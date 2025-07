Milyen Magyarországot láthat most az űrből Kapu Tibor?

Öngólt lőtt a Fidesz a Pride, vagyis a meleg büszkeség napjával kapcsolatos fellépésével. A hatalmas, több százezres tömeg, amely végigvonult Budapest utcáin kormányellenes tüntetéssé változtatta a normál esetben tized-, sőt huszadekkora demonstrációt. A Békemenetek nagyságrendjébe tartozó felvonulás az erő, az emelkedettség és az öröm élményét adta meg a tüntetőknek. (Ráadásul ide még buszokkal sem kellett hozni a vidéki résztvevőket.) A kormányzat a fenyegetéstől, a törvénymódosítással történő ellehetetlenítésen át a rendőrségi tiltásig mindent bevetett, de hiába, a rég nem látott sokaság egyértelművé akarta tenni, hogy rossz úton jár a végrehajtó hatalom.

Nem hiányzott most a Fidesz–KDNP-nek egy újabb pofon. Negyedik éve vagy stagnál, vagy visszaesést produkál a magyar gazdaság. (A legfrissebb adatok szerint idén májusban a magyar ipari termelés 2,6 százalékkal maradt el a tavalyitól. Attól az előző évitől, ami pedig már eleve 4 százalékkal esett vissza 2023-hoz képest. Sajnos már a '23-as év is zuhanást mutatott 2022-höz viszonyítva. A rendszerváltás óta most fordult elő először, hogy két egymást követő évben csökkenést produkáltunk.) Rekordméretű inflációt szenvednek el hazánk polgárai már évek óta, csökkent az életszínvonal és a kormány már hosszú ideje nem tudja tartani az ígéreteit. A társadalomban egyre több indulat teremtődik a mélyülő megosztottság, az alpári szintre jutó, civilizálatlan közéleti megnyilvánulások eredményeként is.

Bár a kormányoldal és az ellenzék is azt állítja magáról, hogy a szeretet jegyében cselekszik, ehhez képest alapállításnak számít már mindkét oldalon az, hogy a másik hazaáruló és börtöntöltelék.

(Ennek egyik megdöbbentő fejleményeként támadták és sebesítették meg életveszélyesen hetekkel ezelőtt az idős egykori külügyminisztert és nagykövetet, Jeszenszky Gézát.) Mindeközben az alig egy évvel ezelőtt színre lépett új ellenzéki mozgalom, a Tisza Párt népszerűsége folyamatosan növekszik, a Fideszé pedig stagnál, vagy valamelyest csökken. Vajon mi okozhatta azt, hogy a kormányzó pártszövetség egy ilyen helyzetben a saját kapujába terelte a labdát?

Még semmi sem dőlt el

Nem először történik az elmúlt másfél évben ilyen. A kegyelmi botrány óta folyamatosan találkozunk hasonló tévedésekkel, amelyek azelőtt sokkal ritkábban fordultak elő a Fidesz háza táján. A tavaly februárban kirobbant botrányt nem úszta meg komoly veszteségek nélkül Orbán Viktor pártja és kormánya. Az ügy máig nem tisztázott teljesen a közvélemény előtt. Elvesztették két vezető női politikusukat és nem vették észre, hogy a volt igazságügyi miniszter exférje bosszút akar állni rajtuk, és hogy ez milyen veszélyeket rejt magában.

Az sem tudatosult a kormány meghatározó vezetőiben, hogy a magyar társadalomban mennyire növekszik az elégedetlenség a hosszú ideje tartó gazdasági válság és a kormánypártok hatalomgyakorlási szokásai miatt. Nem figyeltek kellőképpen arra sem, hogy Magyarország polgárainak többsége nem akarja ellenségként kezelni sem az Európai Uniót, sem az Amerikai Egyesült Államokat. Ugyanis a létező kurucos hagyományaink mellett a legerősebb tradíciónk mégis csak a Szent Istvántól eredeztetett nyugati orientáció.

