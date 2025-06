Nézzük a Fodor Gábor Lemondási Emlékverseny mai szereplőjét.

Jámbor András maximális pontszámmal oldotta meg a kötelező feladatot, azaz a tripla leszúrt közéleti öngyilkosságot – kiváltva ezzel az igényes közönség elismerését. Mérő Vera csak azért nem ajánlotta még föl, hogy majd 2030-ban rá szavaz, mert ahhoz át kéne költöznie a Józsefvárosba, és olyat egy diktatúra által végletekig elnyomott közszereplő nem csinál. Mármint elméletiekben sem, mert gyakorlatban amúgy sem lesz rá lehetősége, mivel addigra hírmondó sem marad mindabból, amit baloldaliként, liberálisként, progresszívként, urbánusként ismertünk az elmúlt 35 évben.

Ennek a társulatnak a perverz logikája szerint ugyanis az számít tényezőnek, aki megszűnik, félreáll, föláldozza magát a mozgalomért (értsd: reménybeli állami megbízásokért és tisztségekért). Ezt követelték a Demokratikus Chartába besorolni nem akaró liberálisoktól, akiket nem érintett meg Szárszó szelleme, és életidegen doktrinerként nem ismerték föl az Antall-fasizmus által jelentett veszélyt. Hogy azután elröppenjen néhány évtized, és a Szárszói Szuicid Szövetség immár a köreikbe megtért, még élő Antall-fasisztákkal közösen ordítsa ugyanazt zöldeknek, libertáriusoknak, anarchistáknak, máshogy konzervatívoknak. Nincs helye most a fanyalgásnak, a különcködésnek, az elvszerűsködésnek, most mindent félre kell tenni, kötelékben repülni, jól szavazni, mert ez a Realitás.

Realitás az, ha nem létezel.

Ha semmi nem létezik, csak a sértettségük, a gyűlöletük és a bankszámlájuk.

Aki ennek megfelel, az ugyanazt fogja kapni jutalmul, mint a kiközösítettek büntetésül. Ez történt Jámbor Andrással is, akivel 10-15 éve ugyanannak a lazán szerveződő társaságnak a tagjai voltunk. Fiatal és akkortájt középkorúsodó újságírók, bloggerek, potenciális közszereplők. Volt ott mindenki, akkori indexesektől és hávégésektől az akkori mandinereseken és népszabisokon át a balos mércésekig és a jobbikos alfahíresekig. De voltak közös pontok. Egyikünk sem tartozott a szorosan vett NER-be, tehát jelenleg polgári ellenállásként a szárszói gyűlölettéziseket szó szerint fölmondó Heti Válasz és Magyar Nemzet gárdája szóba sem jöhetett, és gyűlölt és rágalmazott minket (együtt és külön-külön) az egykori MSZP–SZDSZ-világ kiérdemesült sajtóhadteste. Mert akkoriban éppen az volt a Realitás, hogy Bajnai mögé kell beállni, és aki nem így tett, azt biztos megvette a Fidesz, vagy náci, vagy ami még annál is rosszabb: schifferista elempés.

Ebből származott az első szkizma. A kétezertízes évek hamis realistái szétszakították az LMP-t, és a volt LMP-sajtós Jámbor András ment velük. Azután mentek a momentumosok, majd a jobbikosok, hogy azután a Végre Valahára Megvalósuló Szent Összefogás transzparense alatt közösen vonuljanak a közéleti vágóhídra. És még mindig nincs vége. Mostanság a jól megképződött centrum dilettáns díszpintyei járják be ugyanezt az utat, és észre sem veszik, hogy ugyanazokat a rágalmakat szórják az elképzeléseik, identitásuk mellett kitartókra, mint amivel a megfakult szoclib kórus gyalázta éveken át őket is.

Erő és bátorság nem az álságos-könnyes visszalépésekhez kell, hanem a kitartáshoz. Ahhoz, hogy valaki vállalja saját magát, a saját nézeteit, még ha az népszerűtlen vagy gyanús is. A legkülönfélébb ideológiájú, karakterű, társadalmi hátterű emberek kapják meg ugyanazt a mocsokáradatot, kurvaanyázzák őket a Kossuth téri színpadról, mert nem visznek magukkal vallatólámpát egy miniszterelnöki interjúra, nyomasztják őket félkegyelmű lúzerek, mert nem hajlandóak eltűnni a színről, és uszítanak ellenük kommentek millióiban. Csak éppen három éve még dékás és momentumos gúnyában tették, most meg tiszásban, illetve (muhaha) centristában. Jámbor András ugyanannak a körnek a kegyeit keresve lett parlamenti képviselő, hogy most előttük hajoljon meg, és miattuk lépjen vissza. Legyen neki könnyű a föld.

Amit most látunk, az a magyar baloldal totális eltörlése.

Nem folytatnék ezúttal terminológiai vitát, baloldalinak (és liberálisnak, haladónak, urbánus értelmiséginek stb.) azt nevezem, aki magát annak tartja. Így vagy úgy, megalkuvásokkal, opportunizmussal, taktikázással és persze sok munkával építgetett politikai szerepek foszlanak semmivé, valós politikusok térnek ki ma még tökéletesen ismeretlen 106 termékmenedzser elől. A baloldalt egy fantomszervezet árnyéka űzi el. Nem kár érte.

Taps, függöny.





A szerző újságíró, publicista, az ÖT munkatársa.



Az alábbi cikk az ÖT és az Index szerkesztőségi együttműködése keretében került az oldalunkra. Ha megosztaná, kommentelné, vagy még több hasonló tartalmat olvasna, keresse fel partnerünk, az ÖT oldalát!

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Jámbor András 2021. június 5-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)