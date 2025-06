Christopher Chabris és Daniel Simons klasszikus kísérletében* a résztvevőknek egy rövid videót kellett megnézniük, amelyen egy fekete és egy fehér mezes kosárlabdacsapat játszik egymással. Azt a feladatot kapták, hogy számolják össze, a fehér mezes csapat összesen hányszor passzol egymásnak. Ez nem volt egy bonyolult feladat, a felvételen a játék viszonylag lassú, nem egy NBA-rájátszásmeccsről van szó. A csavar a történetben, hogy a film felénél átsétál a pályán egy gorillajelmezbe öltözött alak.

Ha azt hinnéd, hogy az emberek ekkor megrökönyödve felkiáltottak: „Mit keres itt ez a majom?”, nagyon tévedsz. Az emberek fele még csak észre sem vette a nagy, fekete, gorillaszerű alakot.

Ha pedig most arra gondolsz: „Én aztán biztosan észrevettem volna, olyan nincs, hogy engem ilyen szinten megvezessenek”, akkor pontosan úgy reagálsz, mint azok a résztvevők, akikkel utólag közölték, hogy nem vették észre a majmot. A kísérlet legérdekesebb eredménye szerintem nem is az, hogy az emberek fele nem veszi észre a majmot, hanem hogy mennyire vakok vagyunk a saját vakságunkra is.

Később számos kísérletben rekonstruálták ezeket az eredményeket, és mindannyiszor bizonyosságra lelt, hogy a figyelmünk nagyon is korlátozott.

„Bocsánat, elismételnéd, kérlek, épp multitaskingoltam” – hangzott el a mondat rendszeresen egy vezető szájából, akivel sokat dolgoztam együtt. Én ezen mindig mosolyogtam, mert ez csak a „bocs, nem figyeltem” eufemizált változata volt.

Sokszor hallani a tévhitet, hogy a nők jobbak a multitaskingban, míg a férfiak egyszerre csak egy dologra tudnak figyelni. Le kell rombolnunk az illúziót, hogy valaki ebben ügyes, és valaki kevésbé.

De akkor hogy lehet, hogy egyszerre tudok vezetni és rádiót hallgatni? – tehetnéd fel a kérdést. Emlékszel még arra, amikor vezetni tanultál? Eszedbe sem jutott, hogy bekapcsold a rádiót, és meghallgass egy jó kis beszélgetős műsort. Mert lehetetlen egyszerre két olyan dologra figyelni, amelyek valódi koncentrációt igényelnek. A kulcs abban rejlik, hogy rutinos sofőrként a vezetés már nem követel teljes figyelmet, és gyakran a rádió sem igényel komolyabb odafigyelést.

Az, hogy valaki nem veszi észre a gorillát, vagy nem tud multitaskingolni, nincs összefüggésben a kognitív képességeivel. Egyszerűen csak ilyen a figyelem természete, mint egy erős fényű zseblámpa egy sötét szobában. Csak azt látod, amit megvilágítasz. Amit a köznyelvben multitaskingnak hívunk, az valójában a figyelem gyors váltogatása.

A gorillát pedig pont azért nem veszed észre, mert az ingerekben gazdag környezetből az információfeldolgozó rendszernek muszáj kiemelnie a lényeges dolgokat és kiszelektálnia a lényegteleneket.

Számos tanulmány** bebizonyította, hogy legtöbbször a sokat „multitaskingolók” (ők azok, akik meccsnézés közben e-mailt írnak, közben megnézik az Instát, és még telefonálnak is) rosszabbul teljesítenek memória- és figyelemteszteken. A gyors feladatváltás nem hatékony, költségekkel jár – lassabban végzünk, és kevesebb sikerrel.

Hogy ez miért egyre fontosabb manapság? Mert ezért az egy kis szűk szkópért, ami a figyelmed, elképesztő verseny folyik. Mintha az okosórád, a telefonod, a laptopod és az összes kütyüd értesítése azt ordibálná: „Rám figyelj!” A közösségimédia-platformok algoritmusai mind figyelemmegtartásra optimalizáltak. Reklámok, clickbait, pop-upok, mind-mind egy célért: elnyerni az idődet és a figyelmedet. Ebben a politikai kommunikáció sem kivétel, unalomig ismétli, és végtelenül leegyszerűsíti, amire a figyelmünket irányítani akarja. „Gumicsont” – mondjuk sokszor. De közben nem vesszük észre, hogy a háttérben már egy egész gorillacsalád ugrál és üvölt.

