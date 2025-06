Lázár János állja a sarat: a Lázárinfóból politikai labor lett

Az utcát nem szabad átadni az ellenfélnek – ez volt a Fidesz–KDNP győzelmét hozó, de két mandátumveszteséget is eredményező 2024-es európai parlamenti választások egyik tanulsága Lázár János számára. A közlekedési és építési miniszternek azzal volt gondja, hogy miközben Magyar Péter tavaly tavasszal (is) szorgalmasan járta a vidéket, addig a miniszterelnök és a kormánypárt rendezvényei nem voltak előre meghirdetve, csak a meghívottak (vagyis a megbízhatóak) lehettek jelen a kormányfő választási gyűlésein (a Margit-szigeti felvonulással összekötött gyűlés ez alól kivétel volt).

Ki kell menni az emberek közé, vállalni kell a vitákat, hangoztatta Lázár tavaly, és maga járt elöl jó példával, amikor március végén Kisvárdán belekezdett a Lázárinfó elnevezésű lakossági fórumsorozatba. Az alábbiakban három szempont alapján vizsgálom a Lázárinfók eddigi menetét és országos politikai jelentőségét.

1.) A kritikával való szembesülés hajlandósága: már a legelső Lázárinfón egyértelművé tette a miniszter, hogy bárki bármit kérdezhet, akár kényes kérdéseket is fel lehet tenni. Ez a hozzáállás testhezálló Lázár János számára: amikor ő volt Miniszterelnökséget vezető miniszter 2014–2018 között, akkor ő vezette az akkor létrejött Kormányinfókat, és válaszolt az újságírók kérdéseire, akár a csipkelődő, támadóakra is. Mészáros Lőrinc, a kormányfő környezetének a gazdagodása, a felcsúti kisvasút, a korrupció, a demokrácia, jogállamiság helyzete és más kritikus megjegyzések, témák is előkerültek a Kormányinfókon.

Még a kormánnyal nem rokonszenvezők körében is az a vélemény alakult ki, hogy Lázár felkészülten, okosan felelt a kormányt kritizáló kérdésekre és megjegyzésekre.

A 2018-as választási győzelem után Lázár ugyan kikerült a kormányból, de a következő években is előfordult, hogy hajlandó volt szóba állni ellenzéki újságírókkal (na igen, nem mindegyik kormánypolitikusra volt ez jellemző, sem akkor, sem később).

A politikus a 2022-es újabb választási győzelem után tért vissza a kormányba, miután saját, Hódmezővásárhely-központú egyéni választókerületében is sikert aratott, legyőzve Márki-Zay Pétert, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét. Évente egy-két alkalommal tartott Közlekedésinfót, és bár hamiskás mosollyal jelezte, hogy nem Kormányinfót kíván tartani, megengedte az újságíróknak, hogy országos politikai kérdéseket is feltegyenek. Amikorra tehát kitalálták a Lázárinfót, addigra a politikusnak bőven volt tapasztalata a másképpen gondolkodókkal szembeni bánásmódban.

Nos, a tapasztalatra, türelemre egyre inkább szüksége lett a fideszes politikusnak. Az első kisvárdai fórum még nyugodtan telt el, de idővel megszaporodtak a kormányzás minőségével, teljesítményével kapcsolatos kritikus hangok. Pécsett a tiszások egy csoportja tüntetőleg otthagyta a Lázárinfót. Szabó Bálint ügyvéd, egykori szegedi önkormányzati képviselő trombitaszóval köszöntötte, majd megzavart több gyűlést is. A miskolci Lázárinfón pedig elszabadultak az indulatok: sok volt a bekiabálás, a kritikus hang. A miniszter azonban nem hátrált meg: számos alkalommal nyugalomra intett, kissé emeltebb hangon beszélt a kiabálások, füttykoncert ellensúlyozására, de nem távozott idő előtt a helyszínről. Az azóta megrendezett Lázárinfók elején többször is elmondta: fölösleges bekiabálni, füttyögni, mert mindenki szót kap. Ő mindenesetre nem úgy tesz, mint Nagy István minisztertársa, aki a száj- és körömfájás által sújtott egyik településről autóval gyorsan elhajtott a dühös választópolgárok elől, akiket felháborított a dögtemető terve.

2.) A kritikákra adott tartalmi válaszok: látszik, hogy a miniszter alaposan felkészült Magyarország gondjaiból, a szakpolitikai kihívásokból, sok számadat van a fejében. A Lázárinfók témái sokrétűek: az ország külpolitikai helyzete, az Európai Unióhoz való ellentmondásos viszony, a devizahitelesek helyzete, az infláció, a vasút állapota, az autóutak fejlesztése, a mezőgazdasági termelés és helyi témák. Az utóbbiakra a miniszter – olykor a helyi fideszes képviselő segítségével – konkrét válaszokat szokott adni.

