Nem véletlenül előzte meg fokozott várakozás Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András televíziós vitáját. Amit ritkán élhetünk át, arra jobban kíváncsiak vagyunk – ez a politikában sincs másként. Habár a NER eddigi tizenöt évében többször is volt példa ellenzéki és kormánypárti politikusok nyilvános vitájára – nem csak a tévéstúdiókban, hanem például a Tranzit fesztiválon vagy Tusványoson közönség előtt –, ezekből lehetett volna több is.

Orbán Viktor egyetlen alkalommal sem ült le tévévitára egyetlen ellenfelével sem 2010-es hatalomba való visszatérése óta, és a kormánypárti politikusok is egyre ritkábban vállalják a nyilvános vitákat. Ugyanakkor nemegyszer az ellenzéki politikusokon is múlt a viták elmaradása: a DK-s politikusok hosszú éveken át kerülték a fideszesekkel való nyilvános vitát, és több alkalommal visszautasították a részvételt a Tranzit fesztiválon vagy az MTVA épületében.

Már az is nagy szó volt, hogy az MTVA tavaly végre-valahára megrendezte az európai listavezetők tévévitáját.

Pedig egy ilyen vitának ma már magától értetődőnek kellene lennie: ezek a viták segítik a választópolgárok tájékozódását, és izgalmasabbá, fogyaszthatóbbá tehetik a politika világát a nézők és hallgatók számára.

Megértetik velük, hogy a politika nem az életüktől elvont fogalom, hanem az életüket közvetlenül érintő valóság.

A Tisza Párt tavaly tavaszi berobbanása és EP-választási sikere sem változtatott érdemben a vitaszegény helyzeten. Magyar Péter úgy látta jobbnak, ha nem teszi ki megválasztott európai parlamenti és fővárosi közgyűlési képviselőtársait a tévévitákkal járó kockázatnak. Elég egy rossz szó vagy pillantás, és máris hosszasan lehet rajta nevetni vagy szörnyülködni, ezáltal pedig csökkenhet a vitában pórul járt politikus, sőt akár az általa képviselt párt tekintélye és népszerűsége is.

Az európai parlamenti választások óta eltelt egy év igazolta Magyar irányvonalát: különösen a fővárosi közgyűlési képviselők birkóznak meg nehezen a feladatukkal, de egyes EP-képviselők is erőteljes kihívásokkal küszködnek (a legeklatánsabb hibát Kollár Kinga követte el, amikor az uniós pénzek visszatartása és az ellenzék választási esélye között vont párhuzamot). Káderhiánnyal küszködik a Tisza Párt, honvédelmi vagy szociálpolitikai szakértőnek olyan embert kért fel Magyar Péter, aki nem tölt be képviselői tisztséget.

A Tisza káderproblémái ellenére elérkezettnek látszott az idő, hogy Kulja András immáron az ATV stúdiójában vállalja a szócsatát Takács Péter egészségügyi államtitkárral. Magyar Péter kormányt bíráló beszédeinek visszatérő eleme a magyar egészségügy siralmasnak leírt állapota, egy ilyen, nagy érdeklődéssel várt vitában ezt a témát még hangsúlyosabban lehetett volna előtérbe helyezni.

A vita iránti felfokozott érdeklődést két tényező is előhozta:

még sosem volt példa tiszás és kormánypárti politikus tévévitájára; tíz hónap van hátra a jövő áprilisra várt országgyűlési választások előtt: ahogy Rónai Egon műsorvezető találóan megjegyezte, ez volt a 2026-os választások első televíziós vitája. Merthogy bár jogilag még nincsen választási kampány, az ország politikai élete már egy ideje kampányüzemmódban zajlik.

Két, egymástól merőben eltérő vitastratégiát láthattunk:

