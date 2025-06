Nem tudom, valaki emlékszik-e még az 1990-es évek abszurd és trágár filmjére, a Clerks (magyarul Shop-stop) című vígjátékra? Több része is volt, amelyben Randal, Csendes Bob és a többiek gusztustalankodtak, máskor pedig megfontolandó életbölcsességeket mondtak.

Az egyik ilyen, a Csillagok háborújáról szóló filmbeli vitában így hangzott:

Na jó, akkor képzeld el, hogy tetőfedő vagy, és kapsz valami zaftos kormányzati megrendelést [a Halálcsillagon]. Van az asszony, a gyerekek, és a kétszintes elővárosi ház. Azután egyszer csak a semmiből előbukkanó szélsőbalos fegyveresek szétlőnek lézerrel, és mindenkit kinyírnak egy három mérföld sugarú körben. Pedig te nem is akartál semmit. Személyesen nem érdekelt a politika. Épp csak a megélhetés után mentél...

Nos, valahogy így járhattak a szerencsétlen iráni tudósok és laboránsok is a felrobbantott iráni nukleáris létesítményekben. És így járnak az iráni meg az izraeli civilek is. De vajon mi ez az egész, ami most ott folyik?

Két ország, ami nemhogy nem határos egymással se földön, se vízen, sőt majd’ ezer kilométer is elválasztja őket. És mégis, az izraeliek alig két nap alatt kiiktatták az iráni légvédelmet, és immár nem is légi fölényre, hanem egyenesen légi uralomra tettek szert az iráni légtérben. Kiiktatták a felső vezetést is. A munkát nagyjából elvégezték, a kitűzött célok elvileg megvalósultak: Iránnak biztosan nem lesz atomfegyvere most egy ideig. Irán hiába lövi vissza a ballisztikus rakétákat és drónokat, mindezek láthatóan nem tesznek nagy kárt Izraelben. Mi értelme van tehát az egésznek? S egyáltalán, az az ország, amelynek a felső vezetését egy nap alatt likvidálni-, a légvédelmét egy-két nap alatt megsemmisíteni lehetett – vajon ez az ország tényleg olyan nagy veszélyt jelentett a környezetére?

A kérdéseket azonban máshonnan kell elkezdenünk.

Mit tehet egy olyan kis ország, amelyet „hallgatag, mogorva népek” vesznek körül? Amelynek 9 millió lakosa van a környező, egyre homogénebb kétszázmillióval – s a kicsit távolabbi összesen egymilliárddal – szemben? Ahol még a barát is csak olyan ellenség, akivel fegyverszünet van érvényben?

Nos, kilencmillió izraeliből emberi számítás szerint soha nem lesz olyan populáció, ami kiegyenlíthetné a környező arab óceán mértékét. S ráadásul ebből a kilencmillióból vannak „belső” arabok és beduinok, akik ugyan értékelik a zsidó állam nyújtotta kiszámíthatóságot, illetve gyarapodási lehetőséget, de mégsem zsidók. Vannak egyre többen ultraortodox zsidók is, akik ott élnek a zsidó államban, de nem értékelik annak berendezkedését. Amióta Franciaországból a 2000-es évektől az elmúlt évekig bezárólag lezajlott a nagy zsidó bevándorlási hullám, nincsenek újabb tömegek, akik Izraelbe akarnának alijázni. A Közel-Keleten lassan elfogynak a keresztények, s hogy a drúzok Izrael-pártiak, az csupán csepp a tengerben.

Mit tehet tehát egy olyan állam, amely egy borzalmas tragédia – a holokauszt – miatt jött létre? A zsidó államalapításnak volt egy erkölcsi megalapozottsága is. Nem telepítheti ki tömegével a gázai arabokat, és nem mondhatja azt, hogy márpedig izraeli irredentaként egészen az Eufráteszig elfoglalja a területeket, létrehozva a „Nagy-Izraelt”. Viszont már a vészkorszak előtt is létező cionista küldetést sem adhatja fel.

Izrael így nemzet a nemzetek között, nem jobb és nem rosszabb.

Mihez kezdhet tehát egy nép, amely az eddigi tengerentúli hátországában az eddigi proszemita konszenzus helyett egy primitív antiszemita hullámot érzékel – még akkor is, ha a kormányon levő erők elkötelezettek a zsidó állam iránt? Mit tehet a cionista állam, amely azt látja, hogy Európában hovatovább szinte illendő (politically correct) lesz Izrael-ellenesnek lenni? Mire készüljön Izrael, ha esetleg az Egyesült Államok tíz-húsz éven belül olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud vagy nem is akar az eddigiekhez mérhető állandó katonai támogatást nyújtani? Mit tehet ilyen helyzetben egy nép, amely elképesztő katonai jártasságra tett szert, és a legmodernebb haditechnikával rendelkezik? Nem is szólva arról, hogy a titkosszolgálati műveletekben szinte verhetetlen.

