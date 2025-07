Csupán néhány órán múlt, hogy Budapest ne rendelkezzen érvényes költségvetéssel, ami a magyar önkormányzatiság történetében egyedülállónak mondható állapotot eredményezett volna. A Fővárosi Közgyűlés 2025. június 30-án, az utolsó utáni pillanatban, egy rendkívüli ülés keretei között szavazott Budapest (csőd)költségvetéséről, amely egy időre elodázta a Karácsony–Tisza-koalíció által irányított Fővárosi Önkormányzat felelőtlen és átláthatatlan gazdálkodása okozta teljes összeomlást. A helyzet súlyossága ellenére szomorúan voltam kénytelen konstatálni a hétfői események fényében, hogy ezt az egész cirkuszt, politikai huzavonát és a balliberális gazdaságpolitika csődje által okozott pénzügyi kötéltáncot már láttuk korábban is; a helyzetnek pedig az igazi vesztesei akkor sem a valódi felelősök, hanem a budapestiek, illetve a Budapesten dolgozó és tanuló magyarok milliói voltak.

A Fővárosi Közgyűlés 2025. június 25-én tartotta volna utolsó rendes ülését a nyári szünet előtt, ahol számos rendkívül fontos, Budapest működését és életét meghatározó kérdésről kellett volna dönteni, például a főváros költségvetéséről. Arról az egyébként törvénytelen költségvetésről, amelyet a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége a Tisza Párt nyomására és Karácsony Gergely hozzájárulása mellett azzal fogadott el, hogy hatálya 2025. június 30-ig terjed. A rendelet szerint eddig az időpontig a Közgyűlésnek felül kellett vizsgálnia, valamint szükség esetén módosítania kellett azt. A „Magyar Péter rajongói klub” fővárosi képviselőcsoportjának vezető-helyettese, Bujdosó Andrea az erről szóló vitában úgy fogalmazott, hogy „mi [a Tisza Párt] úgy támogatjuk – ahogy az elején elhangzott – ezt a költségvetést, hogy ez egy június végéig tartó költségvetés, addig egy új, átgondolt, a fejleményeket tartalmazó költségvetés készül, ahol minden olyan hiba kijavításra kerülhet, amit önök is tapasztalnak”. A Karácsony–Tisza-koalíció tehát elfogadott egy féléves költségvetést, majd ígéretet tett annak felülvizsgálatára és kijavítására.

A saját maguk által kiszabott határidő egyre közeledett, mígnem eljött a június 30. előtti utolsó ülés napja, június 25., a Tisza Párt pedig egy sértődött Facebook-bejegyzés keretei között bejelentette távolmaradását az üléstől, ezzel határozatképtelenné téve a Közgyűlést. Ennek elsődleges okaként a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának magatartását jelölték meg, amellyel szerintük „a közgyűlésből balhét és színházat csinálnak”, valamint „kirakat és ideológiai előterjesztésekkel, módosító javaslatokkal bénítják meg” a testület munkáját. Itt érdemes megállni egy pillanatra és megemlékezni arról, hogy a Tisza Párt számára ezek szerint a Fidesz–KDNP-frakciójának azon törekvése, hogy rábírja a városvezetést a valódi problémák kezelésére – törvényes költségvetés kidolgozására, a pénzügyi stabilitás helyreállítására, a főváros vezetési válságának megoldására stb. –, nem más, mint balhé, színház és kirakat. Elgondolkodtató hozzáállás. Magyar Péter emberei emellett szövetségesüknek, Karácsony Gergelynek is jól megmondták a magukét, hogy aztán öt nappal később kéz a kézben szavazzák meg a második félév csődköltségvetését. Ezen a ponton odáig is elmentek, hogy javasolták a főpolgármesternek a Fővárosi Közgyűlés újbóli összehívását „július elejére”. Igen, mindenki jól olvasta, július elejére, amikor a főváros előző félévi csődköltségvetése már nem lett volna hatályos, annak a módosításnak köszönhetően, amelyet a Tisza Párt nyomására fogadott el tavaly a Közgyűlés és a főpolgármester. Úgy tűnik, nem figyeltek eléggé, amikor Magyar Péter tollba mondta számukra, hogy mit kell mondani, vagy csak Képviselő Úrnak figyelmét elkerülte ez a nem is annyira elhanyagolható részlet. A végeredmény tekintetében tulajdonképpen mindegy is. Mivel mindeközben a főpolgármester figyelme a Pride megszervezése körül forgott – beleértve azt is, miként tudja kijátszani a hatályos jogszabályokat –, így a költségvetés újragondolására nem maradt idő.

