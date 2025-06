„Az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot, hogy váltsa le az Orbán-rendszert” – fogalmazott Puzsér Róbert a Telexnek adott múlt heti interjújában, amelyben többek között a Polgári Ellenállás nevű mozgalmáról és Magyar Péterhez fűződő viszonyáról is beszélt a publicista.

Bár Puzsér többször is hangsúlyozta elköteleződését az Orbán-rendszer felszámolása és egy „új rendszerváltás” megvalósítása mellett, a beszélgetésből érzékelhető volt, hogy a korábban idealizált Magyar Péter-kép ma már más fénytörésben jelenik meg nála.

A változás hátterében a személyes tapasztalat áll: Puzsér a közelmúltban a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen az, amikor „a király meztelenné válik”. Magyar Péter ugyanis februárban az utolsó pillanatban mondta le részvételét a Sznobjektív című műsor nyilvános felvételén, amelyet „10 probléma Magyar Péterrel, amin változtatnia kell, ha rendszert akar váltani” címmel rendeztek volna meg a Budapesti Kongresszusi Központban. A váratlan lemondás jelentős anyagi kárt okozott Puzsérnak és a szervezőknek, Magyar Péter pedig semmilyen formában nem kárpótolta őket.

Az eset jól példázza, mi történik akkor, amikor valakinél oldódni kezd a megváltó-komplexus. A lelkesedés ugyan nem tűnik el teljesen, de a jövőbeni politikai „szerelem” aligha lesz olyan vak, mint korábban – a negatív tapasztalatokkal együtt elvész a „varázs”, a korábbi lelkiállapotba nem lehet már visszatérni.

Nem véletlen, hogy Puzsér saját mozgalmat alapított: ez egyfajta kísérlet arra, hogy a politikai remény ne egy „messiásra” vetüljön, hanem az ellenállás a felelősség és az érettség kollektív aktusává váljon.

Az interjú során a publicista külön ki is emelte, hogy Magyar Péternek bizonyos kérdésekhez másként kellene viszonyulnia – ha ez nem történik meg, akkor a Polgári Ellenállás mozgalma fogja kikényszeríteni a változást. Puzsér tehát eljutott oda, hogy már nemcsak a kormányváltásban gondolkodik, hanem abban is, mi következik utána.

Identitáscsere mesterfokon

A Magyarral kapcsolatos fenntartások cseppet sem alaptalanok. Az ellenzék azon hite, hogy egy autoriter karaktert – aki már most sem tűri az ellenvéleményt és kritikát, és gátlástalanul polarizálja a közéletet – majd eszközként használhat fel a kormány leváltására, hogy aztán megfelelő időben félreállítsa vagy lecserélje, a legnagyobb önbecsapás, amit elkövethet.

Ez az elképzelés abból az elitista gőgből és liberális-technokrata illúzióból táplálkozik, amely szerint a hatalom pusztán konstrukció: egy eszköz, amely bármikor visszavonható, ha valaki túllép bizonyos határokat. Pedig elég lenne megvizsgálni a magyar politika elmúlt másfél évtizedének fejleményeit, de számos történelmi példa is cáfolja a hiú ábrándokat:

a személyiségzavaros, bosszúvágyó figurák nem megszelídülnek a hatalomban, hanem még veszélyesebbé válnak.

Magyar Péter nem politikai programmal, nem ideológiai profillal, sőt, még csak nem is egy koherens narratívával lépett a színre, hanem identitáscsere-trükkel: egyik napról a másikra „ellenzékivé” vált, és úgy tett, mintha mindig is az lett volna. Radikálisan megváltoztatta politikai pozícióját és szerepét, miközben saját múltját és felelősségét elhallgatta vagy relativizálta – azaz semmiféle önkritikát nem gyakorolt. A trükk bevált, a gyors átváltozás nem leplezte le színészjellegét, mi több, épp ez vált az erősségévé. A NER-rel szemben álló közönség számára ugyanis nem az számított, ki is ő valójában, hanem hogy megtestesítse a haragot, az erőt, a bosszút – és azt a vágyat, hogy valaki végre kiüsse a hatalomból Orbán Viktort.

Ebben az értelemben Magyar Péter nem csupán politikai szereplő, hanem pszichológiai jelenség is. Személye mögött mélyebb, kollektív lélektani és kulturális folyamatok zajlanak: egy regresszív társadalmi változás, amely nemcsak a fideszes tábort, hanem az ellenzéki közeget is áthatja. A metamorfózis nem egyik napról a másikra ment végbe, hiszen hosszú évek frusztrációja, kiábrándultsága és tehetetlensége vezetett oda, hogy a 2022-es, immár negyedik súlyos választási vereség után az ellenzék gyakorlatilag lemondott a valódi változás lehetőségéről, és elkezdődött egy szellemi-morális hanyatlás.

