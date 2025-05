Új vallás ütötte fel a fejét Magyarországon – és a középkorú meg a magányosabb emberek között jóval népszerűbb, mint a hagyományos egyházak. Az új hit nem ígér sokkal kevesebbet, mint a kereszténység, és nem is vár el nagyon mást: lemondásért cserébe majdhogynem örök élet. Ahol az új megváltó megjelenik, tömegek hallgatják szavait, az utcán ismeretlenek ölelgetik. Az ölelés ugyan ingyen van, de a templommal ellentétben itt keményen fizetni kell a szentbeszédekért, és a hívek fizetnek is.

A média imádja, mert hatalmas nézettséget hoznak az anyagai, ezért a sajtót egyáltalán nem zavarja, hogy Schwab Richárd, mert róla van szó, szép szavakkal és orvosi szlenggel terjeszt tudományosnak hangzó féligazságokat. Schwab tehát eljött közénk, hogy megmentsen bennünket. Ennek az árát ugyan csak egy szűk kör tudja megfizetni, de ennek ellenére milliók csüngenek szavain.

Bicsérdy reinkarnációja

1922 elején Kolozsváron nagy zöld plakátok jelentek meg, amelyek egy bizonyos Bicsérdy Béla előadását hirdették. Az illető foglalkozása a saját meghatározása szerint „megváltó” volt.

Bicsérdy nem szerénységben próbált meg versenyre kelni Jézussal, hanem azt állította magáról, hogy a két egyetemes mester, Zarathustra és Jézus utódja, mellesleg megváltó. Nem hirdetett kevesebbet, mint a halál legyőzését. De nem valamikor a túlvilágon, hanem ott és akkor, a két világháború között. Tökéletes valláspótlék volt, meghirdette a földi paradicsomot, azt ígérte követőinek, hogy száz éven túl is egészségben élhetnek.

Tanítása szerint az ember rendeltetése a tökéletesedés, a fejlődés tovább az isteni magasság felé, és amikor az ember azt eléri, akár ezer évig is élhet. Ahogy ő ezt már megtette. Az istenség elérése nem tűnt túl nehéz feladatnak, a tanítások szerint csupán megfelelő táplálkozásra, vagyis inkább a táplálkozás mellőzésére, időszakos koplalásra volt szükség, a káros szenvedélyektől való megszabadulásra.

Semmi hús, nulla alkohol, helyette sok nyers zöldség, sport, ja, és a hideg fürdő. Irány a száz év.

Ismerős? Nincs új a nap alatt, a mai leghíresebb magyar életmódceleb szó szerint ugyanezt hirdeti. Mint látható, az új megváltók fantáziája nem túl kreatív, ugyanazt variálják száz éve, különböző érvekkel alátámasztva. Nem is a recept teszi őket naggyá, hanem a vallási vezető személyisége, akinek rendkívül meggyőzőnek kell lennie ahhoz, hogy tömegeket tudjon hipnotizálni sokszor hallott, az interneten ingyen fellelhető, soha be nem vált tanácsokkal.

Zavaros tanaikkal valláspótlékot kell nyújtaniuk egy olyan világban, amiben Istent már nehezen találják az emberek, de hinni szeretnének, és a valláshoz hasonló magyarázatot várnak minden bajukra. Ezt pedig Bicsérdytől és Schwab Richárdtól egyaránt megkapták.

Olyan módszert, ami saját kezünkbe adja életünket és halálunkat, megszabadítva bennünket a sors kíméletlen ítéletétől. Bicsérdy olyan őrületet indított el, mint a leghíresebb rocksztárok. A nők bomlottak érte, a szenvedélymentes élet jegyében öt feleséget és végtelen számú szeretőt gyűjtött be.

A fő megélhetést a fizetős előadások nyújtották számára.

Ezt Schwab Richárd is felismerte, és folyamatosan telt házas szeánszokat tart magas árú belépőért, sőt már van kvázi „egyházi” szervezete is, ami létrehozza a hit haveri köreit szerte a Kárpát-medencében. Rocksztárokat utasít maga mögé a YouTube-on, egyik interjúját több mint 1,6 millióan nézték meg, ugyanezen a platformon Azariah csak 1,2 millióig jutott. Hiába, az örök élet népszerűbb, mint a popzene.

