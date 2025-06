Jár-e tisztelet annak a politikusnak, aki a legalapvetőbb gesztust sem teszi meg a választók felé?

1956. november 4-én az Országgyűlésben egyedül Bibó István maradt. Egyedül ő képviselte a törvényes magyar kormányt azokban az órákban. Ebben a kilátástalan helyzetben tette közzé kiáltványát, amelyben világossá tette: „Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes politikát folytatni, sőt teljes mértékben benn akar élni a kelet-európai népek ama közösségében, kik életüket a szabadság, igazságosság és kizsákmányolásmentes társadalom jegyében akarják berendezni. A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, miszerint a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be. (...) Az az állítás, hogy evégből óriási idegen hadsereget kell az országba behívni, illetőleg visszahívni: komolytalan és cinikus. Éppen ellenkezőleg, e hadsereg jelenléte a nyugtalanság és a zavargások legfőbb forrása.”

Bibó ezt akkor írta, amikor már nyilvánvaló volt, hogy az orosz hadsereg leverte a szabadságharcot. A forradalom megbukott, de ő – másokkal együtt, köztük Nagy Imrével – mégis kitartott az elvei mellett. Akkor is, amikor már mindenki más menekült vagy hallgatott. Akkor is, amikor már tudták, hogy vesztettek.

Akkor, amikor a brit politikai elit nagy része, élén Chamberlain miniszterelnökkel, még a megbékélés politikáját követte Adolf Hitlerrel szemben. Churchill a parlamenti kisebbség soraiból, sokszor teljesen magányosan és elszigetelten figyelmeztetett a náci Németország növekvő fenyegetésére. Az 1938-as müncheni egyezmény – amely Csehszlovákia feldarabolását jelentette, és amelyet a béke megőrzésének nevében kötöttek meg – Churchill szerint súlyos történelmi tévedés volt. Akkor, amikor a brit kormány gyakorlatilag feláldozta Csehszlovákiát a béke illúziójáért, Churchill kemény szavakkal fordult Chamberlainhez: „Önnek a háború és a szégyen között kellett választania. A szégyent választotta – és mégsem fogja elkerülni a háborút.”

Egy alkalommal, amikor Gyurcsány Ferenccel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye eldugott zugaiban kocsikáztunk egy lakóautóval, hosszú órákon át vitatkoztunk egy egyszerű, mégis alapvető kérdésről. Én azt állítottam: hajlamosak vagyunk alábecsülni a politika valódi célját. Szerintem a politika lényege – minden ideológia, program vagy érték mögött – végső soron a hatalom megszerzése és megtartása. Aki igazán jól csinálja, annak ez az első számú szempont.

Gyurcsány Ferenc rendre közbeszólt:

Fiatalember, a három és az öt százalék is erő. A politika a közjó szolgálata. A közjó szolgálata pedig a legjobb út megkeresése. Úgy keressük a legjobb utat, hogy k*rva sokfélék vagyunk, mi, politikusok pedig érvelünk. És időnként erre, majd aztán arra dől a nép. A népnek joga van dönteni, de ez soha nem jelenti azt, hogy jól is dönt. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy van választék. Maga pedig nagyon boldog választóként, hogy több út is létezik. Az én politikámnak az érvényességét nem a többség helyzete határozza meg.