Trianon az nem egy ház

Szegeden elolvasod a magyar író interjúját, és nem érdekel.

Másnap Szabadkán az édesanyád hetvenedik születésnapján eszedbe jut az interjúból egy mondat, hogy Trianon egy kastély, és semmi más, és az ajkadba harapsz.

Trianon az, amikor fejbe rúgnak az osztálykiránduláson Zobnaticán a Törley-kastély parkjában, hogy beszélj szerbül.

Trianon az egy medúzacsípés a tengerparton a nyolcvanas évek végén.

Trianon az, amikor Devecseri öngólt fejel Hollandia ellen.

Trianon az, amikor szereted a Cocktát, pedig nem is szereted.

Trianon az, amikor Szabadkán légvonalban öt kilométerre élsz a határtól, Szegeden pedig háromra.

Trianon az, amikor az édesanyád Magyarországon nem az édesanyád, mert az ő magyar személyi igazolványában az áll, hogy Szabó Irén, a tiédben pedig az, hogy anyja neve Sabo Iren.

Trianon az, amikor a szülőfölded nem a hazád.

Trianon az, amikor a hazád a szülőfölded.

Trianon az, amikor a szomszédod Szegeden őszintén megkérdezi a Magyarország–Szerbia-kézilabdameccs után, hogy melyik csapatnak szurkoltál, és te nem válaszolsz harmadszorra sem.

Trianon az, hogy Jelen sört iszol a pljeskavicához.

Trianon az, amikor a szülővárosodban bemész a Platon könyvesboltba, és megörülsz, hogy van magyar nyelvű Krasznahorkai-kötet.

Trianon az, hogy a GYODA miatt áttelepítik a földikutyákat a határzónából.

Trianon az Kovács András Ferenc, Erdélyi töredék, freskók cafatja.

Trianon az egy identitásrezervátum, ahol képzeld, még élnek olyan igazi magyarok, és tényleg elmagyarázza neked, hogy örülj, te még egy olyan igazi magyar vagy.

Trianon az, amikor a magyar író egy fröccsöntött székelykapuval vitatkozik, és nyer.

Trianon az most van, nem akkor volt, Trianon az itt van, nem ott volt.

Trianon az, hogy váróteremben élet légycsapóval vágni engem nyakon.

Trianon az, amikor leszállítanak a sínbuszról a horgosi vasútállomáson, fölsorakoztatnak a sínek mellett, turkálnak a koszos gatyáid között, miközben leolvasod a sínről, hogy Diósgyőr, 1898.

Trianon az, amikor két órát vársz a határon, amikor nyolc órát vársz a határon, amikor fél órát vársz a határon, mert már megint a faszé' nem dolgoznak azok a kurva magyarok.

Trianon az, amikor a mostari hídon ratlukot kérsz a kávé mellé.

Trianon az, amikor fejbe rúgnak Szabadkán a buszmegállóban, hogy beszélj szerbül.

Trianon az, amikor szerbül beszélsz, pedig nem beszélsz szerbül.

Trianon az, hogy gólt dobsz Zentán Arpad Sterbik Caparnak, a világbajnok spanyol kapusnak, amikor még Arpad Sterbiknek hívták a jegyzőkönyvben.

Trianon az egy Csehy-vers, ami úgy végződik, hogy mi lesz velünk így, mi lesz velünk így szétszórt görögökkel.

Trianon az, amikor az unokatestvéreddel este magyarul beszélgettek Temerinben az utcán, és elhallgat, amikor jönnek felétek.

Trianon az, amikor szerb vagy, román vagy szlovák vagy ukrán vagy, jugó vagy, és nem értik, miért csikorgatod a fogad, hiszen szerb vagy, román vagy szlovák vagy ukrán vagy, jugó vagy.

Trianon az, amikor nem állsz fel a Puskásban a Nélküledre, mert csakazértsem, de a fiadnak intesz, hogy nyugodtan álljon föl, ha szeretné, mert érzed, hogy feszeng, és ő föláll.

Trianon az egy márványtábla a szabadkai zsinagóga előcsarnokában.

Trianon az, amikor a magyar író egy Nagy-Magyarország-matricával vitatkozik, és nyer.

