Kiindulási pont, hogy a nemzetgazdaságok fejlődésének alapja a saját versenyképességük javítása, amelyet nemzetközi térben mérünk, miáltal a termékek-szolgáltatások, a munkaerő, a tőke és a pénz szabad áramlása is nemzetközi térben zajlik. Így a tudásipar teljesítményei is csak nemzetközi térben értelmezhetők.

Versenyképes gazdaság – versenyképes tudomány nélkül?

Adódik, hogy azok a nemzetgazdaságok, amelyek a termelési és szolgáltatási szektorukat jól meg tudják szervezni, hatékonyan termelnek, versenyképesek lesznek, jobb, magasabb használati értékű javakat tudnak előállítani, mögöttük fejlett tudásipar áll. A mindennapok szintjén a versenyképesség a vállalatokba szervezett munkavállalók képességein, képzettségükön, motivációs rendszerükön és mindezeket koordináló állami jogi szabályozáson, a vállalatirányítás jó módszerein, az állami fiskális-monetáris irányítás hatékonyságán múlik. Technokrata szemléletben közelítve a termelésnek, szolgáltatóiparnak vannak fizikai, kémiai biológiai, matematikai, mezőgazdasági alapjai. Ezek az élő- és élettelen tudomány kategóriái, vagyis a műszaki-technológiai, reáltudományi, egészségügyi-orvostudományi területek. És vannak a társadalom- és bölcsészettudományok.

A magyar akadémiai rendszerben a 11 akadémiai osztályt alkotó tudományterületből a Gazdasági és Jogtudományok Osztálya (IX. osztály), a Nyelv- és irodalomtudományok (I. o.), illetve a Történettudományi-filozófiai osztály (II. o.) a relevánsak. Vizsgálatomban ezek a szakterületek kerülnek górcső alá, különösen a gazdasági-jogtudományi terület, amely mégiscsak az ország, a vállalatok irányítási, menedzselési alapjainak tudományos, kutatási, egyetemi oktatási hátterét adja. Vajon a gazdasági és jogi tudományos osztály akadémikusai által keletkező tudásvolumen és minőség képes-e a magyar gazdaságra pozitív felhúzó hatást gyakorolni?

A magyar nemzetgazdaság versenyképességéről

A magyar nemzetgazdaság 2010-ben vásárlóerő-paritáson számolva (PPP) az Európai Unió 1 főre jutó átlagos GDP-jének a 66 százalékát érte el. Erről a szintről indultunk. 2023-ban 76,1 százalékra emelkedett a teljesítmény, vagyis 10,1 százalékkal nőtt. Ám az EU legjobb mutatókkal rendelkező 5 országában az uniós átlaghoz mérten 130,9 százalékról 142,7 százalékra, vagyis 11,8 százalékkal emelkedett az egy főre jutó GDP. Az EU leggyengébb 5 országában pedig 54,6 százalékról 70,1 százalékra nőtt, vagyis 15,5 százalékos a fajlagos teljesítményemelkedés a közel másfél évtizedes időszakban. Adódik, hogy a legjobbak tovább növelték az előnyüket, a leggyengébbek pedig lassan beérnek bennünket.

Az IMD svájci székhelyű nemzetközi versenyképességet mérő intézet már a 2020-as évek elején figyelmeztető adatot közölt Magyarországról.

2022–2023 között a magyar versenyképesség 7 hellyel romlott, míg a hasonló karakterű Lengyelországé 7 hellyel javult. Mi a 46. helyre estünk vissza, míg a lengyelek a 43. helyre jöttek fel.

Az IMD hosszabb távú intervallumra vonatkozó adatai még kedvezőtlenebbek. De csak számunkra. A vizsgált 69 ország közül 2021-ben még a 42. helyen álltunk az átfogó értékelésben, de 2025-re már visszaestünk a 48. helyre. Miközben Csehország általános átfogó értékelése a 34. helyről a 25. helyre a felemelkedést, a versenyképesség javulását mutatja.

A magyar részletekben elmélyülve:

gazdasági fajlagos teljesítményekben a 8. helyről a 41. helyre zuhantunk.

A kormányzati hatékonyság megítélésében a 40. helyről a 46. helyre. A magyar vállalatok hatékonysági megítélésében az 56. helyről a 61. helyre. Ezen részterületekből adódik, hogy 6 hellyel romlott az általános magyar versenyképesség.

