Politikai merénylet Budapest belvárosában

Amint az (online) újságokból (szinte mindegyik − ??? − a Blikk-re hivatkozva) hírét vettem a Jeszenszky Géza ellen elkövetett merényletnek, rögtön írtam a fiának, hogy adja át megdöbbenésemet és szolidaritásomat apjának, s persze minél előbbi, gyors felgyógyulást kívánva. (A címét azért ismertem, mert olvastam – igen, én minden oldal sajtóját szemlézem − egy Izrael mellett kiálló cikkét, s elkértem az apjától az e-mailjét, hogy gratuláljak.)

Bármilyen fölkavaró is, az élet kioltására törő politikai merénylet esett meg Budapest belvárosában. Ugyanis Jeszenszky Géza személye, múltja, teljesítménye politikumot hordoz, ha lassan, már történelmi távlatból szemlélve és értékelve is.

Az ellene végrehajtott gyilkossági kísérlet komoly figyelmeztetés, hogy közállapotaink milyen ellenőrizhetetlen káoszba süllyedtek.

Megelőlegezve, egy vészjósló trendet a 2026-os választásokig. (Sőt, azutánra is.)

Az elkövetőről semmit tudunk, csak zavaros kihallgatási adatokat, noha mind a rendőrségnek, s mind az oknyomozó újságíróknak a mai digitális világban, s persze kérdezői pozícióban, rendelkezésre állnak az eszközök, hogy órák alatt feltárják az elkövető életrajzát, s az abból kibontva cselekedetének valós mozgatórugóit. Gyanús és semmi jót nem ígér ez az eltussoló csend. Azonban ettől függetlenül, az a tény, hogy ilyen megtörténhetett, valósághűen ábrázolja jelenidőnk felkorbácsolt hangulatát, ami szinte törvényszerűen szabadítja föl – egyébként nem előzmények nélkül – az erőszakba hajló közdiskurzust.

Azt, hogy politikai merénylet történt, az általam jól ismert, két vendéglátó helyiség övezte kapualjban, nem a mandinerből a bulvárlap tudósításait tovább ragozó sajtóból győződtem meg. Elsősorban azért, mert az „értesüléseit” – különösen mostanában – nem veszem készpénznek, s ha lehet, szeretek személyes tapasztalat révén tájékozódni, ha erre mód nyílik. Nyílt. Ugyanis Jeszenszky Gézával baráti viszonyt ápolok, s nemkülönben a Múlt és Jövő szerzője is.

(Miután az akkori – 1990 – szoclib médiumok - ezek is történelmi rekvizitumok már: a Beszélő, és a Népszabadság - nem közölték „szarajevói jelentéseimet” – elküldtem őket a külügyminisztériumba, már csak azért is, mert az ostromlott városban felfedezett, a háború miatt szervezetet alapító magyar közösség is élt, s szerettek volna Magyarországgal kapcsolatba lépni. Másnap az államtitkár - Entz Géza – telefonon felhívott, hogy adjak tanácsot egy, a boszniai fővárosba indítandó, segély szállítmány összeállításához, mire lenne ott leginkább szükség? S nem sokra rá, amikor Jeszenszky Géza egy nyolc személyes repülőgéppel Zágrábba, majd onnan kerülővel, az NATO harci gépekkel Szarajevóba repült, meghívott, hogy tartsak vele. A Múlt és Jövőbe olyan tudós társaival történt levelezéseit publikálta, akik számos kérdésben gyökeresen nem értettek vele egyet. Forrás értékűek ezek a levelek és kommentárjaik Tom Lantossal, Deák Istvánnal, - s most is előkészületben van egy, a nemrégiben meghalt Marianna D. Birnbaumról szóló e-mailváltásokkal teletűzdelt nekrológja. Most újra olvasva ezeket, a legmegrázóbb közülük, Hernádi Miklósra történő emlékezése. Igen, nem kevés barátja – magamat is közéjük sorolom – nem ért egyet politikai választásaival, históriai értelmezéseivel, azonban vitapartnerségben barátkozik vele. Ez talán ma lényegesebb is, mint az egytáborba tartozás. Ugyanis azt a manapság eltűnőben lévő magatartást képviseli, amely az eltérő álláspontokat képes „békévé oldani”.

