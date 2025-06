Mint plasztikai sebész fontos véleményt nyilvánítani az Index.hu június 22-ei cikkére, amely a Koreai Turisztikai Szervezet szponzorálásával a koreai szépészeti ipar előnyeit népszerűsíti. Bár elismerem a koreai orvostudomány elmúlt évtizedekbeli gyors fejlődését és színvonalát, a cikk számos olyan állítást tartalmaz, amely szakmai szempontból aggasztó, különös tekintettel a fiatalkorúakra.

A „tízperces műtét” mítosza és a serdülőkori beavatkozások veszélyei

A cikk címében említett „tízperces szemhéjplasztika” középiskolásoknál több szempontból aggályos.

Az ázsiai szemhéjat európaizáló plasztikai műtét nyilvánvalóan csak „ránézvést”, a reklám kedvéért „tízperces”. Ennyi idő alatt semmiféle beavatkozás nem végezhető el.

Továbbá bármilyen sebészeti beavatkozás – még a legkisebb is – komoly megfontolást igényel, különösen fiatalkorúaknál. A serdülők pszichológiai és fizikai fejlődése még nem fejeződött be, önképük formálódik, ezért döntésük gyakran nem kellően átgondolt.

A magyar gyermekplasztikai sebészet valós feladata

A gyermek- és serdülőkori plasztikai sebészet feladata mindig orvosi alapokon nyugszik. Így például a veleszületett rendellenességek helyreállítása (ajak-szájpadhasadék, rendellenesen fejlődött fülkagylók, ujjösszenövések, mell-mellkasi fejlődési rendellenességek), traumák következményeinek kezelése (égési sérülések, hegek) vagy az életet veszélyeztető fejlődési rendellenességek orvoslása.

Az egyetlen kifejezetten esztétikai jellegű beavatkozás, amely indokolt lehet gyermek- vagy serdülőkorban, a túlzottan elálló fülkagylók korrekciója. Ezt egyértelmű indikáció esetén javasolt a közösségbe való beilleszkedés előtt, öt-hat éves korban operálni. De csak nyilvánvaló esetekben javasoljuk! Mindezeket a műtéteket az állam mindig ingyenesen, vagyis tb-re, magas szakmai színvonalon biztosítja minden rászorulónak kivétel nélkül.

A távolsági orvosi-plasztikai sebészeti turizmus rejtett veszélyei – Mi a különbség a regionális orvosi turizmus és a kontinenseken átívelő utazás között?

Nem vagyunk ellenségei az orvosi turizmusnak – sőt, mi is szívesen fogadjuk a környező országokból, Nyugat-Európából érkező pácienseket. Nagy különbség, hogy a doktor és klinikája két-három órás autóúttal vagy tizenkét órás repülőúttal érhető el! A legnagyobb gond nem maga a külföldi műtét, hanem a hétezer kilométeres távolság. Plasztikai sebészként egyre gyakrabban találkozunk olyan betegekkel, akik távoli országokból térnek haza szövődményekkel, és végül itthon keresnek segítséget az állami vagy a magánellátásban. Egyre többen!

A posztoperatív gondozás külföldön kihívásokkal teli, hiszen nehezítettek a műtét utáni kontrollvizsgálatok, szövődmény esetén az azonnali beavatkozás nem megoldható. A nyelvi és kulturális különbségek miatt a kommunikáció nehézkes, a jogi védelem minimális vagy nem értelmezhető egy európai páciens számára.

A plasztikai sebészetben, ezen belül is főként a gyermekplasztikai sebészetben az összetett problémák anyanyelven történő megbeszélése nagyon fontos. Kérdés, hogy a műtét utáni esetleges gondok esetén hány óra múlva érhető el segítség, adott-e a személyes konzultáció és kontroll lehetősége. Az ilyen esetekben sajnos sokszor tapasztaljuk azt is, hogy a kinti dokumentáció hiányos vagy hozzáférhetetlen.

Magyar plasztikai sebészet: minőség európai színvonalon

Sajnálatos, hogy a magyar plasztikai sebészet nem kap olyan figyelmet vagy reklámot, mint például a magyar fogászat, pedig színvonala és ár-érték aránya nemzetközi szinten is versenyképes, a tudományos életben számos eredményt mutathat fel.

A magyar plasztikai sebészet már a hetvenes-nyolcvanas években fogadott külföldi pácienseket az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából – néhai Zoltán János professzor és több tanítványa, munkatársa ekkor már nemzetközi hírnévnek örvendett.

A magyar plasztikai sebészet előnyei a magyar betegek számára elvitathatatlanok, de a külföldieknek is komoly vonzerőt jelentenek. Ez a szakterület Balassa vagy Lumniczer munkásságának köszönhetően több mint százötven éves múltra tekint vissza, kevés ország mondhatja el ugyanezt magáról.

Az említett elődök, de számos, ma itthon dolgozó magyar plasztikai sebész is évtizedes nemzetközi tapasztalatot, tudományos publikációkat és ezáltal nemzetközi elismerést mondhat magáénak. Itthon az európai uniós szabványok és minőségbiztosítás szerint dolgozunk, könnyen elérhetőek vagyunk a környező országokból, adott a „kontinentális” műtét utáni gondozás lehetősége.