Megfigyelhető, hogy a problémákat nem tagadja le, ám azokat úgy keretezi, hogy megoldásuk komplex kezelést igényel, és sokszor hivatkozik az elért kormányzati eredményekre, például a családtámogatások bőkezűségére.

Ugyanakkor bizony látszik az is, hogy a „maguk tizenöt éve kormányoznak és még mindig nincs megoldva” típusú kritikákkal már nehezebben boldogul, és jobb híján kitérő válaszokat ad.

A vasúti fejlesztések elmaradására, a sok késésre az a lázári sablonválasz, hogy a lakosság többsége eddig autóút-fejlesztést akart, és meg kell becsülni a MÁV–Volán 50 ezer munkavállalójának erőfeszítéseit. Az egyik könyveléssel foglalkozó hölgy több konkrétummal bizonyította, hogy a bürokrácia még tizenöt év Orbán-kormányzás után is jelentős – itt Lázár kissé zavarba jött, és csak annyit tudott felelni, hogy átérzi a hölgy problémáit, és a bürokrácia elleni harcban ő szövetséges, ám nem tudott konkrét intézkedéseket megígérni.

A miniszternek kulturált, de súlyos kritikával kellett szembesülnie a berettyóújfalui rendezvényen, amikor egy „Tamás” nevezetű munkás kifogásolta, hogy tizenöt éves kormányzás után a munkaalapú társadalomban a munkabéréből alig tudja kifizetni a debreceni lakásbérletét – a felszólalás figyelmet keltett a kormánykritikus sajtóban, maga Magyar Péter is politikai hasznot csinált belőle, amikor háromnegyed órás nyilvános beszélgetést folytatott „Tamással”.

3.) A Lázárinfók iránti sajtóérdeklődés: dicséretes tehát a miniszter részéről, hogy engedi a kritikus véleményeket is megnyilvánulni – ám ezek gyakorisága és mélysége mutatja, hogy immáron jelentős a kormányzás minőségével szembeni elégedetlenség, ahogy azt „Tamás” esete is mutatta.

Eleinte Lázár János közösségi oldalain közvetítették a Lázárinfókat, a közvetítést idővel átvette az ATV Extra is, a sajtóban pedig számos helyen idéztek részleteket a Lázárinfón elhangzottakból. Ez egyfelől kedvező a Fidesz-kormánynak, mert Magyar Péter gyűlései, Facebook-posztjai és videói mellett az ellenzéki sajtó immáron a Lázárinfókra is odafigyel, nem egyszer kérdezhették újságírók a minisztert a rendezvényeket követően.

Szerencsésen indult a Lázárinfók sora, mert már az első kisvárdai fórumon sikerült felkelteni az országos figyelmet a NER-es oligarchák „luxizásának”, a „kullancsok” fényűző életvitelének az elítélésével. Lázár János arra is ügyel, hogy a maga sajátos tálalásában átmenjenek a főbb kormányzati üzenetek. Nem telik el olyan Lázárinfó, amelyben ne buzdítana az Ukrajna uniós tagsága elleni Voks 2025 kormányzati szavazáson való részvételre. A kormányoldal úgy gondolja, hogy a mostani nehéz helyzetéből ez a szavazás is kiút lehet, azáltal, hogy az Ukrajnát nem kedvelő választópolgárok egyetértését megszerezve, jövőre akár a szavazatukat is birtokolja. Az amúgy futó kormányzati hirdetések és más politikusi buzdítások mellett immár a Lázárinfók is fontos kormányzati üzenőfüzetté váltak Ukrajna tárgyában. Kockázat viszont, hogy a lakossági elégedetlenség, a sok-sok elintézetlen ügy, illetve gond is nagyobb figyelmet kap Lázár János fórumai révén.

A Lázárinfók ma már a fideszes kormánykommunikáció fontos elemévé váltak – ez egyelőre siker Lázár János számára.

Feltűnő, hogy a többi miniszter, de a miniszterelnök sem tart rendszeres lakossági fórumot, vagy ha mégis, akkor nem merik előre meghirdetni. Ez nem véletlen: nem mindegyik miniszter rendelkezik olyan kiemelkedő debattőri képességgel, mint Lázár János, aki nem ugrik el a kritikus lakossági észrevételek, kérdések elől.

A Fidesz választási győzelméhez, a kétkedők meggyőzéséhez azonban a kormányfő is szükséges, ő viszont csak ritkán vállalja a kritikus sajtókérdésekkel való szembesülést, a Kossuth rádió biztonságos stúdióját még mindig jobban szereti. Ha viszont a Tisza Párt ősszel is veszélyes kihívó marad a Fidesz–KDNP számára, akkor lehet, hogy meg kell fontolni egy mindenki számára nyitott Orbáninfó-sorozat elkezdését is.

A szerző politikai elemző.

