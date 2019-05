Európa választ - Élőben beszélgettünk az EP-választásról, 2. rész

Tarol a Fidesz az országban, Gyurcsányék nagyon megerősödtek

Szivárgó adatok alapján a Fidesz hatalmas, 54 százalékos győzelmet arat. Nemcsak vidéken, Budapesten is sorra nyeri a szavazóköröket. Átrendeződés látható az ellenzéki oldalon: a DK-nak 4 mandátuma is lehet, az MSZP-t és a Jobbikot a Momentum is előzi a szivárgó adatok alapján.