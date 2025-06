A Hungária-jelenség – Miért halunk meg, hogyha ránk néznek?

Alig két hete tartotta dupla telt házas MVM Dome-buliját a Hungária együttes. Mi lehet az oka annak, hogy a többségében nyolcvan év körüli emberek még mindig ilyen hatást tudnak gyakorolni – annyira, hogy a tavalyi telt házas Puskás Aréna után most ismét több tízezer ember szánt nem kevés pénzt arra, hogy ugyanazokat a dalokat újra meghallgassa? Mit tud ez a brand?

Disclaimer: Az 1980-as Hungária négy élő tagjából hárommal közeli kapcsolatban vagyok, Szikora régi családi barátom, Novai barátom, Fenyő felebarátom. Dollyval inkább csak munkakapcsolatom volt. Szikorával jól lehet vitatkozni a világ nagy kérdéseiről, Novaival nem lehet vitatkozni, Fenyővel szinte bármiről lehet vitatkozni.

Aki ismer, tudja, hogy két művészeti ág áll hozzám a legközelebb, a televíziózás (sokan ezzel nem értenek egyet, hogy azt lehet-e annak nevezni, nekem meggyőződésem, hogy igen) és a könnyűzene. Nyilván el tudok ámulni egy gyönyörű festménytől vagy egy épülettől, de az én igazi ikonjaim a zenészek: Pressertől Szörényin át Zoránig vagy Paul McCartneytól Björn Ulveuson át a napokban elhunyt Brian Wilsonig. Ezt dobta a gép. Igyekeztem úgy alakítani a pályámat, hogy gyerekkori legendáim többségével megismerkedhessek, interjút készíthessek. Aztán az élet úgy hozta, hogy jobban belekerültem a zenei világba – DJ-ként és a Midlife Crisis zenekar alapítójaként –, és így még jobban megismerhettem a közízlést, ami aztán jelentősen segítette a civil munkámat, illetve a televíziós műsorkészítést is.

Szerintem a zene közönségre gyakorolt hatásának megértése segít abban, hogy megértsük, hogyan működik a közönség.

Mindenkinek csak tanácsolni tudom, aki marketinggel foglalkozik bármilyen területen – és hatni szeretne az emberekre (egy termék vagy szolgáltatás reklámjától akár a politikáig) –, hogy ismerje meg az átlagembereket. Hogy miként lehet őket „elkapni” egy koncerten vagy egy buliban. Ezt a zenére lefordítva úgy tudom megmagyarázni, hogy érdemes kibújni a fővárosi burokból, és megérteni, hogy hol és milyen közönségnél működik a Quimby, a Bëlga, és hol Zoltán Erika. Vagy épp Nótár Mary.

Én vállaltan a harmincöt év feletti korosztályt ismerem jobban. Tizenöt év alatt rengetegféle közönséget láttam a zenekarral, és mint DJ. Többet tanultam a közízlésből, mint az előtte lévő húsz évben a televíziós pályán, hiszen itt szemtől szemben találkozom a közönséggel, és nem csak nézettségi vagy olvasottsági adatokat látok.

Csak kívánni tudom a mai tizenöt-húsz éveseknek, hogy az ő sztárjaik, Azahriah, Beton Hofi, Krúbi és a többiek harminc-negyven év múlva ugyanolyan örömet tudjanak szerezni nekik, mint a még élő legendák a mai ötven- és hatvanpluszosoknak.

Mert a lényeg: azok, akik ma elmennek Kovács Kati, Presser, a Neoton, vagy épp a Hungária koncertjére, nem kizárólag a zenéért mennek, hanem azért, hogy újraéljék a fiatalságukat.

Külön elemzést érdemelne a Korda György–Balázs Klári-jelenség, amely egy olyan generációt talált meg, amelynek nagy része még Korda fénykorában sem élt.

A Hungária azonban bizonyos értelemben kilóg a sorból. Rengetegen írtak fantasztikus dalokat, akár jobbakat is, mint a Hungária, és az is biztos, hogy több mondanivalóval. Viszont a Hungáriának egészen speciális a narratívája: teremtett egy olyan világot, amelyikben teljesen egyedülálló. Nem is kell ahhoz meghallgatni Hungária-dalt, hogy az ember már abban a világban érezze magát. Ez az egyedüli olyan zenekar, amely abban a három évben, de az első kettőben biztos, a csúcson volt. Tudatosan egy jól meghatározható világra írta a dalait.

