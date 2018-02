Mi a fene lesz a bulinegyeddel?

Nem kérdés, hogy kellene valamit csinálni a bulinegyeddel, de nem úgy tűnik, hogy a mostani népzavazás megoldaná ezt a helyzetet. A kerületi népszavazás arról szól, hogy bezárjanak-e a helyek éjfélkor, ami teljesen jogos a lakók szempontjából, akik évek óta szenvednek az állapotok miatt, ugyanakkor egy teljes hülyeség is, mert nem csak egy csomó magyar szórakozását sodorná veszélybe, de megroggyanhat a budapesti turizmus, és több ezer ember vesztené el az állását. A videónkban körüljártuk a problémákat.

Ez a videó a korábban két részletben publikált anyag összefűzött változata.

