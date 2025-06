Mihez kezd a Fidesz, ha Orbánnal már nem lehet győzni?

A baloldalnak és a liberálisoknak kedves közvélemény-kutatók október óta egyre következetesebben azt mutatják ki, hogy egy-egy, az utóbbi időben pedig már szinte minden fontos kategóriában Magyar Péter és a Tisza Párt vezeti a politikai mezőnyt.

A fideszesek által elfogadott Nézőpont Intézet egy ideig küzdött e jelenség ellen. Rendre Orbán Viktor és a Fidesz előnyét mérte, majd legutóbbi közlésük szerint már náluk is csökkent a Fidesz vezetése, újabb adatot meg nem közöltek, mert a helyzet nem változott Mráz Ágoston Sámuel szerint. A kívülálló azt mondja: biztos azért nem, mert az adatok kedvezőtlenek a Fideszre és Orbán Viktorra nézve.

Ez a cikk abból indul ki, hogy Orbán Viktor személye már nem hordozza magában annak a bizonyosságát, hogy vezetésével a Fidesz feltétlenül nyer. Magyarul:

elképzelhető, hogy Orbánnal az élen veszít a Fidesz.

Az egyik lehetőség változatlanul az, hogy a Fidesz előrehozott választást ír ki. Ez az elképzelés azon alapul, hogy a lefelé tartó spirálban még a bedőlési pozíció előtt kell megragadni a választók döntési pillanatát: azaz akkor kell választást tartani, amikor a Fidesznek még van esélye a győzelemre. A feltételezés másik része, hogy a Tisza Párt szervezeti és szexepil szempontok szerint értelmezett építkezése minden hónappal erősebbé válhat, és így a társadalomba erősen beépült Fidesz ereje most még, de már nem sokáig, sokkal erősebb, mint később lesz.

Az elképzelés megvalósítását egy súlyos technikai probléma nehezíti. Ha kora ősszel lenne a választás, akkor mikor lenne a kampány? A nyári szabadságok idején? Ennek fényében novemberben tűnik észszerűnek a választás, de a novemberi időszak a Fidesznek kedvezőtlen, hiszen akkor a 2025-ös év gazdasági problémáival kell elszámolnia. Akkor pedig már bármennyire is kevés az idő a 2026-ig hátralévő negyedévig, a politikában lehet jelentősége, hogy a rendes időben, 2026 tavaszán tartsák a választásokat, hiszen a gazdasági adatok fordulhatnak, és ennek lehet jelentősége a választási eredmény alakulásában.

Van egy pszichológiai tényező is: 2025 novembere egy már elmúlóban lévő év vége, 2026 tavasza viszont egy új év kezdete. 2025 novemberében kész a 2025-ös költségvetés, ezért abból nehezebb ígérni, mint a 2026-osból. Ezek a pszichológiai tényezők egyaránt hatnak a kormányzati döntéshozókra és a választókra.

A Fideszt, mint minden ilyen nagy szervezetet, erősen fenyegeti a tömegvonzás erejének csökkenése.

Már most arról hallani informálisan, hogy a NER-hez kötődő, sok százmilliós, sok milliárdos, tízmilliárdos elit tagjai közvetve Magyar Péter és a Tisza felé tájékozódnak.

Hirtelen felértékelődnek azok az üzleti partnerek, ismerősök, barátok, akiknek az ismerősei, barátai, rokonai az elmúlt időszakban utat találtak Magyar Péterhez vagy a Tiszában aktív emberekhez. Az ilyen „érdeklődések” azonban rákos sejtként hathatnak a Fideszen belül: először az elitben jelennek meg, majd a helyi vezetők, később pedig azok munkatársai között is terjedni kezd az a benyomás, hogy a párt meggyengült, és valódi esély van a választási vereségre.

A jelenlegi szakaszban Orbán Viktornak egy érzet-menedzsmentet kell alkalmaznia. Ebben az esetben az a kérdés, hogy milyen érzet rontja a Fidesz esélyeit, és milyen módszert kell alkalmazni ezen érzet elűzésére.

