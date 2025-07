A Magyar Péter-jelenség és az egykori Beatrice leckéje

Ezt az írást jó félévvel ezelőtt kezdtem el magamban formálni, egy beatkorszakbeli regény történetszálát idézve és mozgósítva. Már akkor is – némi stílusbeli idegenséggel – két kitérőt fontolgattam a bevezetésben. A magamban felépített cikket azonban végül nem dolgoztam ki, részben más elfoglaltságaim miatt (Közel-Keleti háború, a Múlt és Jövő túlélésének szervezése). Időnként viszont előadtam társaságomnak ezt a meg nem írt „leckét”, már csak azért is, mert őket ez a jelenség érdekelte leginkább, szinte kizárólag ez.

Igen, az (újság)írónak szinte az ösztöneibe ivódott, hogy ő legyen az első, aki felfedezi és megírja... Ezért is tanácsos, hogy gondolatait a lehető leghamarabb képernyőre vesse – és ha lehet, publikálja is –, még egészségügyi szempontból is. A „darab” ideje alatt újra meg újra felöklendező emlékek, példák, asszociációk nem hagynak nyugodni. A lustaságból elmaradt rögzítés, és azóta elhömpölygött idő csak még inkább azt igazolja, mennyire romboló hatásfokkal képes elmosni az eredeti élményt, és vele együtt a belőle kibomló helyzetfelismerést, vagy inkább annak hiányát.

Íme ama két felvezető kitérő.

Az (újság)írónak nem lehet pártpreferenciája, nem a szavazófülke magányában, hanem a közírói tevékenysége során. Nyilvánosságra tartó igényt formáló küldetésének és hajtóerejének kizárólag a társadalom jobbítása, egészségének előmozdítása lehet a célja. Ezért kell következetesen képviselnie és felismernie a 2×2=4 igazságát, bárhonnan is hangozzék el. Ehhez még azt is hozzá lehet – sőt kell – tenni, hogy (noha egyesek szerint ez már súrolja a pártelköteleződés tilalmát, szerintem nem), az újságírónak elégedetlenséggel kell viseltetnie a társadalom felett gyakorolt kétharmados hatalommal szemben. Első jelentkezésem az Indexnél éppen erre a kívánalomra összpontosított. Talán ironikus kicsengéssel azt is odaszúrtam: a Fideszt is zavarhatja, hogy a tehetségtelen ellenzék miatt az egészségtelenül aránytalan felelősség szinte kizárólag rá hárul. Márpedig egy ország és annak sokszínű, eltérő érdekű rétegei csakis viták, vagyis ellenérdekelt elképzelések ütköztetése révén juthatnak el magas színvonalú közös döntésekig. A magyar társadalom a hosszú Rákosi–Kádár-korszak alatt elveszítette politikai tájékozódását és viselkedési mintáit, amelyek egyébként a félfeudális Horthy-rendszerben sem alakulhattak ki teljes értékűen. Ennek bénító örökségét ma is érezzük. Mégis volt a diktatúrának – igaz, annak enyhébb szakaszában – egy olyan szférája, ahol érvényesülhetett a különbözőségből fakadó, akár politikainak is tekinthető versengés. Ez a színtér a beat, a rock, az ifjúsági zene világa volt. Bár itt is bőven akadt manipuláció – ami már önmagában is politikai természetű beavatkozás –, a népszerűséget, a rajongást, a korszakot kifejező stílusokat és divatokat mégsem lehetett központi utasításra létrehozni. Ebben a szférában voltam néhány évig krónikás – a múlt század hetvenes éveinek második felében –, ezért a politikainak is számító szempontjaim jórészt innen erednek.

Ezzel az előző háttér felidézésével már bele is csaptam a témám lecsójába: hogy miért tartom öngyilkos kontraproduktivitásnak Magyar Péter személyének és mozgalmának kezelését a hatalom – közelebbről: a Fidesz–KDNP – részéről.

Az alpári lejáratás, a gyűlölködő diszkvalifikálás, a párbeszéd ellehetetlenítése révén történő árokásás a „nekünk Mohács kell” hagyományát követi, az ismert történelmi következményekkel.

Ha mindez csupán egy emberről szólna, talán nem is érdekelne, hiszen mi közöm hozzá? Ilyen ez a pálya, számoljon vele, aki ezen a terepen kíván érvényesülni. Csakhogy itt már nem pusztán Magyar Péterről van szó, sőt, már nem is kizárólag a környezetében feltűnő egy-két nyilvánosságban megjelenő társáról. Hanem egy tömegről. Az ország jelentős hányadáról.

Honnan tudom ezt? Onnan, hogy ez a tömeg már azelőtt létezett és szerveződött, mielőtt Magyar Péter neve egyáltalán ismertté vált volna.

És akkor következzen ama pandant-élményem-tapasztalatom.

Közel fél évszázadnyi távolságból – jaj! – kedvenc és általam is propagált együttesem a Török Ádám vezette Mini volt, amely intellektuális jazz-rock zenét játszott. Ez passzolt az ízlésemhez (sőt: a társadalomban elfoglalt helyzetemhez is), ezért hetente lejártam legendás klubjukba, a Bem rak(rock)partra.