A cseh gazdaság innovatívabb, mint a magyar. Erősebb a gazdaságuk tudományos-innovációs háttere. A belföldi hozzáadott érték aránya az exportban Magyarországon míg csak 54,1 százalék, addig a cseheknél 62,3 százalék. Értékesebb munkát tudnak végezni, több hazai hozzáadott értéket tudnak beletenni a hasonló jellegű exportjukban, jobban szervezettek, irányítottak a gazdasági folyamatok. A mérnökeik noha nem jobbak, de a vállalatok mögött a tudásalapú gazdasági-vezetési tudomány erősebben jelenik meg.

Az IMD nemzetközi versenyképesség-mérő intézet az adott országról kiállított képet vizsgálja, adatalapon. Publikációkat, tudományos elemzéseket, szakmai véleményeket szerez be és értékel. Tehát a véleményalapú adatokból mér és állapít meg rangsorokat. Azokat az információkat főképpen rendszerezi, értékeli, amelyeket az ország tudósai nemzetközi folyóiratokban közzétesznek a kormányzati és a vállalati hatékonyságról. Azt vizsgálja az IMD, hogy milyen a kiszámíthatóság, a hatékonyság a közszférában, az állami beavatkozás és a bürokrácia hogyan alakul, a kkv-szektor milyen formában fér hozzá az állami támogatásokhoz, állami innovációs lehetőségekhez. A mesterséges intelligencia fejlesztésére a kormányzat milyen forrásokat biztosít, mekkora értékben.

A magyar kormány költségvetési törvényeit megvizsgálva és összevetve a cseh költségvetési adatokkal, mondhatjuk, hogy a hazai kifejezetten állami támogatás centrikus, mind a vállalkozások, mind a családok szempontjából. A cseh nemzetgazdasági adatokból bővebb volumenű támogatáspolitika nem olvasható ki. Képtelenség is lenne, ismerve a magyar kormány bőkezű családtámogatási, gyermekre vonatkozó adókedvezményi és vállalati támogatási rendszerét. A versenyképességet mérő intézet nyilvános értékelései a nemzetközi hitelminősítők és a befektetők döntéseinél is meghatározóak. Ha gyenge, romló egy országról kialakított kép, úgy a befektetések nehezebben jönnek, több letelepedési támogatást kérnek a kormánytól, az államkötvényeket drágábban, magasabb kamaton jegyzik le, amely az adófizetőket terheli.

Hol a probléma?

Ha már ennyire bőkezű a magyar költségvetés támogatási rendszere, miért ennyire gyenge a versenyképességünk? Ad 1) a tudásvolumen nemzetközi szintű előállítása, és a vele történő gazdálkodás a magyar tudomány fellegvárában vitatható színvonalú. Sőt, kifejezetten gyenge. És csak ez a kevéssé színvonalas akadémiai teljesítmény-színvonal tud lecsorogni az egyetemekre, a kiképzett szakembereken keresztül pedig a vállalatokhoz. Ad 2) ráadásul, az akadémiai limitált képességek főleg a kormányzat nemzetközi és belpolitikai térben való lejáratására fordítódnak.

A tudás fontosságát a hozzáadott érték termelésében meghatározónak tartom. Ezért kiemelt jelentőségű, hogy egy adott ország tudományos elitje versenyképes legyen.

A nemzetközi térben is mérhető tudományos kutatásokkal és azok minőségi nemzetközi (D1, Q1–Q4) folyóiratokban való megjelentetésével komoly problémák vannak Magyarországon.

A fejlődés dinamikája alacsony, mind a nemzetközi élmezőnyhöz, mind a hasonló fejlettségű feltörekvő országokhoz, mind a szomszédos országokéhoz képest. 20 év alatt a Magyarországról kikerülő kiemelkedő nemzetközi színvonalú publikációk számát még a 2,5-szeres mértékre sem sikerült feltornázni, noha ebben az MTA tagjainak, az elviekben legmagasabb tudományos besorolással rendelkezőknek kellene az élen járniuk. Miközben mi az akadémikusaink alacsony teljesítőképességét szenvedjük, Kínában 1528 százalékra, Kolumbiában 1890 százalékra, Iránban 3983 százalékra, Malajziában 2237 százalékra, Szaúd-Arábiában 1896 százalékra emelték a minőségi közleményvolument, a növekményt és értelemszerűen a mögöttük álló minőségi kutatásokat is. De még Romániában is 554 százalékos a növekmény, Csehországban 419 százalékos, Törökországban 722 százalékos. (Lásd részletesebben az 1. sz. táblázatban.)

