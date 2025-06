Dávid és Góliát harca a 21. századi Közel-Keleten

Nem. Nem lehet elszakadni attól, ami ott történik, és egyszerűen visszatérni az itteni világba, vagy megmaradni a jelen biztonságában. Ami a Közel-Keleten és azon belül is a hozzánk legközelebb álló – bár kontinensnyi távolságban fekvő – Izraelben zajlik, minden figyelmet magához von. Kiragad a hétköznapokból: a sikító vészjelző telefonok, a felvijjogó szirénák, a rakétazápor szikrázása, az óvóhelyek fülledt csendje mind lehetetlenné teszik a visszatérést a normális hétköznapi életbe. Mert senki sem tudja, mikor és hol csapnak le újra a rakéták – ebben a gyászos és egyre végeérhetetlenebb, folytatásos rémálomban, amelyben maga a civil élet vált célponttá.

Akinek zsidó az identitása, vagy akinek élő kapcsolata van zsidó emberekkel, a zsidó történelemmel, a másfél-kétszáz éves együttéléssel, vagy „csak” a holokauszttal – amely újabb és újabb dimenziókban mutatja fel önmagát –, az valamilyen formában érintett ebben a történetfejezetben. És hogy ennek az expozícióját mikor kezdték el feljegyezni a történelem lapjaira?

Ama gyászos 2023. október 7-én? Vagy a sorsdöntő, vagy inkább sorsbeteljesítőnek tűnt 1948. május 14-én, Izrael állam megalakulásakor? Avagy 1917. november 2-án, amikor Lord Balfour értesítette – Lord Rothschild útján – az Egyesült Királyság Cionista Szövetségét, hogy Őfelsége kormánya arra az elhatározásra jutott, hogy az Oszmán Birodalom felosztása során lehetőséget biztosítanak a zsidó népnek ősei földjén egy újabb honfoglalásra? S persze lehetne még „mélyebbre ereszkedni” az újkori történelem sokszövésű-hajszálgyökerű televényébe, például 1878-ig, Petah Tikva, az első izraeli (palesztinai) város megalapításáig, amit kizárólag Magyarországon született, vallásos zsidók kezdeményeztek. (Egyikük, Jehosua Stampfer – Révkomárom, 1852–1908, Petah Tikva – dédunokája, Saul Stampfer professzor, jeruzsálemi jó ismerősöm, a Múlt és Jövő híve, és támogatója. Kollégája, aki bemutatott neki, barátom és doctor fatherem, Michael K. Silber alapvető tanulmányát érdemes újraolvasni e tárgyban: itt.)

Ha még mélyebbre ásunk a történelem rétegeiben: miért is indultak el a magyar reformkorból kilépő zsidók gyalogosan szülőföldjükről a Szentföldre?

Nem, nem a zsidóüldözések miatt. A Kossuth Lajos vezette szabadságharc törekvéseiből és részleges sikereiből merítettek inspirációt és bátorságot. Úgy gondolták: ha a magyaroknak joguk lehet önálló államhoz, saját nyelvhez, nemzeti öntudathoz és viselethez a Habsburgokkal szemben, akkor ugyanez a törekvés megilleti a zsidó népet is.

Ne térjünk el azonban a tárgytól, és ne vesszünk el a múlt csábító, bár kétségtelenül megalapozó történeteiben – még ha azok olyan időszakokra is emlékeztetnek, amikor Izrael és vele együtt a zsidó nép létezése és jövője talán a legnagyobb veszélybe került fennállása során.

Miért szorongok ettől éppen most? Hiszen a Cává (az izraeli hadsereg, és különösen a légiereje) a hadtörténetben oly egyedülálló bravúrral semmisítette meg Irán atombomba előállító kapacitását, az azokat tervező tudósokkal egyetemben, sőt az iráni rezsim hadserege – a Forradalmi Gárda – Izraelre éhes vezetőit is kiiktatta az élők sorából. Ha a „nagygazdi”, azaz az Egyesült Államok elnöke csupán a sikerekben kíván osztozni – hiszen valójában csak ők képesek lerombolni a Fordo nevű, hegykoszorúk védte legfontosabb urándúsító létesítményt –, ezek a 21. századi Dávid és Góliát-harcok mégis a példamutató csodák közé tartoznak.

Azonban: ha el is jön a győzelem – mert még nem tartunk ott –, mit old meg valójában?

