Űrbe lőtt identitáspolitika: lelepleződhet a NER high-tech álarca?

„Szeretném megmutatni, hogy még egy ilyen kis nemzetnek is sikerülhet egy ekkora hatalmas dolgot végrehajtania” – fogalmazott Kapu Tibor, amikor néhány napja bejelentkezett a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről. Noha az űrkutatás alapvetően tudományos és technológiai vállalkozás, az új magyar űrhajós szavai jól érzékeltetik, hogy az efféle küldetések kiemelt jelentőséggel bírnak a nemzeti büszkeség és a politikai kommunikáció szempontjából is. Mivel a világon csupán néhány tucat ország képes embert juttatni az űrbe, egy ilyen esemény kivételes hazai és nemzetközi figyelmet vonz, ez pedig remek lehetőséget kínál a nemzeti identitás megerősítésére.

Ebből fakadóan cseppet sem meglepő, hogy a magyar kormány a közelmúltban űrstratégiát fogadott el, és az űrprogramot nemzeti ügyként tematizálta. A HUNOR-program – és azon belül Kapu Tibor űrutazása – nem pusztán technológiai vagy tudományos projekt, hanem a nemzeti mítoszépítés eszköze is. A kormányzati kommunikáció évek óta a szuverenitás, az erő és a büszkeség retorikájára épít, egy magyar űrhajós felküldése pedig kiváló alkalmat teremt arra, hogy a vezetés azt üzenje: „a magyarok ismét nagy dolgokra képesek”. Ez az üzenet elsősorban az átlagembereket célozza meg, nem a tudományos közösséget, és egyszerre hangsúlyozza a nemzeti önérzetet és a küldetés történelmi jelentőségét.

Köddé vált társűrhajósok

Elsőre talán meglepőnek tűnhet, de az űrutazás a szocialista időkben is fontos szerepet játszott a nemzeti büszkeség erősítésében – annak ellenére, hogy a korszakban a nacionalista törekvések „tiltott gyümölcsnek” számítottak. Amikor 45 évvel ezelőtt Farkas Bertalan első magyarként jutott el a világűrbe a szovjet Interkozmosz-program keretében, az esemény kiemelt jelentőséggel bírt a Kádár-rendszer számára. Nem csupán azért, mert demonstrálta az ország modernitását és „szovjetbarátságát” a közvélemény előtt, hanem mert a hatalom hatalmas nemzeti sikerként tálalta az eseményt.

Farkas Bertalan űrrepülése ma nosztalgikus emlékként él a kollektív emlékezetben, de érdemes felidézni, hogy az Interkozmosz-program a hidegháborús nagyhatalmi játszma része volt.

Több volt mint szimbolikus tudományos együttműködés: politikai, katonai, hírszerzési és ideológiai célokat is szolgált.

A Szovjetunió célja az volt, hogy az űrkutatás terén is demonstrálja saját, illetve a kommunista ideológia vezető szerepét, erősítse nemzetközi legitimitását, és elmélyítse kapcsolatait a keleti blokk országaival – mindezt természetesen a „testvériség” eszményének hangoztatásával.

A program hivatalosan internacionalista küldetésként jelent meg, azt sugallva, hogy az űrkutatás nem pusztán amerikai–szovjet verseny, hanem a szocialista világ közös nagy sikere. A valóságban azonban az Interkozmosz a részt vevő országokban elsősorban a nemzeti büszkeséget erősítette – sőt, esetenként a szuverenitás érzetét is táplálta. Így a szovjet internacionalista célkitűzések a gyakorlatban háttérbe szorultak, miközben a figyelem egyre inkább a nemzeti űrhajósokra irányult.

A szovjet társűrhajósok neve hamar feledésbe merült: miközben Farkas Bertalanra ma is sokan emlékeznek Magyarországon, társa, Valerij Kubaszov szinte teljesen ismeretlen. Hasonló jelenségek figyelhetők meg más, egykori szocialista országokban is.

Mindez jól mutatja, hogy a hivatalos narratívák és a közgondolkodás szintjén végül a nemzeti siker vált a domináns értelmezési keretté – még egy olyan, ideológiailag túlfűtött, internacionalista köntösbe bújtatott projekt esetében is, mint az Interkozmosz. Az űrhajózás kezdettől fogva túlságosan erős szimbolikus és emocionális töltettel bírt ahhoz, hogy ne formálódjon nemzeti büszkeséggé. Így válhatott a szocializmus egyik leglátványosabb projektje a legnemzetibb élménnyé sok millió kelet-európai ember számára.

Szuverenitás a NASA engedélyével

Az űrrepülés bizonyos mértékig ma is a nemzeti mitológiák része: az űrbe jutás sok országban nem csupán tudományos tettként, hanem mitikus jelentőséggel bíró nemzeti teljesítményként jelenik meg, amely beépül a kollektív emlékezetbe és identitásba. A HUNOR-program ebből a szempontból párhuzamba állítható az Interkozmosz korszakával, hiszen mindkettő jól illeszkedik a nemzeti mítoszépítés logikájába.