Itt kell megjegyezni, hogy az ilyen gyógyítók felemelkedése gyakran kötődik az egészségügyi rendszer gyengeségeihez. Vagyis ebben része lehet a magyar egészségügy állapotának. A föld talán legnagyobb hatású televíziós gyógyítója, Anatolij Kaspirovszkij is a Szovjetunió végnapjaiban futotta be hihetetlen karrierjét. Az állami tévében sugárzott műsorát 100 millióan nézték, kiürültek az utcák szerte az országban. A tévén keresztül képes volt bármit és bárkit meggyógyítani: frigid nőket, kopasz férfiakat, sérvben szenvedőket, végstádiumos AIDS-eseket, TBC-seket, impotenseket. Ha tovább romlik az egészségügy helyzete, talán Schwabnak is kellene egy tévéműsort adni az M1-en.

Az életmódsztárt még egy tényező segíti: a modern elmagányosodás és az érzelmi élet mai sivársága. A követői között végzett kutatásból kiderült, hogy elsősorban kétségbeesett, magányos emberek lépnek be az „egyházába”, olyanok, akik érzelmi sivatagban élnek. Hatvan százalékukat senki nem öleli meg, nyolcvan százalékuknak nincs semmilyen intimnek nevezhető kapcsolata.

A messiás placebohatás

Bicsérdy élete persze izgalmasabb volt, mint a maiaké, pedig egyhangú hivatalnoki létnek indult. Húszévesen azonban egy szerelmi kaland mindent megváltoztatott. De ne egy mindent elsöprő romantikus kapcsolatra gondoljunk. Az utókor számára ismeretlen hölgytől súlyos, gyógyíthatatlan nemi betegséget, kankót (trippert) kapott, ami állandó fájdalommal járt.

Később tovább emelte a tétet, és azt állította, szifilisze is van, amiben Ady Endre is szenvedett. Amikor az orvosok tudomására hozták, hogy ezekből nincs gyógyulás, saját kezébe vette a sorsát. Beszámolója szerint elkezdte tanulmányozni a természetes életmód gyógyhatásait. A siker majdnem teljes volt. Betegségét nagymértékben sikerült visszaszorítania, a gyógyíthatatlannak tartott szifilisz teljesen eltűnt. Mellesleg az addig kopasz ember haja újra kinőtt, ahogy három korábban kihúzott foga is. Mindezt csupán koplalással és zöldségekkel.

Levelek tízezreit kapta, hogy gyógyítson meg másokat is. Állítása szerint több mint 1000 ember életét mentette meg. Hogy ez igaz-e, nem tudjuk, amit azonban biztosan lehet tudni a korabeli sajtóból, hogy néhányan éhen haltak az általa javasolt életmód miatt – és persze nyilvánvalóan sokan gyógyultnak érezték magukat. Bicsérdy maga, habár azt ígérte, ezer évig fog élni, csak 77 évet élt, és utolsó, ötödik felesége, mintegy utólagos isteni igazságszolgáltatásként, egy henteshez ment hozzá.

Miért nem szüntetjük meg a kórházakat?

Bicsérdy meglehetősen őszinte volt a mai „megváltókhoz” képest: nem volt orvosi hókuszpókusz, csak spiritualitás, mint a vallásokban. Nem volt diagnózis, drága vizsgálatok, csak a mesterbe vetett hit. A mai utódjai ezzel szemben technovallásokat hirdetnek spiritualizmus nélkül, drága vizsgálatokkal. A többi ugyanaz. A közös ezekben, hogy minden embernek bármilyen diagnózisra ugyanazt ajánlják, és mindent ugyanazzal a módszerrel gyógyítanak. Mivel a koplalás és a szent zöldségek mindenre jók, ezért a vizsgálatok valójában fölöslegesek is lennének, az csak parasztvakítás és bevétel.

