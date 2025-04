Gyülekeznek a felhők a Tisza Párt felett: Magyar Péter elszámolta magát Ukrajna ügyében?

„Én nyilván nem így fogalmaztam volna” – jelentette ki Magyar Péter néhány nappal ezelőtt az ATV Egyenes beszéd című műsorában Kollár Kinga EP-képviselő elhíresült beszéde kapcsán, ami a Tisza Párt elnöke részéről felért egy beismerő vallomással. Bár az interjút megelőzően a nyilvánosság előtt tartózkodott Kollár Kinga bírálatától, Magyar nem repesett az örömtől a Momentum szellemiségét megidéző felszólalás kapcsán, a hírek szerint több indulatos szóváltás is lezajlott a pártelnök és EP-delegációja között az ügy vonatkozásában.

Magyar Péter felindultsága bizonyos szempontból érthető, hiszen az uniós pénzek visszatartása kapcsán a Tisza Párt vezére kezdettől fogva markánsan eltérő álláspontot képviselt, mint a Momentum, vagy az óellenzék többi pártja. Kollár a beszédével azonban jókora léket ütött Magyar eddigi kommunikációs stratégiáján, melynek relevanciáját jól mutatja, hogy maga Orbán Viktor is több Facebook-posztot szentelt az esetnek, az ügyet Kossuth-rádiós interjújában is felemlegette. Ezzel párhuzamosan a kormánypárti médiagépezet is össztűz alá vette Kollár Kingát és a Tisza Pártot, miközben egy sebtében összerántott demonstráción a hatalom prominens tagjai a szabad ég alatt is hangot adtak elementáris felháborodásuknak.

Mindazonáltal nem Kollár Kinga beszéde volt az egyetlen mozzanat az elmúlt időszakban, ami sokat hozhat a Fidesz konyhájára kommunikációs szempontból. A Tisza Párt a múlt héten ugyanis bekonferálta a Nemzet Hangja névre keresztelt konzultációjának fináléját, melynek megjósolható eredményei között akadt egy meglepetés is: a válaszadók 58 százaléka adott esetben támogatná Ukrajna EU tagságát. Tekintettel arra, hogy a Medián közelmúltban készített kutatása alapján a magyarok 56 százaléka ellenzi Ukrajna EU tagságát, a konzultáció eredménye nemcsak a Fidesz által elfoglalt pozícióval, hanem a társadalom többségének attitűdjével is szemben áll – mindez nem túl sok jót vetít előre politikai kommunikáció tekintetében a Tisza Párt számára.

Verseny a napirend uralásáért

Az elmúlt 15 év során a kormánypárt politikai sikereit jelentős részben a napirenduralás (agenda-setting) gyakorlatára alapozta, melynek elméleti alapjait Maxwell McCombs és Donald Lewis Shaw fektette le még az 1960-as években. „A média nem tükrözi, hanem teremti a valóságot” – fogalmaz a napirenduralás elmélete, melynek lényege, hogy

nem az a fontos, hogy a politika meghatározza, mit gondoljanak az emberek egy adott ügyről, hanem az, hogy kijelölje, miről gondolkodjanak.

E stratégia voltaképpen egy posztmodern működésmód, ha úgy tetszik, egy „post-truth” rendszer, melynek elsődleges célja nem a totális elnyomás vagy a direkt propaganda, hanem az igazság relativizálása és a fortélyos manipuláció, ezáltal egy párhuzamos valóság megteremtése.

Az óellenzék pártjai nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a koncepcióval a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta, néhány kivételes esettől eltekintve többnyire csak loholtak a Fidesz által kijelölt napirendi pontok után, politikai kommunikációjukat alapvetően ez a technika determinálta. Ezt a felállást borította fel teljes egészében Magyar színrelépése: a Tisza Párt elnöke tulajdonképpen ugyanazt a napirend uralási stratégiát kezdte el használni, ami a korábbi ciklusok során domináns erővé tette a kormánypártot. Magyar ugyan ellenzéki paneleket használ a fideszes panelek helyett, üzenetei terjesztésére pedig főként a közösségi médiát használja (amit hathatósan segít a „független” média propagandisztikus tevékenysége is), lényegében azonban folytatólagosan a Fidesz diszkrecionális eszközét használja fegyverként a Fidesz ellen.

Az elmúlt egy évben fordult tehát a kocka, a kormánypárt a napirend uralása szempontjából gyakorta defenzívába szorult, sok esetben a Fidesz futott Magyar témái után, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Ukrajna EU tagságának támogatása, valamint Kollár Kinga kétértelmű beszéde azonban váratlan előnyhöz juttatta a Fidesz kommunikációs gépezetét, mivel azok a Tisza Párt és vezére kapcsán megfogalmazott vádak vonatkozásában erős „bizonyítékokat” jelentenek a kormánypárt hívei számára.