És akkor mélyedjünk el a részletekben! Vizsgáljuk meg a magyar tudomány fellegvárának, a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusainak teljesítményeit. Mit adnak ők hozzá a privilegizált, legmagasabban pozicionált tudományos helyzetükből adódóan a magyar nemzetgazdaság versenyképességéhez?

Nemzetközi tudománymetriai adatbázisokból megállapítható, hogy

az MTA teljes tagsága jelentősen gyengébb teljesítményű, mint egy nemzetközi, hasonló státuszú és korintervallumú aktív kutatói állomány.

A nemzetközi átlag 39 százalékán állnak, vagyis az átlagszínvonal egyharmadán. Tehát az átlagos színvonaltól is kétharmad választja el őket. Hangsúlyozom, a tudományos deficitet nem a világ legjobbjaihoz számoltam, hanem „csak” az átlaghoz.

A vizsgálat alá vont teljes akadémikusi kör 2020 és 2024 között, tehát öt év alatt átlagosan 1 db saját cikket publikált, azaz olyat, amely esetében az akadémikus a vezető szerző és legalább Q rangú lapban. Hát ez katasztrofálisan kevés. De ha az akadémikusi kör összes közleményét elemezzük, és a vezető szerzőségtől, illetve nemzetközi Q rangú lapokban való megjelentetéstől eltekintünk, úgy

egy akadémikus évente mindössze 2,2 cikket jelentetett meg.

Ez a kevésbé szorgalmas huszonéves egyetemi tanársegédek szintje, a PhD-tanulmányokat folytató hallgatók színvonala. A tanulmányaik befejezéséhez azonban ez a 2,2 cikk korántsem elég, hogy PhD-doktorok lehessenek, még nekik is többet kell teljesíteniük. A doktori fokozatszerzési eljárásokban ugyanis az aktívan közreműködő, zsűriző akadémikusok ennél többet várnak el tőlük. Mondhatni, többet követelnek meg a PhD-hallgatóktól, mint saját maguktól. Ez így nincs rendjén, mármint az akadémikusokkal.

Vizsgáljuk meg azokat az úgynevezett top 1 százalékos, nemzetközileg a legmagasabban minősített szakfolyóiratokat, a bennük megjelent közleményeket, amelyeket a világban a legtöbbet hivatkoznak, és amelyekben a magyar akadémikusok vezető szerzők (lennének). A magyar akadémikusok itt is igazán kirívóan gyenge teljesítményt produkálnak. A számolás eredménye, hogy

egy magyar akadémikus 10 év alatt átlagosan 0,4 cikket ír. Tehát 25 év alatt sikerülhet egy olyan igazán világszínvonalú publikáció, a mögötte álló kutatási eredményt megjelenítve, amely már nemzetközi mércét jelenthetne.

Tovább vizsgálva ugyanebben a 10 évben a tudományos osztályokba sorolt akadémikusok teljesítményét, úgy egyre könnyedébben érthetjük meg, hogy Magyarország gazdasági versenyképességének, előbbre jutásának mi is a fő problémája. A közgazdászokból és jogászokból álló IX. osztály átlagos teljesítménye csak 0,26 tanulmány, egy negyed cikk, vagyis nekik 40 év kell ahhoz, hogy olyan cikket írjanak, amelyet a top 1 százalékban (kiemelkedő folyóiratokban) idézzenek. Megjegyzem, a társadalomtudomány másik meghatározó ága az irodalom- és nyelvtudományok, amely osztály akadémikusai még ennél is kevesebbet, 0,11 kiemelkedő nemzetközi cikket írnak 10 év alatt, vagyis 100 év alatt képesek egy világszínvonalú tudományos közleményt megjelentetni. Eszerint 1925-óta magyar irodalomtudósok nemzedékei várták volna a mostaniaktól, hogy legalább 1 darab világszinten ismert cikkük legyen, ám ezt sem sikerült teljesíteniük. De ne legyünk szigorúak, az angol gyepet is állítólag 400 évig kellett locsolni, hogy a fogalommá vált igazi angol gyep legyen belőle.