Ha Orbán Viktor politikai döntéseivel van baj, akkor azokon kell változtatni. Minden eddigi választást azért nyert a Fidesz, mert Orbán Viktor a választás előtt harcolt (küzdelem valami, valakik ellen), jóemberkedett (szja-csökkentés és más szociális vagy adóintézkedések) és az ellenzék béna volt, hiteltelen.

Ezúttal az ellenzék nem béna. És valahogy a szokásos orbáni „keverék” sem működik – ha igaz, hogy csökken a választói elkötelezettség a Fidesz iránt.

Az Orbán-pártiak szerint semmi alapja nincs a kétségeknek. A belső adatok arra utalnak, hogy Orbán és a Fidesz még mindig vezet. Más alkalommal is voltak a választás előtt ilyen mélypontok, mégis nyert a Fidesz. A választás összetett tevékenység: nem a népszerűség csökkenése dönti el a kimenetelét. A Tisza Párt képtelen ledolgozni a hátrányait. Nem tud meggyökeresedni a tízezer fő alatti településeken. Nem tudja átfordítani a nyugdíjasokat. A negyven év alattiak kevésbé aktívak, mint a nyugdíjasok: kevesebb szavazatot adnak, mint ami a közvélemény-kutatások válaszaiban tükröződik.

A Fidesz képes kommunikálni a közvélemény-kutatással el nem érhető emberekkel. A Fidesz nem erőtlen a tízezernél nagyobb településeken. A tizenöt-húsz éve kialakult szimpátia kellően erős ahhoz, hogy „jó kampánnyal” mozgósítsák a fideszes szavazókat. A Fidesz által használt közvélemény-kutatási módszerek és az ezek mögött álló, több mint egy évtizedes tapasztalat olyan mély társadalmi tudati mintázatokra látnak rá, amelyek eddig rendre a győzelemhez vezettek.

Ha azonban a Fidesz döntéshozói úgy látják, hogy ezúttal a fentebb ismertetett sikerrecept most elégtelen lehet, akkor a következő változtatási lehetőségek állnak a Fidesz előtt.

Orbán Viktor leáll a társadalom pöcögtetésével, a társadalom középen, baloldalon, liberális oldalon vagy éppen a jobboldalon álló tagjainak irritálásával. A parlament nem fogadja el az átláthatósági törvényt – vagy csak egy nagyon enyhe formában. A miniszterelnök világpolitikai tervei helyett a magyar belpolitikának rendel alá mindent. Nem épít szövetséget egy magyarellenes politikussal Romániában. Nem érvel azzal, hogy milyen jól halad a „világforradalom”, amikor itthon bukdácsol a gazdaságpolitikája. Nem dicsekszik és nem irritál. Nem exponálja azokat a „nagyszerű és nagyszabású” lépéseit, amelyek irritálják a választók egy részét, és ezáltal a Tisza Párt felé terelik őket.

Ha viszont erre a miniszterelnök személyében képtelen, akkor új miniszterelnököt kell választani. Vagy virtuálisan, nem kimondva, de éreztetve a kampány során, vagy nyíltan meghirdetve, még a kampány alatt. A fő politikai üzenet a 2026-os kampányban az, hogy nem Orbán Viktor vezeti majd miniszterelnökként Magyarországot. Nem egy könnyű politikai mutatvány, mert a Fidesz-hű választókat nyilván nem szabad elbizonytalanítani. Az Orbán-párti szavazókat nem szabad elveszteni e művelet során, hiszen az a vereséghez vezethet. Ennek a helyzetnek a kezelése az egyik legnagyobb kihívás lenne Orbán Viktor politikai életművében.

A másik variáció, hogy Orbán Viktor most, menet közben miniszterelnököt vált. A nyilvánvaló esélyes Lázár János, aki a legutóbbi időben a „lázári nyitás” politikájának részeként a Fidesztől és Orbántól eltérő politikai taktikát követ. A Lázárinfók során mindenki beszólhat neki. Mindenki kritizálhatja a kormány és a Fidesz politikáját. És még a fideszesek is kíváncsiak rá. Lázár mindenkinek válaszol, mindenkivel szóba áll, jól tűri a „nyitottság” kellemetlen következményeit is. A Fidesz felé megteszi azt a szívességet, hogy a frontvonalban harcol a Fidesz-győzelemért. Más politikusok nem követik őt. Orbán Viktor is csak zárt, fideszes közegekben szerepel.