Egyszer csak beáramlott ide egy új közönség. Nálunk fiatalabbak, nem hosszú hajú Make love, not war-hippik, hanem az újságokból ismert Sex Pistols-követő punkok magyar változatai: azok, akik csöveseknek nevezték magukat. („Csövezni” annyit tett, mint nem otthon élni, nem rendelkezni állandó munkahellyel, hanem a társadalom peremén lavírozni – ezt fedte ez az ige, és az ebből képzett főnév is.)

Jegy nélkül másztak be az ablakon, törtek, zúztak, tomboltak – így Ádáméknak hamarosan el kellett hagyniuk ősi fészküket. Megkapták az angyalföldi Danubius Klubot, ahol már vagy ezren is befértek. Ez a vad társaság ide is követte őket, annak ellenére, hogy a Mini ugyanazt a Weather Report-ra hajazó jazz-rockot játszotta, mint évek óta. Nem is tudtak mit kezdeni a hirtelen jött, de nem nekik szóló népszerűséggel. A közönség jobb híján őket választotta, megérezve őszinteségüket, miután kiábrándult a Piramis és a P. Mobil vállukon felkapaszkodott, majd őket sietve sorsukra hagyó karrierjéből.

Csak amikor megjelent a Beatrice, és – minden gáncsoló intézkedés ellenére – előbb budapesti, majd országos hírnévre tett szert, akkor szabadultak meg tőlük, és visszatérhettek nyugodt Bem rakparti fészkükbe.

Itt hallottam először a Beatrice-ről, és innen kaptam a tippet is, hogy hol nézhetem meg őket élőben. (Ez a találkozás aztán nemcsak a popzenekritikusi pályámat, de az életemet is megváltoztatta – de ez már egy másik, bár ha belegondolok, félig ide tartozó történet.)

Az új közönség és az élükre lépő új sztárok (vezetők) történetét a Biztosítótű és bőrnadrág című szociográfiámban írtam meg (Mozgó Világ 1979/2). Írásomban elsősorban magát a közönséget mutattam be, amelynek életviszonyain keresztül a szocialista-munkás hatalom úgynevezett társadalmi valóságának hazugságait igyekeztem leleplezni. Csak ezután tértem át azokra a zenészekre, akik ezt az energiát közvetítették, felfogták, illetve felerősítették. A lényeg – és a mára is érvényes tanulság – abban rejlik, hogy előbb szerveződött meg spontán az a „csöves” közönség, amely ha torz és agresszív módon is, de nyilvánosságot követelt társadalmi problémáinak. Csak utánuk jelentek meg azok, akik ezt az üzenetet felfogták, és kezdtek vele valamit – például bevitték az antagonisztikus viszonyokat a közdiskurzusba.

Most (és itt) is ez történt. Magyar Péter tábora előbb létezett és mutatta fel magát, mint ő az élükre állt. Ahogy fölfedezhettem a gödi Művelődési Házban a Beatrice néhány tucat fős közönségét, úgy a Magyar Pétert még nem ismerő jövendőbeli táborával is személyesen – és nem az internetes híradásokból – találkozhattam, mégpedig legelső, politikailag is értékelhető megnyilvánulásuk pillanatában.

2024. február 16-án a Hősök terén egy teljesen új arcú és viselkedésű tömeg bukkant fel a magyar társadalom mélyrétegeiből. (Az eljövendő történészek figyelmébe is!) Attitűdjük a gyökeres változás iránti igényt hangsúlyozta: fegyelmezetten követelték – a „mocskos Fideszezőket” is leintve – azoknak a rendszerszintű anomáliáknak a megszüntetését, amelyekre a „kegyelmi ügy” csupán a jéghegy csúcsaként világított rá. A még azon az éjszakán számítógépbe kopogott napló-bejegyzésemből végül – sajnos? – kihúztam egy mondatot, hogy ne legyen napi politikai íze annak az elvileg ettől mentes fórumnak. Azt írtam volna: jó lenne, ha a kormányzat felfigyelne erre a jelzésre, és párbeszédet kezdeményezne ezzel a méltósággal és felelősségtudattal fellépő sokasággal.

Tehát nem Magyar Péter teremtette és szervezte maga köré ezt a közönséget – ő „csupán”, bármilyen megfontolásból is, beállt hozzájuk vezetőnek. És ezt a szerepvállalást – talán más jelentkező híján – el is fogadták tőle.

Éppen ezért nem Magyar Pétert és társait, hanem a magyar nép egy bizonyos, nem épp „törpe kisebbségi” részét éri nap mint nap megbélyegzés, gyalázás, és a vele való párbeszéd igényének teljes elutasítása. A katasztrófához vezető következményekhez pedig nem kell nagy jóstehetség.

