Tényleg csak ennyit érdemel Budapest? Örüljünk, hogy még jár a metró?

Nem ment csődbe a főváros. Még nem. Az utolsó pillanatban a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a költségvetést, így augusztus végéig biztosított a pénz a buszok üzemanyagára, a villamosok áramellátására. Ha az OTP-vel kötött hitelkeret-szerződés is rendeződik, akkor kihúzza a város a nyár végéig: lehet fürödni a gyógyfürdőkben, működnek az idősotthonok, és járnak a metrók is. És már ez is valami.

Ez most komoly? Perdüljünk örömtáncra, csak mert a közszolgáltatások még épphogy működnek Budapesten? Bizony, ennek is örülnünk kell.

A nem fideszes fővárosi képviselők és a főpolgármester nagy megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a június 30-án hatályát vesztő költségvetést sikerült év végéig meghosszabbítani – így lesz benzin az autóbuszokba. Huh, de jó, megmenekültünk…

Csakhogy én eddig azt hittem, a politikai elit feladata nem csupán az, hogy túlélőüzemmódban tartsa a fővárost, hanem az is, hogy nagyarányú fejlesztéseket valósítson meg.

Márpedig mivel a fővárosnak önállóan nincs több száz milliárd forintja ezekre a célokra, elengedhetetlen a mindenkori kormánnyal való partnerség. És ezzel el is érkeztünk az egyik alapproblémához.

A Fidesz-kormány nem szereti a jelenlegi főpolgármestert, aki 2019 őszén a kormánypárti szövetség által támogatott Tarlós Istvánt győzte le az önkormányzati választásokon. Az ellenzéki győzelem megemésztését nehezítette, hogy reálisan számolni lehetett azzal: Karácsony Gergely a főpolgármesterséget ugródeszkának használja, vagyis a pozíció tekintélyét felhasználva próbál meg a Mi Hazánkon kívüli ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjévé válni. (A 2021-es ellenzéki előválasztáson is ő volt az egyik aspiráns.)

Karácsony tehát nyíltan az Orbán-kormány leváltására törekedett, a kormány pedig úgy volt vele: nem érdemes erősíteni a főpolgármester pozícióját azzal, hogy kedvez neki. Ezért olyan intézkedések és törvények születtek, amelyek kifejezetten sújtották a fővárost. Néhány év alatt 10 milliárdról 89 milliárd forintra emelték a szolidaritási hozzájárulást, a Covid idején lényegében megfelezték az iparűzési adót (amelynek mintegy fele a fővárosi önkormányzatot illeti), nem növelték a tömegközlekedés normatív támogatását sem – pedig például 2023-ban az infláció 17 százalékra emelkedett –, és Budapest önkormányzata energiaár-kompenzációt sem kapott.

Karácsony hivatalba lépése óta ismét megerősödött a magyar politikában egy régi, történetileg is ismert jellegzetesség: a baloldali, liberális, kozmopolita főváros szemben áll a „kevésbé romlott”, a magyarság egészséges erőit képviselő vidékkel. Ezt a szemléletet Szabó Dezső is markánsan megjelenítette mintegy száz évvel ezelőtt, Az elsodort falu című regényében. Trianon után annyiban még romlott is a helyzet, hogy több olyan nagyváros (például Kassa, Pozsony, Újvidék, Kolozsvár, Nagyvárad) elkerült Magyarországtól, amelyek valamelyest ellensúlyozták, illetve kiegészítették Budapestet. Nélkülük viszont olyan helyzet jött létre, hogy Budapesthez képest a második legnagyobb város is elég kicsi, a helyzet mostanra sem javult (Budapest 1,6 millió lakosságához képest eléggé kicsinek hat Debrecen mintegy 200 ezernyi lakosa).

A magyar főváros fejlettségben messze lehagyja a legtöbb vidéki régiót, így volt ez a szocializmus idején és maradt a többpártrendszer visszaállítása utáni évtizedekben is. Kormányok jöttek-mennek, a helyzet érdemben nem változott. Kimondva-kimondatlanul van tehát egy irigység Budapesttel szemben, ezért is van táptalaja a főváros-vidék szembeállításának, amelyet leginkább Lázár János képvisel a legmarkánsabban a kormányon belül. „Nem akarunk Budapest-országot” – fogalmazta meg többször is a miniszter.

