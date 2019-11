Ha felnőtt lennék, olyan iskolát csinálnék, ami nem börtön

Mi? Hogy a gyerekeknek is vannak jogaik és van véleményük? A gyermekjogok világnapján meghívtunk hat gyereket az Indexbe, hogy üzenjenek a felnőtteknek. Jó lenne például, ha az iskolában több étel közül is lehetne választani, és bevezethetnék a nagymamamenzát is. Mozgással és kreatívkodással jobb eltölteni a szabadidőt, de azért a mobilozást sem kellene teljesen megtiltani. Jó lenne, ha az iskola nem börtön lenne, hanem azt nézné, melyik gyerek miben a legjobb. És a gyerekeknek arra is van ötletük, mit lehet tenni az iskolai bántalmazások ellen.

Stáb indexvideo

(Címlapkép: Aradi László / Index)