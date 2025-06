Mit jelent magyarnak lenni egy globalizált világban?

A patriotizmus és a hazaszeretet tokenisztikus lobogatása immár a politikai kommunikáció központi elemévé vált a kormány- és ellenzéki oldalon egyaránt. Míg a kormánypárt egy patriótákról elnevezett európai parlamenti frakcióban üle, és harcosként védené a nemzetet külső és belső ellenségeitől, Magyar Péter gyalog menetel Erdélybe egy Facebookon követhető és kommentelhető nemzetegyesítés keretében. Miközben mindkét politikai oldal ugyanabból a készletből építkezik: múltba révedés, giccses nemzeti szimbolika és kisajátított hazaszeretet. A népviselet náluk kosztüm, a trikolor branding, a nemzeti büszkeség pedig választási kampányelem.

Patrióta politikusaink és politikai influenszereink egy olyan nemzetet próbálnak védeni, amely már nem létezik, vagy ha igen, akkor is csak skanzenekben, történelemkönyvekben és a Magyar népmesékben.

Egy valódi, 21. századi nemzeti mozgalom feladata eközben épp az lenne, hogy újraértelmezze, mit jelent magyarnak lenni a globális, digitálisan összekötött világban és hogy ezt vonzóvá és átélhetővé tegye a következő generációk számára – éljenek ezek akár Budapesten, Bécsben vagy Marosvásárhelyen.

Patriotizmus vagy globalizmus?

A jelenlegi magyar politikai világmagyarázat alapja, hogy a patrióták a globalisták ellen küzdenek, akik a határon túlról törnek az országra, és fenyegetik hazánk szuverenitását. Ezt szemléltetve több történelmi példát is beemelnek, nem szembenézve a ténnyel, hogy Magyarország – akarja, vagy sem – immár egy globális rendszer szerves része. Hazánk gazdasági elitje nem honi kastélyok kincstermében vagy tulipános ládikákban őrzi vagyonát, hanem nemzetközi bankban vagy külföldi befektetésekben. Fiataljaink ugyanazokat a műsorokat nézik a Netflixen Budapesten, ahogy teszik azt New Yorkban, és a háziasszonyok is a Lidlbe járnak spórolni úgy Kecskeméten, mint Londonban.

Míg a magyar Parlamentből, budapesti stúdiókból és szerkesztőségekből szemlélve a hazafiság nem más, mint egyes kurzusok, politikai pártok vagy szervezetek támogatása, addig ahogy távolodik az ember a magyar fővárostól, úgy nyer új értelmet ez a politika által megalkotott érzet.

Technológiailag megváltozott és összekötött világunkban már gyorsabban – és néha olcsóbban – jut el az ember repülővel Berlinbe, mint vonattal Debrecenbe, és nem kell Vámbéry Árminnak lenni ahhoz se, hogy magyarokkal találkozzon az ember – bárhol legyen is a világban. Az utazás, külföldi munkavállalás vagy akár letelepedés mindennapivá vált a magyarok, és főleg a fiatalabb generációk számára.

Ennek megfelelően, míg 2024-ben Magyarországon 77 500 gyermek született, addig a korábbi évek adatai alapján az becsülhető, hogy évente 12 000-13 000 gyerek jön a világra külföldön egy vagy két magyar szülőtől.

Ez azt jelenti, hogy ma minden hetedik–nyolcadik magyar gyerek már az ország határain kívül látja meg a napvilágot.

A magyarok lakóhelye és az általuk elfoglalt terület tehát – mint történelmünk során sokszor – változhat, ami viszont velünk marad, az a nyelv és a kultúra, ami az idő során apáról fiúra, anyáról leányra száll, folyamatosan változva és a környezethez adaptálódva.

A magyarság fennmaradását nem elszigetelődésének és szuverenizmusának köszönheti, hanem épp ellenkezőleg, adaptációs és integrációs készségének, amivel a magyar hagyományt tovább örökíti és vonzóvá teszi a környező népek számára is – generációkon átívelően.

Mit jelent ma magyarnak lenni

A magyarság elsősorban nem vérség kérdése, nem egy biológiailag, százalékban kimutatható arány az ereinkben, sokkal inkább egy kultúrához és nyelviséghez való tartozás. A magyart nem vértesztje alapján ismerni meg a nagyvilágban, sokkal egyszerűbb – és ősibb – módszerrel csupán, általában a neve vagy beszéde alapján. Mivel nyelvünk nem világnyelv, a magyarok beazonosításához legtöbbször elég annyi, hogy köszön az ember egy jó napottal.

A nemzeti hovatartozás tehát nem egzakt, számszerűen vagy tárgyilag mérhető, sokkal inkább egy ösztönös, érzetekre és történetekre alapozó emberi reakció. Nem a magyar útlevél tesz valakit magyarrá, hanem az emlékek, amik egy szeretett magyarhoz – akár szülőhöz, rokonhoz vagy párhoz – fűzik és arra késztetik, hogy annak kultúráját elsajátítsák, annak nyelvét használják, s eme emléket megőrizve és megbecsülve, később ezt ők is továbbadják.

A patriotizmus alapja tehát mindig a szeretet, soha nem a gyűlölet vagy ellenségeskedés.