A kompetens vezető stratégiája: Takács Péter egészségügyi államtitkár jegyzetekkel érkezett a stúdióba és használta is azokat: a politikus alapvetően számokkal, adatokkal igyekezett igazolni a jelenlegi egészségügyi kormányzat alkalmasságát, és a vita folyamán nemegyszer kifejtette, hogy az ellenfele bizony az egészségügy irányításához szükséges ismeretek híján van. Az államtitkár az egészségügyi béremeléseket, fejlesztéseket számokkal alátámasztva igyekezett sorolni. A tárgyi tudását csillogtatta, amikor belefogott a várólisták adatainak az értelmezésébe, relativizálva a nehézségeket. „A Covid után 26 műtéttípusból volt központi várólista. Ezt akkor kell nyilvántartani, ha hatvan napnál túlnyúlik az idő. Itt három olyan műtéttípus van jelenleg, ahol hatvan napnál magasabb az országos átlag. Ez a térdprotézis, a csípőprotézis és a kiterjesztett gerincstabilizáló műtét” – hangoztatta az államtitkár. A magánellátás arányával kapcsolatban is számadatokat említett az államtitkár. „Aki sok adatot tud, az a kompetensebb, én sok adatot tudok, ellenfelem nem, én vagyok az alkalmasabb, ezt kell a nézőkkel megtanítani” – akár így is összefoglalható az államtitkár vitastratégiája. Miután Kulja megkérdőjelezte a szakvizsgája meglétét, azzal vágott vissza, hogy az ellenfelének nincsen megfelelő szakvizsgája, és jövőre a rezidensi ösztöndíja visszafizetésére kényszerülhet. A számonkérő tiszás stratégiája: Kulja András erőteljesen hatott az érzelmekre: számokkal ritkán érvelt, mondanivalója sokkal inkább emlékeztetett egy kormányzati hibákat és melléfogásokat soroló ellenzéki politikus beszédére. A számokkal szemben a hazai egészségügyi rendszerrel elégedetlen betegek, orvosok és ápolók hangján szólalt meg, még levelekből is idézett ennek hangsúlyozása érdekében. A hangtónussal és a tekintetével is ennek megfelelően bánt: tagoltan, érthetően beszélt, az együttérző orvos-politikus tekintetével fordult a nézők felé. A számháborút legtöbbször kerülte, ehelyett a szomorú konkrét példákat kérte számon az egészségügyi kormányzaton. „Tudja ön, hogy hány műtő működik jelenleg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban, ami az egyik legnagyobb budapesti kórház, háromszázhatvanezer ember sebészeti ellátását szolgálja ki. Pár évvel ezelőtt három műtőjük volt, most egy műtőjük van” – fogalmazott a Tisza EP-képviselője. Kulja az egészségügy vélt vagy valós sértettjeit, veszteseit képviselte a vitában „Semmire nem mész a számokkal, mert egyéni élethelyzeteken keresztül bizonyítom a kormányod alkalmatlanságát” – akár így is összefoglalható az ellenzéki politikus vitastratégiája.

Ki melyik vitastratégiával járt jobban, vagyis ki nyerte meg a vitát?

Takács Péter többször megkérdőjelezte ellenfele szakmai alkalmasságát, például azzal megvádolva, hogy egy veszélyes gyógyszert ajánlana a ritka betegségben szenvedő gyermekeknek (itt a vitafelek kissé elmerültek a részletekben).

Az államtitkár képes volt érzékeltetni, hogy a számok, adatok tekintetében felkészültebb ellenfelénél.

Csakhogy ez már nem az 1990-es évek Magyarországa, amikor a közvélemény még ahhoz szokott, hogy a közmédiában és a parlamentben rendszeresek voltak a szakpolitikai viták, és ciki volt, ha valaki nem tudott egy fontos adatot vagy számot.

Az érzelmi hangulatkeltés már korábban is fontos szerepet játszott a politikai diskurzusban, amit a közösségi médiumok – Magyarországon elsősorban a Facebook elterjedése – csak tovább erősítettek. A negatív, erőteljes posztok és videók nagyobb érdeklődést váltanak ki a felhasználókból, mert izgalmasabbnak, érdekesebbnek és átélhetőbbnek tűnnek, mint pusztán a statisztikai adatok felsorolása.

Kulja tudatosan nem akart számháborút vívni; ehelyett a betegek, a kórházi ellátásban részesülők és az egészségügyi dolgozók elégedetlenségét szólaltatta meg.

Az államtitkár azt kívánta bizonyítani, hogy ő a vitapartnerénél jobban átlátja a magyarországi egészségügyi rendszert. Ez a vonal egy ideig működött is, egészen addig, amíg azt a benyomást nem keltette, hogy a szentesi kórház műtőjének állapotáról csak a Tiszától értesült. Erre Kulja András azonnal lecsapott. „Ön nem tudott a szentesi kórház állapotáról?” – tette fel az államtitkárnak a kérdést, aki nem akarta a kommunikációs hibáját még azzal is tetézni, hogy egyértelmű választ ad a kérdésre. „Államtitkár úr, önök tizenhétszer annyi pénzt költöttek a vadászati kiállításra, mint amennyiből fel lehetne újítani a szentesi kórház műtőit” – ez bizony kemény ütés volt, valljuk be, erre nem is tudott mit mondani az államtitkár.

Az egészségügy rossz helyzetének érzelmes ecsetélésén túl a Tisza politikusa viszont csak keveset árult el arról, mit kezdenének kormányra kerülve az egészségügy problémáival. Az évi ötszázmilliárd pluszforrást a Magyar Orvosi Kamara is fontosnak tartja, szépen hangzik az emberközpontú szemlélet is – de hogyan osztanák el a többletpénzt az egészségügyben? Mi lenne az alapellátással egy Tisza-kormány idején? A kérdéseket még lehetne sorolni.

A számokban az államtitkár volt a jobb, a számonkérésben Kulja vitte a prímet. A választók többsége nem egészségpolitikai szakértő, hanem beteg, kórházba járó hozzátartozó vagy ismerős – vagy épp olyan ember, aki tart attól, hogy egyszer maga is kórházba kerül, mert túl sok rossz tapasztalatot hallott már.

Az elégedetleneket inkább érzelmekkel és egyéni történetekkel lehet megszólítani, mint papírízű adatsorokkal. A Tisza politikusa jobban értette, hogy itt nem egy egészségügyi szakmai konferencián kell vitát nyerni, hanem országgyűlési választásokat.

A szerző politikai elemző.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Kulja András és Takács Péter. Fotó: Kaszás Tamás, Papajcsik Péter / Index)