A Tisza Párt és Karácsony Gergely közös „erőfeszítéseinek” gyümölcse az lett, ami ilyen esetekben lenni szokott: kapkodás, másokra mutogatás, látszatintézkedések és a problémák elodázása. A főváros második féléves csődköltségvetését végül június utolsó napjának estéjén Karácsony Gergely és a mögötte felsorakozott koalíció el is fogadta. Ez a forgatókönyv borítékolható volt, hiszen maga Magyar Péter tette közzé a Facebook-oldalán az ülés kezdete előtt háromnegyed órával, hogy egyórás telefonbeszélgetést folytatott Karácsony Gergellyel, amelynek vége a költségvetés Tisza Párt általi támogatása lett. Mondandójából nem hiányzott természetesen az önfényezés, a Karácsony Gergelynek történő (óvatos) beolvasás, illetve az sem, hogy a rend kedvéért megfogalmazzon néhány javaslatot a költségvetéshez – igen, 44 perccel az ülés kezdete előtt, egy Facebook-bejegyzés formájában –, amelyet mindenki számára érthetetlen okokból kifolyólag egy saját magáról készült selfievel illusztrált, amelyen napszemüvegben és kigombolt ingben szerepel: önimádat felsőfokon. A folyamat végeredménye pedig az lett, hogy a költségvetéshez érdemben nem nyúltak, itt-ott toldoztak-foltoztak rajta, illetve beleírták a szolidaritási hozzájárulást, valamint fiktív bevételként egy ezzel megegyező összeget, mely bevétel nem létezik, hiszen a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól a főváros sem mentesülhet.

Összességében tehát azt láttuk, hogy a Tisza Párt és Karácsony Gergely 2025 első felében nem foglalkoztak érdemben a főváros költségvetésével, az időt a Pride szervezésével, illetve egymással folytatott látszatvitákkal töltötték, amelyek esetében mindenki tudta, hogy a vége az összeborulás, valamint az érdemi munka közös elkerülése lesz.

Kissé ismerős ez a felállás.

Egy gyengekezű liberális főpolgármester, akinek fontosabb a barátai és szövetségesei pozíciókhoz juttatása, valamint a főváros kiárusítása, mint a városvezetés, illetve egy mögötte álló balliberális koalíció. Demszky Gábor–Fodor Gábor szerelemgyermekeként Karácsony Gergely, MSZP–SZDSZ-koalíció helyett pedig Karácsony–Tisza-koalíció, az elnevezés megváltozott, a gyakorlat maradt a régiben: miközben a főpolgármester minden mással foglalkozik Budapest ügyein kívül, addig a mögötte álló szövetségesek látszatvitákat folytatnak, fenntartva ezzel a munkavégzés illúzióját, majd a nap végén jön az összeborulás, a félmegoldások, a felelősség hárítása és a káosz. Így néz ki az igazi balliberális „happy end”, már ha nem vesszük figyelembe a főváros és a fővárosban élők, tanulók, dolgozók érdekeit.

Itt vissza is utalnék a bevezetőben leírt gondolataimra a történelem ciklikusságáról, hiszen az eddig leírtak mind úgy hangzanak, mint bármely fővárossal kapcsolatos híradás 2010 előttről. Engedjék meg, hogy egy konkrét példát említsek, amely párhuzamba állítja a Demszky-korszakot és a Karácsony Gergely által vezetett főváros dicstelen éveit.

2004 végén járunk, a Gyurcsány-korszak kezdeti időszakában, amikor már 14. éve vezette Budapestet Demszky Gábor akkori SZDSZ-es főpolgármester. 2004 végére a liberális városvezető népszerűsége mélypontra zuhant. Ennek fő oka az azt megelőző időszakban történt botrányok és ellentmondásos ügyek okozta elégedetlenség voltak. Az egész azzal kezdődött, hogy Demszky Gábor regnáló főpolgármesterként úgy határozott, felcsap európai parlamenti képviselőnek. A 2004-es választásokat megelőző kampányidőszakban bejárta az országot, népszerűsítette pártját, majd meg is választották képviselőnek. (Itt már jogosan juthat a tisztelt olvasó eszébe a főpolgármester, aki miniszterelnök szeretett volna lenni.) Akkoriban jogszabály nem mondta ki, Demszky számára pedig nem volt egyértelmű, hogy a főpolgármesteri és az európai parlamenti mandátum párhuzamos gyakorlása nem járható út. Hónapokig állt fenn a választás után ez az állapot, amíg végül az akkori Fővárosi Közigazgatási Hivatal nyomására – és heves méltatlankodások közepette – lemondott a busás fizetéssel járó brüsszeli állásról. Eközben a sajtó nem a fővárosban megvalósuló fejlesztésektől – hacsak nem számolunk a 4-es metró körüli, ekkor már javában zajló kálváriával – volt hangos, hanem a főpolgármester egymás után előkerülő, kétes ügyeiről: horvátországi villa, barátoktól fillérekért bérelt terepjáró, a főpolgármester lányának szociális alapú lakásigénylése stb. Miközben a főpolgármestert éppen az összeférhetetlenségi, illetve egyéb gyanús ügyei foglalták le, addig a főváros anyagi helyzete siralmas volt. Jelentős fejlesztésekre nem volt pénz, a 2002-es választási ígéreteket még Demszky szerint sem tudták teljesíteni, miközben a BKV válságban volt (a később napvilágot látott, BKV-közeli korrupciós ügyekről nem is beszélve).

