A biztonság, a kiszámíthatóság utáni vágy az emberi létezésünk egyik fontos pillére. A közéleti vitákban, a politikai és a gazdasági szempontrendszerekben ezért is jelenik meg olyan gyakran a stabilitás igénye. Mégis el szoktak jönni olyan pillanatok, amikor a kiszámíthatósággal, a megszokottal és a már ismert működéssel szemben az emberek inkább az ismeretlent választják, mert már úgy érzik, hogy az életük keretrendszere inkább gátolja, béklyózza őket, mintsem a gyarapodásukat szolgálná. Éltünk már át ilyet Magyarországon az elmúlt évtizedekben, és az elmúlt hetek hazai történései azt juttatták az eszembe, hogy könnyen előfordulhat az, hogy most is valami hasonló helyzetbe kerülünk.

Orbán Viktor miniszterelnök a felújított tihanyi apátság megnyitóján egyetértőleg idézte a durva és szélsőséges magyarellenességéről ismert, az úzvölgyi magyar temető meggyalázásában aktívan részt vevő George Simion román szélsőjobboldali elnökjelölt szavait az ottani választás második fordulója előtt. Mivel a romániai magyarság politikai szervezete – a Romániai Magyar Demokrata Szövetség – és az erdélyi magyar egyházak egyértelműen Simion ellen, illetve a liberális jelölt, Nicusor Dan mellett foglaltak állást, a kormányfő kijelentése a határon túl megdöbbenést, itthon pedig politikai vihart okozott.

Markó Béla, az RMDSZ korábbi elnöke szerint a kabinet első emberének a szavai „óriási hibának” számítanak és „zavart keltenek Erdélyben”. Kelemen Hunor, a jelenlegi elnök kijelentette, hogy „Orbán Viktor zavart okozott a beszédével”. Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének a véleménye alapján „minden, amit a magyar és a román közösség az elmúlt évtizedekben elért, megkérdőjeleződött volna”, ha esetleg Simion győz a második fordulóban. (Dan végül jelentős előnnyel nyert az ott élő magyarok támogatásának is köszönhetően.)

A beszéd rá vonatkozó részletét Simion azonnal Facebook- és Instagram-hirdetésekben, illetve szórólapokon terjesztette, köszönetet mondva a kormányfőnek a támogatásáért. Tette ezt annak az AUR (Románok Egyesülésért Szövetség) nevű pártnak a vezetőjeként, amelyre egy évvel ezelőtt az Európai Parlament megválasztása után úgy hivatkozott Kocsis Máté a Fidesz nevében, hogy nem hajlandók olyan képviselőcsoporthoz csatlakozni, amelyben ez a szélsőséges politikai tömörülés tagként szerepel. (Mint ismert, az EP-választás után felmerült, hogy a Fidesz a Giorgia Meloni olasz kormányfő által vezetett konzervatív frakcióhoz csatlakozik. Az olasz sajtó szerint Meloni elutasította a magyar kormánypárt közeledését, és erre a hírre reagálva közölte gyorsan a párt, hogy a George Simion vezette, és éppen a frakcióhoz aznap csatlakozott román AUR-ral nem kíván egy helyen mutatkozni, ezért szakadtak meg a tárgyalások. Ennek következményeként hozták létre két hét múlva a Patrióták Európáért képviselőcsoportot.)

Tehát a politikai hiba egyértelműnek tekinthető, és joggal merül fel a kérdés, hogy miért követhette ezt el a Fidesz elnöke.

A kérdés azért is igényel választ, mert ilyen típusú hibát rég láttunk a miniszterelnöktől. Hiszen természetes módon jó néhány téves döntés született az elmúlt tizenöt évben is a kormányoldalon (például rossz stratégia az EU, az USA és a szövetségi rendszereink kapcsán az orosz kapcsolat túlzott felértékelése, a Fidesz kilépése az Európai Néppártból, hibás gazdaságpolitikai döntések – főleg 2020 után, a baráti alapú tőkekoncentrációk kialakítása, a kegyelmi botrány kezelése stb.).

