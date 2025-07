Bicsérdy Béláról, Schwab Richárdról és egyéb témákról higgadtabb hangnemben – avagy válaszféleség Kovács Tibor írására.

Tisztelt „Kolléga” Úr!

Először is engedje meg, hogy őszinte hálámat és köszönetemet fejezzem ki, amiért legutóbbi cikkében akkora hírverést csinált az egykoron – internet nélkül is – világhírű Bicsérdy Bélának, amekkorát nekem az elmúlt években egyszer sem sikerült. Igencsak „kijárt” már ez a figyelem annak a honfitársunknak, aki évtizedeken át milliók életére gyakorolt óriási hatást – ennek ellenére, a honi történészszakma az elmúlt nyolcvan évben gyakorlatilag úgy kezelte, mintha soha nem is létezett volna… Persze az megint más lapra tartozik, hogy Ön milyen szándékkal írt róla úgy, ahogy.

Csak remélni merem, hogy a Bicsérdyről szóló könyvemet véletlenül sem olvasta (egyébként sok szeretettel ajánlom szíves figyelmébe!), mert ha esetleg mégis így lenne, a végén kénytelen lennék azt gondolni, hogy az olvasottak ellenére Ön teljesen tudatosan rágalmazta és csúsztatott vele kapcsolatban (is)… Ilyet viszont véletlenül sem feltételeznék egy komoly, tudós emberről, úgyhogy ha megengedi, elsőként szeretnék néhány pontosítást és kiegészítést tenni a cikkének azon részeihez, amelyek Bicsérdy Béla személyét és munkásságát érintik.