Az izraeli társadalom a nehéz Covid-időszakot követően szinte azonnal belesodródott egy immár két éve tartó háborúba, amely szétzilálta korábbi összetartását és megrendítette lelki egyensúlyát. A legnagyobb lelki teher talán az, hogy a túszokat máig nem sikerült kiszabadítani – a Hamász pszichológiai hadviselést folytat velük. Mivel más eszköz már nem maradt a kezében, nem hajlandó elengedni őket – még akkor sem, ha ezért saját civiljeinek ezrei esnek áldozatul. (Néhány újságíró fel is vetette, hogy Gáza és a túszok kikerültek a sajtó érdeklődési köréből a közvetlen Irán elleni háborúval, és a túszokért már csak azért sem tüntethetnek a családtagjaik, mert a „kikár hatufim”-ról – a túszok teréről – támadások idején nem lehet biztonságos óvóhelyekre vonulni.)

Mostanra azonban már nemcsak „a lángoktól ölelt kis ország” déli és északi határainál lehetetlenült el a normális(nak hitt) élet. Már nemcsak e bombázott vidékekről kellett a lakosságnak a kiürült szállodákba költöznie – melyekben egykor a turizmus virágzott, és amely az ország bevételeinek 20 százalékát adta –, hanem az el nem fogott iráni ballisztikus rakéták miatt immár az egész országra kiterjedt az égből érkező „repülő gyilkosok” fenyegetése. Most pedig mihamarabb ideiglenes szállást kell biztosítani több ezer embernek.

Amikor a rakéták elindulnak több mint ezer kilométer távolságból, az összes izraeli lakos telefonja vijjogni kezd, figyelmeztetve őket, hogy készüljenek az óvóhelyre vonulásra. A szirénák csak azokban a körzetekben szólalnak meg, ahová a becsapódás várható. Feleségemet nehezen tudom megnyugtatni Budapestről: éjszakánként rendszeresen felriad, és vagy le kell mennie az óvóhelyre, vagy csak várja a következő riasztást – mindenesetre oda az éjszakai nyugalma. Sétálni, vagy akár a konditerembe sem mehet, mert az előírás szerint minden lakosnak óvóhelyközeli tartózkodási helyet kell választania.

A reggeli híradókban bemutatott felvételek – kórházak, egyetemek, lakóházak találatai – egyértelművé teszik: ez nem tréfa.

Reggel, és néha az éjszaka közepén is, ha felébredek, először a Jerusalem Postot böngészem, hogy megtudjam, milyen lehetett a feleségem éjszakája – mielőtt próbálok majd megnyugtató szavakat találni.

Meddig lehet ezt az elcsigázottságot még srófolni – újabb és újabb fordulattal? Csak azt ne kérdezze senki, miért ment bele Izrael a háború eszkalációjába – hiszen Irán proxyinak, a Hamásznak, a Hezbollahnak és a húsziknak gyilkos, sőt öngyilkos elszántsága már másfél éve előrevetítette azt a jövőt, amely bármikor valósággá válhatott volna, és még most sem zárható ki: hogy egy, a határokon átrepülő rakéta atomtöltetet hordoz.

Azonban let's say, minden sikerül, és Irán-Góliátot Izrael-Dávid egyedül vagy amerikai segítséggel legyőzi, és atombombaálmaitól letéríti. Mivel lesz jobb, biztonságosabb Izrael élete, jövője?

Csak a következő erőgyűjtés kezdődik el vele. Ahogy ezt láttuk az 1948-as (függetlenségi), az 1967-es (hatnapos), az 1973-as (jom kippuri) háborúk egymásból következéséből. Egy-egy ilyen nagyarányú győzelem a másik oldalon ugyanilyen vereségként jelenik meg, ami tovább mélyíti a frusztráltságot, és következményeképp még inkább felizzítja a revans vágyát. Ugyanis, ellentétben ahogy az iskolában tanultuk, nem a lét határozza meg a tudatot, hanem a tudat a létet. S a tudat pedig több milliárd muszlim fejében az Izrael-ellenességben nyilvánul meg – mióta Izrael állam megalakult, sőt már akkortól, amikor Josua Stampler és társai lecsapolták a mocsaras vidéket, amelyet megvásároltak, és rajta egyre látványosabb sikerrel ökröket hizlaltak, gabonát vetettek.

Ugyanis – eltérően az oly megtévesztő szóhasználattól – itt nem Izrael és a környező országok konfliktusáról van szó.

Irán ugyanis messze nem a térség közvetlen szereplője. A ’konfliktus’ kifejezés ráadásul azt sugallja, hogy van esély kompromisszumra, megoldásra, valamilyen feloldásra. Csakhogy ezeknek a háborúknak a célja nem kompromisszum, hanem Izrael eltörlése, tengerbe szorítása. Ez nem a „kié legyen Jeruzsálem” típusú vita, hanem egy végletes létkérdés: „Éljek vagy ne éljek?” – amelyben nincs áthidaló, „valamit engedek belőle” típusú megoldás. És hasonlóképp nincs kompromisszum ott sem, ahol az alaptétel ez: „Nem szenvedhetem létezésed tényét.”

