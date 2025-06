Hiába a körmönfont áskálódások Orbán ellen

„Orbán Viktor csak addig demokrata, amíg a hatalma nem kerül veszélybe” – olvasható az Index Facebook-oldalán a szerző, Kóczián Péter volt újságíró, ma üzleti coach véleménycikkének egy mondatrésze.

Érdekes félmondat ez attól a szerzőtől, akit 18 évvel ezelőtt azért tettek ki az Echo TV-től, mert nem volt hajlandó másképp kérdezni a jobboldali politikusoktól. Azaz lehet, hogy jobboldali érzelmű, de ezt a nézők nem érzik ki a munkájából. És itt elsősorban a politika fontos, nem más.

Nyilvánvaló, hogy a baloldali médiumok munkatársai másképpen kérdeznek, mint a jobboldali fórumoké, ami annyit jelent, ha valaki ugyanúgy kérdez egy jobboldali tévében, mintha baloldali, ellenzéki újságíró lenne, akkor nincs tisztában a lényeggel. Ilyen újságírói magatartás a baloldalon sosem fordulhat elő. Már csak azért sem, mert a különböző médiumoknak tulajdonosaik vannak. Az újságíróknak pedig nem a saját, hanem a tulajdonosok érdekeit kell képviselni. Ez olyan alapszabály, amit magyarázni sem kell.

Az szerencsés dolog, ha a tulajdonos és az általa alkalmazott újságírók világnézete egybeesik, mert akkor mindkét oldalon tiszta szívvel tudják végezni a munkájukat a hírlapírók. Szolgálják azt az ügyet, amit ők a nemzet szempontjából fontosnak tartanak.

Könnyen lehet, hogy Kóczián Péter soha nem volt elkötelezett, nemzeti érzelmű újságíró, ellenkező esetben fel sem merült volna, ha ő úgy végezte volna munkáját, mintha akár baloldali embernek is nézhette volna a néző. Hozzá kell tenni, hogy a baloldali médiumok újságírói, szerkesztői következetesen függetlennek vallják magukat, ami ugye fából vaskarika. Független médium ugyanis nincs, mint ahogy független tulajdonos sincs. A médiumai működtetéséhez szükséges vagyonát ugyanis valamennyi egyik vagy másik érdekkörben szerezte. És nyilván az az érdeke, hogy a befektetett pénzét megtartsa, sőt gyarapítsa.

Emlékezhetünk az úgynevezett G-napra, amikor Simicska Lajos szembefordult Orbán Viktorral, akkor a valóban konzervatív, nemzeti érzelmű újságírók, lapszerkesztők el is jöttek mind az Echo TV-től, mind a Magyar Nemzettől – Liszkay Gábor, Gajdics Ottó, Csermely Péter, Bayer Zsolt és még sokan mások – míg például az Echo televízióban feltűnt Kálmán Olga, az ATV mindig is baloldali műsorvezetője, akit Simicska Lajos lelkesen támogatott, hogy az Orbánnal való vitáját eredményesebben megvívhassa. Sok, magát addig nemzetinek valló újságíró pedig ott maradt, és a mindinkább balra forduló Magyar Nemzetet támogatta. Közülük sokat most is a nyíltan liberális Magyar Hang munkatársai vagy az ATV műsorvezetői, mint például Bodacz Balázs, aki azóta is lubickol a baloldali szemlélet képviseletében.

Ez azt jelenti, hogy lehet tárgyilagosan kérdezni, sőt – de a néző, az olvasó szívesen veszi, ha érzi az újságíróban, hogy egyformán gondolkodnak.

Tehát Kóczián Péternek az a mondatrésze, amelyet az Index kitett a Facebook-oldalára, beharangozandó a Kóczián-jegyzetét – „Orbán Viktor csak addig demokrata, amíg a hatalma nem kerül veszélybe” – nyugodtan értelmezhető úgy, hogy Orbán valójában diktátor, csak eddig azért nem mutatta meg ezt az arcát, mert a hatalma nem került veszélybe. Az Index mindig hangsúlyozza, hogy a véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.Ennek a szövegnek a cikkben szereplő hosszabb verziója kicsit árnyalja ezt a képet, de egyáltalán nem egyezik azon magyarok álláspontjával, akik teljes joggal demokratának tartják Orbán Viktort.

Senki, köztük magam sem tudok olyan elemet előhozni az elmúlt tizenöt évből, amely azt támasztaná alá, hogy bennünket kényszerítettek volna, hogy Orbán Viktorra szavazzunk.

Pedig Kóczián hosszabb mondatainak veleje is ebbe az irányba mutat. Ezt írja:

Az Orbán-ellenes politikusok, értelmiségiek pedzegetik napjainkban ezt a kérdést, azt sugallva, hogy Orbán Viktor csak addig demokrata, amíg a hatalma nem kerül veszélybe. De az első alkalommal, amikor a hatalomátadás esélye felmerülhet, megakadályozza majd, hogy erre sor kerüljön.

Mindebből az következik, hogy „Orbán leválthatatlan demokratikus keretek között. Lényegében diktátor.” Ezt akár Manfred Weber vagy Ursula von der Leyen is mondhatta volna, Magyar Péterről nem beszélve.

Az ember arra gondolhat, hogy az egész gondolatfüzér csak azért íródott, hogy keretet találjon a szerző a fentiek kimondására. Hogy azok, akik eddig gyűlölték a kormányfőt, még jobban gyűlöljék. Ám ennek az ellenkezője, hogy akik eddig szerették Orbánt, még jobban szeressék, az is igaz. Ráadásul sokkal többen vannak.

És fogják is szeretni, hiába ezek a körmönfont áskálódások, igaztalan hangulatkeltések ellene.

A szerző újságíró, szerkesztő.