Persze az irodalom és nyelvtudomány akadémikusain kívül vannak magyar orvos, fizikus, matematikus és más élő és élettelen tudományhoz tartozó MTA-tagok is, akik egy kicsit azért jobban teljesítenek, de hát az összesített akadémiai átlag: 25 évet kell várni az MTA-tagság köréből, hogy a világszintet közelítsék, legalább egy világszínvonalú cikket írjanak.

A leírtakból következik, hogy

a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusai a nemzetközi teljesítmény-, illetve tudásversenyben, tudományos életteljesítmény-produktumban és minőségben jelentősen lemaradtak.

A hasonló tudományterületeken aktív azonos korú nemzetközi kutatók átlagos teljesítményéhez viszonyítva a magyar akadémikusok 39 százalékon állnak. Vagyis a magyar akadémia tagjai 61 százalékkal gyengébb tudományos teljesítményűek, mint a világátlag. Hangsúlyozom, nem a topnál gyengébbek 61 százalékkal, hanem az átlagnál. És mint tudjuk, a versenyképes gazdaság, a versenyképes tudás nem a közepes fejlettséget, átlagos teljesítményt jelenti. A nemzetközi Scopus és MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisok alapján elvégzett vizsgálatok az egyes tudományterületi osztályokra nézve még borúsabb képet festenek. A magyar jogász-közgazdász akadémikusi teljesítmény a világátlaghoz képest 12,17 százalékon áll. Az irodalmároké hasonló még, de ők talán a GDP-t annyira közvetlenül nem fejlesztenék, mint a gazdaság- és jogtudományok marcona tudósai.

Ha a magyar akadémikusokat az átlagos százalékos output alapján vizsgáljuk, és más hazai alacsonyabb fokozatú, de hasonló tudományterületű és korú kutatókkal összevetjük, elmondhatjuk, hogy az eredményeik alig jobbak az országos átlagnál, egy átlagos, hasonló korú nem akadémikus magyar kutatóhoz képest. De emeljük ki, hogy az irodalom- és nyelvtudományt művelő akadémikusok színvonalát, amely a szakterületen dolgozó nem akadémikusok átlagát sem éri el, vagyis irodalom és nyelvtudományokkal foglalkozó alacsonyabb tudományos besorolású nem akadémikus kutatók szintje alatt állnak. Adódik a kérdés, akkor miért ők az akadémikusok?

Változóak az egyes akadémiai szakterületi osztályok teljesítményei, azokon belül vannak kimagasló, nemzetközi hírű kutatók is, de ezen kevesek teljesítményeit bizony lehúzzák a gyengén vagy alig teljesítők. Ám a jog, gazdaság, de az irodalom- és történelemtudományok területén is a helyzet változásokért kiált.

A filozófia és történettudományok akadémikusai a világátlag 25,33 százalékán állnak. Az átlagtól is 75 százalékkal lemaradva.

Kis magyar körkép – 2 esettanulmányon keresztül

Véletlenszerű mintavétellel két magyar akadémikusjelölt tudományos publikációs teljesítményét vizsgáltam meg a IX. osztályból. Abból a célból, hogy az ország nemzetközi versenyképességét, jó hírét, a kedvező befektetői döntések előidézését mennyiben szolgálják. Vizsgáltam azt, hogy kutatásaik mennyire tudományosak, világszínvonalúak. Tettem ezt azért is, mert ugyan a IX. osztály akadémikusainak kétharmada nemzetközi térben mérhető tudományos munkát nem folytat, és még az aktívabbak teljesítményeit beleszámolva is gyengébbek 87,83 százalékkal a világ átlagos szintjénél, de azt reméltem, hogy a jelöltek, az utánpótlás talán aktívabb, eredményesebb.