A Beatrice zenekarral is hasonló módon próbáltak elbánni. A hatalom és a riválisok karöltve ugyanazt a lejárató taktikát alkalmazták: a „csirkedarálós” és hasonló történetek sulykolásával, valamint megyékből, kerületekből, és természetesen a tömegkommunikációból való kiszorítással igyekeztek ellehetetleníteni őket. Ám – és most figyeljünk! – amikor mindezt túlélték, megszületett egy, a Kádár-rendszer viszonyai között is bölcsnek és a mára nézve is példamutatónak tekinthető döntés. A beat szcéna meghatározó szereplői összehoztak egy közös Beatrice–Omega–Lokomotív-koncertet – ha jól emlékszem, a Kisstadionban –, majd ezt a produkciót országos turnéra vitték. Ezáltal a közönségeket – eltérő szocializációjú csoportjaikat és azok markáns arculatú nemzedékeit – egy közös térben ültették egymás mellé. Az ellentéteket békés párbeszéddé oldották, amelyek akkoriban még csak stílusbeli, viselkedésbeli, ha úgy tetszik: esztétikai különbségekben nyilvánultak meg – nem pedig, mint manapság, a politikai „vonzásokban és választásokban”. (Más írásaimban kimutattam, a magyar beat mozgalom nem változtatott meg semmit, ha csak azt nem, hogy a nagyhatalmi törésvonalak mentén létrejött rendszerváltásunk egy pofon elcsattanása nélkül valósulhatott meg.)

És még egy párhuzam. Főként a hoppon maradt ellenzék – amely nem tudott felmutatni sem egy értékelhető nagylemezt, sem egy slágergyanús „nótát” – próbálja lejáratni Magyar Pétert azzal, hogy a Fidesz–NER harmadik vonalából érkezett. Na és Feró? Vagy a vele egyenrangú szerepet játszó Miklóska Lajos? Még a banda neve is ezt tanúsítja, mert eredetileg hölgyzenekart fémjelző diszkó zenekarként indult, amelyben Feró talpig fehér selyemruhában vokálozott („Gyere kislány gyere/A diszkó klubban szól már a zene”). A nála sokkal előkelőbb együtteseket megjárt Miklóskát utoljára Koncz Zsuzsa kísérő zenekarából dobták ki. Valami ellen lázadni épp abból a pozícióból lehet, amit zsigeri mélységeikig ismerünk, de mégsem tudunk azonosulni vele.

Ha pedig már az analógiáknál tartunk: amikor Nagy Feró új formációja az idők szelét megérezve, és sikertelenségükért érzett dühüket a produkciójukba csatornázva kiállt a színpadra, kezdetben egy tucatnyi közönség előtt. A zenekar tökéletesen „össze volt rakva”, minden hangszeren kitűnő zenészekkel, bő, újrázásokra is futó programjukat alaposan bepróbálták, és még a cuccuk is hibátlanul szólt. Mindig csodáltam Ferót, hogy a végigugrált koncert után személyesen ellenőrizte, hogy a roadok szakszerűen pakolnak-e be a szállítókocsiba. Ez az alapos felkészülés is a sikerük zálogához tartozott.

Sok rockegyüttes esetében minden egyetlen szólóénekesre épül, de ez egy politikai pártnál hosszú távon nem tartható fenn. Nem beszélve a hiányzó, nagylemeznyi repertoárról. Az elmúlt időszakban – itt, az Indexen is – több bíráló cikket írtam saját szakterületem, az írott kultúra áldatlan viszonyairól. Az új társadalmi-politikai kihívó erőtől azonban még egyetlen mondatot sem hallottam az e területhez kapcsolódó elképzeléseikről. Az, hogy egy színész fellép a pártrendezvényen, annak semmi köze a kulturális programhoz.

Márpedig a kultúra – szerintem, és ez talán nem tekinthető hazabeszélésnek – olyan stratégiai kérdés, amely legalább olyan mély és meghatározó, ha nem még inkább, mint az, hogy éppen melyik hatalmi tömbhöz tartozunk.

És ha már Mórickának („Judeomán Mórickának” – Vári György: Magyar Narancs, 2007. január 18.) mindenről ez jut az eszébe, a magyar zsidóságról és a holokauszt emlékezetpolitikájáról is tanácsos lenne állást foglalnia, hiszen egy új politikai erőnek a történelemhez való viszonyát is illik világosan meghatároznia – például a közelmúltban meghiúsult magyar holokausztmúzeum ügyével kapcsolatban.

Ha létezne valódi párbeszédhelyzet, a másik tábor elfogadása, akkor az új politikai erő alkalmassága – vagy annak hiánya – is világosan megmutatkozhatna. Azonban a lejáratás légköre és a fenyegető hangnem csak a va banque típusú, mindent egy lapra feltevő kockázatvállalást teszi lehetővé.

Ismétlem, nem csak egy jelentős új tömeg, de az egész ország közönsége kárára.

Noha: nekünk, végre egyszer (tévednék?) ezúttal – „ne legyen félpercnyi békességünk”? – nagyon nem „Mohács kell”.

A szerző író, a Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat főszerkesztője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Beatrice koncert 1979-ben. Fotó: Urbán Tamás / Fortepan)