E szeretett személyhez fűződő kapcsolódás életünk alapja, aminek fönnmaradását a művészetek, történetek, nyelv és szokások garantálják. Ha valaki hímes tojást fest Hamburgban, azt azért is teszi, hogy visszaidézze gyerekkora szokásait, felidézze szüleivel megélt családi tradícióit és annak élvezetét gyerekeinek is átadhassa. A kreatív közös tevékenységek, a művészetek – zene, tánc, történetmesélés, kézművesség, építészet – az, ami közösségünket és népünket összefogja és ami összeköti az egyetemes magyarságot.

A művészetek fontossága a magyarság megőrzésében

Mégis, a művészetek rendkívül alábecsültek a magyar társadalomban a pénzügyi és gazdasági területek javára és ez nem mai jelenség. Magyarország már az Osztrák-Magyar Monarchia és a szocializmus idején is a technokrata és jogi képzést helyezte előtérbe, szemben a gyarmattartó országokkal, ahol az irodalom és a művészetek kaptak nagyobb hangsúlyt, ezt használva fel a határokon átívelő közös nemzeti mítoszok megteremtésére.

Jól mutatja a Magyarország és Nagy-Britannia közti hozzáállásbeli különbséget, hogy amikor reál pályafutásomat megszakítva irodalom szakra jelentkeztem egy londoni egyetemre, magyar ismerőseim nem értették, miért – hacsaknem tanítani szeretnék –, míg az angoloktól elismerő megjegyzéseket kaptam: „Szép tudomány, azzal még bármi lehetsz” – mondták. Valóban, az angol közélet vezető alakjai, köztük a királyi család tagjai is gyakran művészeti szakokon végeztek, és a politikusok között is sok a bölcsész. Sőt, mint később tapasztaltam, sokszor szerződések megkötése sem gazdasági alapon, hanem szimpátia alapján történik, főleg az angol elit köreiben, ahol fontosabb az, mit gondolsz Oscar Wilde dekadens szimbolikájáról, mint hogy mi van a rezüméden.

A humán és bölcsészettudományok által elsajátítható készségeknek – kritikus gondolkodás, etika, esztétika, eszmei szemlélet – pedig fontos szerepe van a brit társadalomban és nemzeti önérzetben, nemhiába játszik központi szerepet a politikai pályára való felkészítésben. Eközben Magyarországon a gyakorlatiasabb, technikai jellegű képzések (jog, mérnöki, közgazdaságtan) dominálnak, és politikusaink az ország sikerét vagy kudarcát is számokban és gazdasági mutatókban – GDP-növekedésben, plazmatévék számában, az áfa mértékében és energiaszámlák árában – mérik, erre alapozva népünk túlélését.

Pedig ha a magyarságot határon túl ívelően próbálnánk összekötni, fontos lenne társadalmi szinten nagyobb hangsúlyt fektetni a művészetekre.

Mivel ha csupán gazdasági előnyöket tud kínálni egy ország, ott nem jön létre egy nemzeti egység, csupán megosztottság és bel- vagy (ahogy látjuk Svédország esetében) utcai harcok. Hiszen az irodalom, a zene és a képzőművészetek azok, amelyek az egymástól különböző népeket is összehozzák – jó példa erre Shakespeare, a Beatles vagy Hitchcock művészete, ahogy ezek határokon és kultúrákon túl különböző embereket és sorsokat kötnek össze.

Mindennapi patriotizmus politikai mellveregetés helyett

Egy közös kulturális referenciaalap kéne tehát, hogy a patriotizmus alapját képezze, ami a magyar nyelvből táplálkozik, hisz nyelvünk tartalmazza a magyar történelmet és kultúrát szókapcsolatainkban, szólásainkban és közmondásainkban. Ehelyett a magyar politika a patriotizmus fogalmát egyre inkább politikai fegyverként használja a társadalom megosztására ahelyett, hogy hidat építene az emberek, a múlt és a jelen, a hagyomány és a globalizáció között vele.

A magyarság ugyanis nem politikai garnitúrákhoz kötött, hanem azokhoz a kollektív gesztusokhoz, amiket a világ bármely sarkából megtehetünk egy közös kultúra, közös emlékezet és közös nyelv felé. Olyan mindennapi cselekedetekhez, amelyek többet jelentenek, mint egy négyévente megrajzolt X egyik vagy másik párt neve mellett.

A hazafi nem az, aki hangosan kérkedik, hanem az, aki képessége szerint hazáját és annak kultúráját támogatja: aki a környezetét ápolja, aki a magyar nyelvű irodalmat és előadókat patronálja, aki a mindennapokban magyar terméket választ, aki jó példával és nyitottsággal képviseli a hazáját és aki a magyarok érdekében használja tudását, eszközeit és befolyását, bárhol legyen is a nagyvilágban.

Az igazi patrióta nem kérkedik, nem az, aki a gyerekvállalást nagy hangon propagálja, hanem aki a gyerekét (vagy akár külföldi társát) a világ bármely pontján, magyarra és a magyar nyelv szeretetére tanítja. A magyarság fenntartása az egyének munkája és felelőssége, nincs szüksége a politikára ahhoz, hogy fennmaradjon, a magyar politikusok és politikai megmondóemberek viszont mit sem érnek magyarok és Magyarország nélkül.

A szerző Londonban és Budapesten élő publicista.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Néptáncosok Budapesten. Fotó: Shutterstock)