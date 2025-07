Az alapvető emberi jogok kiforgatásával az öreg kontinens – amely a mi otthonunk is – olyan útra lépett, amely láthatatlan társadalmi katasztrófával fenyeget a változó világrendben. Ma az európai politikában, legyen szó bármelyik oldalról, gyakran éppen azon érték felett lépnek át, amely kiutat jelenthetne a válságból, és amely naggyá tette Európát: a valódi emberi méltóság felett.

Kísértet járja be Európát – a szolidaritás jelmezébe bújt embertelenség kísértete. Június 18-án szavazta meg a brit parlament alsóháza a javaslatot, amely egészen a szülésig lehetővé teszi a nők számára a terhesség megszakítását, június 20-án pedig bizonyos körben lehetővé tette az asszisztált öngyilkosságot. Nem egyedi esetről van szó: Franciaországban idén vezették be az eutanáziát, tavaly pedig az abortusz alkotmányos jog lett, amelyre idén európai szinten is igény mutatkozott egy 1,2 milliós polgári kezdeményezés keretében.

A módosítások után egy munkáspárti képviselő a baloldal félénkségéről értekezett, amiért a parlament nem fogadta el az orvosi beavatkozások dekriminalizációját is. Úgy érvelt, hogy a baloldalnak világos víziója van, amiben nem szabadna kompromisszumot kötnie: harc a szegénység, az egyenlőtlenség és az igazságtalanság ellen, hogy minden ember szabadon kiaknázhassa a saját lehetőségeit. Ezek a célok nagyszerűen hangzanak, sőt talán cinikusnak is kell lenni ahhoz, hogy legalább részben ne osztozzunk bennük. Akkor mégis mi lehet a gond?

Ebben a cikkben tulajdonképpen nem is az abortusszal vagy az eutanáziával szeretnék foglalkozni, hanem azokkal a szellemi folyamatokkal, amelyek a hasonló viták mélyén mozognak. Ami a felszínen pusztán egy megosztó politikai kérdésnek, felkorbácsolt kultúrharcnak tűnik, az valójában egy civilizációs útkeresés része, ami lényegét tekintve az emberi mivoltukról szól.

Alapkód: az emberi méltóság

Az élettel kapcsolatos politikai viták ott akadnak el, amikor rájövünk, hogy nincs közös kódunk: az élethez való jog és az autonómia dogmái ütköznek, és mivel nincs mihez mérnünk őket, kinek is lehetne igaza?

A 21. századra azonban kibillent a különféle értékek közötti egyensúly, a liberális és szociáldemokrata eszmék egyértelműen maguk alá gyűrték a konzervatív gondolatot, és a társadalom az egyéni autonómiát tette meg legfőbb céljává és a jólét mércéjévé.

A progresszív gondolkodók gyakran úgy magyarázzák eszméik sikerét, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés idővel szükségszerűen az egyenlőség növekedéséhez, a különféle erőforrások (anyagi, szellemi és politikai tőke) terítéséhez vezetnek, ezért a szociális és liberális eszmék győzelme szükségszerű. Ha azonban körbenézünk a világ többi részén, azt láthatjuk, hogy a népesség többsége erősen egyenlőtlen és tekintélyelvű társadalmi, gazdasági és politikai rendszerekben él a gazdasági fejlődés ellenére is, a progresszív eszméket pedig ezek a társadalmak rendre kivetik magukból.

Valójában a tartós emancipatív szemlélet kifejezetten az európai kultúrára jellemző, és már a kezdetektől fogva, a kereszténység felvételétől kezdve bele van kódolva a kulturális és politikai szövetünkbe. Természetesen a keresztény értékek és azok megvalósulása között mindig is szakadék volt, az alapvető gondolat viszont, amit ma oly természetesnek veszünk, radikális idealizmusával formálta át a korai Európát: azt állította ugyanis, hogy az emberiség mint egész értékes, a Teremtővel való eredeti kapcsolatát tekintve pedig minden ember egyenlő, ez pedig zsinórmértéket adott a jó és rossz elkülönítésére.