Bicsérdy Béla „zöldségek” nélkül

A Bicsérdy által hirdetett, az emberiség számára – szerinte – kívánatos végcélként megjelölt úgynevezett „mesteri létfok” eléréséhez jóval többre volt szükség, mint pusztán néhány táplálkozási és életmódbeli irányelv betartására. Nem véletlen, hogy eddig szinte mindenkinek beletört a bicskája, tekintve, hogy az általa ideálisnak tartott életvitel olyan magas szintű tudatosságot, önfegyelmet és kitartást igényel, amire a legtöbb ember ugyanúgy képtelen volt 100 évvel ezelőtt, mint ahogy napjainkban is… Viszont megnyugtatásul közlöm Önnel, mint a hazai „kulturált borfogyasztás” egyik leghangosabb népszerűsítőjével, hogy Bicsérdy szerint mértékkel bizony nyugodtan lehet bort inni (sört és egyéb égetett szeszeket viszont nem), egészen addig, amíg az emberiség el nem jut az általa legideálisabbnak tartott gyümölcstáplálkozás szintjére. Volt is ebből bonyodalom, ugyanis a túlzásokra amúgy is hajlamos követőtáborából rengetegen váltak így masszív alkoholistává – mondván, hogy „a borfogyasztást a mester megengedte”. Erről a témáról egyébként még érdemes lesz néhány szót ejteni, de mindent a maga idejében. Egyelőre ott tartunk, hogy eljutottunk az első „törésponthoz”, melynek értelmében egyáltalán nem lehet Bicsérdy Béla és Schwab Richárd közé egyenlőségjelet tenni. Mint szenvedélyes Bicsérdy-kutatónak, kérem, nézze el nekem, ha megjegyzem: halálosan unalmas már legalább „századjára” azzal szembesülni, hogy bármilyen vele kapcsolatos írásban – jelen esetben az Ön cikkében – az egyik legfontosabb szempontnak az öt feleség megemlítése tűnik. Ráadásul ehhez sosem mulasztanak el néhány gunyoros megjegyzést fűzni, jellemzően valamilyen képzeletbeli erkölcsi prédikálószékről. Lehet, hogy én nem figyeltem eléggé, de az elmúlt években nem emlékszem, hogy például Budapest egykori emblematikus főpolgármesterével, Demszky Gáborral kapcsolatban ilyen típusú megjegyzések születtek volna, pedig az a helyzet, hogy ő is épp az ötödik nejét „fogyasztja”. Ugyanakkor nincs tudomásom arról, hogy azért nősült volna meg másodjára, illetve harmadjára, mert az első két feleségét tragikusan fiatalon elvesztette. Márpedig Bicsérdy esetében pontosan ez történt! Magyarán az ő öt házasságából csupán kettő végződött válással, és meggyőződésem, hogy ha a második (legszeretettebb) felesége még húsz évvel tovább élt volna, Bicsérdy soha nem nősül újra. Ugye, mennyivel árnyaltabb így a kép? Tehát a válások tekintetében egyelőre 4:2 az állás Demszky Gábor „javára” – bár az efölötti cinikus csámcsogást ugyanolyan ízléstelennek tartanám, mint Bicsérdy esetében. (Egyébként „ebben a kategóriában” említhettem volna akár Tony Curtist is a maga hat feleségével, Gábor Zsazsát a kilenc férjével és még sokan másokat.) Ami pedig az Ön azon megállapítását illeti, miszerint Bicsérdynek „végtelen számú szeretője” lett volna: ez tipikusan olyan állítás, amelyet Ön nem tud bizonyítani, én meg nem tudok cáfolni. Sekélyes, bulvárszintű lejáratási kísérletnek tökéletes, a tudományos bizonyítástól azonban fényévekre van… De tegyük fel, hogy igaz. Mégis miben volna relevanciája ennek a vélelemnek ahhoz a tényhez képest, hogy Bicsérdy tanításai nyomán rengetegen gyógyultak ki akár halálos vagy gyógyíthatatlannak minősített betegségek egész sorából? A válasz túlontúl egyszerű, mivel nyilvánvalóan semmi. Akkor haladjunk is tovább. Bicsérdy 1921 és 1926 között tartott nyilvános előadásokat, melyek közül korántsem volt mindegyik belépődíjas. A legtöbbször 1924-ben és 1925-ben állt közönség elé, míg 1926-ban – magyarországi előadókörútja során – mindössze hat (!) fellépésére kerülhetett sor, tekintve, hogy a többit a húsipari és orvosi lobbi nyomására vagy betiltották az utolsó pillanatban, vagy eleve nem is engedélyezték. Élete hátralévő 25 évében már csak magánelőadásokat tartott, amelyek minden esetben ingyenesek (!) voltak. Vagyis korántsem abból a néhány évnyi fizetős előadásból „alapozta meg a jövőjét”, amire Ön célozgatott. Bicsérdy a saját maga által készített festmények eladásából, csekélyke nyugdíjából, valamint adományokból élt. Sietve hozzátenném: nem valami fényesen. Néhány rövid időszaktól eltekintve egész életében pénzszűkében volt, leginkább azért, mert az anyagiak egyáltalán nem érdekelték. Sokszor horribilis összegű adományokat utasított vissza, és egyetlen ismert esettől eltekintve soha nem kért pénzt a tanácsaiért! Könyvkiadásaira alaposan ráfizetett, az egész világra kiterjedő levelezéseire úgyszintén… Ekkora „nagy üzletet” csinált tehát a tanításaiból. Szóval, ha megállja a helyét az az állítás, hogy Schwab Richárd hatalmas bizniszt űz az egészséges életmódból, akkor ez Bicsérdy Bélára nézvést egyáltalán nem volt igaz! A haját nem pusztán böjtölésekkel és „zöldségekkel” növesztette vissza, hanem nagyon komoly és hónapokon át tartó izzasztókúrákkal, illetve vélelmezhetően egy olyan magas fokú önszuggesztióval, amelyre valószínűleg csak nagyon kevesen képesek. Bicsérdy – saját állítása szerint – 1928 végéig nem csupán az Ön által említett „több mint 1000”, hanem jóval ötezer főnél is több (!) embernek segített visszanyerni egészségét, vagy akár megmenteni az életét. Ez a szám a későbbiekben nyilvánvalóan tovább is nőhetett. Természetesen ezt az állítást sem lehet ma már tényszerűen igazolni – ugyanakkor szeretnék megosztani egy személyes történetet ezzel kapcsolatban. Amikor 18 évvel ezelőtt abban a szerencsében részesülhettem, hogy beszélhettem egy akkor még élő, 94 éves tanítványával, Békés Antallal, ő elmesélte nekem, hogy Bicsérdynek a pesterzsébeti lakásán volt két hatalmas ládája, melyekben kizárólag a hozzá intézett gyógyultak leveleit őrizte. Az volt a terve, hogy egyszer majd nyilvánosságra hozza őket saját kommentárjaival kiegészítve, hogy ezzel is demonstrálja módszere helyességét. Sajnos a történelem közbeszólt, és a második világháború orkánja teljesen „elsöpörte” ezeket a felbecsülhetetlen értékű dokumentumokat, Bicsérdyt pedig végleg emigrációba kényszerítette. Mindenesetre a fentiek alapján joggal vélelmezhető, hogy finoman szólva sem csupán „pár tucat” levélről lehetett szó… Az a megállapítása, miszerint a Bicsérdy által javasolt életmód miatt „sokan gyógyultnak érezték magukat”, annyira abszurd, hogy nehéz eldönteni: viccből írta-e le, vagy valóban komolyan gondolta. Rögtön eszembe is jutott Dobákné Oláh Julika néni esete, akit 33 évesen küldtek haza a kórházból gyakorlatilag meghalni, mivel az orvosok őszintén beismerték, hogy nem tudnak segíteni egy olyan emberen, akinek egyszerre van hólyagrákja, májrákja, vesegennyesedése, tüdőgyulladása és súlyos ízületi gyulladása. Bicsérdy tanai segítségével hat (!) hónap alatt kigyógyult az összes bajából (amivel a hivatalos orvostudomány képviselői éveken keresztül nem tudtak mit kezdeni), és utána annyira „gyógyultnak érezte magát”, hogy még bő 62 (!) évet élt… Amikor visszatért egykori kezelőihez, azok elsőre fel sem ismerték – azt hitték, hogy már régen meghalt. Azután pedig nem hittek a szemüknek. Mindenféle vizsgálatot elvégeztek rajta (vér, vizelet stb.), és arra a megállapításra jutottak, hogy Dobákné Oláh Júlia nemcsak „úgy érzi”, hogy meggyógyult, hanem orvosi értelemben is makkegészséges. Végül 95 (!) esztendősen hunyt el a 33 éves korában „halálra ítélt” varrónő – nem mellesleg 30-40 évvel túlélve az orvosait, akik korábban azzal riogatták, hogy rövid időn belül meg fog halni, ha nem tér vissza a húsevéshez… Tömegével voltak még ilyen és ehhez hasonló esetek, de hogy ne csak a múltról beszéljünk, elmondanám, hogy jelenleg is ismerek olyan embert, aki pár évvel ezelőtt egy Bicsérdy-könyv segítségével szabadult meg közel 30 kilónyi súlyfeleslegétől. Az illető már bőven a 80-as éveit tapossa, mégsem néz ki többnek 65 évesnél. De persze lehet, hogy csak beképzelte magának a fogyást – és azt is, hogy azóta sokkal jobban érzi magát a bőrében. Nekem meg nyilván csak káprázik a szemem…