Orvosaink angol- és németnyelv-tudása jó, az előbbi az orvosi tudományos továbbképzések egyik alapja is. De csábító a mondás is: „versenyképes árak nyugat-európai színvonalon”!

Tudományos háttér és nemzetközi együttműködés

A magyar plasztikai sebészet – köztük klinikánk is – aktív résztvevője a nemzetközi szakmai közösségnek, a szakmai társaságoknak. Rendszeresen publikálunk nemzetközi folyóiratokban, részt veszünk európai és világkonferenciákon. A közelmúltban megjelent több nemzetközi könyvfejezetünk, az egyik például a gyermek- vagy serdülőkor nem ritka és valós problémájáról, az archegek és kontúrdeformitások kezeléséről szól, és a regeneratív sebészet területén mutatja be tapasztalatainkat. Világszerte rekordszámú letöltésnek örvendhetünk.

Szakmánk természetesen nyitott a nemzetközi együttműködésre. Figyeljük és respektáljuk Ázsiát, például az idei német–koreai sebészeti találkozókon szerzett tapasztalatok is beépülnek klinikai gyakorlatunkba a Premium Plasztikai Sebészeten. A fontos különbség azonban az, hogy mi ezeket a technikákat csak felnőtt betegeknél alkalmazzuk, megfelelő indikáció alapján.

Ezt mutatja az is, hogy a Magyar Plasztikai Sebész Társaság őszi regionális konferenciáján kiemelt előadónak hívtuk meg a nagy tekintélyű, dél-koreai Hong professzort. A valós vagy nem valós koreai „gyermekszépészet” helyett a plasztikai helyreállító mikrosebészeti műtétekről fog előadást tartani kollégáink kérésére.

Felelős tájékoztatás szükséges

A közösségi média hatása a fiatalokra kétségtelenül jelentős, ezért szakmai felelősségünk, hogy ezt ellensúlyozzuk megfelelő felvilágosítással és szigorú etikai szabályokkal.

A tizennyolc év alatti esztétikai műtétek elutasítása nem konzervativizmus, hanem betegbiztonság, sőt megfontolt gyermekvédelem.

Ami az eljárások tudományosságát vagy egyediségét illeti, a cikkben szereplő „lazac-DNS” és egyéb különleges kezelések léteznek más országokban is, nem kizárólag Koreában. Fontos azonban, hogy ezeket tudományosan megalapozott (evidenciaalapú) orvoslás keretében alkalmazzuk, nem pedig marketingfogásokként. Ezen az alapon történetesen a lazacsperma alkalmazása fiatalítás céljából emberi bőrön egyelőre igencsak kérdéses.

Következtetés és javaslatok

A szépészeti turizmus természetes jelenség, de a betegek biztonsága, jólléte ezerszer fontosabb bármiféle hirdetős-üzletelős szemponttal szemben. A magyar plasztikai sebészet európai színvonala, versenyképes árai és a könnyen elérhető, műtét utáni folyamatos gondozás ideális alternatívát kínál a távoli országokba történő utazással szemben.

Ha mégis utaznának, javaslatunk, hogy kerüljék a tizennyolc év alattiaknál esztétikai beavatkozások tervezését! Válasszanak közeli, elérhető helyszíneket a folyamatos gondozás miatt.

Ellenőrizzék a klinika akkreditációját és a plasztikai sebész valódi plasztikai sebészi képzettségét. Ne dőljenek be a „gyors megoldás” ígéretének. Jelentős beavatkozások előtt okvetlenül kérjenek második szakvéleményt.

A magyar plasztikai sebészet évtizedek óta bizonyít nemzetközi színtéren. Ideje, hogy ezt a kiválóságot ugyanolyan hatékonysággal népszerűsítsük, mint a fogászati turizmusunkat – természetesen a betegbiztonság és az etikai elvek tiszteletben tartása mellett.

Ne tegyük ki gyermekeinket az esztétikai beavatkozások versenyének és marketingének.

Más kultúrákat tiszteletben tartva elvárjuk azt is, hogy vegyék figyelembe, sőt respektálják, hogy nálunk szigorúan szabályozottak a gyermekek plasztikai és esztétikai beavatkozásai, és ezzel kapcsolatban orvosi etikai alapelveink konzervatívak, mi, magyarok talán jobban szeretjük az egyediséget. Más országok kultúrával, sporttal, turizmussal foglalkozó ügynökségei mutassák be egészségturizmusukat, annak érdekes kulturális különbségeit, akár reklámozzanak is, de gyermekek esetében legyen egy határ.

Amíg felnőtteknél is sokszor nehéz az indikációk felállítása, addig gyermekek esetében az igen nagy fokú visszafogottság és szakmaiság alapvető követelmény.

Az orvoslás ezen szakágának – a plasztikai sebészetnek – a feladata az egészség és jóllét szolgálata, vagyis egy lényegesen jobb életminőség biztosítása. Ez csak megfontolt, biztonságos és ellenőrzött szakmai keretek között történhet.

A szerző sebész, plasztikai és égési sebész szakorvos, egészségügyi szakközgazdász, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány alapítója.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Getty Images)