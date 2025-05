Orosz rulett a Fehér Házban: vakvágányra futott Trump békepolitikája?

„Mindig is nagyon jó kapcsolatom volt Vlagyimir Putyinnal, de valami történt vele. Teljesen megőrült!” – fogalmazott néhány nappal ezelőtt Donald Trump, meghökkentve ezzel a világ közvéleményét. S ha mindez nem lett volna elég, nem sokkal később még élesebben nyilatkozott: állítása szerint Putyin „a tűzzel játszik”, és ha ő nem lenne, „sok, nagyon rossz dolog történt volna már Oroszországgal”.

Bár az efféle erőteljes kijelentések korántsem szokatlanok Trump részéről, mondataival ezúttal saját politikai identitásának alapjait kérdőjelezte meg. Korábban ugyanis az volt a meggyőződése, hogy különleges tárgyalóképességének, valamint az orosz elnökkel ápolt jó viszonyának köszönhetően még a háború ügyében is képes lehet egyezségre jutni Putyinnal. Ez az elgondolás bizonyos szempontból nem volt alaptalan: az autoriter vezetők jellemzően az erőt tisztelik, és hajlandók kompromisszumra, ha kemény, de következetes tárgyalópartnerrel szembesülnek.

Trump ennek megfelelően nem ellenségként, hanem racionális partnerként tekintett Putyinra.

Az elmúlt hónapok fejleményei azonban törekvései kudarcát jelzik: Oroszország számos súlyos támadást hajtott végre Ukrajna ellen, melyek még a legmegengedőbb értelmezés szerint sem tekinthetők a béke irányába tett gesztusoknak. Trump figyelmen kívül hagyta, hogy Putyin az ukrajnai háborút nem csupán stratégiai eszköznek, hanem ideológiai és történelmi küldetésnek is tekinti – célja így nem csupán Ukrajna alávetése, hanem a Nyugat meggyengítése is.

Reflexív kontroll: a Kreml láthatatlan fegyvere

Trump legutóbbi nyilatkozatai arra utalnak, hogy mintha ő maga is kezdene tisztábban látni: egyre nehezebben tudja racionális keretbe illeszteni a fejleményeket. A háború brutalitása, Oroszország halogató politikája és Moszkva manipulatív kommunikációja számára is jelezhetik, hogy Putyin nem partner, hanem rendszerszintű ellenfél – olyan szereplő, aki történelmi küldetésének tekinti a nyugati hegemónia aláásását, amelynek egyik legnagyobb haszonélvezője épp az Egyesült Államok.

Amennyiben Trump legutóbbi kijelentései valóban az orosz szándékok felismerésének irányába mutatnak, az külpolitikai önképének egyik legjelentősebb fordulópontját jelezné. Moszkva számára ez komoly érvágást jelentene, mivel az amerikai elnök feletti befolyása jelentősen csökkenne.

Trump első elnöki ciklusa óta tartja magát a szóbeszéd, miszerint az oroszok irányítják őt, az azonban kevéssé valószínű, hogy bármikor is ügynökként vagy eszközként használták volna. Az amerikai elnök – így Trump is – a világ egyik legjobban védett politikai szereplője, akit saját hírszerzése is óv az efféle közvetlen befolyásolástól.

Noha a Kremlnek közvetlen manipulációra nincs lehetősége, a reflexív kontroll – mint stratégiai kommunikációs eszköz – reális opcióként merülhetett fel Trump esetében. A reflexív irányítás nem közvetlen kontrollt vagy zsarolást jelent, hanem a valóságérzékelés tudatos formálását, amely túlmutat a puszta pszichológiai manipuláción. Ez a módszer nem egyszerű hazugságokra vagy dezinformációra, hanem kifinomult befolyásolási technikára épül, melyben a célpont – a manipulált értelmezési keret hatására – maga hoz olyan döntéseket, amelyek ugyan racionálisnak tűnnek számára, de valójában az ellenfél érdekeit szolgálják.

Trump esetében minden feltétel adott volt ahhoz, hogy az orosz fél olyan információs és politikai környezetet alakítson ki, amely döntéseit Moszkva érdekei felé tereli – mindezt anélkül, hogy az elnök ezt tudatosította volna. A technika lényege, hogy torzítsa a célpont észlelését, helyzetértékelését, így végső soron döntéshozatalát is. Alapját az a pszichológiai felismerés adja, hogy az emberek nemcsak saját nézőpontjuk, hanem mások vélt szándékai alapján is döntenek – ezt a reflexív folyamatot pedig célzottan lehet befolyásolni.

A nagy alku illúziója

Trump különösen fogékony lehet az ilyen típusú befolyásolásra, mivel elsősorban politikai ösztöneire és személyes benyomásaira hagyatkozik, nem pedig hírszerzési vagy diplomáciai háttérelemzésekre. Ezt tovább erősíti, hogy hajlamos szimpátiát érezni az erőskezű vezetők iránt, kritikusan viszonyul a NATO-hoz és az Európai Unióhoz, valamint kiemelt jelentőséget tulajdonít a béketeremtő szerepnek. Ezek olyan politikai és pszichológiai motivációk, amelyek Moszkva számára ideális környezetet teremthettek a reflexív kontroll alkalmazására.

E játszmában Trump nem „báb”, hanem autonóm döntéshozó, akinek ítéleteit egy előre kialakított észlelési keret befolyásolja.

