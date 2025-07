BKK-s hazugságok, lezárt alsó rakpart, szuperdugók Budapesten – Meddig hagyjuk ezt?

A hétfői napon ülésezett a Fővárosi Önkormányzat mindenható, mindent is jobban tudó úgynevezett Vitézy-bizottsága, ahol a BKK egy hosszú prezentációban bizonygatta, hogy nem az esztelen felújítások és lezárások okozzák a budapesti szuperdugókat, és a forgalmi torlódások feloldásában semmilyen segítséget sem tudna nyújtani a pesti alsó rakpart forgalmi rendjének visszaállítása és a Lánchíd ideiglenes megnyitása. A Vitézy Dávid által is kiválónak minősített BKK-s előadás azonban finoman szólva sem tudott engem meggyőzni a közútkezelő és közlekedésszervező cég igazáról, sőt a városvezető koalíció által is elfogadott előadás kifejezetten szakmaiatlan, egy ilyen közszolgáltató céghez méltatlan volt.