Mindez jól mutatja, hogy nemcsak pártpolitikai, hanem mélyebb okok is meghúzódnak amögött, miért ilyen rossz a kapcsolat a főváros vezetése és a kormány között. A helyzetet tovább nehezíti, hogy kilenc hónap múlva országgyűlési választások lesznek. Akár kormánypárti, akár ellenzéki vagy fővárosi politikusokról van szó, fél szemük – ha nem mindkettő – már most a kampányon van: azt nézik, milyen viselkedésből kovácsolhatnak politikai hasznot.

A kormány és a főváros szembenállása, ezen belül a szolidaritási hozzájárulás körüli politikai-jogi huzavona odáig fajult, hogy a főváros vezetői szerint csődközeli helyzet állt volna elő, ha a Kúria döntése értelmében a magyar állam nem lett volna köteles visszafizetni a hozzájárulás be nem fizetése miatt inkasszált tízmilliárd forintot.

Az új Fővárosi Közgyűlés tavaly októberi megalakulása óta Karácsony Gergely két, pontosabban több tűz közé került: nem elég a kormánnyal való, évek óta tartó hadakozás, a Fővárosi Közgyűlésben 2024 nyara óta nincsen többsége. Ott nemcsak a Fidesz-frakcióval kell megküzdenie, hanem a másik nagy frakcióval, a tiszásokkal is. De számos bírálatot kap egykori főpolgármester-jelölt vetélytársától, Vitézy Dávidtól is, akit a pár száz fős szavazatkülönbséggel elvesztett tavaly júniusi választás arról győzhetett meg: érdemes ebben a ciklusban úgy felépítenie magát, hogy a következő megmérettetésen már tényleg ő legyen a következő főpolgármester.

Karácsony Gergelynek tehát úgy kell tárgyalni a kormány képviselőivel, hogy hátországa enyhén szólva nem biztos.

Jól látszott ez a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi, június 30-i ülésén, amelyen még az is kétségesnek látszott, hogy sikerül-e egyáltalán az év második felére elfogadni a költségvetést, illetve az új pénzügyi csomagot. Magyar Péternek, a Tisza elnökének kellett – immár nem először – közbelépnie, aminek nyomán – ha nem is simán – nemcsak a költségvetést sikerült elfogadni, hanem átmentek a BKK-t, BKV-t felszínen tartó faktorálási (követelésengedményezési) szerződések is.

Emellett sikerült olyan kompromisszumban megállapodni a közgyűlés többségének, amellyel további tárgyalásra szólítják fel a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat és az OTP-vel kötött hitel-keretszerződés megemelése ügyében. A Tisza ugyanis kifogásolta, hogy költségvetési biztos kirendelése esetén az OTP-nek felmondási joga keletkezne a szerződés módosítására, ezért az eredeti határozatot át kellett írni. Ha azonban az OTP mégsem fogadja el a főváros számára kedvező módosítást, akkor könnyen lehet, hogy rendkívüli nyári közgyűlésre is sor kerül.

Hoppá, akkor akár már augusztusban leállhatnak a buszok és a villamosok, megszűnhet a metróközlekedés is?

Ha így történik, a kormányoldal kajánul nevethet: a „Tisza–Karácsony”-koalíció még a főváros vezetésére is alkalmatlan, nemhogy az országéra. A főpolgármester eközben nagy médiakampányt indíthat a kormány felelősségéről, és bízhat abban, hogy a kabinet végül úgysem meri csődbe engedni a fővárost, hiszen az az egész országra nézve is káros következményekkel járna.

Miközben a csőd sötét fellegei mindinkább beborítják Budapest politikai egét, a főváros már az alapvető üzemeltetési feladatokkal is küszködik. Nincs komoly előrelépés a 4-es metró meghosszabbításában, a Ferihegyi repülőtér gyorsvasúti összekötése a várossal régóta várat magára, a kisföldalatti felújítása halasztódik, a HÉV-vonalak korszerűsítése is időszerű lenne, akárcsak a vízvezeték-hálózat átfogó cseréje. És mi a helyzet a belvárosi sétálóövezetek bővítésével? A további zöldítéssel? Hogyan lehetne enyhíteni az autós közlekedés nehézségeit? Több elkerülő útra lenne szükség?

Ködbe vesznek azok a beruházások, amelyek könnyebbé tennék a fővárosiak, az agglomeráció lakóinak és a turisták életét, hiszen „filléres” gondok vannak. Holott Magyarország elsőrendű érdeke, hogy Budapest tovább fejlődjön: ez az ország egyik fő turisztikai célpontja, és rengeteg cég települ a térségbe. Volna tehát miről megállapodni, megegyezni, ehelyett alig jutunk egyről a kettőre.

A veszekedésnek ára van.

A szerző politikai elemző.

(Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés ülése 2025. június 30-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)