Kigúnyolták a doppingellenes küzdelmet a világ legjobbjának látszatbüntetésével?

Váratlan pillanatban, jóval az áprilisra tervezett meghallgatás előtt, szombat reggel érkezett a hír, miszerint Jannik Sinner világelső teniszező és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) egyezségre jutott, az olasz világsztár elfogadta a felajánlott három hónapos eltiltást doppingügye miatt. A történet érdekessége, hogy éppen a WADA hangoztatta korábban, hogy Sinner jóval súlyosabb büntetést érdemelne, és legalább egy-két éves eltiltást kért az olaszra. Ehhez képest mégis egy látszatbüntetés lett a vége.

A WADA állásfoglalásában arról írt,

Sinnernek semmilyen szándéka nem volt arra, hogy megszegje a szabályokat, és doppingoljon.

Éppen ezért született ez az eltiltás. A 23 éves olasz a szervezetében talált Clostebol nevű anabolikus szerrel tudtán kívül érintkezett – masszőre használta azt vágott ujja kezelésére, így került a szteroid Sinner szervezetébe. Az eset még a tavaly máciusi, Indian Wells-i mestertornán történt, azt követően hosszú hónapokon át nem került az ügy a nyilvánosság elé. Amikor aztán végül csak kiderült, az lett a döntés, hogy Sinnert utólag megfosztják a tornán elért 400 pontjától és pénzdíjától.

Már ez a látszatintézkedés kiverte a biztosítékot a tenisz világában, több korábbi és jelenlegi játékos, szakmabeli nem értette, ha bűnösnek találták Sinnert, akkor miért nem tiltották el hosszabb időre – például jó néhány évre, mint az korábban jellemző volt hasonló esetekben? Vagy ha ártatlan az olasz, akkor miért kell visszafizetni – az ő mértékében aprópénznek megfelelő – pénzdíját?

Sinner játékjogát nem függesztették fel, nem annulálták eredményeit, ment minden tovább, mintha mi sem történt volna. Persze Sinner rendszeresen megkapta sajtótájékoztatókon a kérdést, mi a helyzet doppingügyével, az olasz pedig elmondta, bőven voltak álmatlan éjszakái emiatt, de amíg nem születik hivatalos döntés az ügyben, ő sem szeretne erről többet nyilatkozni.

A 23 éves olasz szupersztár a számára igen kellemetlen helyzet ellenére legyőzhetetlen volt a pályán, sorra nyerte a trófeákat, a tavalyi szezonban 73 győzelem mellett mindössze hat alkalommal szenvedett vereséget. Tényleg nem volt nála jobb, kiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtó teniszező a Touron.

Nyilvánvaló, hogy Sinner nem azért lett világelső tavaly májusban, a Roland Garros után, nem azért nyerte meg elképesztő fölénnyel például a US Opent, és nem azért nem nullázták egyszer sem 2024-ben, mert a tiltott szer teljesítménynövelő hatással bírt volna nála. A Clostebol miatt Sinner egyetlen labdát sem ütött meg pontosabban, egyetlen szervát sem vágott be nagyobb erővel, ennek ellenére, mint azt a WADA is megállapította, Sinner bűnös.

De nem amiatt bűnös Sinner, mert ő doppingolt volna, hanem mert csapata hibázott, és a játékos felelősséggel bír csapatáért, tetteiért.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, mint azt korábban jeleztük, elfogadta az olasz teniszező indoklását, ezért született ez a példátlan, nagyon megosztó három hónapos eltiltás. Ez pedig sokak szerint rosszabb döntés, mintha egyáltalán nem tiltották volna el az olaszt.

Kivételeztek Sinnerrel

Nehéz máshogy magyarázni ezt a döntést, mintsem azzal, hogy Sinner egyszerűen „túl nagy ahhoz, hogy elbukjon”, hogy egy-két évre eltiltsák a versenyzéstől. A 23 éves teniszező – a kevés közül – korunk egyik szupersztárja. Nem a leglátványosabb teniszt játssza a Touron, de rendkívül eredményesen teszi a dolgát, neki köszönhetően pedig az olasz tenisz aranykorát éli. Az itáliai országban bolondulnak a dél-tiroli születésű Sinnerét, vezérletével immár kétszeres Davis-kupa-győztes az olasz válogatott, azt pedig nem kell magyarázni, hogy mekkora piac Olaszország az ATP-nek, a szponzoroknak.