Akadémikusjelölt 1. A korlátlan politikai hatalom (félre) használatával foglalkozik, értsd a magyar gazdasági kormányzással összefüggésben, sőt kifejezetten arra vonatkozóan. Még pontosabban a 2010 utáni gazdasági irracionalitásokkal, gazdasági populizmussal, már ami a jelen viszonyainkat illeti, őszerinte, az ő szemszögéből. Veretes gondolatai köre a gulyáskommunizmusból a gulyáspopulizmusba való zuhanás. A szocialista tervgazdaság és a polgári kormány gazdaságpolitikája közötti párhuzamokat vázolja. Diktatúra mindkettő, a hatalommal való visszaélés. Körülötte egy kutatói csoport formálódott, akik hasonló, az ország megítélésére kedvezőnek nem mondható stílusban, sokszor a tudományos terminológiát mellőző módon írnak. A mintaként kiválasztott jelölt ért el eredményeket. Jó esélye van, hogy az MTA tagja legyen. Külföldön is hivatkozták, olvasták már mintegy 200-an, így a magyar kormányt populizmussal, korlátlan hatalomvággyal, helytelen gazdaságpolitikával illető nézeteit a svájci IDM hitelminősítő is érdeklődve fogadhatta. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban dolgozik, továbbá egy alapítványi egyetemen főállásban, és egy állami egyetemen, ahol 2020-tól kiemelt ösztöndíjú kutatóprofesszor. Volt, illetve van lehetősége, hogy a közgazdász- és államtudományi hallgatók ezreit tanítva befolyásolja a tanain, könyvein keresztül. A CEU-hoz több szálon kötődött. A független módszerű és eredményt generáló kutatómunka joga megilleti az akadémikusjelöltet, de hogy ez miért történik háromszoros állami finanszírozásban, az adófizetők pénzéből? Logikus, elfogadható választ, magyarázatot nem látok. Költségvetési forrásból miért támogatják országimázs-romboló – egyébként rosszindulatot árasztó – tevékenységét? Talán az esettanulmányban szereplő akadémikusjelölt felettesei, kutatóintézet igazgatói erről bővebb felvilágosítást adhatnak, de elgondolkodhatnának a saját felelősségükön is.

Akadémikusjelölt 2. Kutatási területe napjaink magyar valósága, amelyet ő populizmussal és tekintélyelvű jelzőkkel illet. Írásai sok esetben, még ha az MTA akadémikusok által legjobb hazai kategóriába gondolt magyar nyelvű folyóiratokban jelennek is meg, inkább tudománynépszerűsítőek. Ezer szállal kötődik a magyar kormány gazdaság- és tudománypolitikáját belföldön és külföldön kritizáló liberális értelmiségi körhöz. Sőt, maga is emblematikus alakja e csoportnak. Ugyancsak a CEU-hoz kötődött. Tiltakozott a kutatási hálózat MTA alóli kiszervezése miatt, Orbán Viktor miniszterelnököt elmarasztalók, az akadémiai közgyűléstől távol tartók egyike. Akadémiai bizottsági elnök. Fő harcosa az akkumulátorgyárak magyar gazdaságból való kiiktatásának. Noha tudjuk, hogy ez egy kényszer, de az akkumulátorgyárak Magyarországra hozása mégiscsak segít a foglalkoztatáson, ha alacsony szinten is, de hozzáadott értéket termel, nemzetközi termelési láncba kapcsol bennünket. Azzal a szemponttal pedig nem foglalkozik az akadémikusjelölt, hogy miért nem igényesebb, magasabb hozzáadott értékű külföldi működő tőke jön be az országba. Noha a választ tudhatná, akadémikusjelölt 1-gyel egyetemben, miszerint mert a gazdasági tudományos életet évtizedeken át liberális körével egyetemben nem engedték a megfelelő irányba fejlődni, ezzel a vállalati-államháztartási körbe, de főleg a családokhoz a korszellemhez nem illeszkedő nézetek, módszerek lekerülését (átfolyását) évtizedek óta gátolják. Még a villanyszerelők lapjában is megosztja gondolatait. Nemzetközi tudományos elismertsége az MTMT adatbázis szerint ugyan már mérhető, de a külföldi szakfolyóiratokban megjelent írásaira a hivatkozók kétharmada az egyetemi szobatársaiból, liberális magyar eszmetársaiból kerül ki. Jó esélye van – ha fennmaradnak ezek a torz akadémiai viszonyok –, hogy akadémikus legyen.