Jelenlegi külpolitikai céljai között kiemelt helyen szerepel az ukrajnai háború mielőbbi lezárása – részben azért, hogy nagyobb figyelmet fordíthasson Kínára. A reflexív irányítás ebben az esetben olyan kommunikációs gesztusokon keresztül érvényesülhet, amelyek Putyin kompromisszumkészségét sugallják – például Ukrajna EU-tagságának elfogadása vagy bizonyos területek ukrán kézbe történő visszajuttatása árán. Ebben a keretben a béke Trump szemében egy „nagy alku” formáját öltheti, amely tovább erősítené a „deal-maker” imázsát.

A reflexív kontroll részeként értelmezhető az is, hogy Moszkva következetesen halogató stratégiát alkalmaz az ukrajnai háború lezárása kapcsán. A békekezdeményezésnek álcázott ultimátum klasszikus időhúzó taktika: a kommunikációs térben a tárgyalási hajlandóság látszatát kelti, miközben valójában nincs reális esély a megállapodásra. Nem véletlen, hogy a legújabb hírek szerint Putyin az ukrajnai háború befejezésének feltételeként olyan követeléseket fogalmaz meg – például a NATO keleti bővítésének leállítását vagy a szankciók részleges feloldását –, amelyekről eleve tudható, hogy a Nyugat nem fogja azokat elfogadni.

Ugyanakkor Trump, aki a „nagy alku” reményében közeledne Moszkvához, olyan visszacsatolásokat kap – például hogy „lehetséges a béke”, vagy hogy „tárgyalni kell” –, amelyek megerősítik saját szándékait. A reflexív irányítás itt is működésbe lép: Putyin Moszkva szempontjai szerint alakítja a diskurzust, miközben Trump saját politikai érdekei mentén veszi át a stratégiát. Ez nem azért történik, mert Trump „Putyin embere”, hanem mert a döntési keretet Moszkva formálta – Trump pedig belépett ebbe a játszmába.

Trump kiszámíthatatlansága visszaüthet Moszkvára

A reflexív kontroll módszere addig működik hatékonyan, amíg a célpont nyitott az interakcióra, és hajlandó partnerként tekinteni a másik félre. Trump eddig megfelelt ennek az előfeltételnek: túlságosan pozitívan viszonyult Oroszországhoz, nyíltan méltatta Putyin „zsenialitását” és vezetői képességeit, miközben önmagát egy alkuképes, béketeremtő vezetőként próbálta pozicionálni.

Nemcsak hitt Putyin erejében és tárgyalóképességében, hanem politikai sikereit is részben ehhez a kapcsolathoz kötötte.

Abban, hogy az orosz stratégia eddig működőképes maradhatott, Trumpnak és környezetének tehát komoly felelőssége van – nem csupán illúzióik miatt, hanem azért is, mert nem törekedtek arra, hogy mélyebben megértsék a Kreml gondolkodásmódját és szándékait. A putyini rezsim számára az Ukrajna elleni háború nem pusztán stratégiai vagy katonai kérdés: az mélyen beágyazódik egy történelmi és ideológiai keretbe, amely ötvözi a posztszovjet birodalmi revizionizmust, az orosz identitás újraértelmezését, valamint a Russzkij mir civilizációs vízióját. Putyin beszédeiben visszatérő elem a „történelmi Oroszország” narratívája, ami Ukrajna létét történelmi tévedésként kezeli – innen ered az a revizionista törekvés, amely Ukrajna „visszaintegrálását” célozza az orosz világrendbe.

Noha az orosz fél eddig hatékonyan alkalmazta manipulatív stratégiáit, a jelenlegi nyilatkozatháború a Moszkva és Washington közötti növekvő feszültség jele lehet. Az utóbbi időben egyre több jel utal arra – például Tammy Bruce, az amerikai külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozatai –, hogy Trump köreiben fokozatosan tudatosul a Kreml manipulációs törekvéseinek természete. Bár az egyelőre nem világos, hogy maga Trump mennyire látja át a folyamat lényegét, az amerikai külügy és a nemzetbiztonsági szervek vélhetően egyre inkább próbálják ellensúlyozni a Moszkvából érkező pszichológiai nyomást.

Paradox módon a feszültség fokozódásáért Moszkvát is felelősség terheli: úgy tűnik, nem sikerült pontosan felmérniük a trumpi stratégia sarokpontjait, és alábecsülhették Trump lobbanékony, dicsőségorientált politikáját is. A hideg racionalitás kiszámíthatatlan partnerrel csak korlátozottan működik, a játékelméleti egyensúly könnyen megbillenhet.

Trump egyszerre próbálja megőrizni belpolitikai bázisát és védeni saját narratíváját, de egyre látványosabbá válik, hogy nem tudja teljesíteni ígéretét, miszerint hamar véget vet a háborúnak.

Bár a jelenlegi üzengetés egy tudatos kommunikációs játszma része, ebben benne lehet az is, hogy az oroszok elszámolták magukat az amerikai reakciókat illetően. Hibásnak bizonyulhatott az az orosz feltételezés, miszerint Trump győzelme egy új „üzleti alkut” jelent. Trump számos esetben kiszámíthatatlanul, érzelmi alapon cselekszik – ebben épp Putyin ellentéte. Még az sem kizárt, hogy Trump impulzívan eszkalációba kezd, vagy épp teljesen elfordul Putyintól: ebben az esetben az orosz stratégiai célokat jelentős mértékben újra kell majd értelmezni.

A szerző politikai tanácsadó.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump 2019. június 28-án Oszakában. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)