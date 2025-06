Nagyon hasonló pszichózis van eluralkodóban az ellenzéki térfélen, mint amilyen 2022 előtt felfalta a józan politikai ítélőképességet: akkoriban azt bélyegezték árulónak és fideszes szekértolónak, aki nem akart összeolvadni a közös ellenzéki masszában. Most pedig az válik direktívává, hogy aki nem áll félre a nagy ellenzéki massza útjából, az lesz áruló és fideszes szekértoló.

Láthatóan Fekete-Győr András büszke arra, hogy egyedül eresztette rá a Tisza-kultistákat (ezt a kifejezést gyakran használom a cikkben, de nem a párt minden támogatójára értem, csupán egy jól látható online jelenségre utalok vele) pártja vezetőire, akik aztán a nyomás alatt összeroppanva előbb kapituláltak, majd átruházták a rituális öngyilkosság felelősségét a Momentum küldöttgyűlésére. Nemrégiben megjelent egy terjedelmes cikkem a Momentum történetéről.

Hálás vagyok a párt vezetésének, hogy lehetővé tették ennek az anyagnak a megszületését. Többen közülük nagyon őszintén beszéltek a párt alapításáról, az elmúlt évekről, a jelenéről, és arról is, milyen jövőt látnak a Momentum előtt. Mindenki vállalta az interjút, akit megkerestem, kivéve Fekete-Győr Andrást. Ezt azóta is sajnálom, hiszen mégiscsak ő a Momentum alfája (kezdete) – és úgy tűnik, az ómegája (vége) is. A cikkem még nem készült el, épp az utolsó interjúmmal végeztem, amikor Fekete-Győr András a nyilvánosságon keresztül kezdett nyomást gyakorolni saját pártjára: ne induljanak el 2026-ban, és ne kockáztassák a „rendszerváltás” esélyét.

A momentumosokkal folytatott addigi beszélgetéseim alapján az tűnt valószínűbbnek, hogy a párt szeretné megmérettetni magát 2026-ban, mert fontosnak tartják, hogy legyen liberális alternatíva a magyar politikában, és jó néhányuknak egyébként is súlyos kétségeik vannak Magyar Péter politikai karakterét illetően. Nem tudom, pontosan mi zajlott le aztán a Momentumban, de az kívülről is érzékelhető volt, hogy Fekete-Győr a nyilvánosságot felhasználva nehéz helyzetbe hozta a párt vezetését.

Amikor áprilisban Soproni Tamással, a Momentum terézvárosi polgármesterével találkoztam, azt mondta, hogy pártja valójában mindig azt tette, amit a választók elvártak tőle: 2018-ban több választókerületben is visszaléptek más párt jelöltjének javára, 2019-ben külön indultak az európai parlamenti választáson, de az önkormányzatin közös jelölteket állítottak, 2022-ben pedig minden ellenérzésük dacára beszálltak az ellenzéki összefogásba. Ez utóbbi végzetes kudarcnak bizonyult, és a momentumosok szerint – noha ők csak alkalmazkodtak az ellenzéki közhangulathoz – az összefogás mégis bélyegként maradt rajtuk 2022 után. Soproni úgy vélekedett,

most leginkább azt kérik tőlük a választók, hogy a Momentum rohadjon meg, és szűnjön meg, ahogy van.

A pártot végül Fekete-Győr kényszerítette döntéshelyzetbe, a Tisza kultistáinak véleményterrorját felhasználva. Mire megjelent a cikkem, már sejtettem, hogy valójában a Momentum nekrológját írtam meg. Az már egy másik történet, hogy Fekete-Győrnek mindezzel céljai vannak, és aligha merülnek ki abban, hogy a „rendszerváltás” érdekében félreállította pártját a Tisza útjából.

Bár vele nem beszéltem, az elmúlt időszakban több más – nem csak momentumos – ellenzéki politikussal igen, akik abban reménykednek, hogy 2026 nemcsak egy vég, hanem egy kezdet is lehet: lehetőség arra, hogy egy új politikai felállásban újrapozícionálják magukat. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Fekete-Győr saját ismertségét és népszerűségét építve már most a 2026 utáni dobbantóját ácsolja – és ehhez akár a Momentumot is hajlandó feláldozni, amelynek vezetéséből már rég kiszorult.

Fekete-Győr narratívát épített egy új ellenzéki direktívához, noha ennek valójában Magyar Péter ágyazott meg azzal, hogy önmagát abszolutizálta, és folyamatosan mantrázza: rajta kívül mindenki más a rendszer része, a Fidesz házi ellenzéke.

A Tisza kultistái pedig készséggel hirdetnek online dzsihádot azok ellen az ellenzéki pártok és politikusok ellen, akiknek néhány éve még szurkoltak, miközben Magyar Péter akkoriban ténylegesen a rendszer része volt.

A megalkotott narratíva, és az ezt fanatikusan terjesztő tiszás kultisták célpontja minden más ellenzéki párt: ne induljon senki, csak a Tisza! Más ellenzékiek ne veszélyeztessék a kormányváltás esélyét! – csakhogy ezzel a narratívával, mantrával, hovatovább pszichózissal van egy „kis” probléma.

A 2022-es választás előtt az ellenzéki matematika lényege az volt, hogy ha a pártok összefognak, akkor a szavazóik összeadódnak. Kiátkozták az ellenzéki kánonból azokat, akik ennek ellentmondtak, és felvetették: egy párt támogatása a választó számára morális megfontolás kérdése is lehet. Márpedig ez nem feltétlenül egyeztethető össze azzal, hogy morálisan tőle távol álló pártokat is támogasson, csak mert azok éppen szövetségre léptek. Utóbb kiderült, hogy azoknak volt igazuk, akik erre figyelmeztettek, ámbár kétségtelen, nem ez volt az egyetlen oka annak, hogy 2022-ben végül nem jött ki a matek. Most, az új egyenlet szerint, ha minden más ellenzéki pártot kivonnak a forgalomból, akkor minden kormánykritikus szavazó automatikusan hozzáadódik a Tisza táborához.