Lázár sokat tesz azért, hogy a Fidesz és a kormány ne egy sértődött, magába zárkózó, néma intézmény legyen.

Miért Lázár lenne a jelölt? Ki más lehetne, aki bizonyította, hogy éles helyzetekben is helytáll?

Lázár, mint új kormányfő a jelenleginél nagyobb cselekvési szabadságot is adna a kormánynak és a Fidesznek. Ő azon kevesek egyike, aki a legfrissebb és legdurvább politikai akcióval – az átláthatósági törvénnyel szemben a legerősebb kritikát fogalmazta meg, és nem támogatta aláírásával annak beterjesztését. Új politikát valósíthatna meg. Új kiegyezést teremthetne az Európai Unióval. Mit ad isten, még az Európai Ügyészségéhez is csatlakozhatna Magyarország. Helyreállíthatná a bíróságokkal kapcsolatos konfliktusokat. A parlament levenné a napirendről az átláthatósági törvényt, amelyet az ellenzéki sajtó ellehetetlenítési törvénynek nevez. Mindezek eredményeként felszabadíthatná a befagyasztott uniós milliárdokat, amelyek még ebben a kormányzati ciklusban, 2025-ben vagy ami még fontosabb, 2026 elején elindulnának Magyarország felé. Így a 2026-os kampányt a Fidesz azzal az ígérettel folytathatná, hogy a választások megnyerése után a Lázár-kormány folytatja a kormányzást.

Visszavonulna-e Orbán Viktor ebben a felállásban? Nem, és ez szerves feltétele egy ilyen átmenet politikai sikerének. Orbán Viktor pártelnök maradna. Ha ugyanis nem tenné, a Fidesz szétesne. A nagy király után helyi és erős feudális urak vennék át az uralmat és hordanák szét a hatalmat. A NER-arisztokrácia megbomlana. Talán a NER-arisztokraták agya is megbuggyanna. Sok vezetőt szolgálni, közöttük lavírozni nem ugyanazt igényli, mint egy vezetőt vagy az egy vezető alá tartozó egyes nagymenő politikusokat szolgálni. Ugyanez igaz a választókerületi vezetőkre, akik a Fidesz-rendszerben a helyi politikai, társadalmi, gazdasági lehetőségek elosztásáról döntenek. A politikai változás nem a politikai uralom megszüntetésére irányul, hanem a politikai uralom megtartására.

Lázár János mostani feladata kettős lenne: egyrészt akadályozza meg a Tisza Párt kétharmados győzelmét. A színfalak mögötti totózás a közvélemény-kutatási adatok alapján már ennél a változatnál tart. E szerint a Fidesz sokkal, de sokkal rosszabbul áll, mint ahogyan az a felszínen, a nyilvánosságban látszik. A bebetonozott Fidesz-rendszer fenntartása érdekében és az ellenzéki helyzetben használható alkukhoz elengedhetetlenül szüksége van a Fidesznek a kétharmados győzelem megakadályozására. Lázár másik feladata a 2026-os választási győzelem elérése. Ez az a mindennél fontosabb cél, amelynek érdekében még a Fidesz, még Orbán Viktor is elfogadná a kampány főszereplőjének a megváltoztatását.

Ha a Fidesz veszít 2026-ban, akkor a vereség egy része Lázár János fejére hullana vissza. Ha 2026-ban az új győztes Tisza Párttal és Magyar Péterrel kellene megállapodni, akkor nem Orbán Viktornak kellene egyezkednie az új vezetőkkel, hanem Lázár Jánosnak. A Fidesz kormányzati uralom nélküli négy évét is Lázár János menedzselné. Ha ebben sikeres lesz, akkor Lázár János onnantól kezdve tiszteletbeli Fidesz-nyugdíjas lesz, akinek örök vezető pozíciója marad a Fideszben, mert megőrizte Orbán Viktor győztes glóriáját és konszolidálta a Fidesz egyben maradását, összetartását annak létezése egyik legkényesebb szakaszában.

Mi szól ez ellen a megoldás ellen? A személyiség dinamikája, a hübrisz és a kényelmetlen kérdések sorozata.