Még bőven lehetne mit kommentálni a Bicsérdy-témához, de már így is többet írtam, mint ahogy eredetileg terveztem, úgyhogy ideje átnyergelni a következőre, mert még sok fontos dologról kell szót ejteni.

Schwab Richárd és a „hasonszőrűek”

Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy nem ismerem a doktor urat személyesen. Soha nem voltam előadásán, nem jártam a rendelőjében, és egyelőre nem is tervezem, hogy bármelyiket is megtenném a jövőben. Láttam viszont jó néhány vele készült riportot, és bár korántsem értek egyet minden meglátásával, mégis örömmel nyugtáztam, hogy rengeteg olyan (vagy ahhoz hasonló) információt oszt meg a nagyvilággal, melyekkel – mondjuk – Bicsérdy vagy mások óriási sikereket értek el a gyógyítás terén, úgy a múltban, mint napjainkban.

Mindemellett roppant szórakoztatónak tartom, amikor egynémely tanácsához hozzáfűzi „a legújabb kutatások szerint” formulát, majd elmond egy olyan megállapítást, amelynek szakirodalma alsó hangon is százéves múltra tekint vissza… Hogy messzire ne menjünk, például a mostanság oly divatos böjtölés vagy időszakos tápmegvonás témája olyannyira „új”, hogy egy amerikai orvos, Edward Hooker Dewey már 125 (!) éve könyvet írt róla – és messze nem ő volt az első vagy az utolsó ebben a sorban… Roppant üdvözítő lenne, ha a „spanyolviaszt” nem kellene ötvenévente újra és újra „feltalálni”, hanem egyszerűen csak megőriznénk azt a tudást, amire már egyszer rájöttek…

Mindenesetre Ön elég súlyos kritikákat fogalmazott meg Schwab Richárddal és a „hozzá hasonszőrű megváltókkal” kapcsolatban, akik Ön szerint a „tudományos primitivizmus jegyében terjesztik a már-már kuruzslással felérő, fantáziátlan, soha be nem vált tanácsaikat”. Vaskos megállapítások. Mindazonáltal érdemes volna alaposabban is górcső alá venni ezeket a gondolatokat.