Csakhogy ennek az egyenletnek ismét az a kiindulópontja, hogy a választókat teljesen hülyének nézik, mintha csak tologatható bábuk lennének.

Mintha elképzelhetetlen lenne, hogy egy választó el tudja dönteni, támogatja-e a Tiszát, vagy sem. Attól, hogy a Momentum szeppukut hajtott végre, még egyáltalán nem biztos, hogy megmaradt szimpatizánsai automatikusan Tisza-szavazóvá váltak.

De egyébként meg miért ne dönthetne úgy egy választó, hogy neki se a Fidesz, se a Tisza nem szimpatikus? Miért ne lehetne olyan, aki nem akar kétpártrendszert? Miért olyan hihetetlen, hogy valaki nem feltétlenül akar kormányváltást, csak azért, hogy Orbán Viktor le legyen cserélve Magyar Péterre? Mi van, ha valaki nem hiszi, hogy lehet rendszert váltani egy olyan vezetővel, aki korábban – sikertelenül – maga is a rendszer csúcskedvezményezettje akart lenni?

Az ellenzéki térfélen jellemzően ma olyanok jajonganak a leghangosabban a demokráciáért, akik semmilyen eltérő álláspontot vagy meggyőződést nem hajlandóak legitimnek tekinteni. Csak egyetlen „szent cél” létezik számukra: bármi áron legyőzni Orbánt, ehhez pedig megmondják, hogy kit KELL támogatni, és „aki nincs velünk, az ellenünk van”.

Most épp online lincselés zajlik azért, hogy se a DK, se a Kutyapárt… se a Második Reformkor ne induljon el. Ez utóbbi Vona Gábornak, a Jobbik korábbi elnökének 2023 őszén zászlót bontott pártja. A közvélemény-kutatások – amelyek 2-3 százalékos hibahatárral dolgoznak – már mértek 1-2 százalékos támogatottságot a pártnak, de a legtöbb felmérésben nem szerepelnek kimutatható adattal. Vona Gábor a napokban bejelentette: hajlandóak elindulni a 2026-os választáson, ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy visszalépnek, ha valóban rajtuk múlna a kormányváltás. Kiemelte azonban, hogy hónapokkal a választás előtt hiba és önfeladás lenne a nem indulásról dönteni, hiszen ki tudja, hogyan alakulnak addig a körülmények (Cseh Katalin ugyanerre figyelmeztette korábban a Momentumot). Ennek ellenére a tiszás kultisták már elhordták mindennek Vonát és a pártját. De szenvedélyesen nekiment a Második Reformkornak a Momentum egykori elnöke és frakcióvezetője, Gelencsér Ferenc is. Tehát jelenleg egy olyan szuverén pártot ütnek, amely egyáltalán nem veszélyezteti a Tisza hegemóniáját, ráadásul Vona nyitva hagyta azt az opciót is, hogy végül nem indulnak el.

Persze lehet egy másik olvasata is annak, hogy ha már a Momentum a kardjába dőlt, akkor miért várná el ugyanezt mástól is. (Márki-Zay Péter pártja követte is a rituálét, de a Mindenki Magyarországa Néppárt eddig is inkább csak politikai fikció volt, mint komolyan vehető formáció).

Megtörténhet, hogy akinek a Fideszen és a Tiszán kívül nincs alternatívája, az 2026-ban el sem megy szavazni, vagy inkább átszavaz valamelyik harmadik lehetőségre azok közül, akik még pályán maradnak. Így viszont értelmetlenné válhat a Momentum „önkéntes áldozata”.

Van itt még egy másik érv is, ami miatt érthetetlen, miért akarják az ellenzéki pártokat belehajszolni abba, hogy kamikaze pilóták legyenek: a jelenlegi közvélemény-kutatások szerint a Tiszának már alig van mit elszívnia a többi ellenzéki párttól. Maga Magyar Péter is hónapok óta arra építi kampányát, hogy a kormánypárti szavazókat próbálja megszólítani. A parlamenti ellenzéki pártok közül egyedül a DK és a Mi Hazánk mutat még számottevő életjeleket; a többiek elsorvadtak, és többnyire nincs kimutatható támogatottságuk. Ironikus módon az elmúlt hetek kormányellenes tüntetései éppen a Momentumnak jelentettek némi lehetőséget a túlélésre, de innentől már mindegy, mit mond vagy tesz a párt.

Vagyis ha a közvélemény-kutatásokat és az ellenzéki térfél jelenlegi állapotát vesszük alapul, akkor

irracionális paranoiának tűnik attól tartani, hogy más ellenzéki pártok veszélyeztetik a Tisza kormányváltó céljait.

Főleg úgy, hogy a felmérések szerint a Tisza már egy ideje a kormánypártokat is megelőzi. Persze kérdés, mennyire lehet hinni ezeknek a kutatásoknak, mennyire manipuláltak…

De akárhogy is áll a helyzet: egy párt indulásáról ne egy hisztérikusan hangos online közeg és néhány opportunista döntsön. Ha egy politikai közösség visszavonulót fúj, az legyen a saját szuverén döntése. Ha viszont úgy döntenek, hogy elindulnak, akkor ott a lehetőség 2026-ban, hogy a választók a szavazatukkal döntsenek róluk: mennyit is érnek valójában a magyar politikában.

A szerző az Index főmunkatársa.

(Borítókép: A Momentum tüntetése 2025. április 14-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)