Nem figyeltek fel arra sem, hogy a hagyományos erőpolitikát – amit mindig is képviseltek – nem lehet sikeresen követni akkor, amikor nincs mögötte erő. Az eredményességhez ugyanis erő kell. Ha ez hiányzik, akkor könnyen nevetség tárgyává válnak, ami gyilkos tud lenni ebben a műfajban. Mi adja az erőt? A gazdaság teljesítménye, a polgárok gyarapodása, a választók elégedettsége azzal, hogy jó irányba megyünk. Nem erősíti tehát a kabinet pozícióját, hogy évek óta 4 százalékos növekedést ígérnek – erre az esztendőre 3-6 százalék közötti repülőrajtot –, miközben a közelében sem vagyunk ennek. Tavalyelőtt 0,7 százalékkal csökkent a nemzeti össztermékünk, tavaly pedig 0,6 százalékkal nőtt. Varga Mihály jegybankelnök szerint idén 0,8 várható. A három évre kivetített valós 0,7 és az ígért 11-14 százalék között óriási a különbség!

Mintha az sem tudatosult volna, hogy az ellenzéki oldalon aggasztó hatalmi vákuum terjeszkedik már jó ideje: a szélsőjobb megtalálta a maga tíz százalék körüli szavazóbázisát, liberális politikai erő nincs már évek óta, a baloldal vezetőiben pedig a saját választóik nem bíznak már (lásd Márki-Zay Péter felbukkanása az országos politikában 2021-ben). A kegyelmi ügy kapcsán tavaly a baloldali pártok által megszervezett tüntetésen egy-két ezer ember lézengett, míg az influenszerek demonstrációján ötvenezer körüli tömeg gyűlt össze. Egy ilyen helyzetbe bármikor berobbanhat egy ismeretlen szereplő, ahogy ez megtörtént már a régió szinte összes államában.

Tehát az ellenzéki választók már jó ideje kerestek valakit, aki mögé odaállhatnak, aki nem a régi vezetők közül jön, és akiben megtalálják azt a reményt, hogy le tudja váltani a mostani kormányt. Magyar Péterben sokan felismerni vélik ezt a személyt. Magyar jó érzékkel használja a fókuszálatlan modern médiát. Nem képvisel sem ideológiát, sem egyértelmű értékvilágot, kerüli az ilyen jellegű vitákat és nincs értékelhető programja sem. Lényegében a közönség alakítja online a profilját, a közhangulatnak megfelelően.

Elgondolkodtató jel az is, hogy a nyári fesztiválszezon kezdetével általánossá vált az a jelenség, hogy mindenféle biztatás, célzás nélkül a közönség a különböző előadók produkciói alatt spontán módon rázendít a „mocskos Fidesz” rigmusra. Ahogy ez a példa és az adatok is mutatják, a fiatalabb generációkat szinte teljesen elveszítette a kormánypárt, és a támogatóinak a szociológiai összetétele kísértetiesen megegyezik a leszálló ágban lévő egykor Magyar Szocialista Párt bázisával: döntően idős, alacsony iskolázottságú, elsősorban vidéki kistelepülésen élők teszik ki ma már a rájuk voksolni kívánókat.

A hibák a döntéseknél is következtek egymás után: az EU-val eszkalálódott konfliktusunk eredményeként rekord összegű bírságot kaptunk a közös szabályok be nem tartása miatt, az ukrán uniós tagság elleni kampány, a gyülekezési szabadság korlátozása (Pride), az átláthatósági törvényjavaslat, a kettős állampolgárok fenyegetése státuszuk megvonásával, a tihanyi beszéd, a durva, kulturálatlan és agresszív közéleti hangvétel, ami a kormányt támogató újságírók körében is nyilvános kritikát és konfliktust eredményezett. Ahogy már fentebb említettem, ennek a szokatlan sorozatnak az az oka, hogy

nem találja a fogást a Fidesz a Tisza Párton és nem tud váltani az erőpolitikáról egy másikra. Márpedig a sikerhez erre lenne szükségük szerintem.