Mint végzett történész, Önnel ellentétben nem volnék olyan bátor, hogy nyilvánosan kioktassak egy orvost a saját szakterületéből (most felrémlenek előttem ilyen pimasz gondolatok a suszterről meg a kaptafáról, de gyorsan elhessegetem őket), ám ha műkedvelőként esetleg mégis ilyenre vagy valami hasonlóra vetemednék, akkor azt egyrészt jóval szelídebben és visszafogottabban tenném, másrészt egy „picit” alaposabban utánajárnék a dolgoknak… Ha nem haragszik, hely- és időhiány miatt most nem sorolnám fel az elmúlt 150 évből azt a többezernyi tudóst (orvos, biológus, biokémikus stb.), akik Bicsérdy Béla vagy Schwab Richárd „kuruzslásaihoz” hasonló (vagy azokkal teljesen megegyező) tanokkal álltak elő, és nagy valószínűség szerint már eddig is több százezer embert segíthettek a teljes gyógyuláshoz, illetve annyi bizonyítékot halmoztak fel az eltelt másfél évszázad során, hogyha Ön kétszer születne újra, akkor sem biztos, hogy az összeset végig tudná nézni…

Ízelítőül azonban hadd említsek meg közülük hármat:

1. Galina Shatalova (1916–2011)

Orosz katonaorvos, idegsebész, a Szovjet Tudományos Akadémia egykori tagja. Több mint hetvenéves pályafutása alatt arra a meggyőződésre jutott, hogy az emberi egészség megőrzését illetően teljesen tévúton jár a hivatalos orvos- és táplálkozástudomány, így kidolgozott egy olyan jellegzetes módszertant, amely egyébként rendkívüli módon hasonlít a Bicsérdy által már évtizedekkel korábban is hirdetett reformtanokhoz. Elmélete szerint az embernek alapvetően 150 (!) évig kellene élnie, de a túltáplálkozás miatt ezt szinte senki nem tudja elérni. Életmódrendszerének legfőbb sarokkövei: minimális kalóriabevitel, kizárólagos növényi táplálkozás, rendszeres testmozgás, tüdőgimnasztika, izzasztókúrák, hideg vizes fürdőzések. Persze Ön mondhatná erre, hogy ő sem hiteles ember, mert nem élt 150 évig, de azért csak „elkaristolt” 95 évet jó egészségben ebben az árnyékvilágban, és nem mellesleg rengetegen köszönhették neki az egészségüket, sőt akár az életüket is…

2. T. Colin Campbell

Amerikai biokémikus, a Cornell Egyetem professzora. Egyik társszerzője a magyarra is lefordított Kína-tanulmány című munkának, melynek kiadását több mint 20 (!) évnyi kutatás előzte meg. A könyv a táplálkozás és a betegségek közötti összefüggést vizsgálja, és arra a „meglepő” eredményre jut, hogy minél magasabb az ember étrendjében a növényi eredetű táplálékok százalékos aránya, annál szembetűnőbbek a jótékony hatások. Vagyis röviden: az embernek kizárólag növényi táplálkozást kellene folytatnia, ha esélyt szeretne egy viszonylag hosszú és egészségben eltöltött életre. Campbell jó példát mutatva maga is leginkább növényi étrenden él, és egyelőre köszöni szépen, egész jól elvan: most márciusban múlt 91 éves...