Summázva e fejezetet,

a magyar gazdasági és társadalmi versenyképesség alakításával, szervezésével, szabályozásával kapcsolatos Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának közössége, akadémikusai és a kontraszelektivitás által oda előbb-utóbb bekerülők bizony nem szolgálják megfelelően Magyarország előbbre jutását,

sőt kifejezetten ellene vannak. Nem igazodnak a magyar nemzetgazdaság gyakorlatához, a gazdaságpolitikai váltáshoz. Hát ezért is kerülünk mi egyre hátrább a nemzetközi versenyképességi rangsorokban. Ezért vannak EU-s kötelezettségszegési eljárások, európai bírósági perek ellenünk. Ezért van a magyar társadalom és vállalkozói kör meghatározó részében ellenállás, ellenszenv a magyar kormány politikájával szemben.

Mi a megoldás?

A magyar tudományos élet kútfőjének, a magyar gazdaság és társadalom legfőbb tudományos intézményében a Magyar Tudományos Akadémián az elmaradt rendszerváltozást végre kell hajtani.

Az akadémikusi tagság megújítását illetően:

Az MTA teljes tagságát tudományos teljesítmények szempontjából felül kell vizsgálni. Azokat az akadémikusokat és MTA-doktorokat, akik a megfelelő nemzetközi tudományos normákat nem érik el, akadémiai tagságuktól meg kell fosztani, emeritus akadémikus cím használatát lehetővé tenni számukra. Az akadémikusi teljesítmények felülvizsgálata nemzetközi tudományos szakértők bevonásával történjen. A jelenlegi akadémikusok közül többen a kommunista rendszerhez kötődtek. Esetükben a nemzetbiztonsági átvilágítást, a III/3-as, III/2-es érintettséget meg kell vizsgálni. Az akadémikus tagság és bizottsági vezetők körében az ellenséges, az ország politikai-alkotmányos rendjét megdönteni szándékozó nemzetközi (NGO-) szervezetek és titkosszolgálatok befolyása erős, társadalmi veszélyességük jelentős. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt a kapcsolati háló felderítésére, mélységének megállapítására haladéktalanul fel kell jogosítani. Az akadémikusságra, MTA-doktorságra, bizottsági tisztségekre méltatlanok tiszteletdíj-folyósítását le kell állítani, az MTA központi költségvetési finanszírozását felül kell vizsgálni. Széchenyi István szellemiségét megőrizve a Magyar Tudományos Akadémiát valóban a magyar érdekek szolgálatába kell állítani. Megújulásával szolgálja a tudást, a nemzetet és az egyetemes tudományt. Célja legyen, hogy hozzájáruljon az ország gazdaságának, társadalmának fejlődéséhez, a családok életfeltételeinek javításához, a tudásának és a képességeinek fejlesztéséhez. Az akadémiai és a tudományos élet kapcsolatára, a jogok és kötelezettségek meghatározására kétharmados törvényt kell alkotni. Az Alaptörvényben meg kell határozni a tudós testületek (MTA, MAB, HUN-REN, egyetemek) feladatait, működésük kereteit. Az Akadémia új szervezeti vezetőit, az új Akadémia-tagokat a jövőben az MTA közel 18 ezres köztestületi tagsága válassza, nem pedig másfél-két tucat alacsony teljesítményű, azonos politikai nézeteket valló („összeszokott”) szakosztályközösség, illetve a 11 osztály 365 akadémikusa. A mintegy 18 ezres köztestületi tagság a magyar tudomány derékhada, akiket az akadémiai döntéshozatalba be kell vonni. A politikai megnyilvánulásoktól távol kell tartani az MTA tagjait, bizottsági tisztségviselőit. Erre törvény kötelezze őket. Működésüket a tudományos tevékenység kizárólagos végzésére koncentrálják.

Az MTA és a magyar tudományos élet megújítása érdekében:

Az Akadémia maradjon meg a magyar tudomány fellegvára, de jogait a teljes köztestületi tagsága által gyakorolja. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatba került kutatóintézetek nem kerülhetnek vissza a Magyar Tudományos Akadémiához, az akadémiai osztályok irányítása alá. Számolni kell a reformok végrehajtásának időigényességével, látni kell azt, hogy a HUN-REN kutatóintézeteiben máig erős MTA-befolyás érvényesül. A feudális jellegű hűbéri láncok máig meghatározóak. A még „falakon belül lévő” akadémikusok teljesítményei általában alacsonyak, így maguk közé csak jellemzően olyanokat fogadnak be, akiknek eleve alacsony a teljesítményük, másrészt a tudománypolitikai-ideológiai nézeteikhez közel állókat. Így a viszonylag alacsony teljesítményű feltörekvő nemzedék jobb eséllyel pályázhat a bekerülésre, mint a magasabb teljesítményűek, mint az esetleg más szakterületi tudományos nézeteket vallók. Ebből adódóan a gyenge akadémikusi teljesítmény újratermelődését meg kell akadályozni. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban, illetve más kutatói szervezeti entitások esetében következetes követelménymutatókat kell felépíteni. Az állam kizárólag kutatási közszolgáltatási szerződések keretében, pályázati alapon folyósítson a kutatási tevékenység ellátásához szükséges forrást. A teljesítményalapú bérezés váltsa fel az eddig normatív, havi – sokszor teljesítmény nélküli – kutatói bérkifizetési gyakorlatot. A kutatási közszolgáltatási szerződések az állam részéről fogalmazzák meg az elvárt tartalmú, minőségű és indokolt kutatások körét, finanszírozási módját. A kutatások a magyar társadalom érdekeit szolgálják, társadalmát, gazdaságát építsék. Az élő- és élettelen tudományok kutatóintézeteihez mérten is kirívóan alacsony teljesítményű irodalom- és nyelvtudományok, történelem és filozófia, legfőképpen a gazdasági és jogász kutatóintézeteket felsőoktatási intézethez kell telepíteni, a HUN-REN szervezeti köréből kiemelni. Egyetemi költségvetésen belüli kezelésükre belső szabályokat alkotni, finanszírozásukat teljesítmény alapokra, közszolgáltatási szerződésekre alapozni. Kutatási tevékenységük színvonala miáltal a világléptékben nem érvényesült, az egyetemi tudományos életet még szolgálhatják. A fenti, társadalom- és bölcsészettudományi kutatóintézetek semmilyen módon nem kerülhetnek vissza az MTA jogi-gazdasági, történettudományi-filozófiai és irodalomtudományi osztályainak, bizottságainak felügyelete alá. Az MTA vezetésének erre irányuló kérését el kell utasítani. Az akadémiai osztályok akadémikusainak teljesítményszínvonala, tudománypolitikai gyakorlata negatív hatásokat gyakorolna a kutatóintézetek munkájára. A Magyar Tudományos Akadémia gazdálkodásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszéket haladéktalanul fel kell kérni. Az Akadémia 150 főre felduzzasztott központi adminisztrációs létszámát a feladatok szintjéhez kell csökkenteni. Az akadémikusok és családtagjaik üdültetését, jóléti juttatásaik, teljesítmény nélküli apanázsaik körét újra kell szabályozni. A jövőre tervezett akadémiai beruházásokat csak a tényleges indokoltság alapján lehet engedélyezni, illetve az állami pénzt lefolyósítani. A magyar tudományos élet új bástyájává kell emelni a Magyar Akkreditáció Bizottságot. A tudományos teljesítmények mérésében és megítélésében az egyetemi tanárok kinevezésében az MTA-befolyást teljes mértékben fel kell számolni. A professzorok kinevezése előtt vizsgált publikációs teljesítmények mérésénél az MTA által kiadott tudományos folyóiratlistákat figyelmen kívül kell hagyni. A MAB alkosson új, igazán tudományos folyóiratlistát, és az eljárásaiban az egyetemi tanári, egyetemi, kari, doktori iskolai akkreditációk során ezeket alkalmazza. A megtépázott akadémikusi tisztség és MTA-doktori cím nem jelenthet előnyt a felsőoktatási intézmények oktatói karának teljesítményértékelésében. Az egyetemek tudományos erőforrás központ jellegét indokolt tovább erősíteni. Az MTA jelenlegi tagjainak befolyását az egyetemi doktori képzésekben fokozatosan fel kell számolni. A MAB által megítélt professzori címek, majd a későbbiekben létrehozandó professzori kategóriák – a francia minta alapján – legyenek a magyar tudományos élet fokozatai. A MAB ennek bevezetésére dolgozzon ki feltételrendszert.

A szerző közgazdászprofesszor.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: A Magyar Tudományos Akadémia épülete. Fotó: Shutterstock)