Nem lefutott ugyanis még a jövő évi választás. Bár a tendencia nem kedvez a hatalmon lévőknek, a kormánypártok kampányszakemberei mégis az elmúlt tizenöt évben bevált módszerekben bíznak. Először is lehengerlő erővel diszkvalifikálni szokták az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeit. Ez történt az exkormányfő, Gyurcsány Ferenc, de Vona Gábor és Márki-Zay Péter esetében is. Mesterházy Attila és Karácsony Gergely jelöltségénél ugyancsak hasonlókat lehetett tapasztalni.

Másodszor pedig építeni akarnak a stabil hátországra, vagyis a Voks 2025 kicsivel több mint kétmillió szavazójára. (Nem árt persze felidézni, hogy a legutóbbi választáson a Fidesz-KDNP-re szavaztak 3 millió 60 ezren, ellene pedig 2 millió 650 ezren.) Aki nem látott még belülről működő pártot az nehezen tudja elképzelni, hogy milyen küzdelmes amellett érvelni, hogy változtassák meg a jól bevált receptet, ami négyszer is kétharmadhoz segített egy politikai közösséget. Márpedig most erre lenne szükség szerintem, ha a kormánypártok nyerni akarnak. A lejárató kampány (például a borzasztó zsírleszívás-ügy) és a saját bázisnak politizálás most nem lesz elég, mert megváltozott a környezet. Egyébként még mindig nyitott a küzdelem, hiszen a kutatóintézetek erősen szórt adatainak az összegzése is azt mutatja, hogy fej-fej mellett halad a Fidesz és a Tisza. A kormányképesség kérdése pedig továbbra is a Fidesz felé billenti a mérleget, de ehhez valós eredmények kellenek.

Ahogy a Tisza Párt sem lehet biztos abban, hogy már a zsebében van a siker. Ami eddig elég volt, az nem biztos, hogy ősztől is elég lesz. Magyar Péteren kívül alig vannak a nyilvánosság előtt használható emberek, hiányzik a program, nem jött még létre működőképes párt, nem érzékelhető a belső demokrácia. Ezek az idő múlásával egyre nagyobb gondot fognak jelenteni, ahogy ez már látványosan megmutatkozott abban a vitában, amelyet Takács Péter államtitkár folytatott a Tisza Párt egészségügyért felelős szakemberével, Kulja Andrással. Az államtitkár egyértelmű sikere azért is kell, hogy tanulságul szolgáljon a Tiszának, mert nyilvánvalóvá tette, hogy az eredményes politika hatalmas mennyiségű hozzáértő háttérmunkát kíván. (Miközben az egészségügy olyan terület, ahol a pálya a mindenkori ellenzék felé lejt.) Nem elég tehát jó szakembernek lenni, a szakmai tudást a politika nyelvére is le kell tudni fordítani, illetve lózungokkal az adatok ellen nem lehet felvenni a versenyt.

Harc van, de együttműködés nincs

Változtatni kell tehát mindkét oldalnak, ha a fej-fej melletti küzdelemből biztos sikert szeretne kovácsolni. A Fidesznek az erőpolitika helyett nyitni kell a társadalom szélesebb rétegei felé, és érdemes beismernie egyes döntéseknél, hogy rosszul mérték fel a helyzetet. Én a helyükben erőfeszítéseket tennék abba az irányba, hogy az USA közvetítésével megállapodjak Brüsszellel. Ha ezt nem teszik, akkor a kampány egyik fő eleme lesz a Tisza részéről, hogy ők hazahozzák azokat a pénzeket, amelyek a jelenlegi kormány miatt nem érkeznek meg Budapestre.

