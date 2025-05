Ázsia évszázada? Inkább kipusztulósdi

Sokan beszélnek arról, köztük gyakran Orbán Viktor is, hogy Ázsiáé a jövő, ez Ázsia évszázada. Az elmúlt harminc évben kétségtelenül káprázatos fejlődést mutattak a távol-keleti országok, de a demográfiai folyamatok azt mutatják, ez a trend a közeljövőben megáll, és harminc éven belül súlyos gazdasági összeomlás következik be. A demográfiai helyzet ugyanis olyan súlyos, hogy ahhoz hasonlót az emberiség nem láthatott hosszú történelme során. Ázsiához képest még Európa problémái is elenyészőek, sőt Európa évszázada hamarabb jöhet el, mint Ázsiáé.

K mint Kipusztulósdi

K-pop, K-literature, K-drama, K-film, K-food, K-gaming, K-esports, K-webtoons, K-tech, K-design, K-fashion, K-beauty, K-wellness. Dél-Korea csodálatos fejlődésének eredményeképpen ma a világ egyik leginnovatívabb országa, kulturálisan és technológiailag is hatalmas a befolyása a világra, többek közt a K-életérzésen keresztül.

Az európai fiatalok koreai zenét hallgatnak koreai telefonjukról, a nők pedig csiganyálas koreai krémeket kennek magukra. A koreai fiatal generációk hihetetlen innovációval és energiával újítják meg a világunkat. Súlyos kijelentés, de ma már egyre többen hívják fel rá a figyelmet, hogy ennek húsz-harminc éven belül vége lesz. Korea rendkívül súlyos gazdasági és társadalmi problémákkal néz majd szembe, ugyanis az országban már most alig születik gyermek.

A népszaporulat 2023-ban 0,72 volt, ami egyharmada a szinten tartáshoz szükséges 2,1-nek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a népesség egy generáció alatt a harmadára csökken. Mivel azonban az átlagéletkor kitolódik, ezért az idős, passzív generációk hihetetlen teherként nehezednek az aktív fiatalokra. Az emberiség a történelem során tudomásunk szerint még soha nem volt ilyen helyzetben. A gazdaság és a társadalom összeomlik. A fogyasztás feleződik, az ingatlanok jelentős része elértéktelenedik, az iskolák kiürülnek, a gyerekek még magányosabbak lesznek. A nyugdíjak kifizetése lehetetlenné válik, az innováció, amit a fiatalok visznek előre, megszűnik. A szörnyű folyamat, ami a születések körül történik az országban, a K-kid, vagyis a kipusztulósdi.

Ázsiai átok?

Korea nincs egyedül a problémájával Ázsia fejlett régióiban, az adatok máshol is ijesztőek. Makaón csak 0,63 a népszaporulat, Hongkongban 0,73, Tajvanon 0,85, de még Kínában is csak 1,09, Japánban pedig 1,2.

A legrémisztőbb számokat azonban az olyan gazdag kínai nagyvárosok produkálják, mint Sanghaj, ahol mindössze 0,6 a születési ráta. Ez azt jelenti, hogy egy generáció alatt a népesség kevesebb mint egyharmadára csökken. Úgy tűnik, Ázsia fejlett régiói átvették K-kid-kultúrát. Ebből a helyzetből pedig már nincs valódi kiút. Olyan régen alacsony a születésszám, hogy még ha el is kezdene nőni, nincs elegendő anya, hogy a folyamatot egy generáció alatt megfordítsák.

De a változásnak egyáltalán nincsenek jelei, sőt épp ellenkezőleg, mintha egyre romlana a helyzet. Tajvan és Korea világgazdasági helyzete 2060-ra tragédiába fordul, a 15-20 milliós kínai nagyvárosokban pedig csak úgy marad élet, ha újabb betelepülőkkel töltik meg őket, de ez azt jelenti majd, hogy az ország más részei néptelenednek el.

Ezeknek az országoknak a helyzetét még reménytelenebbé teszi, hogy a bevándorlás egyáltalán nem segíthet rajtuk.

Szingapúr kivételével, ami egyike a világ legtöbb bevándorlóval rendelkező országainak, hagyományosan egyik ázsiai ország sem fogad bevándorlókat.

Egyrészt a népesség nem tolerálja a más kultúrájú betelepülőket, másrészt a szabályok sem megengedők. És ha még változna is ez, nincs honnan hasonló kultúrájú bevándorlókat fogadni, mert az egész régió demográfiai gondokkal küzd. A kormányok Tajvan kivételével nem is próbálkoznak ezzel, de siker ott sem látható.

Miért nincs gyerek?

