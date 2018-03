Kipróbáltuk a síelést, ahol a lavina, és nem a lejtő a kihívás

A sípályák tömegei elől egyre többen menekülnek a néptelen hegyoldalakra, a szűz hóba síelni. Mi Ausztria túlvégére, Vorarlbergbe utaztunk, hogy kipróbáljuk a sítúra-felszerelést és felkapaszkodjunk Silvretta-Montafon 2-3 ezres hegyei közé. Ezzel a síléccel ugyanis fölfelé is lehet haladni. Hegyi vezetőnk elmondta, hogy éppen ez a nagyszerű tulajdonság okozhat tragédiákat is. Ha nézőink is kipróbálnák, vigyenek magukkal ásót, lavinaszondát és jeladót!