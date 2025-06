Lobenwein Norbert – „A szó veszélyes fegyver…”

Az idézet az Illés Együttes 1972-es dalának címe és refrénje is egyben, amely mostanra új értelmet nyert, újra aktuális.

Nemcsak a hétköznapokban, hanem a kulturális élet számos területén, az úgynevezett „popszakmában” is sokan érezzük úgy, hogy feszültebb év vár ránk, mint eddig talán bármikor. És talán nem is helyes feltételes módban, jövő időben fogalmazni, hiszen benne vagyunk már, csak éppen azt nem tudjuk, hogy van-e még ennél is beljebb – vagy inkább lejjebb…

Pusztán saját élmények és a közvetlen környezetemben tapasztaltak okán merész lenne messzemenő következtetéseket levonni, de az elmúlt hetekben-napokban meglepően (vagy inkább érthetően) sok „szakmabeli” – fesztivál- és koncertszervezők, menedzserek és maguk a fellépők is – izgatottan, tanácstalanul kerestek fel és keresték egymás társaságát is.

A beszélgetések nagyjából ugyanazokat a kérdéseket feszegetik. Úgy gondolom, ahelyett, hogy susmorgunk, vagy a szőnyeg alá söpörnénk az egészet, egy közös gondolkodást mindenképp megérnek ezek a felvetések – így a fesztiválszezon elején és 11 hónappal a választások előtt. Már önmagában az is elgondolkodtató, hogy ez a „két ügy” (mármint a fesztiválok-koncertek és a választások) hogyan és miért kerülnek egyazon mondatba…

Nevesíteni nem fogom, de fejben megpróbáltam felidézni azokat a művészeket, akik bármi okból a közéleti hírek között is felbukkantak az utóbbi időben. Akár azért, mert a politika szereplői szerint övön aluli dallal-dalokkal rukkoltak ki, a zenéikben, nyilatkozataikban megénekeltek ezt-azt, beszólogattak ennek-annak, politikai vezetőkkel fotózkodtak, vagy éppen azért, mert két dal között a saját koncertjeiken is elmondták a véleményüket a világ dolgairól – ki-ki a maga stílusában. Nincsenek kevesen azok, akik akarva-akaratlanul bekerültek a hírekbe, az ezt követő reakciókat pedig valósággal sokkoló volt látni.

A megszólalások közt persze akadtak kevésbé szofisztikált szófordulatok is, de igazán direkt politikai állásfoglalással nemigen találkoztam eddig.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy ma már az is képes kiverni a biztosítékot, ha egy művész a saját közönségét biztatja arra, hogy figyeljenek egymásra, vigyázzanak az emberi kapcsolataikra, igyekezzenek normálisak maradni, hiszen a család, a barátok mindennél fontosabbak.

Ezek talán minden korszakban hasznos gondolatnak számítanak, szinte elvárható üzenetnek gondolom a példaképeinktől, de láthatóan nem mindenki ért ebben egyet velem. Sokan gondolják úgy, hogy árnyaltan gondolkodni, normálisnak maradni manapság nem menő. Én mégis azt remélem, hogy ez az egyetlen járható út. És ebben a popsztárok szerepvállalása fontos.

A fesztiválszezon kezdetén szakmai körökben az egyik nagy kérdés mostanság az, hogy a kulturális menedzsereknek, szervezőknek, promótereknek van-e bármi dolguk ezzel az egésszel? Mármint azzal, hogy melyik művész hol áll, mit képvisel, milyen gesztusokkal nyilvánul meg és szól hozzá a mindennapjainkhoz. Veszélyes-e, ha éppen nála, az ő rendezvényén hangzik el valami „olyan”, amivel másnap tele lesz a média? És ha ettől valóban tartani kell, a program összeállításánál újra előkerül-e a patikamérleg, hogy segítsen eldönteni: ez még belefér, az már nem, van-e olyan, aki miatt majd magyarázkodni kell szponzoroknál, politikusoknál?

Társaimmal és sok-sok kollégával együtt a rendszerváltás utáni években kezdtünk el kulturális eseményeket, fesztiválokat szervezni, hiszen akkor nyílt ki a világ, akkor érintette meg a szabadság szele a koncertek, a színpadok világát is. Bár az idő mindent megszépít, naivitás és hazugság lenne, ha azt mondanám, soha nem éreztük ebben a harmincöt évben, hogy vannak kimondatlan szabályok, amelyeket érdemes figyelembe venni akkor, amikor egy programterven vagy egy fesztivál line-upján dolgozunk.

Abban az országban, ahol volt lehetőségünk megtanulni a sorok között olvasást, ahol tudjuk, hogy a házmesterek és a portások milyen fontos szereplői a mindennapi működésünknek, sikerült szert tennünk némi rutinra az észszerű kompromisszumok „használata” terén is.

A túlzott öncenzúra azonban kifejezetten káros az egészségre, általa bármiféle kulturális produktum könnyen elveszítheti értelmét és a lényegét.

Elképzelhetetlen, hogy örökké azon rágódjon egy koncert szervezője, hogy politikailag korrekt marad-e az általa összeválogatott program.