A „mai kocsma” egyre harcosabbá váló megosztottságát a sebesülést okozó kalapácsnál is drámaibban jellemezte a fiú, Jeszenszky Zsolt reakciója. Halálos sebet kapott apját nem rohant meglátogatni a kórházba – ennél természetesebbet el sem tudtam képzelni – ehelyett még agresszívebben folytatta politikai és világnézeti „vitáját” vele a nyilvánosságban. (Vajon ezt tanulta Krisztustól? Mert apját Krisztusban nem hívőnek bélyegezte.) Ez a magatartás-ferdülés még veszélyesebb tünet, mint a kalapáccsal és benzinesüveggel felszerelkezett – Géza: „micsoda szerencse, hogy nem a benzinnel nyitott: akkor nem itt beszélnénk” - potenciális gyilkos tette. (Hogy elmebeteg, az mit és min változtat? Ilyet épp ésszel nem lehet tervezni.) Ugyanis

a szülő megtagadása ilyen helyzetben a zsidó-keresztény alapvetésű erkölcsi rend, kultúra végletes lepusztulását ábrázolja. Nevezetesen azt érzékíti meg, hogy a politikai, világnézeti ellentétek a legalapvetőbb emberi kapcsolatokat és kötelességeket képesek széttörni a mai Magyarországon.

(Csak megsúgom: ez a példa a Jeszenszky Zsolt képviselte politikai erőket gyengíti, mert azért a többség – merem remélni - semmifajta harcosok klubjának nem gladiátora, s különösen nem ilyen szélsőségekben.)

Miközben beszélgettünk, a Blikk fotóriportere is megérkezett, hogy pólyával fején – kéretett a sapkát levenni – a lap számára lefényképezze. Miután elment előkerült – ez hagyomány – a pálinkás üveg is, hogy a saját termésű itallal megünnepeljük a túlélést, amit kétségtelenül a rendszeres sportolásának köszönhet.

S aztán az izraeli bel- és külpolitikáról, s a szerintem a soha meg nem oldódó izraeli helyzetről beszélgettünk – szintén történelmi perspektívákban. Felelevenítette egy napját a Golán fensíkon, Jitchák Rabinnal, a már 15 éve regnáló Binjamin Nathanyahuval nem volt dolga. (Majd felszaladok az új, erről – is – szóló napló-könyvemmel a Vörösmarty téri könyvhétről - ahova egyenesen szállítja a nyomda.) Vagy azt is keresgéltük, hogy vajon Donald Trump extrém viselkedése melyik római császárra hajaz?

Nem tudtam megállni az újságírói kérdést: min dolgozik? Milyen tervei vannak 83 éves korában, azon kívül, hogy a kajakozást és a sízést nem akarja abbahagyni.

Az egyik projektje: megírni a politikai önéletrajzát. (Sok publikálatlan dokumentumot is gyűjtött hozzá.)

„Ne foglalkozz mással, csak ezzel, de minél részletesebben, mélyebben! Abból a sajátos szemszögből – ebben a cipőben járok már én is, egy nemzedékkel fiatalabban – hogy a korszak, amiben tevékenykedtél, már történelemmé jegecesedett, azonban hosszú életkorodnál fogva, még személyesen van közöd hozzá.”

Igen, az effajta nyomot hagyás kötelesség is. Hogy az elkövetkező nemzedékek ismerjék meg, hogyan és kik által, s netán miért jutottunk idáig? Hogy netán, hasonló merényleteket - elkövetését és elszenvedését - elkerüljék.

Ugyanis ez a merénylet mindenkit megsebzett, akik élhető, erőszak mentes Magyarországot kívánnak maguknak.

A szerző író, a Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat főszerkesztője.

(Borítókép: Jeszenszky Géza 2016. október 19-én. Fotó: Huszti István / Index)