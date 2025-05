Magyarország válaszúton: demokrácia, vagy lángra lobban a harag?

A tűzzel játszunk mi, magyarok. Nőttön-nő a feszültség, az ellenségeskedés az országban, ahogy közeledünk az országgyűlési választásokhoz – már egy év sincs hátra. Történelmi léptékkel mérve ez nem hosszú idő, de bőven elég lehet arra, hogy jövő áprilisig nagy baj következzen be.

Az ellenzéki oldalon nyíltan és négyszemközti beszélgetéseken tartanak attól, hogy a Fidesz választási vereség esetén sem adja át a hatalmat. Jogilag megóvják az országgyűlési választások eredményét, és majd a Kúria megteszi a Fidesznek azt a szívességet, hogy elegendő választókerületben rendel el új szavazást. Vagy a még hivatalban lévő Országgyűlésben kétharmados többséggel szükségállapotot hirdetnek ki, és mivel a szükségállapot kihirdetését az öt évvel ezelőtti Alaptörvény-módosítás megkönnyítette – vagyis nem kell feltétlenül fegyveres erőszak a szükségállapot bevezetéséhez –, nem kell megtartani a választásokat, vagy a választások után még a régi Országgyűléssel mondatnák ki a szükségállapotot (amelynek mandátuma csak akkor jár le, ha az új parlament már megalakult). Hiába győz a Tisza, nem jut hatalomra.

A kormányoldalon viszont attól tartanak, hogy kormányváltás esetén leszámolás következhet. Fenyegetésként értékelik Magyar Péter hatóságokhoz, bíróságokhoz intézett figyelmeztető szavait Ruszin-Szendi Romulusz esetleges őrizetbe vétele esetére.

A Fidesz követőit az sem tölti el bizalommal, hogy ismét felvetődött a jelenlegi Alaptörvény kiiktatásának szándéka egy esetleges kormányváltás esetén. A 2023-as lengyelországi kormányváltás utáni hónapok történései, valamint a Tisza elnökének a majdani felelősségre vonásra vonatkozó, többször hangoztatott kijelentései több büntetőügy lehetőségét is előrevetítik. A fideszes narratíva szerint Magyar Péter már-már maga az ördög: az Európai Bizottság bábkormányát vezeti majd, a haza érdekeinek semmibevételével, ahogy azt a kommunisták és más baloldali kormányok tették a rendszerváltozás után.

A NER-közeli nagyvállalkozók is nehezebb helyzettel szembesülhetnek kormányváltás esetén.

Bár Magyar Péter nemrég a Klubrádiónak adott interjújában óvatosságot javasolt velük szemben a nagyobb munkanélküliség elkerülése érdekében (értsd egy Magyar Péter vezette kormány nem feltétlenül akarja őket tönkretenni), arra számítaniuk kell, hogy egy új hatalom más vállalkozókat helyez majd előtérbe, vagyis várhatóan kevesebb pénzük lesz.

Az utóbbi pár hónap nem a Fidesz diadalmenete volt: a közvélemény-kutatások többsége a Tisza előnyét mutatja, a gazdaság pang, az életszínvonal nem vagy alig emelkedik, Orbán Viktor rosszul sikerült tihanyi beszéde, Magyar Péter összességében jól sikerült, Budapesttől Nagyváradig tartó menete a kormányváltáshoz visz minket közelebb. A kormánypárti internetes Harcosok Klubja akcióba lépett, a „harcosok” kifejezés önmagában azt mutatja, hogy a másik oldalon ellenség van, akikkel szemben nincs kímélet – ez nem vetít sok jót előre. Mint ahogy az sem, hogy a gyülekezési jog szigorítása, az átláthatósági törvénytervezet a kormánykritikus erők meggyengítését célozza. Nemrég lépett hatályba az a törvény, amelynek értelmében a Nemzeti Választási Bizottság akár ki is mondhatja Magyar Péter európai parlamenti mandátuma megszűnését, amennyiben, úgymond, nem megfelelően tölti ki a vagyonnyilatkozatát.

Lehet, hogy Magyar Pétert és a Tiszát már a választásokon sem engedik elindulni? A legveszélyesebb ellenfélnek már a választások előtt történt kiütése esetén könnyű lenne Orbánéknak nyerni.

„Aha, jön a putyini tempó!” – mondják majd a felháborodott tiszások. Erre a fideszesek széttárják a karjukat.

Ha Trumpot megpróbálták elütni az elnökjelöltségtől, ha Marine Le Pent első fokon eltiltották az indulástól, ha Călin Georgescu első fordulós győzelmét Romániában utólag meg lehetett semmisíteni, akkor miért probléma, ha a Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető Tisza és Magyar Péter nem indulhat?

– mondják majd ezt, vagy valami ehhez hasonlót ellenérvül.