A Hungária genezise is egészen elképesztő: a jampi-outfit és a rockabilly-revival csakis azért született meg, hogy a zenekar Nyugat-Berlinben koncertezhessen. Nem sokkal később, a határidő harapófogójában egy hét alatt írták meg az első albumukat, amely egy végtelenített utcabál volt: egy buli, ahol villogtak a neonfények, ahol eszelős volt a szerelem, ahol meghalt a csaj, amikor rá nézett a pasi, aki egyébként maga volt a csókkirály.

Aztán a második lemezen megmutatták az ugyanebben az utcában lévő hotelt, annak a korcsolyapályáját, a strandját vagy a vízpartját, és az éjszakai bárját.

Egy-két dal kivételével minden ugyanarra a tematikára épült, és ez volt az, ami megteremtette azt a soha nem létező világot, amibe a nyolcvanas évek szürke Kádár korszakának fiataljai szerettek volna eljutni.

Azóta ezek a fiatalok felnőtté váltak, közelednek a nyugdíjhoz, vagy már nyugdíjasok, de amikor meghallják ezeket a dalokat, akkor újra az osztálykiránduláson vagy a házibulikban érzik magukat, és várják Marinát, az új lányt a földszint egyből, aki lófarkat kötött, vagy Frankó Jankót, esetleg Menő Jenőt.

Szerintem a titok ebben rejlik – és ezt hozták remekül Fenyőék tavaly a Puskásban, és idén a Dome-ban. A közönség ugyanis úgy nézett fel a színpadra, mintha tükörbe nézne. Önmagát szerette volna viszontlátni abban a buliban, ami a színpadon volt, hiszen valójában a mai ötvenes, hatvanas vagy hetvenes nők voltak azok a lányok a földszint egyből, és a kicsit pocakosabb, vagy a ritkásabb hajú urak a Rongyláb Janik a csőnadrágjukban, akik ma is megpróbálták bedobni a hárét. Ezért voltak ugyanolyan ruhában az igazi rajongók, mint a táncosok, vagy a főhősök, és valójában a lelkük mélyén ők is ott táncoltak vagy énekeltek a színpadon.

Egy Zorán- vagy Koncz Zsuzsa-koncerten a közönség azért boldog, mert látja az imádott előadóját, hallja kedvenc dalaikat, és van a nézőknek egy kohéziós ereje, egy összekacsintása egymás közt. Itt a dalok és azok mondanivalója az összekovácsoló erő, a közös érzés, az, hogy mindenki szeretne találkozni Kárpátiék lányával, vagy arra gondolni, hogy mit hitt az apja. A mai előadók közül talán Rúzsa Magdi karrierépítésére lehet ugyanezt elmondani. Róla lehet talán leginkább elképzelni, hogy hetvenpluszosan is telt házak előtt énekli majd, hogy Érj hozzám még egyszer.

A Hungária esetében azonban az a bizonyos többlet – az előbb említett kiszakadás a valóságból, és egy soha nem létezett, mégis vágyott világ megélése – adta meg azt a plusztartalmat, amelytől koncertjeik különböztek korosztályuk hasonlóan sikeres fellépéseitől. Erre a pluszra különböző szakmai trükkökkel rá is erősítettek. Nemcsak a tökéletes vizuál, a ruhák, az összekötő szövegek voltak fontosak, hanem azok az apró tudatalatti trükkök is, amelyeket a közönség nem vett feltétlenül észre, de kiegészítették az összképet.

A Columbo-őrültek biztos látták azt a részt, amelyikben a gyilkos egy filmkockát beletett egy kész filmbe, és azzal hatott áldozatára, hogy megszomjazzon, kimenjen inni a vetítőteremből, és így megölje.