Az akkori főpolgármester válasza minderre pedig az volt, hogy az 1998 és 2002 között regnáló Orbán-kormány forráselvonásai miatt fogyott el a főváros pénze, amit az MSZP–SZDSZ kormányok sem pótoltak. Miközben a közélet az összeférhetetlenségi és korrupciógyanús ügyektől, valamint az elmaradó fejlesztésektől volt hangos, addig a főpolgármester mögött álló MSZP és SZDSZ alkotta koalíció egymással folytatott látszatvitákat a költségvetés helyreállításának helyes irányáról, melynek a vége mindig összeborulás volt a hatalom megtartása érdekében.

Ebben a tekintetben beszédesek Demszky párttársa, az 1994 és 2006 között főpolgármester-helyettesként dolgozó, 2004-től mellőzött Atkári János akkoriban a Magyar Narancsnak elmondott szavai a 2006-os választási vereségtől egyre jobban rettegő Demszkyről: „A helyzet orvoslásának – tisztán pártpolitikai szempontokból – a legkézenfekvõbb eszköze nyilván az, hogy többet kell költeni. Kétemeletes gondolkodás ez, miszerint az ország érdeke, hogy hatalomban maradjunk, és ha ez megvan, majd akkor megoldjuk azokat a problémákat, amelyeket mi magunk okoztunk azzal, hogy hatalomban akartunk maradni. Aki pedig ellenáll, az gátja a politikai sikernek.”. Néhány évvel később pedig a HVG-nek így fogalmazott egy interjúban: „Úgy látom, évtizedekbe telik majd, ameddig sikerül helyreállítani a főváros gazdasági egyensúlyát, és jóvá tenni azt, hogy a Városháza vezetése letért a szigorú pénzügyi fegyelem útjáról.” Atkárinak abban ugyan igaza volt, hogy az akkori városvezetés rendkívül súlyos károkat okozott, ám a 2010 és 2019 között regnáló Tarlós István, illetve a Fidesz-KDNP vezette kormányok eltökéltségének hála, a fővárosban néhány év is elegendő volt a pénzügyi stabilitás és a növekedés helyreállításához.

Sajnálatos módon hasonlóan rövid idő kellett az újabb, talán még súlyosabb válság előidézéséhez is. Ez csak egyetlen példa, ám ha az ember rászán egy kis időt, és elolvas korabeli cikkeket, nem tart sokáig a jelenlegi városvezetés botrányaihoz hasonló ügyeket találni: volt hídfelújításunk, amelynek költsége a többszörösére nőtt (a Margit híd felújítási költségeinek duplájára emelkedése és az azt övező botrány), illetve akkor is voltak letartóztatások a főpolgármester haveri körében is (a BKV körüli korrupciós ügyek nyomán őrizetbe vették Mesterházy Ernőt (Demszky főtanácsadóját) és Hagyó Miklóst (Demszky egyik főpolgármester-helyettesét)). Ismerős sztorik ezek, mintha csak egy ma reggel vásárolt újságot olvasna az ember, más nevekkel.

A fent leírt történeti visszatekintés segít megvilágítani a balliberális városvezetés receptjét: hanyag főpolgármester, aki számára a főváros csupán egy ugródeszka a nagyobb hatalom megszerzéséhez, valamint egy mögötte álló koalíció, akiknek nem a főváros szolgálata, hanem a saját politikai érdekeik és hatalmuk megtartása az első.

Törekvéseiket pedig nem kíséri más, mint csőd, káosz, botrányok és másokra mutogatás.

Nem szabad engedni, hogy Budapest fejlődése újabb húsz évre megtorpanjon, illetve azt sem, hogy végérvényesen lerombolják, amit közösen felépítettünk. A Fidesz és a KDNP szövetsége ezért dolgozik, Budapest számíthat a kormányra, számíthat ránk. Hiszem, hogy a korábbiakhoz hasonló módon képesek vagyunk helyrehozni, amit a Karácsony–Tisza-koalíció tönkretett, ahogyan tettük ezt az elődeik bukását követően is.

A történelem ismétli önmagát: egyedül a szereplők változnak, és az árcédula lett magasabb.

A szerző jogász, bölcsész, teológus. A KDNP ügyvezető alelnöke, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese.

