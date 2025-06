„Trump ledobta” – ront be hozzám a férjem vasárnap reggel, írnám, hogy kora hajnalban, de már fél nyolc van, és azonnal bocsánatkérően a kezembe nyom egy tejeskávét. Felsóhajtok: „Hál’ isten!” Tehát az USA ledobta a bunkerbombát Fordóra, és remélhetőleg megsemmisítette az iráni atomprogramot. Nagyon aggódtam, hogy a zsidó állam már megint túlságosan kihajolt az ablakon, és szegény izraeli kommandós fiúknak egyedül kell, a terepen, közelharcban, óriási kockázatok, emberáldozatok árán, kiiktatni az iráni atomprogramot. Nincs kétségem afelől, hogy megtették volna, hiszen a létük múlik rajta, de így ez mégiscsak tisztább, egyszerűbb, ha drágább is volt, és a következményei egyelőre beláthatatlanok. Félálomban az első érzelmi reakcióm a megkönnyebbülés. Akkor hát az általam szenilisnek gondolt és tramplinak csúfolt, narancssárga hajú, a nyugati világrend jelenlegi legfőbb ura talán mégsem bolond király, inkább csak jó színész, és most megmentette a nyugati világot? Ha igazak a Moszad információi, amelyet több szavahihető forrásból hallottam, még a New York Times is megírta, és erre utal az AEÜ júniusi figyelmeztetése is, akkor Irán kb. 15 napra volt attól, hogy a dúsított urán alkalmas legyen 10 atomtöltet előállítására, és onnan már nincs hova hátrálni. Azon most átsiklanék, hogy minek az iráni rezsimnek atombomba (spoiler: szerintem nem arra kell nekik, hogy leszórják, hanem a hatalmuk bebiztosítására), s hogy miért nem inkább az országuk fejlődésébe öntik azt a sok, fekete aranyból nyert tallért. Ugyanezt a kérdést persze az izraeli demokratikusan választott kormánynak is fel lehet tenni, és fel is teszik is a választóik időről időre, de szokatlan módon Iránnal kapcsolatban még az izraeli ellenzék is egyetértett a helyzet súlyosságáról és a megelőző lépések szükségességéről. Megjegyezném a kételyek eloszlatása érdekében, hogy a digitális visszaszámláló óra Teherán egyik főterén tényleg működik, sulykolva az iráni népbe, hogy létük egyetlen értelme a szomszédaik pusztulása. Az ajatollah úgy használja Izraelt és a zsidókat saját hatalmának megszilárdítására, mint kis országunk nagyvezíre, Orbán Viktor a létéért küzdő ukrán népet. Ijesztget velük.

De mi van, ha a falra festett „ördög” egyszer csak megjelenik, és likvidálja az atomtudósokat, a Forradalmi Gárda tábornokait, a katonai vezetést, a titkosszolgálat fejét, és mellékesen vagy nem is annyira mellékesen (erről megoszlanak a vélemények) felszólítja az iráni népet, legfőképpen az iráni nőket:

itt az idő, most vagy soha? Lázadjatok fel elnyomóitok, a gyilkos mullah rezsim ellen!

Az Iránra mért első izraeli csapások után nagy lelkesen azonnal klaviatúrát ragadtam, és levelet írtam minden iráni barátomnak, biztosítván őket támogatásomról, és gratulálva a hirtelen jött esélyhez. Faux pas. Nem véletlenül becéz a férjem kiselefántnak (a porcelánboltban).

Az iráni diaszpórához megannyi szál köt, barátok, volt szerelmek, kollégák, riportalanyok. Meglepett, hogy most nem nagyon jön válasz a lelkes levelemre. De hamarosan megértettem, hogy nem olyan egyszerű az ügy, mint ahogy kívülről, az én vagy akár az izraeli miniszterelnök perspektívájából látszik, aki talán kicsit elhamarkodottan, ráadásul az iráni lázadó nők szlogenjét használva próbált üzenni az iráni népnek, és provokálni kívülről egy rendszerváltást.

A kényelmes nyugati fotel biztonságából számomra majdhogynem érthetetlennek tűnt, hogy miért nincsenek kint az emberek Irán utcáin, és követelik a rezsim távozását,

amikor most olyan gyenge a hatalma, mint a harmat, s az ajatollah élete egy hajszálon függ. Igen ám, de ugyanez, a kifelé zsengeborsó-erősségű rezsim, befelé még mindig birtokolja az erőszak monopóliumát, a fegyvereket, puskákat, puskatusokat, amikkel agyon lehet lőni, verni a felkelőket, meg lehet kövezni az engedetlen asszonyokat, ki lehet végezni a politikai foglyokat.

Az új iráni miniszterelnök, Maszúd Peszeskján 11 hónappal ezelőtti beiktatása óta megsokszorozódtak a politikai kivégzések.

Az iráni lakosság nem volt felkészülve a helyzetre, és most, amikor repkednek a fejük felett az izraeli (és amerikai) bombázók, listájukon legfelül a menekülés, az életben maradás van, nem a polgári engedetlenség.

A külföldön élő iráni emigránsok és gyerekeik, az iráni diaszpóra, amely akár az iráni demokratizálódási folyamat elindítója lehetne, jellegéből adódóan legalább annyira heterogén, mint a magyar ellenzék volt az elmúlt 15 évben, s ez a töredezettség nem segít most az anyaországban, Iránban apátlanná váló nép dilemmáján. Egymásnak feszülnek a monarchisták, akik a hajdani – korruptnak mondott – sah fiának visszatérésében látják a megváltást, és az egykori kommunisták, akik 1979-ben szövetséget kötöttek a radikális iszlamistákkal a sah elüldözésének érdekében, de ők lettek a következők az ajatollah kilövési listáján, így pár évvel később már nekik kellett menekülniük.