Nos, ezen a Hungária-koncerten ilyen „filmkocka” volt az, hogy a két szélső kivetítőn folyamatosan látszott a négy főhős, akkor is, amikor valamelyiknek szólóprodukciója volt. Közben vokáloztak, zenéltek a többiek, de a lényeg, hogy mindenki része volt a másik produkciójának. Ezzel azt sugározták a közönség felé, hogy tényleg szeretik egymást, és ők együtt egy csapat, legalábbis ezen a két napon. Az, hogy mindez ennyire látványos volt, azt eredményezte, hogy a közönség nemcsak a daloktól volt boldog, hanem attól is, hogy a négy főhős – akik évtizedekig nem beszéltek egymással – idősebb korukra félretették a köztük lévő különbségeket, és a zene ismét összehozta őket. Ez a profizmus. (Az, hogy ez igaz, vagy nem, az másodlagos. A rajongók számára ez már bőven elég.)

A másik ilyen trükk a dalválasztás. Túlléptek önmaguk árnyékán, és a koncertet megkoronázták azzal a dallal, amelyeket a közönség hiába követelt tőlük 1995-ben, vagy épp tavaly a Puskásban. Kétségtelen, hogy a Csavard fel a szőnyeget nem ennek a formációnak volt a produktuma, de az átlagnéző számára ez teljesen mindegy. Ehhez bölcsesség kellett, hogy ezt a zenekar minden tagja elfogadja, hiszen a nap végén ez is egy olyan Hungária-dal, amely amúgy szólhatott volna a megírása után több mint tíz évvel azon az utcabálon is, a neonfények között.

És végül, de nem utolsósorban egy „végső löket” a rajongók szívébe a már nem élő tagok deepfake technikával történő felidézése. A koncert egy fontos pillanatában, az első meghajlás után, a Kasza Bubu című dalban a négy feliratozott mikrofonállvány mellé kikerült még kettő, Fekete Gyula és Kékes Zoltán nevével. Míg a színpadon a dal közben négyen voltak, a kivetítőn hatan szerepeltek ugyanabban a ruhában, és megteremtették azt az illúziót, mintha együtt lennének. Ehhez kellett az eredeti dalban lévő zongoraszóló helyett egy gitárszóló, és egy, az eredetiben egyáltalán nem lévő szaxofonkíséret. Ezzel mutatták meg, hogy ők így, együtt, hatan jutottak fel a csúcsra 1980 és 1982 között.

De volt olyan elrejtett „filmkocka”, amit még én sem vettem észre a koncerten, és meggyőződésem, hogy a Dome-ban lévő nézők jelentős része sem figyelt fel erre a fontos utalásra. Érdemes visszanézni a YouTube-on, hogy a dal közben, a kivetítőn a már nem élők – bár ugyanúgy fehér öltönyben voltak, mint a négy, tényleg színpadon lévő főhős –, öltönyét vörös virág díszítette, a kivetítőn lévő két egykori tag zakóját viszont fekete.

Ezek talán apróságnak tűnnek, de Columbo óta tudjuk, hogy az ilyenekből áll össze a végeredmény.

Annál nagyobb tettet, sikert, eredményt egy előadóművész nem tud elérni, mint hogy hatást gyakorol a közönségre.

Megnevetteti, megríkatja, megtáncoltatja, megbuliztatja. Fenyő nyilván erről is ír nemrég megjelent könyvében, és biztos sok titkot elárul arról, hogy ez hogyan tud működni több mint ötven éve.

Mostanság sokat beszélgetek Novai Gáborral, amiből valószínűleg egy másik könyv születik, és a személyes történeteken keresztül én is ezt a titkot próbálom megfejteni. Mindenesetre abban biztos vagyok, hogy nincs – vagy alig van – olyan magyar ember, aki az elmúlt negyven-ötven évben nem bulizott volna a Hungária zenéjére. Bár Rockandrolliának, az álomvilágnak, amit a Hungária teremtett – és ami sosem létezett! –, igazából semmi köze nincs Magyarországhoz, mégis meggyőződésem, hogy a Hungária nemcsak a neve miatt, része lett a magyar identitástudatnak.

A szerző az AMC NETWORKS INTERNATIONAL kreatív producere, DJ, a Midlife Crisis zenekar vezetője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Fenyő Miklós a Hungária koncertjén 2024. június 2-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)