Kormányzás közben mindig előfordulnak rossz megoldások, a kérdés általában ezeknek a mértéke, illetve azok jellege. (A nehezebb műfaj mindig a döntés és a felelősségvállalás, szemben az asztalok mögüli kioktatással és kritizálással.) Ez utóbbi nagyjából azt jelenti, hogy a döntések, hibák, korrekciók által kirajzolt fő irány illeszkedik-e az adott politikai erőről kialakított képbe (történetbe), vagy azzal szembemegy-e.

A tihanyi beszéd azért számít tévedésnek, mert a magyar kormánypárt két évtizede épített identitását kezdi ki, amely a határon túli magyarság véleményét, szempontjait egy adott dilemma eldöntésénél perdöntőnek tekintette.

(Hasonló a helyzet, mint amikor a polgári Magyarország fogalmáról a vezető kormánypárt oldaláról elhangzott, hogy ez nem egy vezérlő eszme és realitás, hanem pusztán egy politikai termék csupán.) Ráadásul ez a hiba egyáltalán nem tekinthető szükségszerűnek, ellenkezőleg: teljesen váratlanul érkezett. Semmi sem indokolta ugyanis, hogy hazánk kormányfője megdicsérje a magyarellenes román elnökjelöltet. Ráért volna véleményt nyilvánítani a választások után is. Elegendő lett volna annyit mondania a kérdésben – amit egyébként szintén tartalmazott a beszéde –, hogy a mindenkori magyar kormánynak törekedni kell az együttműködésre a mindenkori román elnökkel és politikai vezetéssel.

Nos tehát újra fel kell tenni a kérdést, hogy vajon mi indokolta ezt a meglepetésszerűen téves helyzetértékelést. Ráadásul az az Orbán Viktor követte ezt el, aki politikai képességekben messze fölötte áll a hazai közélet aktuális szereplőinek. Azt gondolom, hogy mindez azért következhetett be, mert nem jönnek sem a politikai, sem a gazdasági eredmények, a választás időpontja viszont közeledik.

A Tisza Párt létezése és folyamatos erősödése egyre görcsösebbé teszi a kormánypárt politikusait.

A nyomás hatására olyan melléfogások is bekövetkeznek, amelyek korábban elképzelhetetlennek számítottak. Márpedig a nyomás létezik az eredménykényszer és a potens ellenfél miatt is.

Ha a hagyományos megoldások útját képes csak járni a Fidesz–KDNP, akkor könnyen előállhat az írásom elején említett lélektani helyzet egyik mellékhatása. Nevezetesen az, hogy a korábban működő megoldások sorozatosan balul sülnek el és egyre több minden válik nevetség tárgyává a kormányoldal kezdeményezései közül, ami különösen gyilkos szituáció – szintén láttunk már ilyet itthon, például 2006 és 2010 között. Valami hasonlót fogalmazott meg a napokban az ismert jobboldali újságíró, Bencsik András is, amikor azt mondta, hogy „rohadt nagy vereség lesz a vége”, ha a Fidesz nem szedi össze magát. Tudni kellene tehát nyitni, enyhébb hangot megütni, gesztusokat tenni szélesebb társadalmi rétegek felé a kormányzó politikai erőnek.

Milyen eredmények nem jönnek, és miért rossz válasz, ha a hagyományos erőpolitikával próbálja meg kezelni a helyzetet a kormánypárt? Először is, a hazai gazdaság 2020 óta tartó lejtmenete sajnos folytatódik. Azóta élünk abban a helyzetben, hogy a teljesítményünk hol stagnál, hol pedig visszaesik. Recesszióval és az ipari termelés csökkenésével kezdtük ezt az évet is. Megint az unió egyik legmagasabb inflációját produkáltuk, és a friss adatok is aggasztóak: 12,1 (!!) százalékkal visszaestek a beruházások és valamelyest apadt a foglalkoztatottak száma.