Berlinben iráni filmproducer barátnőm az utolsó pillanatban lemondja a találkozónkat. Megértem. Sűrű napok ezek most nekik. Minu édesapja, Mehran, egy, a Német Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett emigráns, az iráni demokratikus ellenzék politikusa, a szociáldemokrata DPK-I párt tagja, a Mykonos-merénylet túlélője és az elzavart sah nagy kritikusa, az ő uralkodása alatt menekült el húszéves lázadóként Iránból. Munkásságának nagy részében egy szabad, demokratikus, föderális Iránért harcolt, elv- és párttársaival évek óta készítik elő a békés átmenetet Iránban. Pár órával később olvasom Minu cikkét a Die Zeitben. „Két háború sújtja az irániakat” – írja. „Az egyiket a saját rezsimjük vívja ellenük, a másik pedig Izrael háborúja, amelynek célpontja a rezsim, és amelynek civil áldozatai és járulékos károsultjai ők maguk.” Minu konklúziója az, hagyni kellene az iráni népet, majd ők eldöntik, mikor és hogyan rázzák le magukról a rabigát, Izrael akár egy iráni polgárháborút is előidézhet, ha nem vigyáz. És bármennyire is fájdalmas,

Iránban nem lesz békés átmenet anélkül, hogy a rezsim és az ellenzék egyes szereplői ne lépjenek egymással politikai-katonai koalícióra.

Pár nappal később egy másik, Iránban született, Bécsben élő producer ismerősöm, Arash osztja meg gondolatait a Die Pressében. Arash kommunista szülei ültek a sah börtönében a hetvenes években, a kisfiú az édesapja miatt nem járhatott iskolába. Aztán 1979-ben, az iszlamista hatalomátvételkor szabadult az apa, de a felhőtlen idők csak pár évig tartottak, 83-ban a mullah rezsim elől a család Ausztriába menekült. Arash hátrahagyott kistestvéreit egy évvel később csempészte ki egy unokaöcs. Arash is azt képviseli, hogy Izrael nem kényszerítheti ki bombákkal Irán demokratizálódását, az csak belülről jöhet. Ehhez a kórushoz csatlakozik egy sokkal agresszívabb tenorral Ali Abassi, a sikeres dán–iráni filmrendező, aki a dán liberális hetilapban, a Weekendavisenben szól hozzá a vitához. „Az ember tehetetlen – mondja –, két véglet között vergődik.” Abbasi egyaránt gyűlöli a mullah rezsimet és Netanjahu kormányát. „Mind gyermekgyilkosok” – mondja. És nagyon aggódik az iráni rezsim esetleges bukásával előidézett káosz és hatalmi vákuum miatt, de továbbra is hisz abban, hogy az iráni nép még visszaveheti az országát, és az1979-es hatalomátvétel csak a demokrácia félresikerült főpróbája volt.

Én pedig egyre jobban aggódom, hogy itt Netanjahu valamit benézett. Már megint ez a hübrisz, ajveh! Az irániak nem szeretnének egy kívülről, Izrael által forszírozott demokráciát. Akkor maradjon inkább az ajatollah?

Szorongva kérdezem a férjemet, tényleg ennyire egyedül maradtunk, nincs senki a buborékunkban, aki hisz valami pozitív fordulatban, és nem ítéli el Izraelt (meg az USA-t)? A férjem elkínzottan mosolyog. És igen, értem, hogy miért. A mi buborékunk. Ajjaj.

De azért mégiscsak van valaki, aki ha óvatosan is, de reménykedik.

Firoozeh, a dán–iráni performance-művésznő, aki két éve Koppenhágában, az iráni nagykövetség előtt tiltakozásként lereszelte a Koránt, hisz a változásban, meg a sah fiában, Reza Pahlaviban. Benne látja a demokratikus fordulat letéteményesét.Firoozeh családja a nyolcvanas évek közepén menekült el Iránból egy dán vidéki kisvárosba. Az apa kommunista volt. A szekuláris polgári elitből származó anya válása után megpróbált két kamasz kislányával visszaköltözni Iránba, de a kis Firoozeh már az első napon tiltakozott a lefátyolozás ellen, még csak az kéne, szólt be önérzetesen az őket vizsgáztató gárdistáknak már a határon, másnap az iskolában pedig bajuszt rajzolt az ajatollah képére. Anyja pár hónap alatt megértette, hogy a gyermeke halál fia, ha Iránban maradnak. Firoozeh azóta is a radikális iszlamizmus hangos és Dániában egyre magányosabb kritikusa, és az iráni titkosrendőrség potenciális célpontja.

Koppenhágai otthonában titokban valószínűleg szurkol Izraelnek is, de nagyon óvatos, mert ha ezt a dán nyilvánosságban felvállalná, azonnal elérné őt a cancel culture,

és másnap már nem lenne munkája, megbízásai, barátai.

Úgy látszik, hiába drukkolunk az iráni népnek meg (titokban) az izraelieknek. A forradalom és rezsimbuktatás egyelőre elmarad. A Moszad-ügynökök sok mindent látnak, de az iráni társadalom szívébe nem tudnak mesterséges intelligenciával behatolni, ahhoz valami fejlettebb kellene, mondanám, hogy felebaráti szeretet, de ez itt és most olyan bántóan banálisan hangzik. De akkor hova álljanak a belgák?