Nyilván nem lehet párhuzamot vonni két különböző sportág között, de azért gondoljunk bele, mekkora gazdasági veszteséggel, az érdeklődés visszaesésével járna a magyar sportpiacnak, ha Szoboszlai Dominikot egyik pillanatról a másikra eltiltanák legalább egy évre. És Sinner szerepe sokkal jelentősebb nemzetközileg, mint a magyar válogatott csapatkapitányának. A férfiteniszezőknél az élről, sőt, többségében már a pályáról is kifutott, a szakágban az elmúlt húsz évet meghatározó „Nagy Hármas” (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics), vagy egyeseknél ez bővítve éppen „Négyes” (Andy Murray-vel kiegészülve) után felcsillant a remény arra, hogy valaki legalább középtávon képes lehet tartósan a sportág nemzetközi arca lenni.

Innen nézve nem csak egy adott ország piaca kerülne bajba, de legalábbis erős lépéshátrányba olyan sportágakkal szemben, ahol képesek sztárokat felmutatni, hanem a komplett teniszvilág gazdaságilag.

Nos, ezt a döntést volt gyáva meghozni a WADA, az ATP, hogy Sinnert kiemelje jelentősebb időre a tenisz körforgásából. A jelenlegi világelsőt, azt a teniszezőt, akinek köszönhetően a legtöbb jegyet el tudják adni a tornákra, és minden egyéb tekintetben is húzónévnek számít jelenleg. Mert Sinner azon kevés teniszezők egyike korunkban, akire úgy istenigazából kíváncsiak minden tornán a rajongók. A döntéshozók egyszerűen nem merték meghúzni azt, hogy a tenisz „Sinner-mentesen” állja meg a helyét a következő legalább 12 hónapban. Azt, hogy a legrangosabb tornákra Sinner nélkül is az összes jegyet eladják, vagy azt például, hogy ne fulladjon érdektelenségbe az éppen Bolognában esedékes novemberi Davis-kupa nyolcas döntője. Évek óta várják a trónörökös feltűnését, majd pont akkor vágják rá az ajtót, amikor átlépte a küszöböt.

Fotó: Getty Images

Ráadásként azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy-két év kényszerszünet után Sinner milyen formában térne vissza. Fiatal kora ide vagy oda, vajon képes lenne újra tartósan olyan teljesítményt nyújtani, olyan önbizalommal játszani és pályára lépni hétről-hétre, amellyel aztán ismét sorra nyerné a tornákat, nézők tömegeit megmozgatná meg, és olyan rekordokat döntene meg, amire példának okáért csak Roger Federer és Serena Williams volt képes korábban.

Ahogyan azt már említettük, napjaink profi férfiteniszének egyébként igencsak nagy problémája, hogy a „Nagy Hármas”, tehát Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics közül már csak utóbbi aktív. De tekintve, hogy a szerb klasszis sem a régi már, jelenleg ott tartunk, hogy nehéz elképzelni őt újabb Grand Slam-torna győzteseként.

A közvetlen utánpótlás pedig szűkölködik karakterekben, olyan játékosokban, mint Federerék voltak.

Akikért bolondultak a rajongók, a világ minden pontján megteltek a stadionok. A következő 10-15 évben a szupersztár jelzőre leginkább Sinner és rajta kívül még a spanyol Carlos Alcaraz pályázhat. Kizárólag bennük látni azt a karaktert, stílust, játékerőt, amivel korszakos alakjai lehetnek a sportágnak. A WADA illetékesei minden bizonnyal az ATP erős ráhatására nem merték felvállalni azt, hogy kettejük közül az egyiket, jelesül Sinnert kivegyék egy időre a körforgásból.

És ez a döntés talán az összes felháborodott teniszező közül Simona Halepnek fájhat a legjobban, akit még 2022 októberében tiltottak el négy évre doppingolásért. A korábbi világelső, GS-bajnok teniszező mindvégig kitartott ártatlansága mellett, de mit sem ért vele, mert azonnal elmeszelték. Halep nem volt nagyobb, mint a szabályok, kiválása nem jelentett akkora veszteséget a női tenisznek, mint Sinneré lenne. Aztán persze kiderült, hogy Halep ártatlan, de az már más kérdés, hogy az eltiltása lényegében véget vetett a román klasszis karrierjének, már nem tudott olyan színvonalon játszani, mint korábban, amikor világelsőként is jegyezték, az elmúlt hetekben aztán bejelentette visszavonulását.

