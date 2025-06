Holisztikus szemlélet kell a strukturális, intézményi és gazdaságpolitikai reformokban

Lentner Csaba vitairatában többirányú kritikát fogalmaz meg az MTA I., II. és különös tekintettel a IX. osztály tagjainak teljesítményéről. Ezt követően javaslatokat fogalmaz meg a HUN-REN Kutatási Hálózat átalakításával kapcsolatban. Ebben a rövid írásban először ez utóbbiakra reagálok, mivel a diagnózis több hamis állítást tartalmaz.

A tévedések azért is érthetetlenek számomra, mert Lentner Csaba kezdetektől (ELKH-s korszak) tagja a HUN-REN Tudományos Tanácsának, így első kézből volt, illetve van rálátása a HUN-REN humán és társadalomtudományi kutatóközpontok működésére.

A továbbiakban csak a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) tapasztalatait ismertetem.

Kiegészítés – A HUN-REN által elvégzett tavalyi nemzetközi átvilágítás is kiemelte a KRTK nemzetközi irányultságát. Idézetek az értékelésből:

The Centre has an effective and self-assessed operating system, the management is aware of the global scientific needs and how to address them. The Centre places itself in international contexts.