Orbán Viktor tényleg egy harcos. Ráadásul egy „brahista” – egy kihívásokat kedvelő személy, aki szeret kiállni a hóra és küzdeni. Egyedül vezetni a sárkányt legyőző harcosok csapatát. A hübrisz az a fajta elbizakodottság, hogy eddig is sikerült, semmivel sem lettünk gyengébbek, az ellenfeleink ugyanolyan hülyék, mint voltak, ezt a típusú ellenfelet már négyszer legyőztük.

A kényelmetlen kérdések sorozata pedig hosszú. Ha Lázár a miniszterelnök, akkor mire terjed ki az ő jogköre? Nem jogilag, hanem politikailag. Amíg a Fidesz kormányon van, addig ki dönt az állami beruházások megvalósítóiról? Lázár vagy Orbán? Milyen politikai (és gazdasági, jogi, társadalmi) ügyekben van szabadsága dönteni a kormányfőnek? Miben dönt Orbán és a hirtelen felértékelődő Fidesz-elnökség mint testület? Hogyan kezelik azt az eddig nem ismert, nem begyakorolt helyzetet, amikor vita van a párt elnöke, elnöksége és a kormányfő között?

A szocialistáknak nagy rutinja volt ilyen helyzetek kezelésében a nyolcvanas évek végétől kezdve. A Fidesznek ebben nincs tapasztalata. Orbán Viktornak van, hiszen amikor még sokak szemében nem volt „Bölcs Vezető”, addig a Fidesz elnökségében és a nehézfiúk között nem mindig és nem automatikusan volt mindig igaza a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején. Orbánnak van hova visszanyúlnia, ráadásul ma a Fidesz az övé. De a többiek mit csinálnak ilyen konfliktusokban? – ebbe a kérdéssorba Lázár János is beletartozik. Orbánnal volt már politikai, taktikai, stratégiai, kormányzatra vonatkozó vitája, igaz, a színfalak mögött. Tudott neki nemet mondani, „megsértődni rá” és elérte, hogy Orbán kérje meg az országos politikai munkára, nem pedig fordítva. De olyan intézményes konfliktust, amelyben nemcsak Orbán, hanem sok más politikus, egy párt, egy frakció vagy egy elnökség áll vele szemben, még sosem kellett menedzselnie.

A frakció egy külön probléma: jó, ha a miniszterelnök mögött ott áll egy frakció. Különben a miniszterelnöknek nincs gyakorlati hatalma. Csak annyi, amennyit a rendeleti kormányzás lehetővé tesz, és az is addig, amíg a frakció vagy párt nem lázad ellene. A jelenlegi frakció Orbánhoz hű. A 2026-os is az lesz, mert ő dönt a felkérésükről. Egy új miniszterelnöknek ezzel is meg kell küzdenie. Az átláthatósági törvényt 101 Fidesz-frakció tag írta alá, hogy a legutóbbi éles vitákat kiváltó politikai javaslatra utaljak.

Végül néhány ellenvetés, amely a fentiek ellen szólhat. A közvélemény-kutatások félrehordhatnak: az idősek, a kisebb településeken élők, a telefonnal el nem érhető, és így közvélemény-kutatással el nem érhetők, a kérdések elől rejtőzködők bezavarhatnak az eredményekbe. A bizonytalanok aktivizálása a Fidesznek hozott szavazatot az elmúlt időszakokban, szemben az általános elképzeléssel, hogy aki bizonytalan, az Fidesz- és Orbán-ellenes.

Az Orbán Viktor elhasználódásáról szóló értelmezések a közvélemény-kutatási adatokon alapulnak. Ha azok nem igazak, vagy ha a fideszes törzskar úgy dönt, hogy azokat nem kell igazaknak tekinteni, akkor a cikkemben előadott helyzetértékelés és az abból levezett következtetések sem hatnak majd a Fidesz elképzeléseire és döntéseire. És aztán a Fidesz vagy elveszti a 2026-os választást vagy nem.

Ha elvesztik, akkor ismét előkerülhet a fentebb ismertetett Lázár Jánosra épülő forgatókönyv. És a kérdések többsége is ugyanez lenne.

A szerző volt újságíró, ma üzleti coach.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