3. David A. Sinclair

Ausztrál származású amerikai biológus és akadémikus, a Harvard Orvosi Egyetem genetika professzora. Földünknek jelenleg ő az egyik leghíresebb és legelismertebb tudósa, aki az emberi élettartam meghosszabbítására tette fel az életét. Magyarul is megjelent könyvét (Meddig élünk?) már rögtön azzal a provokatív kijelentéssel indítja, hogy az öregedés egy betegség, ráadásul gyógyítható. Hmm. Merész gondolatok, de mintha már olvastam volna valahol ugyanezt. Hol is? Ja igen, megvan! A kuruzslónak és sarlatánnak kikiáltott Bicsérdy Béla 100 (!) évvel ezelőtt megírt műveiben... Persze Sinclair sok mindenről másképp vélekedik, mint Bicsérdy, Schwab vagy mások a „kóklerek panteonjából”. De ha esetleg nem volna érkezése rá, hogy végigolvassa a könyvét, akkor tömören összefoglalnám, hogy a professzor úr szerint mik azok a dolgok, amelyeket bárki (!) megtehetne annak érdekében, hogy lassítsa öregedését, meghosszabbítsa életét, és viszonylag jó egészségben élhessen: növényi táplálkozás, időszakos böjtölések, rendszeres testmozgás, izzasztókúrák, hideg vizes fürdőzés... Hm... Már megint ezek a „fantáziátlan, sótlan, unalomig ismételt halandzsák”... De nem lehet, hogy mégis van bennük valami, ha már ennyien és ilyen régóta mondogatják?

Hát, röviden ennyit a fentnevezett „kuruzslókról”, akik nem biztos, de elképzelhető, hogy egy „picit” jobban értenek a biológiához és az élettanhoz, mint Ön vagy én.

A Schwab-féle „bélbaktérium, áteresztő bélfal, tökéletes széklet szentháromság” témaköréhez őszinte sajnálatomra nem tudok érdemben hozzászólni, mivel az – egyelőre – nem éri el az érdeklődési ingerküszöbömet, ennek folytán pedig nem is ástam magam bele... Az, hogy Ön belinkelt egy angol nyelvű írást, amely állítólag tudományosan cáfolja Schwab ezzel kapcsolatos állításait, nagyon dicséretes, de mit tenne, ha kiderülne, hogy más kutatók meg más megállapításokra jutottak, amelyek tökéletesen ellentmondanak az Ön által becitált irománynak? Kinek adna igazat? És főleg: milyen alapon? Laikusként nem volna szerencsésebb távol maradni az ilyen szakmai jellegű vitáktól?

Egyébként mi lenne, ha az egészségmegőrzés-visszaszerzés területén inkább arra helyeznénk a fókuszt, hogy mi az, ami „működik”, ahelyett, hogy mi „hangzik tudományosan”? Bicsérdy hosszú éveken keresztül kizárólag a hivatalos orvostudomány területén kereste a megoldást szörnyű tünetekkel járó betegségére, de Európa legrangosabb professzorai sem tudtak segíteni rajta. Csak a totális sikertelenséget és egy kisebb vagyon fölemésztését követően fordult a természetes gyógymódok felé. Dobák Julika nagyjából egy ház árát költötte el öt éven át tartó, teljesen hasztalan orvosi kezeléseire, hogy aztán Bicsérdy néhány – faék egyszerű – iránymutatásával hat hónap alatt, jóformán ingyen kigyógyuljon az összes betegségéből. Bár a svájci Maximilian Bircher-Bennert hazájának orvosszövetsége kizárta a soraiból, midőn nyilvánosan kijelentette, hogy nyers vegetáriánus diétával a legtöbb súlyos betegség gyógyítható, magánklinikájára mégis a világ minden tájáról özönlöttek az emberek, és rengetegen távoztak onnan gyógyultan. A német Arnold Ehretnek 24 orvos adta tudtára, hogy vesebetegsége gyógyíthatatlan, mielőtt böjtölésekkel és nyers vegetárius étrenddel teljesen rendbe hozta magát... Nem mellesleg az ő gyógyszanatóriumai is világhírnévnek örvendtek, és számtalan „menthetetlennek” nyilvánított embernek segített visszaszerezni egészségét.

Adja magát a kérdés, ha ennyire „fabatkát sem érnek” a fenti „sarlatán tanácsok”, hogyhogy mégis ekkora sikerük van már évszázadok óta? De fordítsuk meg a dolgot. Ha a hivatalos, tudományosan elfogadott gyógyeljárások annyira hatásosak, akkor mi végre van mégis ennyi beteg a világon, és miért mutatkozik akkora igény az úgynevezett alternatív irányzatokra? Ha valami működik (vagy ha nem), az nem szorul különösebb bizonygatásra... Még sokat lehetne elmélkedni ezekről a dolgokról (is), de lassan ideje lenne ráfordulni a következő témakörre.