Figyelni a lényegre, amikor elárasztanak az ingerek

Arról, hogy a világ egyre jobban harcol a figyelmünkért, és hogy az emberi figyelem így működik, nem mi tehetünk. Az állandó gyors figyelemváltásoknak azonban nagy ára van. Mentális fáradtságot, hibázást, hosszú távon pedig krónikus stresszt és kiégést okozhat.

Iszonyatosan nehéz, és óriási tudatosságot igényel, hogy ellenálljunk a figyelmünkért folyamatosan versengőknek. Mintha egy óvodástól azt kérnéd egy édességüzletben, hogy ne nyúljon semmihez. De mégis, szerintem az egyetlen járható út. Íme néhány tipp, hogy hogyan tudsz nekifogni.

1. Digitális tudatosság

Értesítések kikapcsolása: Az egyik legkártékonyabb stresszforrásnak tartom az okoseszközökre érkező értesítéseket. Folyamatosan kiszakítanak abból, amire éppen figyelni próbálsz, azt az érzetet keltik, hogy folyamatosan lemaradsz valami nagyon fontosról, és hogy azonnal reagálnod kell. Ez már önmagában elég ahhoz, hogy a tested egy vészhelyzeti üzemmódba kapcsoljon, és folyamatosan termelje a stresszhormonokat. De ha végiggondolod, valójában hány olyan értesítést kapsz egy nap, ami valóban fontos... Inkább jelölj ki egy szakaszt a napban, vagy akár kettőt, amikor ellenőrzöd, hogy érkezett-e bármi fontos.

Saját szabályok felállítása: Már önmagában az is hasznos lehet, ha elkezdesz tudatosan gondolkozni erről a kérdésről. Mik azok a szabályok, amiket be is tudok tartani? Mi fontos nekem, mi az, amire a figyelmemet – ami nagyon is véges és értékes – irányítani szeretném?

Monotasking: Tanulj meg egyszerre egy dologgal foglalkozni! Meg fogod tapasztalni, hogy sokkal hatékonyabb vagy. Ha belekezdtél valamibe, ne nézd az emailjeidet, ne váltogasd a figyelmedet!

2. Fókuszidő

Tervezz a naptáradba fókuszidőket, amikor csak azzal a bizonyos fontos dologgal fogsz foglalkozni. Persze a dedikált időt is megzavarhatja mindenféle, de a következő módszer ebben is a segítségedre lehet.

Van egy faék egyszerűségű, mégis annál hatékonyabb módszer, amit nagyon szeretek. Ez a Pomodoro-módszer. 25 perc fókuszált munkát 5 perc szünet követ. Ez a 25+5 perc lesz egy pomodoro. 4 pomodoro után pedig tarts egy hosszabb szünetet. Ha van egy behatárolt, nem túl hosszú időszakasz, az segít abban, hogy a figyelmedet megtartsd, és ne engedj a zavaró tényezők csábításának.

3. Mindfulness és relaxáció

A stressz hatásainak csökkentésére érdemes olyan stresszcsökkentő technikákat elsajátítani, mint a légzőgyakorlatok, relaxációs és mindfulness-technikák. Ezek lehet, hogy bonyolultnak, macerásnak vagy túl „spirituálisnak” tűnnek, de hidd el, sokszor ezek nagyon egyszerűek, könnyen elsajátíthatók, és csodákra képesek. Ha egy rohanó napba tudatosan beiktatsz 5 perc lassú légzést, amivel a pulzusodat visszatereled a nyugalmi állapotba, már nagyon sokat tettél az egészségedért.

Ezeket az alkalmakat is tervezd be tudatosan a tennivalók közé, szánj rá külön időt!

A figyelem nem végtelen – és ha nem mi irányítjuk, mások fogják. Nem kell teljesen kizárnunk a világot, de ha tudatosan, saját szabályok alapján használjuk a digitális eszközöket, sokat tehetünk a saját mentális egészségünkért.

*Christopher Chabris – Daniel Simons: A láthatatlan gorilla – Avagy hogyan csapnak be minket az érzékeink, 2011, Magnólia kiadó

**pl.: (pl.Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15583–15587.)

A szerző munka- és szervezetpszichológus, coach, a „the therapy” pszichológiai tanácsadó központ munkatársa.

(Borítókép: MoMo Productions / Getty Images)