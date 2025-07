Kiss Ambrus: Az önkormányzatok kirablása, bárhonnan nézzük is, bűn

Latorcai Csaba miniszterhelyettes véleménycikkében valamilyen furcsa történelmi párhuzamot próbált vonni Demszky Gábor volt főpolgármester európai parlamenti mandátuma és a fővárosi önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete között. Azt reméltem, egy ilyen helyzetben sok érvet és számot fogok olvasni arról, hogy a kormány egyik képviselője szerint miért is jó ez a mostani helyzet, miért indokolt ennyi pénzt kivenni a fővárosi közszolgáltatások működtetéséből. Csalódtam.

Az írás tobzódott a jelzőkben és az unalomig ismert minősítgetésekben, de az „érvelés” alapjául mindössze egyetlen szám szolgált a dátumukon kívül: a 4-es metró. Ennek ellenére úgy gondolom – talán naivan –, hogy ismerkedjünk meg a tényekkel is, hátha van, akit a lózungokon túl ez is érdekel.

Egy önkormányzat akkor tud fenntartható módon gazdálkodni, ha éves bevételei meghaladják éves működési kiadásait. Ebben az esetben marad pénze arra, hogy felújításokat végezzen, esetleg képes legyen új beruházást megvalósítani.

Amennyiben a működési kiadás meghaladja a bevételt, akkor az önkormányzat kénytelen vagy a korábbi években fejlesztésre félretett pénzeket működésre fordítani, vagy ront a közszolgáltatások színvonalán. Ez utóbbit nagyon rossz iránynak tartom. Sem a társadalom, sem a gazdaság érdekét nem szolgálja.

A Fővárosi Önkormányzat minden pénzét összekaparva azzal tudott számolni, hogy 413 milliárd forintot képes bevételként „megtermelni”. Ennek 73 százaléka iparűzési adóból származik, 9 százalékot kötelező feladatok ellátására kapott állami normatívából, és a maradék 18 százalék egyéb bevételekből ered. Ebből két tétel, az adó és az állami normatíva, általunk nem befolyásolható tényező, míg az egyéb bevételek (osztalékbevétel, közterület-használati díjak, bérleti díjak) csak minimális mértékben befolyásolhatók.

A kormány szerint fizessünk 89 milliárd forintot szolidaritási hozzájárulásként a kormány működtetésére, vagy esetleg, a miniszterhelyettes úr „érvelése” alapján, azért, mert Demszky Gábor 2004-ben EP-mandátumot nyert? Nem könnyű követni, össze is zavarodtam.

Szóval, amennyiben megtörténne ez a nagy kormányzati pénzbehajtás Budapest kárára, ez azt jelentené, hogy elviszik az iparűzési adó 29 százalékát. Ez a szám 2018-ban 3 százalék volt. Gondoljunk bele, mit szólna egy vállalkozás, ha az adókulcsa hét év alatt majdnem megtízszereződne. Azt mondaná: „Jaj, de versenyképes ez az ország!”? Biztosan nem. Inkább azt kezdené feszegetni, hogy miért akarja kizsebelni őt a saját kormánya.

A kormányzati pénzbehajtás ellen indított pereink – számszerűen kilenc (!) – éppen arról szólnak, hogy ekkora elvonás sérti az Alaptörvényt és a kormány által vállalt nemzetközi szerződéseket is. A perekkel jól állunk, de nem vagyunk korántsem a végén. Van egy nyertes perünk, több alkalommal azonnali jogvédelmet is kaptunk, de a jogi háborút még nem nyertük meg.

Kezünkbe vettük a sorsunkat, és most határozottan, az általunk működtetett közszolgáltatások gazdasági erejére, a Budapest-család érdekképviseleteire és a budapestiek többségének támogatására támaszkodva tárgyalhatunk a kormánnyal arról, miként lehet tartósan rendezni a város biztonságos működésének finanszírozását.

Abban igaza van Latorcai Csabának, hogy a közgyűlés dramaturgiailag izgalmassá tette a költségvetéssel és nyári finanszírozás biztosításával kapcsolatos döntéseket, de két órával a határidő előtt ezzel is meglettünk. Azt is mondhatnám, hogy a drámai feszültség után nagyobb volt a katarzis, amelyet a teremben a Budapest-család dolgozói is átélhettek.

Ha a politikai lózungokon túl a tényszerű számok is érdekesek, akkor ezek alapján lehet is, kell is válaszolni a jogos kérdésre: megtett-e mindent a városvezetés Budapest stabil finanszírozása érdekében? Erre magabiztos igennel tudok válaszolni.

Amennyiben a szolidaritási hozzájárulással korrigáljuk a működési kiadásokat, akkor 2018-hoz képest körülbelül 20 százalékkal csökkentettük annak reálértéken számított értékét. Persze ennek van ára. Egyrészt „jó ára”, mivel cégek összevonásával, munkafolyamatok beszervezésével hatékonyságot javítottunk. De van „rossz ára”, mivel nem tudtunk eleget fordítani a felújításokra, amelynek sajnos pénzügyi értelemben vett hatását az elkövetkező években tapasztaljuk meg. Ezen segítene sokat, ha Budapest végre hozzájuthatna a neki járó uniós forrásokhoz. De hogy ez mikor történik meg, az is a kormányon múlik elsődlegesen. Pénzt a működésből már csak akkor lehet kivenni, ha az súlyosan rontaná a budapestiek által igénybe vett közszolgáltatások színvonalát. Ahogy erre korábban is utaltam, ebbe az irányba nem vezet út.

Egy pillanatra rugaszkodjunk el a Fővárosi Önkormányzattól. Miniszterhelyettes úr írása alapján az a kép alakulhat ki az olvasóban, hogy mi csak „picsogunk” – hogy a kormányszóvivő kedves szavait idézzem –, és más településeken pedig nem tudják jó dolgukban eldönteni, hogy mit is építsenek a felesleges pénzükből. Akkor ismét egy szám: 2019-ben a fővárosi kerületek közül mindössze egyben haladta meg az éves működési kiadás a bevételt. Azaz ott a korábbi évek megtakarításait kellett felhasználni a mindennapi működéshez.

2025-ben már a kerületek kétharmada tervezte meg így a költségvetését. És bizony van olyan megyei jogú város, amely bevételének 90 százalékát sem fedezi működési kiadásainak. Erről tanúskodnak a hírek a teljes önkormányzati szektor tarthatatlan helyzetéről, Egerből jöttek a csődhelyzetre vonatkozó hírek, ebbe a helyzetbe sodortak kisebb településeket, ilyen Nadap példája, de Érd polgármestere sem véletlenül kongatja a vészharangot.

Szóval mintha alapvető probléma lenne itt az önkormányzati finanszírozási rendszerrel. Vagy ennyire kell a pénz a kormánynak arra, hogy a megnövekedett államadósságot finanszírozni tudja?

Csak nem ekkora a baj az állammal, ugye?

A szerző Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának főigazgatója.