Néhány gondolat erkölcsről, felelősségvállalásról és tudatosságról

Ön szerint Schwab Richárd „folyamatosan telt házas szeánszokat tart magas árú belépőért”. Köszönjük szépen az információt, melyből kiderül, hogy a doktor úr se él meg egyelőre mosolyból, napfényből és levegőből, vagyis neki is szüksége van még pénzre... De érdemes volna megvizsgálni, hogy pontosan mit is jelent az a „magas árú belépő”. Ha már legutóbb úgyis szóba hozta a napjainkban rendkívül népszerű, Azahriah művésznévre hallgató popsztárt, „költőien” megkérdezném, hogy neki mennyi is a beugró egy fellépésére? Kicsit utánanéztem a két előadónak, és ha a VIP jegyeket nem számítom, akkor az derül ki, hogy Azahriah legolcsóbb koncertjegye alsó hangon is háromszor annyiba kerül, mint Schwab Richárd „legdrágább” belépője. Az első esetben kaphat az ember 2-3 órányi szórakozást (már amennyiben annak fogja fel), a másodikban pedig lényegesen kevesebbért még akár tanulhat is valami hasznosat... De mindegy, végtére is mindenki arra költi a pénzét, amire akarja (és amire a tudatszintje engedi).

Ennél jóval izgalmasabb, hogy miért is olyan drágák a vizsgálatok Schwab doktor klinikáján. A legelső kérdés, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy vajon más magánklinikákon elegendő-e mosollyal fizetni, vagy esetleg máshol is komoly pénzösszegeket kell leszurkolni? A viccet félretéve, nyilvánvalóan az utóbbi az igaz, de ha ez Schwab esetében baj, akkor másoknál miért nem az? Vagy róluk is ír majd cikkeket? Az arányokon persze lehetne vitatkozni... Szerencsére nekem nincs személyes tapasztalatokon nyugvó összehasonlítási alapom, de az Ön írásának elolvasása után nem sokkal hallottam egy ismerősömtől, hogy tényleg nagyon drágák a vizsgálatok Schwab doktornál. Teljes mértékben elhiszem, hogy ez igaz lehet. És ha ez morális értelemben kiverte Önnél a biztosítékot, plusz még hangot is adott ennek, akkor tökéletesen meg tudom érteni, és mindannyiunk nevében KÖSZÖNÖM, hogy felhívta rá a figyelmet! Még szerencse, hogy az ezzel kapcsolatos erkölcsi dilemmák esetleges terhét nem Önnek kell cipelnie... Viszont! Schwab doktornak nemcsak drága magánklinikája meg belépti díjas előadásai vannak, hanem mindenki által korlátlan mennyiségben újranézhető/hallgatható és gyakorlatilag semmi pénzbe nem kerülő videói, podcastjei is. Jó néhány kommentet elolvasva arra jutottam, hogy szép számmal vannak már olyanok, akik egy fillért sem fizettek közvetlenül a doktor úrnak, de az ingyenesen hozzáférhető anyagokból rengeteg tanácsot megfogadtak, és hatalmas sikereket értek el egészségük visszanyerése terén. Remélem, ez nemcsak engem tölt el örömmel, hanem Önt is...

Az alkoholfogyasztás témaköre egy komplett cikket is megérdemelne, de ehhez (hely- és időhiány miatt) már tényleg csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Az alkoholizmus hosszú évszázadok óta okoz súlyos problémákat Magyarországon (is), és nem lennék különösebben meglepve, ha kiderülne, hogy épp napjainkban a legszörnyűbb a helyzet. Alsó hangon is egymillió alkoholistája mellett még ki tudja, hány millió nagyivója van ennek az országnak. Felmerül a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi jelent nagyobb veszélyforrást: a Schwab Richárd által hirdetett teljes absztinenciát népszerűsíteni, vagy az Ön által propagált „kulturált borfogyasztást”? Meglátásom szerint, akik már eddig is csak mértékkel ittak alkoholt, azok nem az Ön véleménye miatt fognak továbbra is fegyelmezettek maradni. Viszont nagy esélyt látok rá, hogy a mértéktelen borisszák önigazolást találhatnak uraságod „küldetésében”, hiszen a saját torz mércéjük szerint ők ugyebár maximálisan mértékletesek. És nyugodtan tovább fogják folytatni a nyakló nélküli ivászatot, de akár még új „követők” is belecsúszhatnak ebbe a negatív spirálba, és még rosszabbá válhat a helyzet...