Sinner az égvilágon semmit nem veszít az eltiltással

Persze a fenti közcímet átvitt értelemben értjük, mert a következő hetekben az olasz világelső jó néhány rangos tornán nem vehet részt, ezáltal pedig jelentős pénzdíjaktól, világranglista-pontoktól esik el, de gyorsan helyezzük kontextusba, pontosan mit veszít Sinner a kényszerszünettel. A február első napjaitól május elejéig tartó „pihenő” alatt négy mestertornát rendeznek, a Sunshine Double-t, tehát az Indian Wells-i és a miami viadalt, a salakos szezon elején pedig Monte Carlóban és Madridban nem léphet pályára ebben a kategóriában. Ezen kívül például a héten kezdődő dohai 500-ason sem indulhat, pedig már napok óta a helyszínen tréningezett, de – és itt jön a legfontosabb dolog – Grand Slam-tornáról nem marad le az olasz teniszező.

Sinner ügyvédei remekül dolgoztak, és olyan egyezségre jutottak a WADA-val, úgy számolták a napokat, hogy a május végén esedékes Roland Garrosra már leteljen a játékos eltiltása.

Sőt, ennél talán még az érdekesebb, hogy Sinner elmeszelése éppen a szempontjából hazai, római mestertorna előtt váljon semmisé, így a világelső papíron ott lehet az olasz főváros rangos versenyén. Ez pedig végleg azt sugallja az eltiltásról, hogy csak egy látszatbüntetés, egy látszatintézkedésről van szó, amivel minél hamarabb a szőnyeg alá akarták söpörni az ügyet. A WADA, az ATP és minden befolyásos szervezet ezzel aztán lezártnak tekinti a doppingbotrányt.

És akkor tényleg mit veszít ezzel Sinner? A vizsgálandó időszakban összesen 1600 világranglista-pontja lenne védendő az olasznak, ettől értelemszerűen elesik, de jelenleg több mint 11 000 – pontosan 11330 – pont áll neve mellett, így gyors fejszámolás után rá lehet jönni: Sinnernek minden bizonnyal még a világelsőségébe sem fog kerülni, hogy most egy ideig nem versenyezhet. A világranglistán jelenleg második Alexander Zverevnek lenne papíron esélye arra, hogy megelőzze az olaszt, de ahhoz csúnya szóval minden héten „agyon kellene magát nyernie”, vagyis ezalatt azt értjük, hogy az összes lehetséges mestertornát meg kéne nyernie. Ebben az esetben bukhatná Sinner a világelsőséget, de ismerve Zverevet, ettől valószínűleg nem kell tartani az olasznak, aki éppen német riválisát győzte le az Australian Open fináléjában.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner és Alexander Zverev

Röviden tehát a lényeg: Sinner a világelsőséget sem bukja el, továbbá egyetlen Grand Slam-tornát sem kell kihagynia. A WADA ezzel a büntetéssel abszolút kigúnyolta azt a doppingellenes mozgalmat, amiért keményen küzd szigorú szabályaival évtizedek óta. Jött ugyanis egy játékos, aki nagyobb, mint a szabályok, és akivel lehet olyan kompromisszumot kötni – az ATP saját érdekei miatt is –, amire más játékosnak hasonló esetben esélye sem lenne.

És ez egy nagyon rossz üzenet a sportág felé.

Több teniszező, mint például a szókimondó Nick Kyrgios, vagy az egyébként jóval visszafogottabb, többszörös GS-bajnok Stan Wawrinka is arról írt a döntés után, hogy ez egy borzasztó szomorú napja a tenisznek, és nem hisznek már abban, hogy ez egy tiszta sport. Kyrgios bejegyzése szerint több olyan privát üzenetet is kapott aktív Grand Slam-győztes játékosoktól, akik nemtetszésüknek adnak hangot Sinner „eltiltásával” kapcsolatban. És igen, nem véletlenül tettük idézőjelbe az eltiltás szót.

Sőt, a legváratlanabb véleményt talán Jevgenyij Kafelnyikov korábbi – egyéniben és párosban is – GS-győztes teniszező fogalmazta meg:

A legutóbbi fejleményeket figyelembe véve, ha még játszanék, én a következőt tenném. Bármikor, amikor Sinner ellen kellene játszanom, nem mennék fel a pályára, függetlenül attól, hogy egy első fordulós meccsről vagy egy döntőről van szó. De nyilván senki sem fog így tenni.

Az ügyet ezzel lezártnak tekinti az összes érintett, miközben ez a döntés nagy valószínűséggel a igen sokat ártott a sportágnak, a játékosoknak, a tenisz jövőjének. Akarva akaratlanul Sinner karrierjében örök folt marad doppingügye, és bizony rajta marad a „doppingoló” jelző is, aki csak azért úszta meg hosszabb eltiltás, büntetés nélkül az ügyet, mert ő a világelső, akinek kiválása őrületes veszteségeket okozott volna a teniszelitnek.





A szerző az Index sportújságírója.