jelöltet választhatnak az Év sportolója szavazásra, döbbenten tapasztaltam: Virth innen is hiányzik.

Az utóbbi évek egyik legundorítóbb jelensége a kulturális életben, de akár a történetírást is említhetjük, amikor bizonyos személyeket kitörölnek az annalesekből, csak azért, mert napjaink ideológiai trendjeit visszavetítve a régmúltba, persona non gratának nyilvánítják az illetőt. Az egy dolog, hogy Rudyard Kiplingre, A dzsungel könyve szerzőjére rájár a rúd, mint a brit imperializmus felkent prókátorára, no de William Shakespeare-t is sok helyen rátették a nem kívánatos személyek listájára, műveire ráaggatva a rasszista, a nőgyűlölő és az antiszemita jelzőket…

Ezt a jelenséget nevezik cancel culture-nek, vagyis az eltörlés kultúrájának.

Nos a jelek szerint a magyar sportba is beszivárgott ez a különös divat. Ennek esett áldozatául most Virth Balázs mesteredző, a magyar úszótréneri kar talán legkiemelkedőbb klasszisa, aki többek között Gyurta Dániel, Kapás Boglárka és Milák Kristóf olimpiai, illetve világbajnoki győzelmeinek volt a kovácsa.

Hittük eddig. Csakhogy Párizs után a francia fővárosban egy-egy arany- és ezüstérmével a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzőjének bizonyuló Milák senkit sem nevezett meg edzőjeként, ezzel azt deklarálva, hogy ő bizony egyedül, tréner nélkül hágott fel az olimpiai pódium tetejére, afféle autodidakta zseniként.

Ezek után a sportvezetés nem tehetett mást(?), mint hogy Virth Balázst nem javasolta az olimpiai érmesek edzőjének járó életjáradékra…

Ez volt augusztusban. Már ezt sem volt könnyű megemészteni, most azonban olyasmi történt, amihez nem kellett Milák állásfoglalása, hiszen a Magyar Sportújságírók Szövetsége, illetve a grémium elnöksége dönti el, hogy kiket javasol az Év sportolója díjra. Amelynek természetesen van egy olyan kategóriája is, hogy az Év edzője.

Mármost, az Év sportolója tízes listára, ahonnan mi, újságírók választhatunk, természetesen felkerült Milák Kristóf neve. Miért is ne került volna fel, hiszen egy-egy arany- és ezüstérmével a legeredményesebb párizsi olimpikonunk volt.

Ezek után azt vártuk, hogy a legjobb edzők lajstromában ott találjuk Milák trénere, Virth Balázs nevét.

De nem találtuk; a 46 éves szakembert egyszerűen nem tartották érdemesnek arra, hogy javasolják a díjra, még a tízes listára sem fért fel.

Nem, mert amikor meg kellett nevezni a versenyzőnek, hogy ki volt az edzője a Párizsra történő felkészülés során, Milák valamilyen okból kifolyólag senkit sem nevezett meg. Erre mondhatjuk azt, hogy szíve joga. Még ha nem is értünk egyet az eljárással.

No de az, hogy az a szakmai testület, amelyik bennünket, újságírókat képvisel, azonosuljon ezzel a felfogással, az már nehezen elfogadható.

Sőt, elfogadhatatlan.

Tudniillik Milák Kristóf nem magától lett olimpiai bajnok Párizsban. Minimum nettó két és fél hónapot dolgozott vele Virth Balázs, méghozzá dokumentálhatóan. A zalaegerszegi, a hódmezővásárhelyi, a tenerifei és a törökországi edzőtáborok során mindenki – beleértve Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt is – szeme láttára, ahogy ezt a mellékelt fotó is bizonyítja, ami a tenerifei edzőtábor uszodája partján készült, midőn Virth magyarázza az edzéstervet Miláknak és Schmidtnek.

Csak ennek a négy edzőtábornak együttvéve tíz hét volt az időtartama, és akkor még nem beszéltünk a barcelonai Mare Nostrum versenyről és a májusi belgrádi Európa-bajnokságról.

Még hogy Virth nem volt Milák edzője! Hát akkor ki volt végig mellette ezeken az edzőtáborozásokon és versenyeken?

A jelek szerint azonban az Év edzője rövidlistájának összeállítói nem tudnak erről, vagy valamilyen külső nyomásra úgy érezték, hogy nem kell tudniuk róla.

(Borítókép: Virth Balázs Milák Kristóf edzője a vizes világbajnokságon, a Duna Arénában 2022. június 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)