A felvilágosodás és a vallásháborúk nyomán ez az egység megtört, Európa lelke kettészakadt: egyik oldalon a haladás, másik oldalon a rend értékei versengtek egymással. Habár a nagyobb szabadság sok szempontból felgyorsította a kedvező változásokat, eközben az európai népek elvesztették a közös nyelvüket, az egyéni érdekek felett álló, objektív erkölcsi rendről való megegyezést, ami táptalajt adott a totális diktatúrákat létrehozó eszmék kifejlődésének. Ezekkel a diktatúrákkal szemben egyesült újból Európa szétszakadt lelke a 20. században: a világháborúk árnyékában létrejött a modern demokrácia, a szociális piacgazdaság és az Európai Unió, amelyeknek a mai életformánkat köszönhetjük. A közös alapot pedig ismét az emberi méltóság, az ebből következő egyetemes emberi jogok gondolata és védelme adta.

Mi történt tehát, hogy hetven évvel később az extrém polarizáció és a kultúrharc korát éljük újra? Úgy tűnik, hogy az emberi méltóság ügyében nem jutottunk társadalmi egyetértésre: mindenki érzi ugyan, mit jelent, hogy egymást önálló és egyenlő értékként kezeljük, nem pedig tárgyként vagy eszközként, mégsem jutottunk társadalmi egységre az alapvető kérdésekben. Ha ugyanis a minket megillető jogok tartalmát kutatjuk, vagy hogy egyáltalán kire vonatkoznak ezek (hogy ki számít embernek), akkor tudnunk kell, miféle méltóság az, amelyet védeni szeretnénk: mi végre kaptuk, milyen céllal, és mi motiváljon minket arra, hogy ne csak a sajátunkat védjük, hanem egyenlően a másikét is? Erre nem találtunk hatékony válaszokat. Ezen a ponton szakadt tehát szét ismét Európa: nem tudjuk megmondani, mi adja tulajdonképpen az emberi értéket.

Hamis empátia

Az egyetemes, objektív rendre való hivatkozás mára alulmaradt a személyes, szubjektív autonómiával szembeni küzdelemben. Fejlődésünk olyan szakaszba jutott, amelyben könnyebbnek és észszerűnek tűnik kizárólagossá tenni az ember anyagi és szociális szükségleteit a különféle absztrakt morális követelményekkel és metafizikai nézőpontokkal szemben.

A 21. századi Európa a saját célját nem másban, mint a személyes boldogság keresésére irányuló autonómia kiteljesítésében fedezte fel, ezért a társadalmi szolidaritásunk alapja is az egymás autonómia iránti vágyának kölcsönös elismerése és támogatása lett: „szabadságom addig terjed, ahol a tiéd kezdődik”. Az emberek tehát azért képesek együtt érezni egymással, mert osztozunk vágyakban és szükségletekben, és ezeket képesek vagyunk felismerni egymásban is.

Van azonban egy probléma: hol húzódnak az empátia határai, avagy kinek adjunk igazat egy társadalmi vagy erkölcsi konfliktusban? A korszellem ugyanis nem tud megvédeni bennünket az olyan kérdésektől, amikor ember és ember jogos igényei között – akár önmagunk és mások igényei között – a társadalomnak priorizálnia kell, és mivel korunk alapérzete a feljogosítottság, ezért nem mindig találunk jó válaszokat, amelyek konszenzust vagy legalább többséget élveznek. Mondanom sem kell, hogy elöregedő társadalomban élünk, társadalmi alrendszereink (például az oktatás, egészségügy, szociális rendszer) inognak, a globális klíma összeomlófélben van, gazdasági és politikai válságok követik egymást, a világ pedig forrong a nagyhatalmak közti versengés miatt.

Politikai struktúráink a jelenlegi formában nem sokáig fenntarthatók.

A változásra való képtelenségünk azonban abból fakad, hogy a jelenlegi társadalom legfőbb mércéje lényegében önmaga, pontosabban a tömegkommunikáció által manipulált egyéni érzetek aggregátuma lett. Politikai kampányokon dől el például, hogy valaki a nyolc hónapos magzattal érez együtt, vagy az őt elvető édesanyával. Hogy a szenvedő idős ember gondja érdekli inkább, vagy a féltő, gyászoló rokoné. De elgondolkodhatunk azon is, hogy mi alapján alkotunk véleményt például egy-egy társadalmi csoport helyzetéről vagy épp a körülöttünk zajló háborúkról. Kinek adunk igazat, kikkel érzünk együtt, és vajon miért?