Tényleg kell tartani attól, hogy Magyar Pétert nem engedik elindulni a jövő évi országgyűlési választásokon? Lázár János az ATV Egyenes beszéd című műsorában megnyugtatásul közölte: arra számít, hogy a választásokon majd legyőzik a Tiszát (vagyis nem akadályozzák meg az indulását). Csakhogy korábban Orbán Viktor csak annyit volt hajlandó mondani a Hont Andrásnak adott interjúban, hogy a törvényeket minden pártnak, indulónak be kell tartani, és akkor indulhatnak – ám a Fidesz–KDNP alkotja meg a törvényeket, és azokon lehet még tovább szigorítani – láthattuk ezt a minap az átláthatósági törvénytervezet vitáján.

Most szólok: Ha Magyar Pétert tényleg nem engedik elindulni az országgyűlési választásokon, abból nagy baj lesz.

Egy országban a békesség egyik fontos feltétele, hogy a politikailag szemben álló felek úgy gondolják: békés eszközökkel is el tudják érni a céljaikat. A versengő, többpárti demokráciát pont az ellenfelek nemegyszer kemény, éles, de békés versengésére találták ki. Hol az egyik párt győz a választásokon, és veszi át a hatalmat, hol a másik, harmadik és így tovább. A vesztes pedig veszi a kalapját, majd visszatér a hatalomba négy vagy nyolc év múlva, vagy ha ő nem, akkor egy újabb párt tűnik fel. A politikai ellenfelek, a sajtó, a polgárok tudatossága, az intézmények ereje a garanciák arra, hogy egy kormányzat ne tudjon annyi hatalmat összegyűjteni, hogy végleg megakadályozza ellenzéke hatalomra jutását.

Ha viszont egy hatalom – akár többpártrendszer körülményei között is – úgy csűri-csavarja az ország közjogi és politikai berendezkedését, hogy az ellenzéki pártok ne tudjanak hatalomra jutni, akkor az idő múlásával az ellenzéki erők körében mindinkább elvész annak a reménye, hogy a majdani hatalomváltás békésen megvalósulhat.

Magyar Péter folyamatosan azt üzeni, hogy az Orbán-rendszer választásokon megdönthető, leváltható. Ha Magyar Péter választásokon való indulását megakadályozzák, vagy fontos ellenzéki politikust őrizetbe vesznek, akkor sokak számára elveszhet a békés hatalomváltás esélye, hiszen pont a legfontosabb erőt iktatnák ki a versenyből. Az ellenreakciók vélhetően radikálisak lennének: a tiszásoknak van keményebb magja, akik hajlandók volnának a vezérükért és egyúttal Orbán Viktor hatalomból való eltávolításáért többet tenni, mint egy-egy tüntetésre kimenni. Akadnak forradalmi hevülettel rendelkezők, akiket ma még visszafogja, hogy majd jövőre a választásokon Magyar Péter pártjára szavazhatnak. De ha nem...

Nagyon nem kellene olyan helyzetet kipróbálni, hogy a politikai rendszer – ilyen-olyan trükkökkel – elzárja vagy rendkívüli mértékben megnehezíti a hatalomváltás esélyét.

Egy ilyen helyzet a hatalommal szemben állóknak ugyanis azt tanítaná, hogy a békés hatalomváltás nem lehetséges, így erőszakos eszközökhöz kell folyamodni. Az erőszak újabb erőszakot szül, és már ölik is egymást az emberek...

Magyarországon azonban csökkenti a polgárháború esélyét, hogy fegyveres harcok már régen voltak errefelé, egész pontosan 1956-ban volt itt igazi fegyverropogás. Mivel már nem sokan élnek az akkori kortársak közül, a mostani lakosság igen nagy része nem tapasztalt meg háborút. A lakosság kilencven százaléka saját lakással rendelkezik, helyhez kötött, a békés viszonyokhoz van szokva, biztonságra vágyik – ugyan ki az az őrült közülük, aki erővel nekimegy a rohamrendőrök vagy a katonák sorfalának? Ráadásul a szigorú fegyvertartási szabályok miatt a civil lakosságban csak nagyon kevesen rendelkeznek fegyverrel.

Súlyos zavargások, öldöklések kialakulásához azonban nem kell milliós tömeg, pár tízezer fő részvétele is elég. Fegyverraktárak kifosztása is előfordult már a történelemben, de láttunk példát a hadseregnek a hatalommal való szembefordulására is.

Ne akarjuk ezt!

Az Orbán-kormány tegye egyértelművé, hogy nem áll szándékában megakadályozni a Tisza és Magyar Péter indulását a választásokon. A bizalom helyreállítását segítené továbbá az átláthatósági törvénytervezet visszavonása és a gyülekezési jog szigorításának eltörlése. Cserébe viszont Magyar Péternek azt kellene vállalnia, hogy hatalomra jutása esetén nem üldözi majd a fideszeseket, és feles többséggel nem módosít kétharmados jogszabályokat, tiszteletben tartja az Alaptörvényt, és csakis kétharmados parlamenti többséggel változtatna rajta.

Gyűlölködni jól tudunk, sok gyufát összegyűjtöttünk. Szerencsére még nem késő elállni a hatalmas pusztító tűz lángra lobbantásától és a békés politikai verseny talaján maradni.

A szerző politikai elemző.

