Közlés, hatás, minősítés – Mi a tudományos érték mércéje?

Pusztay János professzornak, régi kollégámnak, tulajdonképpen szinte mindenben igaza van, amit a Hogyan mérjük a nemzeti tudomány értékét? című cikkében állít, így inkább kiegészítéssel, kisebb módosításokkal élnék jelen válaszomban.

Valóban kevéssé alkalmas a (mondjuk így) humán tudományok mérésére a természettudósok által kitalált és követett kizárólagosan számszerű adatokra támaszkodó rendszer, bár meg kell jegyeznem, hogy már ők is felhasználják a minőségértékelés más eszközeit (lásd DORA – Home | DORA; CoARA – CoARA – Coalition for Advancing Research Assessment), amelyeket hazánkban is elismernek és követnek például az MTA és a HUN-REN köreiben. Mindamellett a számszerű, például a (nem baráti, tanszéki stb.) hivatkozások szerinti felmérések sem hiábavalók, hiszen nem is olyan régen az MTA egy másik kritikusa éppen ezt kérte számon a bölcsészek egy csoportjától.

Ráadásul az élenjáró folyóiratokban való megjelenés követelményét – szemben a könyvekkel, monográfiákkal – éppen az illetékes minisztérium írja elő mind az egyetemeknek, mind a kutatóhálózatnak, amint arra bölcsészkari vezetők rendszeresen panaszkodnak. Pusztay professzornak tehát elsősorban a KIM-től és személy szerint Hankó Balázs minisztertől kellene kérnie az irányváltást.

Abban is igaza van, hogy például egy Index-cikk vagy akár egy közösségi fórumon tett bejegyzés messze több olvasót ér el, mint egy tudományos folyóiratban megjelent közlés, még ha ötven év múlva ez utóbbit tartják is számon a szakmában. Más szóval a közvetlen hatása nagyobb a sokakat befolyásoló, de sokszor éppen ezért az áltudományokat is terjesztő írásoknak. Éppen ezért a tudósoknak nem szabad lemondaniuk arról, hogy hétköznapi nyelven nagyobb közönség előtt is megnyilvánuljanak – ahogy egyébként ezt az MTA is teszi, sőt tette az elmúlt hónapban, amikor a kétszáz éves Akadémia ünnepén a nyelv-, irodalom-, néprajz- és zenetudományok vonzották be személyesen és online az érdeklődőket a tudomány csarnokába.

Megértem Pusztay professzor elkeseredettségét amiatt, hogy pályázatát nem támogatta az OTKA, de meg kell említenem, hogy az OTKA pályázati kiírásai kifejezetten alapkutatások elősegítését célozták, aminek az általa végzett, egyébként tényleg rendkívül hasznos munkálat egyszerűen nem felelt meg, legalábbis a leírása szerint. És nyitott kapukat dönget, amikor a nemzeti nyelven való publikálást pártolja, hiszen az MTA-nak egyrészt egy külön – és aktív – bizottsága van e célra É. Kiss Katalin Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus vezetésével. Másrészt a tavalyi közgyűlés külön programot szervezett és határozatot is hozott e tárgyban.

Nagyobb gond, hogy az egyetemeken a növekvő számú külföldi hallgató miatt egyre jobban terjednek az angol nyelvű kurzusok, de ebben megint csak a KIM illetékes.

Végül cáfolnom kell, hogy az MTA „beleavatkozik a professzori kinevezésekbe”. Az MTA Doktora cím nem előfeltétele az egyetemi előléptetésnek, de a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, amelyhez 2000-ben az akkori Fidesz-kormány rendelte az egyetemi tanári kinevezések előzetes felülvizsgálatát, egy olyan minősítési rendszert működtet, amelynek számos eleme követi az MTA Doktora cím elnyerésének előfeltételeit. Viszont egyáltalán nem írja elő, hogy e címmel rendelkeznie kell a pályázónak. Ez a cím egyedül az akadémikusi tagságnak az előfeltétele, amit a még 1994-ben Mádl Ferenc oktatási miniszter és Kosáry Domokos MTA-elnök által támogatott Akadémiai törvény ír elő.