Mint ahogy írásom elején jeleztem, a „mértékletes borfogyasztás engedélyezésével” – minden jó szándéka ellenére – még Bicsérdy Béla is lukra futott, és súlyos kudarcot vallott. Adja magát a kérdés – nem elvitatva az Ön jó szándékát sem –, hogy nem felelőtlenség-e ilyen helyzetben bármilyen kulturált alkoholfogyasztást is népszerűsíteni? Lehet, hogy csak az én tájékozatlanságom az oka, de most hirtelen egyetlenegy ember sem jut eszembe az elmúlt évszázadokból, aki a „mértékletes italfogyasztás” szlogenjével komolyan vehető eredményeket tudott volna felmutatni az alkoholizmus visszaszorításában. Őszintén mondom, én lennék a világ egyik legboldogabb embere, ha tévednék, és Önnek elsőként a történelemben ez mégis sikerülne – csakhogy sajnos jelen pillanatban erre vajmi kevés esélyt látok...

Összegzés

Bicsérdy Béla kétségtelenül egy excentrikus és megosztó személyiség volt, jó néhány hibával, hiányossággal és tévedéssel a tarsolyában. De nem az volna az írástudó és a kritikus gondolkodásra (is) képes utókor felelőssége, hogy érzelmektől mentesen, higgadtan elemezze az ő személyét és munkásságát? Ha ugyanis lenyesegetjük róla az egyértelmű vadhajtásokat, akkor egy olyan embert kapunk végeredményül, aki hatalmas tiszteletet és megbecsülést érdemelne még ma is.

Gyakorlatilag élete legnagyobb részét arra áldozta, hogy segíthessen embertársain, és olyan eredményeket ért el a „gyógyítás” terén, melyeket még világviszonylatban is csak kevesen mondhatnak el magukról. Ma is hozzáférhető, száz évvel ezelőtt írt könyveiben Bicsérdy olyan (működő!) életvezetési tanácsokat osztott meg, melyekért napjainkban hatalmas tapsot és éljenzést kapnak a Schwab Richárdok, Colin Campbellek, David Sinclairek és más professzori vagy akadémikusi rangban lévő „kóklerek”, miközben ugyanezekért cserébe Bicsérdyt olyan szinten gyalázta és járatta le a korabeli sajtó, ami ebben a „műfajban” teljesen példátlan a magyar történelemben...

Schwab Richárdnak lehet, hogy tényleg méregdrága a klinikája, és belépti díjasok a fellépései, de most már számtalan ingyenesen hozzáférhető videója is van, ezeket bárki korlátlanul megtekintheti, tájékozódhat és ötleteket meríthet belőlük, amelyekkel jobbá teheti az életét. Hogy a doktor úr miért és mennyi pénzt kér el, azzal kapcsolatban a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. Aki pedig nem elégszik meg a videóival, és részletesebb útmutatásokra vagy vizsgálatokra volna szüksége, de sokallja a költségeket, az még mindig elmehet máshová, és választhat mást, aki keres, az talál alapon...

Mindenesetre én nagyon örülök az ő médiában való szerepléseinek, még akkor is, ha Önnel egyetemben jó néhány tanácsával nem értek egyet. Azonban úgy gondolom, hogy a tiszteletteljes hangnem az abszolút jogos kritikák ellenére őt is megilleti, különösen akkor, ha a bírálatok egy laikustól származnak...

Búcsúzóul Gandhi egyik idézetét hoztam el Önnek ajándékba:

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

Vagyis, ha legközelebb írhatnékja támadna, szeretettel javaslom, hogy ne mártsa oly sokszor vitriolba a „pennáját”! Egyrészt méltatlan Önhöz. Másrészt könnyen szerezhet így haragosokat, és veszíthet akár barátokat is. Harmadrészt pedig hamar nevetség tárgyává válhat. Kinek hiányozna mindez? Lehet úgy is szelíd, hogy közben nem balek, és határozott úgy, hogy ugyanakkor mégsem sért vérig másokat. Szóval higgye el, nem éri meg indulatból írni! Még akkor sem, ha egyébként igaza van. Vagy lenne...

Szívből kívánok Önnek hosszú, boldog, egészségtől kicsattanó életet és sokkal több derűt, harmóniát, szelídséget, önuralmat!

A szerző Bicsérdy-kutató, a Bicsérdy Béla és a bicsérdyzmus című könyv szerzője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Bicsérdy Béla. Fotó: Wikipédia)