Ugyanakkor a program egy érdekes paradoxont is megtestesít: a NER eddig elsősorban a múlt dicsőségére, a kulturális gyökerekre és a történelmi örökségre épített, miközben az űrutazás egyértelműen a modernitás és a high-tech világának szimbóluma.

A rendszer talán felismerte, hogy ha nem kínál semmit a jövőből, a technológiai fejlődésből, akkor a városi középosztály és a technológiailag képzett fiatalság körében – akiknek egy része még támogatja a kormányt – egyre nehezebben tudja fenntartani az elköteleződést.

A HUNOR-program így értelmezhető az innovációs lemaradás és a versenyképességi problémák szimbolikus kompenzációjaként is. A program eközben egy másik ellentmondást is megjelenít: habár az Orbán-kormány retorikájában folyamatosan bírálja a Nyugatot – Brüsszelt, a globalistákat, a liberálisokat –, a küldetés mégiscsak nyugati segítséggel valósult meg. Az amerikai Axiom Space, a NASA és a Nemzetközi Űrállomás infrastruktúrája nélkül ez a vállalkozás nem jöhetett volna létre.

Ha ezt a szuverenitásdiskurzus szempontjából nézzük, a helyzet akár alárendelt, kiszolgáltatott pozícióként is értelmezhető volna. A kormány azonban előszeretettel mutatja be az ilyen technikai-tudományos sikereket úgy, mintha azok saját irányításának és döntéseinek eredményei lennének – ebben a narratívában a siker máris a nemzeti kormányé, nem pedig a tudományos közösségé. Ezzel párhuzamosan identitáspolitikai keretbe is helyezi a történetet: a „nagyokkal vagyunk” sugallatával azt jelzi, hogy „a Nyugat beenged minket a klubba”. E fortélyos kommunikációval a világszínvonalhoz való tartozás érzete úgy valósulhat meg, hogy közben nem kell feladni a szuverenista politikai pozíciókat.

Sikerkampány a gyanú árnyékában

Bár mindkét magyar űrhajós utazása hatalmas teljesítmény, már most világosan látszik, hogy Kapu Tibor küldetése jóval kisebb érdeklődést és lelkesedést vált ki. Ez nem csupán annak tudható be, hogy útja immár a második ilyen jellegű vállalkozás – tehát kevésbé számít történelmi mérföldkőnek –, hanem annak is, hogy időközben radikálisan megváltozott az információs tér és a társadalmat átható szellemiség is.

A nyolcvanas években a világűr a haladás szimbóluma, a technológiai jövő ígérete volt: az űrutazás misztikumot és presztízst hordozott magában. Ma azonban az ilyen küldetések elveszítették különleges atmoszférájukat – részben a gyakoriságuk, részben pedig a kommunikációs környezet drámai átalakulása miatt.

A központi hírszerkesztés dominanciája megszűnt, a tematizációs hatás pedig nemcsak a korábbi évtizedekhez, de még a néhány évvel ezelőtti állapotokhoz képest is drasztikusan lerövidült. Egy-egy kampány ma már jellemzően csak napokig képes uralni a közbeszédet – kivéve, ha tartós érzelmi élményhez vagy válsághelyzethez kapcsolódik.

Noha Kapu Tibor küldetése hősies, tudományos jelentősége vitathatatlan, a HUNOR-program mégsem épít olyan narratívát, amely személyes élethelyzetekhez kapcsolódna. Hiányzik belőle az a történet, amely hosszú távon képes lenne megmozgatni a társadalmi képzeletet.

1980-ban Farkas Bertalan útja nemzeti üggyé vált: a kollektív identitás számára egy új, közös fejezetet nyitott. Ma azonban a társadalmat nem a jövőbe vetett közös hit, hanem fragmentáltság és cinizmus jellemzi.

Az állami sikerkampányokat sokan eleve gyanakvással fogadják: Kapu fellövése sokak szemében pusztán egy újabb „kormányzati kampányeszköz”, amelyet nehéz elkülöníteni a hatalom általános propagandatevékenységétől. Ez jelentősen megnehezíti az érzelmi azonosulást és a kollektív büszkeség kialakulását. Pedig az űrutazás azon ritka ügyek egyike, amelyek alkalmasak lehetnek a közösségi érzés újjáépítésére.

Az Orbán-kormány ezúttal valóban olyan kezdeményezést karolt fel, amely alkalmas lehetne a nemzeti identitás erősítésére, méghozzá nem megosztó módon, hanem úgy, hogy ahhoz minden magyar egyaránt csatlakozhatna.

Egy ilyen küldetés nem csupán tudományos szempontból előremutató, hanem valódi nemzeti érdek is. Ennek felismeréséhez azonban újra meg kellene tanulni közösen büszkének lenni valamire – valamire, ami túlmutat a napi szekértábor-logikán.

