A dél-koreai gyártó nagyot alkotott a Galaxy S20 Ultra mobilban, olyan kamerát tett bele, amivel a legtávolabbi és legeldugottabb részleteket is lefotózhatjuk vagy videóra vehetjük. Négy kamera van a hátlapon, ezek közül a két legmenőbb a 108 megapixeles szenzor, amivel 8K videókat is készíthetünk, a másik pedig periszkópos lencse, amely 4K videóban 20-szoros, fényképezésben 100-szoros zoomot tud. Hamarosan jön a részletes tesztünk is.