Ez az igazi tudományos primitivizmus.

Ezért áll jobban az ilyen gyógyítóknak a hamis spiritualizmus, mint a tudomány. Hiába bizonyosodott be ezerszer, hogy nincs egyetlen egyszerű, mindent meggyógyító módszer, az emberek újra és újra elhiszik az ilyen megközelítéseket.

Sokakban fel is merül a kérdés, ha Schwab Richárd megtalálta a megoldást, miért költ a világ tízezer milliárd dollárt egészségügyre? Miért foglalkoznak milliók tudományos kutatásokkal, fejlesztenek gyógyszereket, ha még a rákot is le tudja győzni az ember hideg zuhannyal, szent tökmaggal és koplalással? Miért nem tesszük kötelezővé ezeket? Hiszen minden megoldódna.

A választ maga Schwab adja meg. Mert az általa adott diagnózisokat és gyógymódokat sehol a világon nem fogadja el a társadalombiztosítás. Azt sem rejti véka alá, hogy miért. Mert ezekre nincs valódi tudományos bizonyíték.

Az új szentháromság – bélbaktérium, áteresztő bélfal, tökéletes széklet

Nincs annál komikusabb helyzet, amikor a nem bizonyított orvosi hittételek atyja, Schwab Richárd arról beszél egy interjúban, hogy manapság túl sokan hisznek nem bizonyított, tudományosnak hangzó állításokban. Valami miatt azt gondolják, hogy azért, mert ő orvos, sőt tudós, bizonyosan tudományos igazságokat terjeszt. Ez tévedés, a két dolog nincs feltétlenül összefüggésben.

Schwab tökéletes vallási vezetőként viselkedik, és ő is egyfajta szentháromságra alapozza egyházát. Az övé a bélbaktérium, az áteresztő bélfal és a tökéletes széklet szentsége. Ezek közül sajnos csak a széklet létezése az, amelyet tudományosan lehet bizonyítani. A másik kettő pusztán alternatív gyógyászati hittétel. Ahogy egy kanadai szakcikk jól összefoglalja: „Nincs megbízható tudományos kutatás, amely alátámasztaná a szivárgó bél-szindróma létezését. A hozzá kapcsolódó tünetek sokféle más betegségre is jellemzők.”

Arról pedig fogalmunk sincs, hogy a vallási vezető által használt tesztek pontosan mit mutatnak, mert más folyamatok is állhatnak a háttérben – de itt egy rendes tudományos írás is erről. Ennek ellenére Schwab jogosan állítja, hogy vita zajlik a kérdésről: hozzá hasonlóan ugyanis nagyon sokan látnak ebben az életmód-terápiában hatalmas üzletet, miközben a valódi tudomány nem győzi visszaverni a sarlatánok támadásait.

Az új vallás nem azt várja el híveitől, hogy tekintetüket az égre szegezzék, sokkal inkább a vécékagylót jelölik meg irányként. A vallási vezető pedig azzal bocsátja útra híveit, hogy a tökéletes széklet legyen veletek.

A bélbaktérium legalább ekkora svindli.

Schwab azt állítja, hogy helyreállítja az ideális állapotot, pedig teljesen egyértelmű, hogy nem tudjuk, mi az ideális állapot. A helyzet az, hogy a föld minden lakójának egyedi mikrobiomja van, ami olyan, mit az ujjlenyomat, csak sokkal bonyolultabb, mert tízmillió különböző génállományú összetevőből áll, és nagyjából összesen százezer milliárd él bennünk, ami jóval több mit a sejtjeink száma. És ezek nagy részéről nem tudjuk, mire jók. Ahogy azt tudományos körökben leírják, semmilyen módon nem állapítható meg, hogy mi az ideális bélbaktérium-mix. A tudomány még azt sem képes megállapítani, hogy létezik-e core-nak nevezett baktériumállomány – olyan, ami minden emberben közös.

Komoly fejlődés volna, ha képesek lennénk ezt szabályozni, de nem tudjuk. Főleg nem tudjuk egy olyan székletvizsgálatra alapozva, ami ebből a tízmillió génből csak néhány tucatot lát.