Ha magunkba nézünk, nem gondolhatjuk őszintén, hogy társadalomként következetesek lennénk: legfőbb iránytűink az érzelmek, amelyek könnyen formálhatók, és az alapján döntünk emberek sorsáról, hogy kinek a személyes autonómiaigényével empatizálunk leginkább – végső soron, hogy melyik döntés elégítené ki az önnön vágyainkat, vagyis a saját „önzésünket” vetítjük ki a többi emberre.

Ráadásul sokszor nem is a saját együttérzésünk, hanem a társadalmi nyomás, a látszólagos többség akarata vezet minket arra, hogy egy ügyet támogassunk vagy elutasítsunk, hiszen saját véleményünket nem tudjuk mihez igazítani: erős lélek kell pedig ahhoz, hogy valaki egyedül szembe menjen a többség érzetével. Nem látok ugyanis felsőbb szempontot, amely eligazítaná az európai embert, az úgynevezett „emberi méltóságnak” nincsenek egyetemes mércéi. Ez a burkolt önkény pedig sebezhetővé teszi a ma még stabilnak tűnő társadalmakat.

Félreértés ne essék, nagy értéknek tartom a társadalomban az empátia képességét és a másik szabadságára való érzékenységet, enélkül nincs is társadalom, ez az emberi méltóságnak egy fontos gyümölcse. Éppen azt hiányolom a mai progresszív eszmékből, hogy olyan stabil alapra építsenek, amelyek erősebbek az érzéseknél vagy a fennálló társadalmi konszenzusnál, és erősek ahhoz, hogy megőrizzék a szolidaritást a társadalomban a világrend változásai között. Hogy egy példát említsek, ahogy a konfliktusok száma és az államok adóssága nő, egyre erősebb a kísértés, hogy a gazdasági fenntarthatóság érdekében felszámolják a szociális hálókat (például az egyenlő hozzáférésű közegészségügyi rendszert).

Vajon elég erősnek bizonyul-e a társadalmi együttérzés az ilyen törekvésekkel szemben, ha például különbséget kell tennünk egy kilenc hónapos magzat és egy nem kívánt, beteg újszülött között, akit az állam nem akar majd gondozásba venni; vagy épp egy költségvetési terhet jelentő idős beteg beleegyezése és a rokonok vagy a társadalom nyomása között? (Nota bene: a brit képviselők leszavazták, hogy kizárják az eutanáziából azt, akit „lényegében az motivál, hogy tehernek érzi magát”.)

Amiért küzdeni érdemes

A szubjektivizmus kártyavárként omlik össze, ha nem támogatjuk meg magasabb rendű értékekkel. Amitől régen borzadtunk volna, ma természetesnek tartjuk, és ha megbillen a rend, éppoly természetes lesz az, amitől ma még borzadunk. Az érzésekre alapozott „méltóság” éppen ellentétes azzal az emberi méltósággal, amely azért jó alap, mert objektív, mert együtt érez ugyan, de nem a vágyak kielégítésén, hanem az egymásért való kölcsönös áldozatvállaláson – egyszerűbben szólva, szereteten – alapul. Olyan méltóság ez, amelynek alapját a teremtett ember értékéről alkotott megingathatatlan elképzelés adja, és amely lelkiismeretileg kötelez bennünket egymás felemelésére egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Ennek a méltóságnak a megőrzése azonban komoly felelősséggel, sőt olykor még szenvedéssel is jár.

Természetesen bonyolultabb kérdés ez, mintsem pár gondolatban feloldhatnánk. Meggyőződésem viszont, hogy a választ nem a szolidaritás lebontásában kell keresnünk (ahogy az kezdi felütni a fejét a politikában), hanem a megoldás továbbra is a helyesen értelmezett emberi méltóságban, a szolidaritás és a társadalmi igazságosság új ösvényeiben keresendő. Európában újra fel kell fedeznünk azt, hogy miért jó embernek lenni a körülményektől függetlenül, és mi az az érték, amit egymásban őrizni akarunk, jóban és rosszban is hűséggel.

A szerző az ELTE joghallgatója.