Trianon az, amikor fölállsz a Puskásban a Nélküledre, mert csakazértis.

Trianon az Jékely Zoltán a marosszentimrei templomban.

Trianon az egy adag csorba de burta Kolozsvárott, a Bulgakovban.

Trianon az, amikor Bukarestben a boltos kiabál veled, hogy tanulj meg végre románul, te meg elmagyarázod, hogy magyarországi turista vagy, aztán bocsánatot kér.

Trianon az, amikor háromszázezer szerb nyugdíjas vagy.

Trianon az, amikor nem érted, mit jelent az, hogy határon túli, ha te mindig innen vagy.

Trianon az, hogy miért nyafogsz, olyan régen volt az már, lépj tovább.

Trianon az, hogy ne nyafogj, majd az unióban úgyis megoldódik.

Trianon az, amikor kijavítod a gyerekeidet, ha „burekot” helyett „bureket” mondanak, aztán rajtakapnak, hogy te is úgy mondod.

Trianon az, amikor filmszakadásod van a Puskásban Sallai gólja után, amit a szerbeknek lőtt, de aztán gyorsan el is szomorodsz, mert tudod, soha többé nem fogsz gólnak így örülni.

Trianon az, amikor a szlovák nyelvtörvény buszra száll, és szlovákul kér jegyet a buszsofőrtől.

Trianon az keresztapád puha dobozos, szlovén cigarettája, Filter 57.

Trianon az, amikor nem, nem hagyjátok nemzedékeken át, hogy a szlovák családneveteket szerbül írják, mert azt hiszitek, hogy magyar név.

Trianon az, amikor egy európai értelemben vett demokráciában európai értelemben vett másodrendű állampolgár vagy.

Trianon az, amikor idegen pénz forog kezedben.

Trianon az, amikor a magyar író nem érti a metonímiát.

Trianon az, hogy fölismered A varázsló kertjét egy bajai utcában.

Trianon az, ahogy nem kötöd be a cipőfűzőt, lásd még benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, itd.

Trianon az, amikor hamis Adidas-majicát veszel a Buvlják piacon a másik unokatestvéredtől.

Trianon az, amikor az unokatestvéred az mondja neked magyarul, hogy minket, szerbeket fasszal vertek meg a siptárok.

Trianon az, amikor karácsonykor lövöldöznek az utcán, amikor újévkor lövöldöznek az utcán, amikor a világbajnokság alatt lövöldöznek az utcán, mert ők így ünnepelnek.

Trianon az Kórógy és Szentlászló.

Trianon az, amikor az a magyar fiú azt mondja neked, hogy bolond vagy, bazdmeg, te bolond vagy, mert a VIII. Vajdasági Rohambrigád Általános Iskola udvarán magadban énekled a himnuszt, és tudod, hogy igaza van.

Trianon az, amikor az egykori VIII. Vajdasági Rohambrigád Általános Iskolában már nem indul magyar nyelvű tagozat.

Trianon az, hogy hozzátok jártunk farmerért.

Trianon az, hogy vajdasági falfirkászok, szevasztok!

Trianon az, amikor a palicsi tó úgy fénylik, mint az ólom és a beléndeken s a vad farkasbogyókon alszik a fény.

Trianon az három csupasz nyucakölyök a palicsi állatkertben a gorilla ketrecétől jobbra, akik sosem léteztek.

Trianon az, amikor nem akarod, hogy a gyerekeid tudják, neked mi az, hogy Trianon az, de a lányodat mégis megkéred, hogy olvassa el a Trianon az nem egy ház című szöveget.

Trianon valójában egy ronda edénykészlet, amit édesanyádtól kaptál, mert neki Trianon vagy csak egy ronda edénykészlet, vagy van humora, Isten éltesse!

A szerző Szegeden élő vajdasági író.



Az alábbi cikk az ÖT és az Index szerkesztőségi együttműködése keretében került az oldalunkra. Ha megosztaná, kommentelné, vagy még több hasonló tartalmat olvasna, keresse fel partnerünk, az ÖT oldalát!

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Szabadka. Fotó: Jászai Csaba / MTI)