Ebből a bénult, kiüresedett állapotból egy külső, váratlan sokk – a kegyelmi botrány – rázta fel az ellenzéki közeget, ám nem tudatos politikai felismerés révén, hanem egy kollektív pszichológiai dinamika következményeként. Magyar Péter egy már előkészített, feszültségekkel teli pszichés térbe robbant be, ahol a NER-rel szemben álló közönség igazságtételt, bosszút és érzelmi kielégülést keresett. Olyasvalakire vágyott, aki nemcsak kimondja a sérelmeket, hanem szimbolikusan le is üti a gyűlölt ellenséget.

Csúcsra járatott önámítás és naivitás

Az ellenzék tehát egy primitívebb lelki működésmódra váltott, ennélfogva pszichológiai értelemben egyre jobban hasonlít a Fideszre:

ma már ugyanaz a törzsi logika, vezérelvűség és valóságtól való elszakadás jellemzi, mint azt a tábort, amit megvet emiatt.

Ez nem pusztán politikai válság, hanem mély társadalmi krízis, Magyar Péter éppen ezért lett népszerű, alakja ugyanis érzelmi választ testesít meg a kollektív zavarodottságra.

Hiába akad egy-egy ellenzéki politikai szereplő, aki kijózanodik, a társadalmi elmezavar feloldása egyelőre várat magára. Az értelmiségiek egy része ugyan látja a kockázatokat, mégis csendben marad, mert úgy gondolja: ha most nem szólal meg, később helyet kaphat egy új hatalmi struktúrában.

Mások pedig valóban elhiszik, hogy Magyar Péter csak egy „eszköz” a rendszer lebontására, és utána „majd ők jönnek” – ez az utóbbi harminc év egyik legsúlyosabb tévedése és önámítása.

Az a naiv elképzelés, miszerint a politika kétfázisú folyamat – előbb jön a rombolás, majd „valahogy” az építkezés –, teljesen figyelmen kívül hagyja a hatalom természetét. A destruktív folyamatok nem állnak meg pusztán attól, mert az ellenzéki közeg más jövőt képzel el. Aki pusztítás árán jut hatalomra, nem válik másnapra új emberré, a politikai és pszichológiai dinamikák tovább működnek.

Ha Magyar Péter győzne, nem válna „funkcióját vesztett tárggyá”, aki „megtette a dolgát”. Épp ellenkezőleg: pártja hatalmas legitimációt kapna a tömegek felhatalmazásával, amelyre újra és újra hivatkozhatna. Ő maga pedig ugyanazzal a zsaroló logikával élhetne, mint Orbán Viktor: „vagy én, vagy visszajön a régi rendszer” – azt sugallva ezzel, hogy rajta kívül nincs más alternatíva.

A személyiség mindenek felett

A Magyar Péter jelenség természetesen nem a semmiből keletkezett, ez az Orbán-rendszer hosszú távú következménye. Egy olyan centralizált hatalmi struktúra után, amely főként lojalitásra és manipulációra épült, nem meglepő, hogy a társadalom jelentős része már nem a jogállam vagy a demokratikus intézmények helyreállítására vágyik, hanem bosszúra és hatalomváltásra – bármi áron. Ez logikus fejleménye annak, hogy a hatalom másfél évtizeden át ellehetetlenítette a fair politikai versenyt.

A sors iróniája, hogy maga a rendszer is saját démonaitól szenved, a NER egyfajta disszociatív állapotba került. Az a gépezet, amely éveken át hatékonyan működtette a propaganda és hatalomgyár mechanizmusait, mára önmagának is hazudik, és elveszítette kapcsolatát a valósággal.

A „fideszes világ” egy zárt, öncsalásra épülő konstrukcióvá vált, amelyben a látszat minden valóságelemet felülír. A Fidesz egyre inkább egy paranoid struktúra, amely saját magát is figyeli, és retteg a saját árnyékától.

Ez előbb-utóbb minden autoriter hatalmi rendszer összeomlását előidézi.

Éppen ezért lenne fontos felismerni: a politikai rendszerek karakterét alapvetően az első számú vezető személyisége határozza meg. Az Orbán-rendszer sem véletlenül vált autoriterré – egy autokrata személyiségtípus áll a csúcson, és a rendszer minden eleme ehhez igazodik. Illúzió azt hinni, hogy ha egy másik, vezérelvű szereplő kerül hatalomra, az majd hirtelen felelős, demokratikus államférfivé válik. Aki vezérként lép be a politikába, vezérként is fog kormányozni.

Orbán Viktor bukása tehát nem feltétlenül felszabadulást, hanem egy újabb, torz struktúrába való áttolódást eredményezhet. Magyar Péter felemelkedése nem megoldás, hanem a rendszer hanyatlásának tünete. Ha hatalomra kerül, könnyen áldozatul eshet annak a kollektív projekciónak, amelyet ma még sikerrel lovagol meg – az ország pedig újabb csalódással lesz kénytelen szembenézni.

A szerző politikai tanácsadó.

(Borítókép: Magyar Péter 2025. május 24-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)