Ukrajna uniós csatlakozása ügyében is változtatnék az állásponton és azt mondanám, amit már korábban többször javasoltam: igen, de nem most. Bár az agresszív kampány miatt növekszik az ukránellenesség itthon, én mégsem tartom ezt az ügyet olyannak, ami hozzásegít a győzelemhez. Egyrészt azért, mert a tartalma elhibázott, ugyanis érdekünk Ukrajna uniós tagsága, ahogy erről már többször írtam. Másrészt azért, mert ugyan a magyarok egyre kevéssé szimpatizálnak az ukránokkal, de létezik egy nemzet, akiknek még tőlük is nagyobb az elutasítottsága nálunk: ezek pedig az oroszok.

A Tisza Párt helyében pedig az egyszemélyes vállalkozás helyett most már végre tényleg elkezdeném a pártépítést, a programalkotást és azoknak a kiválasztását, akik ezt a politikai közösséget fogják a jövőben megjeleníteni.

Nem lehet ugyanis elugrani minden konfliktusosnak kinéző ügy elől, ahogy ezt Magyar Péter tette a Pride ügyében, Ukrajna esetében és az átláthatósági törvényjavaslatnál. Érthetőek a szempontjai – nem akart beleragadni egy, a társadalom többsége számára marginálisabb téma képviseletébe –, de ez a megmozdulás már nem erről szólt. A fővárosi önkormányzat rendezvénye végül a gyülekezési jog csorbításával szembeni kormányellenes tüntetéssé alakult át. Karácsony Gergely főpolgármester kifejezetten jól szerepelt ebben a kérdésben. Bátran és ügyesen vállalták a szervezést minden tiltási kísérlet ellenére és az élet őket igazolta az elmúlt tizenöt év legnagyobb ellenzéki demonstrációjával.

A főpolgármester erre a teljesítményére büszke lehet, szemben azzal, amit viszont az elmúlt hetekben a fővárosban közlekedésszervezésben felmutattak. A város soha nem látott katasztrofális állapotokat él át, lényegében lehetetlen autóval átjutni a Duna egyik partjáról a másikra. Jó hír, hogy elindultak felújítások, de megdöbbentő, hogy ezek egyszerre érintik az Árpád hidat, a Margit hidat, a Rákóczi hídra fel- és levezető sávokat, miközben a Lánchidat lezárva tartják. Bónuszként pedig mindeközben kitiltják az autókat a pesti alsó rakpartról. A város újra piszkos, szemetes, a tömegközlekedési eszközökön helyenként áldatlan állapotok uralkodnak és éppen csődbe készül menni az önkormányzat.

Fővárosunk ugyancsak folyamatosan marad le a régióbeli társakhoz képest és ezért a főpolgármesternek is stratégiát kellene váltani. Nem célravezető például megsértődni az egyébként hasznos és nagyszerű Liget Budapest fejlesztés kapcsán, hanem érdemes lenne leülni a kormánnyal és megállapodni néhány kérdésben a város érdekében.

Az együttműködés kultúráját kellene végre megteremteni Magyarországon. Kiválóan tudunk harcolni egymással, Brüsszellel, Ukrajnával, de vajon jutunk-e előbbre ezáltal?

Azt hiszem, hogy több babér teremne nekünk, ha megtanulnánk egy kicsit jobban elfogadni a másikat. Felfedezni azt, hogy a harc mellett az okos együttműködés is fontos. Sőt, ez az utóbbi gyakran eredményesebb is, mint az elszánt egymásnak feszülés.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a 2022-es Fidesz választási siker a Holdról is látszott. A mostani Pride-ot talán még Kapu Tibor is látta az űrből. De a legjobb lenne eljutni oda, hogy Magyarország földjén állva lássuk meg egymásban – vitáinkkal együtt – az értéket.

A szerző a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, jogász, liberális politikus, volt miniszter.

(Borítókép: Kapu Tibor / Facebook)