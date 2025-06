Wáberer György az új Schwab Richárd?

Egyrészt zavarosan összemosta a dohányzást és a borfogyasztást, téves információkat terjesztett, de ami még ennél is súlyosabb, egy olyan ember tette ezt Wáberer György személyében, aki magas pozíciót tölt be a tokaji borvidék felvirágoztatására hivatott szervezetekben. Miközben pénzt áldoz arra, hogy az emberek ne igyanak. Ezzel is Schwab Richárd nyomdokaiba lépett, aki öt éven keresztül a Badacsonyi Pincegazdaság igazgatóságában ügyködött a bor népszerűsítésén.

Wáberer felült az antialkoholista clickbaitvonatra

Nincs mit tenni: ahogy már korábbi írásomban felvetettem, az antialkoholizmus lett a legújabb és legjobb clickbait. Ha valaki híres akar lenni, elég félinformációkat terjesztenie a borfogyasztásról, és máris jön a siker. Úgy tűnik, Wáberer György megirigyelte Schwab Richárd kvázi vallási vezetői pozícióját, és milliárdjai mellé ő is szeretne egy efféle közösséget vezetni. Ennek érdekében néhány napja Facebook-videót tett közzé, amiben egy hónapos száraz kihívást hirdetett, vagyis arra biztatott, hogy egy hónapig tartózkodjunk az alkoholtól. Ha ezt tesszük, nyerhetünk valamit tőle.

Gondolom, saját pénzén hirdette meg a videót, és abból ajánlotta fel a nyereményt is.

Tetézve a bajokat, a videóban ráadásul a borkultúrát olyan káros szenvedélynek állította be, mint a dohányzás.

Az, hogy Wáberer György a magyarok egészsége miatt aggódik, nem újdonság, ugyanis nevét viseli egy magánegészségügyi vállalkozás. Az már kevésbé érthető, hogy miért fordult ilyen hevességgel az alkoholos italok vagy éppen a bor ellen. (Utóbbit külön kiemeli videójában.) Wáberer György ugyanis magas tisztséget tölt be Tokajban, mely pozíciót a köz jóvoltából kapta meg azzal a céllal, hogy a tokaji bort és borvidéket felvirágoztassa. Ő ugyanis a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke, de 2023-ig a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztosként is tevékenykedett. Pozíciójából következően ő felügyeli a tokaji borvidék legmeghatározóbb pincészetének, a Grand Tokajnak a működését, amely közérdekű alapítvány tulajdonában áll.

Amennyiben ezt figyelembe vesszük, már nem csak olcsó népszerűség-hajhászásnak minősíthetjük videóját, hanem erkölcsileg komolyan elítélendő tettnek. Ezzel Schwab Richárd nyomdokaiba lépett, aki öt éven keresztül volt a Badacsonyi Pincegazdaság igazgatósági tagja és egyben az antialkoholizmus magyar pápája.

Közpénzen Tokaj ellen

Amikor a tokaji egyetem alapítványi formára váltott, és felügyeletet kapott a régió legfontosabb borászata fölött, amit ma Grand Tokajnak neveznek, a bortermelés és a turizmus felvirágoztatása lett legfőbb feladata. A Grand Tokaj nem csak egy vállalkozás, annál sokkal több. Az tartja életben a tokaji szőlőtermelést, mert évente felvásárolja a kistermelők szőlőjét. Működésétől nemcsak sokak megélhetése, de a vidék történelmi bortermelési hagyományának megtartása is függ. Ehhez rendelkezik egy 15 millió palack elkészítésére alkalmas modern borászattal, amit a régió egyik legendás borásza, Áts Károly irányít a fogyasztók megelégedésére.

A kapkodó koncepciók jegyében már korábban csökkentették a megtermelt szőlő felvásárlását, mert kivezettek a piacról néhány olyan terméket, ami addig a tömegét adta a tokaji borok eladásának. Mára oda jutottunk, hogy a cég már nem feltétlenül a legnagyobb felvásárló a régióban. Most újabb változást kezdeményezett Wáberer, ami immár még drasztikusabb termeléscsökkenést eredményez, ez pedig gyakorlatilag megszüntetné a felvásárlást, és a megtermelt bort a tavalyi ötödére csökkentené. Ez a vezetők, legfőképpen Wáberer György kudarcának beismerése, és a régiót történelmileg meghatározó bortermelés és hagyományok teljes feladása.

A változás következtében jelentősen tovább csökken a szőlőtermelés, a szőlőterületeket kivágják, alapvetően megváltoztatva a tájat, és azt a hagyományt, hogy itt mindenki kicsit szőlőtermelő is volt.

Ezek olyan bűnök, amelyeket még egy magáncégtől sem kellene elfogadnunk, de semmiképpen sem egy közpénzen, állami felhatalmazással tevékenykedő szervezettől és személytől, akinek célja a borkultúra népszerűsítése lenne.

Erkölcs dolgában

Wáberer György ezeket a bűnöket csak tovább tetézi azzal, hogy a borfogyasztás ellen uszít, mi több, pénzdíjat ajánl fel azért, hogy ne igyanak bort az emberek. Ajánlom neki, hogy ne csak Schwab Richárdot hallgassa, hanem például olvassa az Economistot, vagy esetleg az én írásaimat, amelyekből kiderülne számára, hogy az általa evidenciaként kezelt kérdés nem is olyan egyértelmű. Sőt, a borkultúra és a borfogyasztás társadalmi szinten rengeteg haszonnal jár, amelyek között ott van az átlagéletkor növekedése és a jobb egészségi állapot is. Nem is beszélve a társadalmi kooperáció és innováció magasabb szintjéről.

A magyarok nem azért halnak meg hamarabb, mert a borkultúrának hódolnak, hanem azért, mert pálinkát isznak sörrel. Ha valakinek ennyi lehetőséget adott az élet a magyar borkultúra fellendítésére, mint neki, akkor kötelessége volna élni a lehetőséggel, nem pedig még tovább rontani a helyzeten. Feladata lenne a bor mint kultúra, és nem elsősorban mint alkoholos ital bemutatása. És semmiképp sem lenne dolga a borfogyasztást összemosni a dohányzással.

Tömegek egészségi állapotán csak úgy tudunk segíteni, ha a borkultúrát terjesztjük a töményfogyasztás helyett.

Erre tökéletes példa Portugália és Olaszország is, ahol a nagy mennyiségű borfogyasztás ellenére is alacsony az alkoholisták száma, és magas az átlagéletkor. Ezeket a példákat kellene tanulmányoznia, és nem hamis megváltók szövegeit hallgatnia és szajkóznia.

Ezek után, mivel elárulta azt a célt, amivel közfeladatot ellátó személyként megbízták, erkölcsi kötelessége lenne megkövetni a magyar borásztársadalmat, és azonnal lemondania tokaji tisztségeiről.

A szerző író, történész, publicista.

