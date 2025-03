Harcos, vagány szereplőnek ismerte meg a fiatalok Orbán-rendszerrel szemben álló része Magyar Pétert tavaly tavasszal. Olyannak, aki más mint a többi. Aki őszinte. Aki kimondja, amit gondol. Aki nemcsak hirdeti a NER leváltását, de sokat és hatékonyan is tesz érte.

Amikor viszont a kormánytöbbség a parlament elé terjesztette a Pride betiltására irányuló Alaptörvény-módosítást, majd a gyülekezési jog módosítását, Magyar Péter harcossága elillant. Hol „gumicsontot” emlegetett, hol megkerülte a kérdést, hol meg azt mondta, hogy egy ilyen tiltás amúgy is alkotmányellenes lenne.

Csakhogy Magyar nem állt ki a Pride ez évi megtartása mellett. A kedd esti, Momentum által megszervezett tüntetésre nem is volt hajlandó elmenni. Vélhetően attól tartott, hogy ha egyértelműen kiáll a Pride mellett, akkor szavazókat veszít – a nagyra nőtt tábora jobboldali része (pl. az egykori Mi Hazánkos vagy fideszes szavazók) elpártolhat tőle, és lehetetlenné válik, hogy a mostani kormánypárti szavazótáborból újabb részeket nyerjen meg. Ezért inkább hallgat vagy olyan keveset beszél az LMBTQI közösségről és a Pride-ról, amilyen keveset csak lehet. Ez a magatartás – minél több szavazót összegyűjteni minél több oldalról – már egy professzionális politikus sajátja.

Csakhogy amit Magyar Péter megmenthet a jobboldalon, feszültséget, értetlenséget válthat ki szavazótábora liberálisabb, fiatalosabb részén.

Azok a nagyvárosi fiatalok/középkorúak, akiket a Pride témája érdekel, akik a filmstreaming szolgáltatásokon nőttek fel, továbbá azok a nyugati országokban élők és dolgozók, akikre Magyar számos alkalommal hivatkozott első országjárásakor – jobban hozzá vannak szokva a Pride felvonuláshoz és a melegjogok bővüléséhez. Több nyugat európai országban a homoszexuális személyek közötti házasság évek óta engedélyezett, a nagyvállalatok pedig fontosnak tartják a sokszínűség fenntartását és a nemi alapú diszkrimináció tilalmát (habár Trump hatalomba visszatérése óta tapasztalható némi visszafordulat a diverzitás terén, de itt most a nyugat-európai országokban élő magyarok számára releváns folyamatokra gondolok).

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a nyugati magyarok mindegyike támogatja az LMBTQ közösséget, de vélhetően fogékonyabbak a másság elfogadására, hiszen ezzel a gyakorlattal vannak körülvéve. Ők kormánykritikusabbak is, nem véletlen, hogy tavaly a Tisza elnöke több alkalommal is beszélt arról, hogy a következő országgyűlési választások idején nagyon számít az ő számottevő részvételükre.

A nyugati magyarok szavazni hajlandó része (ez egyelőre a kisebbség) és a Magyarországon aktívan politizáló fiatalok jelentős része keményen Fidesz-ellenes és radikálisabb. Több külföldi Tisza-sziget – túllépve a párt óvatoskodó állásfoglalásán – egyértelműen elítélte a gyülekezési jog LMBTQ közösséget ért szigorítását. „Mi, az alábbi nemzetközi Tisza Szigetek kiállunk a gyülekezési jog fideszes korlátozása ellen demonstrálókkal. Lélekben veletek vagyunk!” – szó szerint ez olvasható a Talpra Magyarok!-Tisza nemzetközi Közössége Facebook felületén. A felhíváshoz csatlakozott a Walesi Bárdok Tisza Sziget Bristol és Dél-Wales UK, Szabadság híd TISZA Sziget Stockholm, Szent-Györgyi Albert TISZA Sziget München és mások.

A Tisza Párt elnökének tehát Pride-hoz fűződő viszonyulása máris okozott némi zavart a szavazótáborban.

Az sem volt szerencsés, hogy Magyar Péter – ahogy erről az Index beszámolt – éppen a Pride parlament általi betiltásának napján posztolt fényképet új barátnőjéről, több támogatója kifogásolta, hogy eközben a Tisza elnöke nem tiltakozott az Országgyűlés döntése ellen.

És, hogy a probléma kellően komoly legyen, kiderült: Magyar Péteren kívül is van élet az ellenzéki oldalon, más is képes látható tömeget összegyűjteni. Igaz, a témaválasztás és az időpont most szerencsésnek bizonyult, ráadásul az ellenzéki szavazók körében ismert Hadházy Ákos is felszólalt. Vélhetően az ügy maga, és nem a haldokló Momentum csábított több ezer embert a Kossuth térre.

Mégis, magam is láttam a helyszínen, hogy a tömeg nagy része fiatalokból és középkorúakból állt és ők bizony nem Magyar hívására mentek az utcára. Látszott, nekik nagyon is tetszettek a „Nem hagyjuk!” és más keményebb rigmusok, mondatok. Ők immáron nem Magyar Péter-i mismásolásra vágynak, hanem a kormányt a Pride ügyében meghátrálásra kényszerítő akciókra (a tüntetés végén nem mentek egyből haza, hanem pár órára lezárták a Margit-hidat).

Magyar Péter érezhette, hogy valami meginoghatott a közte és a fiatalabb szavazói közötti eddig nagyon jó kapcsolatban,

ezért szerda reggel részletesebb posztban magyarázta meg a Pride-al kapcsolatos álláspontját. Ellenezte az gyülekezési jog szigorítását, és az elvett szabadságjogok visszaadását ígérte meg győzelme esetére – szó szerint azonban nem ígérte meg, hogy a gyülekezési jogot úgy fogja liberalizálni egy Tisza-többség az Országgyűlésben, hogy a Pride-ot ismét szabadon meg lehessen tartani.

Az óellenzéki módszerek (legyenek akár füstgránátok, akár konfrontáció a rendőrséggel) csak és kizárólag Orbánék hatalomban tartását szolgálják. Sem a rabszolgatörvénynél, sem a választási vagy egyéb jogszabályok módosításánál nem értek el semmilyen eredményt, sőt a hatalmat erősítették és aztán néhány hét alatt elhaltak

– írta még Magyar Péter és ez a megfogalmazás nem biztos, hogy jól esett azoknak a fiatal tüntetőknek, akik egy időre – a rendőrség felszólításával is dacolva – a Margit-hídon maradtak és készek újabb hídfoglalásokra.

Magyar Péter óvatoskodik és próbára teszi szavazói lojalitását.



A szerző politikai elemző.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Magyar Péter 2025. március 15-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)