Ukrajna alkalmatlan az EU tagságra

Ukrajna EU tagságának témája számos kérdést felvet, annak támogatása politikailag népszerűtlen és kockázatos álláspont, ezért is nehéz értelmezni Magyar döntését annak kapcsán, hogy Ukrajna EU csatlakozási kérdésfelvetése bekerülhetett a Nemzet Hangja nevű konzultációba. A Tisza Párt elnöke valószínűleg nem számolt azzal, hogy támogatóinak jelentős része liberális, akik morális kötelességüknek érzik támogatni Ukrajna jövőbeli EU tagságát. Rajtuk kívül viszont a társadalom többsége elutasítja a csatlakozást, azaz a Tisza Párt elkötelezett hívei hiába ikszelték be Ukrajna EU tagságát, a politikai potenciál továbbra is a csatlakozás-ellenes narratívában van, az ezzel kapcsolatos pozíciót a Fidesz pedig már rég elfoglalta.

Az Ukrajna EU tagságát támogató konzultáció témáját a kormánypárt a jövő évi választásokig fent tudja tartani,

hiszen a csatlakozási tárgyalások évekig el fognak húzódni, Ukrajna csatlakozása ugyanis egyelőre inkább elméleti lehetőség, semmint realitás. A háborúban álló ország csatlakozási tárgyalásainak megkezdése elsősorban politikai döntés volt – maga az Európai Bizottság is elismerte utóbb, hogy Ukrajna strukturálisan nincs felkészülve a tagságra. Az állam rendkívüli körülmények között, hadiállapotban működik, a jogállamiság és közigazgatási reformok csak papíron léteznek. Az igazságszolgáltatás, a rendvédelem, a korrupcióellenes intézmények túlterheltek, hatékony működésük az ország jelenlegi állapotát tekintve nem biztosítható. Óriási kihívás lesz az újjáépítés is, az EU strukturális alapjait már így is feszegetik az Ukrajnával kapcsolatos költségek, az ország integrációja pedig további több száz milliárd eurós tétel lenne.

Egy gyorsított csatlakozási eljárás emellett aláásná az EU hitelességét is, hiszen veszélyes precedenst teremtene: Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia hosszú évek óta várakoznak a csatlakozásra úgy, hogy sok területen fejlettebbek és stabilabbak, mint Ukrajna. Amennyiben az ukrán állam kivételezett elbánásban részesülne, az egész csatlakozási folyamat elveszítené normatív jellegét, hiszen egy ilyen eljárás azt üzenné, hogy nem a teljesítmény, hanem a politikai szimpátia és a geopolitikai megfontolások számítanak a tagfelvétel szempontjából.

Ki nem kényszerített hibák

Ukrajna EU csatlakozásának alacsony támogatottsága, az ország alkalmatlansága a tagságra ismert volt Magyar Péter előtt is, ezért a témafelvetés a Tisza Párt szempontjából eleve halálra volt ítélve. A végeredmény arra azonban kiválóan alkalmas, hogy alátámassza a fideszes konteókat: Magyar Péter Brüsszel „megrendelésre” prezentálta az eredményt annak érdekében, hogy kiszolgálja „gazdáit”, esetleges győzelme esetén pedig segítsen Ukrajnát bevinni az EU-ba, szembemenve ezzel a magyar érdekekkel.

Noha Kollár Kinga beszédét egyes elemzők nem tartják fajsúlyos ügynek, a politikai napirend uralása viszonylatában ez az eset is rendkívül hasznos a Fidesznek:

a többféleképpen értelmezhető mondanivaló könnyen beilleszthető a kormánypárti elbeszélésekbe, ami ezáltal remekül hasznosítható a Fidesz által képviselt identitás erősítésére. A ziccer részben Magyar Péter felelőssége is, hiszen a képviselők kiválasztásában főszerepet játszott: a Tisza Párt EP képviselői lelkesek és tettrekészek ugyan, politikai és kommunikációs téren azonban erősen korlátoltak. Amennyiben a választókerületek képviselőinek kiválasztásakor is hasonló szelekció várható, az nem túl sok jót ígér a választásokig hátralévő politikai csaták végkimenetele szempontjából.

Az elmúlt egy hét történései új lendületet adtak a Fidesz által építgetett „külföldi beavatkozás” és „hazaáruló” című narratíváknak, a kormánypárt politikai napirendje az említett közjátékok által komoly megerősítést kapott. A Tisza Párt körüli kommunikációs malőrök voltaképp ki nem kényszerített hibák, melyeket meg lehetett volna előzni. Ha Magyar valóban kétharmados győzelemről álmodozik, az effajta melléfogásokat jobb lesz elkerülnie, ellenkező esetben hátrányba kerülhet a napirend uralásának versenyében, ami akár egy kétharmados vereséget is eredményezhet pártja számára.

A szerző politikai tanácsadó.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Tisza Párt / Facebook)