Egyre kevesebben hiszik el, hogy csak az ukránok ellen elkövetett orosz invázió, az energiaválság és a szankciók az okozói, hogy ilyen mély gödörbe jutottunk.

Ahogy legutóbbi cikkemben is utaltam rá, az előbb említett külső körülmények mellett valójában a gazdasági bajaink fő okozója az EU-támogatások felfüggesztése és az előző választások előtti túlköltekezés. Ráadásul a kormány szavahihetőségét jelentősen rombolja, hogy több éve nem sikerül eltalálni a gazdaság alakulásának az irányát. Esztendők óta 4 százalékos növekedési jóslatot hallunk – legutóbb „repülőrajtot” –, az infláció legyőzését stb., amelyeknek pontosan az ellenkezője következik be.

Másrészt politikailag nem sikerül kitörni az egyre szorítóbb elszigeteltségből az Európai Unión belül. Donald Trump megválasztása enyhítette a nyugati világ irányába kialakult izolációnkat, de egyelőre az ország ennek még nem látja a hasznát. Nem szaporodnak robbanásszerűen az amerikai beruházások, nem jutunk kedvezményes pénzügyi forrásokhoz a tengerentúlról, és húzódik a fegyverszünet megteremtése is a hazájukat védő ukránok és a rájuk támadó oroszok között. Sőt, az amerikai elnök által kivetni kívánt vámok újabb ütést vihetnek be a magyar gazdaságnak.

Rontja a helyzetünket az Ukrajnával most már súlyosan elmérgesedett viszonyunk is. A magyar kormány – szerintem téves megfontolások alapján és a diplomáciai normákat átlépve – hirdetésben kritizálja a szomszédos országot és arra biztatja hazánk lakosságát, hogy akadályozzuk meg szomszédunk uniós tagságát. Erre reakcióként az ukránok gyorsan lefüleltek két állítólagos magyar kémet, mire mi is elcsíptünk két ukrán kémet, amire az ukránok kiutasítottak két magyar diplomatát. Több korábbi írásomban érveltem amellett, hogy miért érdeke Magyarországnak, a kárpátaljai magyarságnak és az EU-nak is Ukrajna uniós tagsága. (Megjegyzem, így látta ezt korábban az Orbán-kormány is, hiszen például 2022-ben, az orosz agresszió másnapján keleti szomszédunk gyorsított eljárásban történő felvételét szorgalmazta az unióba.)

Természetesen jelen pillanatban nem alkalmas Ukrajna arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. De tízéves távlatban ez nemcsak elérhető, hanem kívánatos cél is számunkra. Ezért javasoltam azt, hogy az álláspontunk az „igen, de nem most” legyen. Arról nem is beszélve, hogy mi, magyarok mit szóltunk volna akkor, ha a kétezres évek elején, mondjuk Ausztria kormánya fizetett tv- és rádióhirdetésekben támadott volna minket. Ha szóvá tették volna, hogy milyen anyagi terhet fogunk jelenteni, milyen kihívást támaszt majd a magyar mezőgazdaság, mennyire kell félni a hazai alvilágtól stb., és arra biztatta volna az osztrákokat, hogy szavazzanak a tagságunk ellen. Az, ami most történik, újfent csökkenteni fogja a renoménkat szövetségeseink szemében, arról nem is beszélve, hogy milyen mélyen megmarad majd az ukrán társadalomban.

Ahogy utaltam rá, tetten érhető a Fideszen a szorítás a Tisza Párt részéről is. Magyar Péter kezdetben jól reagált a kormánypárt lépéseire: azonnal sétát indított Nagyváradra a tihanyi beszéd apropóján, és gyorsan elintézte egy mondattal az egyébként valóban káros és értelmetlen átláthatósági törvényt. Nem hagyta, hogy a kormánypárt belekényszerítse az általa kijelölt utcába, inkább ragaszkodott a saját történetéhez. Ami egyébként akkor vált igazán működőképessé, amikor a Harcosok Klubja nevű, a közösségi médiafelületeken extra aktivitást kifejteni kívánó fideszes csapat a nyilvános rendezvényét tartotta. (A szónokok közül a vidéki fórumaival bátran kockázatot vállaló Lázár János folytatta itt is jó szereplési szériáját.)