Miért ilyen alacsony a születésszám? Az okok hasonlóak, mint Európában, csak sokkal intenzívebben jelentkeznek. A jólét általánosságban kevesebb gyereket eredményez, és ezzel nincs mit tenni. Minél gazdagabb egy társadalmi csoport, annál kevesebb gyereket nevel. Ez jól látható Szingapúrban, ahol együtt él a nagyon gazdag kínai, a közepesen gazdag indiai és a relatíve szegény maláj népesség. A 0,87-es kínai születési ráta mellett az indiai 1,01, a maláj pedig 1,83. Tíz éve még sokkal nagyobbak voltak a különbségek.

Még az olyan szigorú muszlim országokban is, mint az Egyesült Arab Emirátusok, már csupán 1,2 a születési arányszám. Sem a vallás, sem más programok nem segítenek, és úgy tűnik, hogy mindez a magasan képzett, gazdag ázsiaiakra hat a leginkább, aminek az oka a hirtelen jött gazdagság lehet.

Ugyanis míg Európa már hosszú ideje jóléti államok közössége, addig ezek az országok csak az utóbbi harminc-negyven évben jutottak el a totális szegénységből a nagy gazdagságba.

Korea egy főre jutó GDP-je az 1950-es években 90-100 dollár volt, miközben Ghánáé 180 dollár.

Ez lehet az oka annak, hogy ugyan Európában is alacsony a születésszám, de inkább stagnáló, nem ilyen sokkszerűen gyorsan csökkenő. Az ázsiai születésszámok még a tragikus európainak is csupán nagyjából a felét teszik ki. A magyar döntéshozóknak jó lenne ebből valamilyen következtetést levonniuk az itthoni családtámogatási programokra nézve. Ugyanis ha a jólét és az alacsony gyerekszám összefügg, abból az következik, hogy a gyerekszámot anyagi segítséggel növelni szándékozó programok már középtávon is csökkentik a születésszámot.

A kommunikációban a gyerekszám kérdését sokkal inkább el kellene választani az anyagi jólét kérdésétől.

Úgy tűnik, nincs visszaút

Mindezekből következően Ázsia 2060 környékére megindul lefelé a gazdasági lejtőn, és ezen sem a robotizáció, sem a mesterséges intelligencia nem segít majd. Ezek a hatékonyságot és a termelékenységet növelhetik ugyan, de sem a lakáspiacot, sem a fogyasztást, sem a turizmust, sem más, emberhez kötött társadalmi és gazdasági területet nem befolyásolnak.

Nem is beszélve a társadalom normális működéséről, a baráti, családi kapcsolatokról, az egyéb közösségekről, a sportról és egyebekről. Az elmagányosodás, ami a legmérgezőbb társadalmi jelenség, súlyos következményekkel jár majd. A fiatalok alacsony száma pedig az innováció legnagyobb hajtóerejét csökkenti.

Az okok között említhetnénk a modern kor nyugati problémáit is, a genderkérdést vagy a feminizmust, aminek legelvadultabb formái alakultak ki Ázsiában. A legdurvább a dél-koreai 4B vagy négy nem elnevezésű mozgalom, ami tiltja a házasságot, a gyerekvállalást, a romantikus kapcsolatot és szexet is a férfiakkal. Ezek a mozgalmak azonban sokkal inkább tűnnek okozatnak, mint oknak: a gyermektelen nők önigazolásának látszanak.

A demográfiai folyamatok miatt bátran kijelenthetjük, hogy Ázsia ezen országai nem lesznek komoly tényezők a 21. század végére. Összeomlanak majd a saját nyugdíjasaik nyomása alatt. Gazdasági és katonai jelentőségük csökken.

Európa számára ez lehetőség, mert ha képes belső problémáit megoldani, a relatív súlya nőhet, és sokkal jobb helyzetben lehet harminc év múlva, mint ezek az országok.

Az USA, ha túléli Donald Trump kormányzását, megerősítheti vezető szerepét, mert a demográfiai helyzete még mindig kiemelkedő a fejlett világban.

Ennek fényében középtávon sokkal inkább érdemes a Nyugatra fogadni, mint Ázsiára. A kérdés az, hogy a világ legszegényebb és egyúttal legnagyobb népszaporulattal rendelkező országai hogyan befolyásolják a jövőt, vagyis milyen módon keres magának helyet a világban a népességtöbbletük, kialakul-e jelentős méretű új népvándorlás. És ha igen, a Nyugat képes lesz-e ennek útját állni, ha kell, akár erőszakos eszközökkel is. Mert a további tömeges bevándorlás esetén Európa már nem lesz képes kezelni a problémáit.



A szerző író, történész, publicista.