Nos, a válasz szemtelennek és egyszerűnek tűnhet: ez a kis ország szerez magának egy nagyobb országot, amely szövetségese lehet a térségben. Bár Szaúd-Arábiával a kapcsolatai jók, az utóbbi mégiscsak egy vahabita arab állam. Egyiptom is szóba jöhetne, de az szintén egy arab ország, a XX. században kifejezetten Izrael-ellenes volt, majd Anvar Szaddat és Hoszni Mubarak alatt a béke útját kereste Izraellel. Amióta azonban az „arab tavasz” idején az amerikai demokráciaexport keretében szerencsétlen Mubarakot megbuktatták, Egyiptom nem játszik kiemelkedő szerepet, s megerősödött a Muszlim Testvériség is. A nem arab országokon kívül ott van még Törökország és Irán. Előbbi nem jöhet szóba, mivel NATO tagállam, ráadásul az Erdogan-rendszer kifejezetten stabil, továbbá Izrael-ellenes szlogeneket hangoztat, és jelen pillanatban senki nem akar ott felfordulást. Marad tehát Irán.

Irán teokratikus berendezkedésű állam, a legfelső vallási vezetés szava a döntő az ország ügyeiben. Az iráni teokrácia deklarált célja Izrael Állam megdöntése. Ugyanakkor Irán nem volt mindig ilyen. 1979-ig kifejezetten szekuláris ország volt, és a perzsa nacionalizmus továbbra is egy olyan erő, amivel számolni lehet. Ráadásul történelmileg nézve a perzsák és a zsidók kapcsolata a régmúltban rendezett volt. A bibliai időktől fogva a különböző iráni államokban a zsidók fontos szerepet töltöttek be, és az antikvitásban a római–iráni háborúkban a zsidóság többnyire az utóbbiak oldalán állt. Természetesen voltak zsidóellenes hullámok, de ezek inkább kivételnek számítottak. A középkorban a zsidók helyzete időről időre változott, majd a síita államvallás megjelenésétől kezdve inkább volt mondható rossznak, mint jónak.

A XX. században Reza Pahlavi sah, Irán nagy modernizátora és önkényura bár a szovjet és brit „gyámkodás” árnyékában Németország felé próbált közeledni, de a vallási kisebbségeket sújtó joghátrányokat nagyrészt felszámolta. Ő volt például az első iszlám hitű uralkodó, aki ellátogatott egy zsinagógába. Fia, az utolsó sah, Mohammed Reza Pahlavi, apjához hasonlóan szintén pozitívan állt a zsidókhoz, noha uralkodásának vége felé megjegyzéseket tett az amerikai zsidó lobbira, és gyanakvóvá vált.

A mai Iránban a „tisztátalan” zsidókkal szembeni ellenérzéseknek több évszázados hagyománya van. Ugyanakkor, mint láthattuk, van egy mély történelmi gyökerekkel rendelkező zsidóbarát vonulat is. Ha most sikerül egy rendszerváltást elérni, az óhatatlanul is az utóbbiba fog illeszkedni.

Egy rendszert váltó Irán majdnem biztosan Izrael barátja lesz – mint ahogyan egyébként az utolsó sah idején szó is volt az izraeliekkel kötendő katonai-politikai szövetségről.

A síita teokrácia ugyan széles támogatottsággal rendelkezik, de távolról sem olyan erős, mint ahogy azt gondolnánk. Én sajnos nem jártam Iránban, de néhány ismerősöm igen, és ők egyáltalán nem egy Észak-Korea-típusú totális diktatúráról beszéltek. Azt hiszem, valahogy úgy kell elképzelnünk ezt, mint ami félúton lehet a Ceausescu-diktatúra és az 1980-as évek Magyar Népköztársasága között. Az előbbire külsőleg, az utóbbira talán rendszerszinten hajaz. Ha pedig összehasonlítjuk az Izrael által támogatott szunnita hadurak tartományaival Szíriában – nos, akkor Irán a „törvény és a rend” egyik keleti megtestesítője.

Értelmezésem szerint tehát arról szól a mostani iráni–izraeli légi háború, hogy Izrael – felhasználva az iráni iszlamista rezsim szerencsétlenkedését, harcias fenekedését és mániás atombomba-kergetését – megelőző háborút kezdett, hogy Iránban megdöntse az ottani berendezkedést, és egy vele baráti rendszert juttasson hatalomra. De vajon tényleg erről szól a mostani háború? Bár biztosat nem tudunk, de egyre inkább úgy tűnik. Világos, hogy Irán terrorszervezeteket támogatott, az október 9-i támadások borzalmasak voltak; csakhogy Irán azóta stratégiai vereséget szenvedett Szíriában, Libanonban, Gázában, és Jemenben is alábbhagyott a lendület. Irán a „sebeit nyalogatta” otthon. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a háború kitörésének a pillanatában is olyan veszélyes volt, mint mondjuk három-négy évvel ezelőtt.

Honfitársaim egy része a kötelességének érzi, hogy az izraeli–arab, pontosabban az izraeli–muzulmán konfliktusban elvi alapon állást foglaljon, és, úgymond, az egyik félnek drukkoljon. Én azért óva intenék az ilyesmitől.

