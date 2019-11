Mit kezdhet Kerpel-Fronius Gábor a fővárossal? - A teljes interjú

A Momentum új főpolgármester-helyettesével, Kerpel-Fronius Gáborral beszélgettünk élő adásunkban. Feltettük neki a saját és olvasóink kérdéseit is. A pontos titulusa Budapest átláthatóságért, a részvételiségért, az innovációért és a fenntartható fejlődésért felelős főpolgármester-helyettes. Azt is megkérdeztük tőle, hogy meg tudta-e már jegyezni a munkaköre nevét, de minden mást is.