A kiszolgáltatott rákosok a következő célcsoport

Amíg az új megváltó gazdag budaiaknak osztotta az észt, azzal nem is volt semmi baj, de most már a legkiszolgáltatottabb csoportot, a daganatos betegeket vette célba, és országos egyházat épít. Egy olyan szervezetet, ami egészségmiséket tart szerte a Kárpát-medencében, ahogy a mester maga is vallásos nyelvezettel mondja: már Erdélyben is terjesztjük az igét. Ami pedig a daganatos betegeket és a Schwab-féle gyógymódot illeti: ő maga mondta, egy kutatás szerint – amit nevezhetnénk akár piackutatásnak is – a magyar rákosok kezelésük első évben egymillió forintot költenek étrend-kiegészítőkre. Nyilvánvaló, hogy ennek az összegnek egy részére Schwabék is igényt tartanak.

Nem teljesen értem, miért nem hördül fel ezen senki a hazai orvosok közül.

Orvosi szempontból lényegtelen, hogy a fogyni vágyó gazdagok mire költik a pénzüket, de a rák tényleg más. Kutatók százezrei foglalkoznak egy életen át a rák egyetlen apró aspektusával, mondjuk egy enzimmel. Schwab pedig belgyógyászként megfejtette annak minden csínját-bínját, és kiderült, éppen az a megfelelő módszer a rák megelőzésére és a kemoterápia kiegészítésére, ami a fogyásra is, meg másra, ami a Schwab-féle ajánlat része. Minő egybeesés. Koplalás, csak semmi alkohol, rengeteg sport és zöldség. Ez, mondhatni, a mindenség Viagrája. Csak remélni tudom, hogy nem növeli az intelligenciát, mert az egyben kannibalizálná is Schwab piacát.

Schwab képes olyanokat mondani, hogy ha egészségesen táplálkozol, sportolsz, és eljársz szűrővizsgálatra, nem halsz meg rákban. A környezet számít, és nem az egyéni hajlamok, tehát az a fontos, hogyan élsz, teszi hozzá. Ha nem dohányzol, nem halsz meg tüdőrákban. Ha megiszol néha egy pohár bort, meglepődsz majd, hogy ettől 55 évesen vastagbélrákod lett. Kétségtelen, sőt, nyilvánvaló, az nem lényegtelen a létezésünk és a hogylétünk, az életminőségünk szempontjából, hogy hogyan élünk, de olyan állítások a fentiek, amikkel egyetlen komoly rákkutató sem értene egyet.

Egy vallás, ami látszólag mindenkinek tetszik

Schwab vallási tételeket hirdet: újjászületés, remény a hitben. Azt mondja: új élet, új esély. Csak higgy bennem.

Az utcán ismeretlen emberek ölelgetik, az orvosok nem támadják, a riporterek olyan áhítattal hallgatják szavait, mintha egy földre szállt istenség járna közöttünk. A kedvencem az a Telex-interjú, amelyben az Orbánnal amúgy oroszlánként szembeszálló riporter meggyónja, hogy ő szokott rukkolát és spenótot enni, de azt hallotta Schwabtól, hogy az úgy hat a bélre, mint az alkohol. Sajnos így van, válaszolja neki Schwab. A riporter megszeppen, hogy rukkolával gyilkolja magát, mire Schwab ájtatosan csak ennyit tesz hozzá: „Már nem éltem hiába!” És az újságíró itt nem kacag fel hangosan.

A mester egyre inkább úgy viselkedik, mint egy valódi megváltó. Egy másik riportjában ezt mondja: Azért vagyunk itt, hogy megmentsük az embereket. Éppenséggel mondhatta volna azt is, azért, hogy megváltsuk. Hittérítőként jár-kel a világban, és hozza el a fényt nekünk – persze némi fellépti díjért, és az azt követő vaskos diagnosztikai számlákért.

A szerző író, történész, publicista.

(Borítókép: Schwab Richárd 2023. december 18-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)