„Az egész ittléted, európaira hajazó kultúrád a gyarmati megalázottságunkra, kiszolgáltatottságunkra és kizsákmányoltságunkra emlékeztet” – bennünket, akik mindannyian nagyhatalmak voltunk. (A valaha volt perzsa, arab, oszmán világbirodalom minden polgára a vérében-agyában hordozza e dicső múltat – gondoljunk akár a saját érzéseinkre, Nándorfehérvár, Mohács vagy Trianon ma is meghatározóan élő kisugárzására.) Mindezt mi sem érzékelteti jobban, mint hogy több ezer kilométer távolságból is ennek az elszánt, atombombáig menő gyűlöletnek az erőfeszítései árnyékolják be a „mindennapi életet” a 21. században is. (Szaddám Huszein is Izraelbe küldte rakétáit az Öböl-háborúban – 1990 –, pedig „csak” Kuvaitot akarta bekebelezni, és vele nagyhatalmi álmait megvalósítani, a felbomlott Szovjetunió örökét betöltendő.)

Itt hagytam abba ezt a cikk-kifakadást vasárnap éjfél felé, és már csak egy vázlatpont kifejtése maradt hátra, majd reggel befejezem – gondoltam fáradtan. Most – néhány órára rá – dobjam ki az egészet?

Ugyanis hétfő reggel négy óra felé, amikor ki kellett menjek a mellékhelyiségbe, és rutinszerűen a Jerusalem Post online változatára kattintottam, értesülhettem Donald Trump bejelentéséről, aki eldicsekedett a három iráni atomlétesítmény sikeres lebombázásával, közte a lassan szimbólummá váló Fordóéval. Be is pötyögtem a feleségemnek WhatsAppon, hogy nyugodtan alhat – jó hírre ébredhet.

Majdnem hét óra volt, amikor azt az üzenetet kaptam, hogy megcsörrent a feleségem riasztótelefonja. Irány az izraeli híroldalak: igen, Irán válaszolt – Izraelt ütve – az Egyesült Államoknak, egy negyven rakétából álló sorozattal, amely az ország északi és középső részét célozta.

Vissza a WhatsAppra: ott már az állt, hogy a feleségem lent kuksol az óvóhelyen.

Körülbelül egy jó negyedóra múlva, amikor kijöhetett, elmondta, hogy ott is hallották az erős robbanásokat, hiszen az ország közepe csak néhány tucat kilométerre fekszik Jeruzsálemtől.

Ezután már szóban próbáltuk összerakni, mi is történt azóta, hogy vasárnap este elbúcsúztunk: ő évzáró Zoom-értekezleten vesz részt az egyik iskolában, ahol terapeutaként dolgozik, én pedig befejezem ezt a cikket, és még a hőség előtt korán kimegyek megnézni, rendben elvégezték-e a fűkaszálást a falu másik végén lévő telken.

Egyébként a fáradtság miatt ki nem dolgozott vázlatpont mintha rímelne is mindazzal, ami fél napja, újabb kataklizmák felé sodorta a zsidó nép „sorstalanság”-ából sorssá eleddig nem meggyökeresedő vergődését.

Azt fejtettem volna ki – és talán most sem rossz ezzel lezárni –, hogy minél nagyobb Dávid (pillanatnyi) győzelme, annál mélyebb és tartósabb az ellene fortyogó gyűlölet, amely újra és újra kitör, ha csak alkalmat talál rá. Ahogy most is történt. Hiszen épp a Hamász türelmetlen buzgalma rontotta el – amire a gázai kórházak alatti főhadiszállásokon talált irattárak bőségesen szolgálnak bizonyítékul – az Irán által koordinált, proxy terrorszervezetek összehangolt támadásának tervét, amely minden eddiginél pusztítóbb is lehetett volna.

Lehet-e élni – vagy egy nemzethez méltó kort megélni – egy több milliárd lakosú földrész hatalmainak árnyékában? Ráadásul az egész Glóbuszon újra fellángoló (vagy sosem múlt?) antiszemitizmus dacára?

A választ nem bízhatom ama „nagy szárnyú, virrasztó éji fellegre”.

Annál is inkább, mert ha nem is tudhatom kimondani, nagyon is érzem a kérdés tétjét – és a kimenetelét.

