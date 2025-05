Kevesen jelentek meg a baloldali pártok és a legnagyobb szakszervezeti szövetség, a MASZSZ május 1-jei városligeti rendezvényén. A MASZSZ elnöke, Zlati Róbert, trombitások kíséretében vonult a Városligetbe, ahol mosolyogva mutatkozott együtt a DK-s Arató Gergellyel, és ez a párt Facebook-oldalán is megjelent. Tüntetés, na az nem volt, hacsak az alig létező Thürmer Gyula-féle Munkáspárt néhány fős összejövetelét nem tartjuk annak. Már-már kedélyes volt a hangulat: a Parlament előtt a Hadházy-féle tüntetés zajlott, a Városligetben pedig a virsli, a lángos jobban érdekelte az embereket. Ezek szerint minden rendben van a munka világával Magyarországon?

Németország több városában – köztük a fővárosban, Berlinben – szakszervezeti tüntetésekre került sor. Arrafelé megszokott, hogy a tüntetők transzparensekkel és sípolásokkal adnak nyomatékot követeléseiknek (Franciaországban a szakszervezetek még ennél is harciasabb fellépésre képesek, tőlük az általános sztrájkok szervezése, az útlezárások sem állnak távol). A németországi legnagyobb szakszervezeti szövetség, a DGB elnöke, Yasmin Fahimi kemény hangvételű beszédben utasította el azt a munkaadók körében terjengő szemléletet, hogy a németek túl keveset dolgoznak és aggodalmát fejezte ki a tervek szerint hamarosan hivatalba lévő Friedrich Merz vezette kancellár majdani kormánykoalíció munkaidő szabályozására vonatkozó szándéka miatt.

Magyarországon 2012 óta van hatályban az alapvetően munkaadók érdekeit figyelembe vevő Munka Törvénykönyve: a munkaadói döntéseket lassító szakszervezeti kifogás eszköze nem szerepel benne, az elnöki poszt kivételével az üzemi tanácstagok munkajogi védettségét kivették belőle, a munkaidő-keret szabályozásával rugalmasabbá tették a cégek számára a foglalkoztatást. A sztrájkjogot szigorították: a vasutasok még munkabeszüntetés esetén is kötelesek a szolgáltatások nagyobb részét biztosítani, vagyis a sztrájk gyakorlatilag értelmetlenné vált – az Orbán-rendszerben elmaradtak az 1990-es vagy a 2000-es években többször is előforduló, a vasúti közlekedést napokra megbénító sztrájkok. Hasonló szabályozást vezettek be már a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás idején a pedagógusoknál is, akik munkabeszüntetés idején is kötelesek megtartani az óráik nagyjából felét. A magyarországi munkavállalók fizetése még mindig jelentősen elmarad a nyugat-európai társaikétól és a gazdaság lassulása – lásd a KSH legfrissebb adatát a GDP-csökkenésről – azt is jelenti, hogy a reálbérek sem növekednek olyan ütemben, mint a 2010-es évek második felében. A minimálbérek emelkedésére három évre szóló megállapodás van hatályban, ám ebben az is szerepel, hogy ha a gazdasági növekedés számai felfelé vagy lefelé eltérnek a tervezettől, akkor a a legkisebb kötelező bér emelésének mértékét a tárgyalófeleknek felül kell vizsgálni.

Szakszervezeti szemszögből volna miért tiltakozni Magyarországon is

– ám ehelyett egy szokványos, siránkozó beszédet hallhattunk most Zlati Róberttől a szegénységről, a lakáshelyzetről. Apropó: lehet, hogy akad olyan olvasó, aki most találkozott először Zlati nevével? Pedig ő aztán tényleg a legnagyobb szakszervezeti szövetség vezetője, ám amióta ő az elnök, a MASZSZ-ról alig lehet valamit hallani. A két kisebb szakszervezeti konföderációról – a Ligáról és a Munkástanácsokról – még annyit sem.

Ezek után nem csoda, hogy a szakszervezeti taglétszám Magyarországon csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg a legnagyobb szakszervezeti konföderáció tagszervezetei nem képesek a taglétszámot növelni – mindez abból a dokumentumból derül ki, amelyben indokolták, miért pályázott a MASZSZ a GINOP uniós pályázati alapra és nyert – ahogy a másik két konföderáció is – 499 millió forintot.

Kérem szépen, itt a munkabékét gyakorlatilag megvásárolták.

Bár a kormánytöbbség a jogi szigorításokkal megnehezítette a közszférában a sztrájkok megszervezését, de cukrot is adott: biztosítja, hogy a legfőbb szakszervezeti vezetők jól érezzék magukat, hiszen az általuk vezetett szervezetek működése – a kormány jóvoltából is – biztosítva van.

A már említett dokumentumból az is kiderül, hogy a MASZSZ éves bevétele 2023-ban 286 millió forint volt – a csaknem félmilliárd forint elnyert pályázati pénz még akkor is jelentős összeg, ha azt több évre kapta meg a konföderáció. Olvasható az is, hogy a MASZSZ bevételeinek harminc százalékát állami (értsd: kormányzati) támogatások képzik.

Nincs leírva, hogy a pénzért cserébe a szakszervezetek Magyarországon csak mérsékelten kritizálhatják a kormányt, de nem is kell, ezt maguktól is pontosan tudják.

Ez persze nem zárja ki, hogy egyes tagszervezetek vállalati szinten konfliktusba kerülnek a munkaadóval, de a három szakszervezeti konföderáció elnökei a kormányzat számára kényelmes tárgyalópartnerekké váltak.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke bevallottan konzervatív érzelmű ember (MDF-s képviselő is volt), Mészáros Melinda Liga-elnökről szinte semmit sem hallani, Zlati Róbert MASZSZ-elnöknek pedig nem erőssége a tüzes beszédek tartása és a hatásos médiaszereplések, de pénzt szerezni a saját szervezetének legalább tud. Hogy ez miért jó a munkavállalók millióinak, azt csak ő és az őt megválasztó kongresszus tudná megmondani.

Mi marad hát így a munkavállalóknak a majálison? Szép napsütés, trombitaszó, egy-két erőltetett beszéd és a virsli. Keserű mustárral.

A szerző politikai elemző.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Majális a Városligetben 2025. május 1-jén. Fotó: Illyés Tibor / MTI)