Először is azért, mert ha egy kocsmában két kigyúrt csapat veri egymást, akkor jobb nem beleszólni, mert – szándékosan vagy véletlenül – előbb-utóbb kaphatunk egy pofont. Másodszor, teljesen világos, hogy Izrael – bár ízeiben és illatában közel-keleti – egy európai ország. Nem kelt feltűnést egy világos bőrű ember az utcán. Az állam nagyjából ugyanúgy működik, mint Európában. A balesetnél kijön a rendőr (aki biztosan a rendőr), a mentő kórházba visz, ha beteg vagy, és így tovább. Lehet alkoholt fogyasztani, és a bárokban nők és férfiak ugyanúgy közelednek egymáshoz, mint errefelé. Más betűkkel írnak, az tény; meg nem vasárnap van, hanem szombat – de végül is, mondhatjuk, hogy az izraeliek Mózes-hitű európaiak. Izraelt európai zsidók alapították. Persze Izrael „zsidó állam”; ilyesmit Európában most nem lehet mondani, hogy például Franciaország „a franciák állama”. Államvallás-féleség is van, a judaizmus. Netanjahu miniszterelnök azonban ugyanúgy a poszt-nyugati világban vívja a maga politikai harcát a nemzeti szuverenitásért, és a „jurisztokrácia”, vagyis a nem választott bírói kar ellen, mint ahogyan Orbán Viktor is ebben a poszt-nyugati civilizációban küzd a maga nagyon hasonló politikai ellenfeleivel és ellenségeivel.

Izraellel egy hajóban evezünk ettől függetlenül is – ugyanannak a civilizációnak vagyunk a részei. De legyünk méltányosak: az arabok mellett is súlyos érvek szólnak.

Az első, hogy az arab és az iszlám világban Magyarország (már ahol tudják, hogy az micsoda) nem rossz márkanév. Ezt kár lenne elrontani. Azután az arab–muszlim világ piacai nagyságrendekkel múlják felül az amúgy is telített, és igen erős versennyel rendelkező izraeli piacot. Tehát az arab világban a magyar vállalkozóknak lehet keresnivalójuk. Izrael egy pont a világban; a muszlim országokból viszont sok van.

A közel-keleti konfliktusrendszerben a magam részéről az ottani keresztények lassú eltűnését fájlalom a legjobban, s ne tagadjuk: a Szentföldön is töredékére csökkent az arányuk. Sokat beszélünk a zsidó–keresztény kultúráról és párbeszédről, és erről kell is beszélni, de a judaizmus mégiscsak egy másik vallás. Persze, sosem tüntetnék palesztin zászlóval – ha majd az arab világban valahol a székely autonómiáért tüntetnek... De addig nem, s különben is, a haladó értelmiség számára a palesztin zászló lassan helyettesíti a sarló-kalapácsos zászlót. Ehhez nekem nincs közöm.

Az iráni ügyben magyarként természetes, hogy a mielőbbi béke pártján állok, elsősorban azért, mert összeszorul az ember szíve – nemcsak a halál és a szenvedés miatt, hanem mivel mindez olyan modern környezetben játszódik, amibe bele tudjuk magunkat képzelni. De ezenkívül is, ha félretesszük a humanitárius megfontolásokat, az olajárak miatt mégiscsak van közöm a dologhoz.

Kissé távolabbról, de talán ahhoz is lehet közöm magyarként, hogy ne legyen még egy atomfegyverrel rendelkező ország a világon. Minél kevesebb atomfegyver van minél kevesebb kézben, annál jobb! Pláne ne legyen az államrezont félretevő fanatikusok kezében. Ennyiben tehát az izraeli légicsapások indokolhatóak. Annyiban viszont nem, hogy mégiscsak egy másik ország belső berendezkedésébe való külső beleszólás az egyik cél – s ez magyarként annyiban érint, hogy ilyet láttunk már az Európai Unió és Magyarország viszonyában is (igaz, nem légicsapások formájában, de attól még intervenció volt az a javából).

Legvégül, de nem utolsósorban, egészen biztosan nem szeretnék világháborút. Ha Iránban egy rendszerváltás kezdődik, annak jó eséllyel káosz lesz a vége. S ha egyszer Iránban felborul a rend, utána lángba borulhat a Kaukázus, és Közép-Ázsia igencsak ingatag békéje is megrendül. És akkor a most furcsa módon rendkívül hallgatag Kína is meg fog mozdulni. Zárójelben szeretnék emlékeztetni mindenkit arra: amikor legutoljára Iránban felfordulás volt (győzött az iszlám forradalom), egy évvel később kitört az irak–iráni háború, amelyben az irakiak tömegpusztító fegyvereket (harci gázt) vetettek be. Most ki tudja, ki és hogyan szerelne össze egy piszkos bombát a maradék nukleáris felszerelésből, s hol vetné be...

Legyen béke, és az iráni emberek külső befolyás nélkül oldják meg a saját életüket!

A szerző történész.

(Borítókép: Irán megtorló rakétacsapást mért Tel Avivra 2025. június 19-én. Fotó: Erik Marmor / Getty Images)