A rendszerváltás előtti évekből sok sztorit ismerünk Hobótól, Sziámitól, Menyhárt Jenőtől, vagy éppen Ferótól. Azoktól az ikonoktól, akik a hőskorukban valahogy csak eljutottak a közönségükhöz, pedig a „Tiltott” pecsét szerepelt az aktájukon, és mindegyikük kiállt a meggyőződése mellett. Próbálták őket elhallgattatni, aztán elmúlt lassan negyven év, és még mindig ezrek-tízezrek követik őket. Az ő példájuk sok tapasztalattal szolgált mindnyájunknak. Ajánlom azok figyelmébe, akik ezt mostanra már elfelejtették.

Idén ünnepeljük a Magyar Dalszerzés Évét, vagyis még csak/már hatvan év telt el azóta, hogy Szörényi Levente és Bródy János találkozott, és megszülettek az első dalok, amelyeken azóta generációk nőttek fel. Ez az év a legjobb alkalom (lehet) arra, hogy megértsük, rácsodálkozzunk: mennyire sokat adtak és adnak nekünk azok a magyar dalok, a közösen átélt koncertek, amelyeket „a mi szerzőink”, a magyar művészek állítottak színpadra.

Pár évnyi, évtizednyi távlatból nézve vajon mekkora jelentősége van/lesz annak, hogy a kedvenc dalaink szerzői és előadói kire szavaztak, mire buzdítottak, van-e egyáltalán politikai meggyőződésük, és ha van, annak burkoltan vagy direktben hangot adtak-e valaha?

Szerintem ennek nincs jelentősége, és akkor vagyunk okosak, ha ezt ki is zárjuk a gondolkodásunkból. Másfél évtizeddel ezelőtt Presser Gábor munkatársaként volt lehetőségem részt venni az első Magyar Dal Napja szervezésében. Kora délutántól késő estig megszámlálhatatlan szerző és előadó váltotta egymást a Sziget Nagyszínpadán, mindegyikük egy-egy dallal érkezett. Nemrég megnéztem a YouTube-on ezt a monstre koncertet, olyan legendákkal, akik közül sokan sajnos már nincsenek velünk. Még a felvételen is átjön a lényeg: ezen a napon senki nem foglalkozott azzal, hogy miben nem értenek egyet az egymás után koncertezők. Csak a Dalok voltak, a közönség és az ünnep. Demeter Szilárd pár éve egy közös fotót posztolt Szörényivel és Bródyval, a politikai szembenállás és a művészi zsenialitás ikonikus párosával. Biztosan nem én voltam az egyetlen, aki azt mondta magában: végre…

Egy kulturális intézménnyel, klubbal, fesztivállal szemben alapvető elvárásnak tartom a sokszínűséget. Műfajok, ízlés és emberi értékek fontos iránymutatót adnak ahhoz, hogy ezek a produkciók hogyan épüljenek fel, és ahhoz is, hogy a közönség döntést hozhasson, melyik áll közelebb hozzá.

De épeszű szervező pusztán politikai meggyőződés alapján se a fellépőket, se a közönséget nem szelektálhatja.

Vagyis megteheti, de ez legyen az ő döntése, nem pedig kimondott vagy kimondatlan elvárás. A hazai fesztiválok jelentős része egy étlapot tesz a közönség elé, amelyből bárki kedvére válogathat. Ha már ott vagyok az eseményen, belenézek XY koncertjébe, ha nem tetszik a műsor, a közönség, vagy az, amit két dal között mond a főhős, továbbállok, és keresek magamnak mást. A döntés a nézőé. Pont úgy, ahogyan a távirányítóval a kézben odahaza kapcsolgatunk: időnként ott ragadunk egy csatornán, egy műsoron, máskor meg menekülünk onnan. A felnőtt ember vélhetően képes maga meghozni ezeket a döntéseket.

Az egyes oldalakhoz sorolt, megbélyegzett, vagy akár felvállaltan politikailag elkötelezett művészek a legtöbb fesztivál programjában korábban is jelen voltak, és ma is jól megférnek egymás mellett. A szervezők pusztán azzal, hogy kiket hívnak meg, nem foglalnak állást, Ők a fent részletezett szempontok szerint teszik a dolgukat, a közönség pedig semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy kint hagyhassa a valóságot – ha szabad idéznem a Budapest Park igazán aktuálissá érett jelmondatát. Bár pár napja Lovasi András éppen ezt a szlogent elemezgetve jutott arra a SopronFest megnyitópodcastjében, hogy nem lehet helyes cél elbújni a valóság elől.

A fesztiválokon, klubokban, színházakban, vagyis a kultúra különféle „szentélyeiben” egyebek mellett az összetartozás, az egymás iránti tisztelet felemelő élményét is megtapasztalhatjuk. Vigyünk ebből magunkkal egy adaggal, és terjesszük a külvilágban, a mindennapokban is!

A szerző kulturális menedzser, többek között a VOLT Fesztivál, a SopronFest, a Balaton Sound, a STRAND Fesztiál, a MOL Nagyon Balaton társalapítója.

(Borítókép: Lobenwein Norbert 2025. május 7-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)