A falu, ahol minden 30. lakosra jut egy polgármesterjelölt

Egy apró Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluban, a magyar–román–ukrán hármas határ közelében állították be a polgármesterjelölt-rekordot a 2019-es önkormányzati választásokon. A szükséges nyolc ajánlást kilencen is összegyűjtötték, bár a helyiek szerint van, aki csak poénból, hiszen nem is lakik a faluban. Öt jelölttel sikerült beszélnünk, és a már jól ismert, elnéptelenedő magyar falu képe rajzolódott ki előttünk – de több jelölt is van, aki szerint igenis vannak még lehetőségek egy ilyen helyen.

Címlapkép: Fillér Máté