A látványos kontrasztot – a hazai vidéken gyalog átvágó Magyar és követői falvak és városok lakóival beszélgetnek, a helyiek megvendégelik őket, az Alföld gémeskútjánál időznek stb., míg párhuzamosan a „harcosok” agresszív, csikorgó retorikával és fellépéssel próbálkoznak, ráadásul pedofilt is találnak a résztvevők között – a Tisza elnöke ügyesen kihasználta, és önmagukat a béke és barátságosság megjelenítőjeként definiálta. Ezt a megnyertnek tűnő bő hetet sikerült elrontania a végén, amikor Nagyváradon kémkedéssel gyanúsította meg az RMDSZ-t, amit a szervezet azonnal és éles hangon visszautasított. Ez a kijelentés megint arról árulkodik, hogy az indulataival még mindig nehezen birkózik meg a pártelnök. Évtizedek óta tudjuk, hogy az RMDSZ kényes helyzetben kénytelen politizálni, ráadásul egy gyűjtőpárt. Akadnak benne konzervatívok, liberálisok és baloldaliak egyaránt, akik közt egyensúlyt kell tartania a mindenkori vezetésnek. Közben együtt kell működniük az éppen aktuális román és magyar kormánnyal is, ami szintén balanszot igényel. Teljesítményük előtt csak kalapot lehet emelni: többszöri kormányzati szerepvállalásuk és Románia EU-tagsága segített a legtöbbet békeidőben az erdélyi magyarságnak az elmúlt 100 évben. Tiszteletlenség őket sértegetni.

Egy, a számára jól induló történetet tett zárójelbe tehát a Tisza vezetője,

így ez az ügy is részévé válik azoknak a baklövéseknek, amelyeket az elmúlt egy évben követett el (mások sorozatos lehallgatása, ígéretek és tettek ellentmondása, komolyan vehető program, csapat és szakértők hiánya, az önkontroll nyilvános többszöri elvesztése, stratégiai tévedés az európai porondon történő, Magyarországgal kapcsolatos fellépésben, a Kollár-ügy, az ukrán kérdésben a híveinek a megszavaztatása stb.).

Továbbra is nyílt és fej fej melletti a küzdelem a honi közéletben, de érdemes odafigyelni rá, hogy ha késlekednek az eredmények, akkor egyre inkább átveszi a szerepet az ellenségképgyártás. Akkor jönnek a kémek, a külföldi ügynökök, az idegen beavatkozás, a leleplezendő összeesküvők és a harcos retorika a hazájukat elárulni kívánók ellen. Teljes abszurditás, hogy azt az Európai Uniót, amely a mi otthonunk is, és amellyel szuverenitásunk egy részét közösen gyakoroljuk, ahonnan húsz év óta jelentős támogatást kapunk, azt beavatkozó külföldinek tekintjük. Rosszabb korszakaiban hasonlót átélt már Magyarország. Éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy újra egymásban keressük az ellenséget. A demokrácia alapja a vita, de el kell sajátítanunk azt a kultúrát is, amelyben az ellenfelünket nem hazaárulónak és börtöntölteléknek tekintjük, hanem az országért és nemzetért aggódó vitapartnernek, akivel legfeljebb nem értünk egyet. Ennek a kultúrának a megteremtése ugyancsak hazánk érdeke ma, ahogy a kapcsolataink normalizálása is a szövetségeseinkkel.

A szerző a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, jogász, liberális politikus, volt miniszter.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Magyar Péter 2025. május 24-én Nagyváradon. Fotó: Papajcsik Péter / Index)